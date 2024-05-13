Klagenfurt łączy w sobie miejski styl z przyjemnością obcowania z naturą. Spaceruj po starym mieście, jedź rowerem brzegiem Wörthersee, odkrywaj sztukę, kulturę i kuchnię

Klagenfurt nad Wörthersee łączy w sobie klimat historycznego centrum miasta z naturalnym pięknem turkusowo-niebieskiego jeziora. Renesansowe budynki, przytulne kawiarnie i ukryte dziedzińce charakteryzują krajobraz miasta. Zielonym łącznikiem centrum miasta z jeziorem jest kanał Lend. Butiki ukryte w zacienionych arkadach w centrum miasta zachęcają do zakupów, a na targowisku spotykaja się różne smaki regionu. Tylko kilka minut dzieli miasto od relaksu nad jeziorem - tu kultura, przyroda i przyjemność łączą się w wyjątkowy sposób.

Miasto jest rajem dla rowerzystów rekreacyjnych. Z reprezentacyjnego placu w centrym miasta - Neuer Platz, na którym znajduje się fontanna Lindwurmbrunnen - ścieżki rowerowe rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Trasa nad Wörthersee wije się wzdłuż brzegów przez Pörtschach do Velden i oferuje wiele możliwości na przerwę z widokiem na jezioro. Osoby zainteresowane kulturą mogą podążyć ścieżką rowerową Glan do Maria Saal lub dojechać ścieżką nad Drawą na południe Karyntii. Jeśli nie masz ze sobą własnego roweru, możesz skorzystać z publicznego systemu wypożyczalni z około 50 stacjami i 270 rowerami dostępnymi przez całą dobę.

Klagenfurt to tygiel kulturowy - widoczny szczególnie w lokalnej kuchni. Tutaj wiedeńska tradycja kawiarniana spotyka się ze śródziemnomorską lekkością dań. Urocze restauracje kryją się wśród sennych dziedzińców, a tętniący życiem gwar Starego Rynku zachęca do odpoczynku wśród ogrodów i małych sklepików. Bazar Benediktinermarkt, szczególnie w dni targowe, oferuje regionalne specjały, świeże warzywa i wędliny oraz niepowtarzalne smaki regionu alpejsko-adriatyckiego.