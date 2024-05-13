Klagenfurt nad jeziorem Wörthersee
Styl życia między starym miastem a jeziorem
Introduction
Klagenfurt nad Wörthersee łączy w sobie klimat historycznego centrum miasta z naturalnym pięknem turkusowo-niebieskiego jeziora. Renesansowe budynki, przytulne kawiarnie i ukryte dziedzińce charakteryzują krajobraz miasta. Zielonym łącznikiem centrum miasta z jeziorem jest kanał Lend. Butiki ukryte w zacienionych arkadach w centrum miasta zachęcają do zakupów, a na targowisku spotykaja się różne smaki regionu. Tylko kilka minut dzieli miasto od relaksu nad jeziorem - tu kultura, przyroda i przyjemność łączą się w wyjątkowy sposób.
Miasto jest rajem dla rowerzystów rekreacyjnych. Z reprezentacyjnego placu w centrym miasta - Neuer Platz, na którym znajduje się fontanna Lindwurmbrunnen - ścieżki rowerowe rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Trasa nad Wörthersee wije się wzdłuż brzegów przez Pörtschach do Velden i oferuje wiele możliwości na przerwę z widokiem na jezioro. Osoby zainteresowane kulturą mogą podążyć ścieżką rowerową Glan do Maria Saal lub dojechać ścieżką nad Drawą na południe Karyntii. Jeśli nie masz ze sobą własnego roweru, możesz skorzystać z publicznego systemu wypożyczalni z około 50 stacjami i 270 rowerami dostępnymi przez całą dobę.
Klagenfurt to tygiel kulturowy - widoczny szczególnie w lokalnej kuchni. Tutaj wiedeńska tradycja kawiarniana spotyka się ze śródziemnomorską lekkością dań. Urocze restauracje kryją się wśród sennych dziedzińców, a tętniący życiem gwar Starego Rynku zachęca do odpoczynku wśród ogrodów i małych sklepików. Bazar Benediktinermarkt, szczególnie w dni targowe, oferuje regionalne specjały, świeże warzywa i wędliny oraz niepowtarzalne smaki regionu alpejsko-adriatyckiego.
Klagenfurt - miasto na styku kultur
Na renesansowym Starym Mieście znajduje się ponad 50 urokliwych dziedzińców. W mieście czekają liczne galerie i muzea, odbywają się też duże imprezy kulturalne, np. Klagenfurt Festival czy Klassik Burghof.
TOP 3: najważniejsze atrakcje
Wyjątkowe połączenie: miasto, jezioro, góry
Jezioro Wörthersee, górskie tło Karawanków i miasto z jego historycznym centrum, rynkami, dziedzińcami i placami w południowym stylu - to wyjątkowa kombinacja.
Namacalne skrzyżowanie trzech kultur
Karynckia radość życia i kuchnia, włoski styl w architekturze centrum miasta, słoweńskie wpływy w kulturze - ten kulturowy tygiel czyni Klagenfurt zupełnie wyjątkowym.
FAQ
Hotele w Klagenfurcie: rekomendacjeTutaj znajdziesz nasze rekomendacje najpiękniejszych hoteli w Klagenfurcie.
Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino: styl i bar na dachu
Nowoczesny design i centralne położenie czynią hotel idealnym punktem wyjścia do urlopowych przeżyć. Polecamy: bar na dachu 19null7 z widokiem na Stare Miasto.
Seepark Wörthersee Resort – wellness i kuchnia nad jeziorem
Nad samym brzegiem Wörthersee hotel oferuje stylowe pokoj, strefę spa oraz doskonałą kuchnię – idealne miejsce na urlop w sercu Karytnii.
Der Sandwirth – historyczny urok i komfort
Centralne położenie, eleganckie pokoje, restauracja, strefa saun i fitness – tu serdeczna gościnność spotyka się z tradycyjną architekturą.
Najlepsze aktywnościKlagenfurt am Wörthersee oferuje przeżycia na każdą porę roku. Wędrówki w dolinie Bodental, przyjemność w schronisku Klagenfurter Hütte lub relaksujące spacery po Kreuzbergl - natura, sport i kulinarne przysmaki łączą się tutaj.
Łatwa wędrówka z centrum miasta na Kreuzbergl
Relaksujące piesze szlaki na Kreuzbergl ze wspaniałym widokiem na Klagenfurt i jezioro Wörthersee - bajeczne tereny zielone tylko parę kroków od miasta.
1300 km tras rowerowych w Karyntii
Klagenfurt to idealny punkt wypadowy dla rowerowych wycieczek po okolicy. Trasy biegną brzegami jezior i rzek, po pagórkach i górach lub przez miasto - wybór dla każdego.
Zła pogoda? Żaden problem! Oto kilka wskazówek na deszcz
Deszcz w Klagenfurcie? To nie powód, żeby nie wyjść z domu! Miasto oferuje wiele atrakcji na każdą pogodę - od parku trampolin, i kina po halę wspinaczkową. Dzieci mogą się wyszaleć, a rodzice zrelaksować i dobrze się bawić. Gwarantujemy, że nikt nie będzie się tu nudził!
Czy słońce czy deszcz, polecamy aktywności na powietrzu:
Minimundus: 160 szczegółowo odwzorowanych, słynnych budynków w miniaturze.
Reptarium Happ: egzotyczne zwierzęta zadbają o uśmiechy najmłodszych.
kärnten.museum: muzeum kraju związkowego Karyntii.
Podziwiaj wyjątkową panoramę
Najwyższa drewniana wieża widokowa na świecie oferuje spektakularny panoramiczny widok na całe jezioro Wörthersee, Klagenfurt i środkową Karyntię.
Malowniczy widok na jezioro Wörthersee i góry Karawanken, szczególnie imponujący o zachodzie słońca nad wschodnią zatoką.
Fontanna Lindwurmbrunnen - punkt orientacyjny Klagenfurtu
Spod pomnika Lindwurm można zobaczyć Nowy Plac z ratuszem i pomnikiem Marii Teresy - historyczne serce Klagenfurtu.
Wschodnia zatoka Ostbucht Wörthersee
Stąd roztacza się widok na turkusowo-niebieskie Wörthersee, plażę i molo dla łodzi wycieczkowych.
Regionalne produkty i alpejsko-adriatyckie przysmaki
Połączenie tradycji Karyntii, włoskiego wyrafinowania i słoweńskiej pikantności tworzy kuchnię, która łączy w sobie lekkość i głębię.
Sercem regionu jest targ Benediktinermarkt: tętniące życiem miejsce spotkań producentów, smakoszy i kucharzy. Pachnie tu daniami rybnymi, serem, sezonowymi warzywami i świeżym wiejskim chlebem. Palety smaków dopełnia oliwa z oliwek z Istrii, prosciutto z Friuli i wina ze Słowenii. Tu nie tylko kupuje się produkty, ale doświadcza się ich pochodzenia.
W gospodach i restauracjach klasyczne dania z Karyntii spotykają się z akcentami śródziemnomorskimi, pstrąg z południowymi aromatami, polenta z regionalnymi składnikami.
Również kultura miejskich lokali nosi znamiona południa: espresso jak we Włoszech, aperitiv na starym mieście, spritz w wieczornym świetle nad jeziorem Wörthersee. Slow food nie jest tu tylko ideą, ale stylem życia – sezonowym, świadomym i pełnym szacunku dla producentów i natury.
Klagenfurt nad Wörthersee to kulinarna brama na południe – otwarta, łącząca i pełna smaku.
Zniżki i usługiWykorzystaj swój pobyt jeszcze lepiej! Dzięki karcie Wörthersee PLUS Card możesz odkrywać zabytki ze zniżkami lub za darmo. Z kolei aplikacja oferuje bilety, informacje i usługi cyfrowe dostępne po jednym kliknięciu.
Wörthersee PLUS Card – więcej przeżyć i oszczędności
Minimundus, rejs statkiem lub katedra w Maria Saal - dzięki karcie Wörthersee PLUS Card możesz cieszyć się bezpłatnym wstępem i zniżkami w wielu najlepszych atrakcjach.
All in ONE – jedna aplikacja na cały urlop
Rezerwuj bilety, odkrywaj miejsca, ciesz się korzyściami: dzięki aplikacji masz Klagenfurt i jezioro Wörthersee w zasięgu ręki - także kartę Wörthersee PLUS.
Wörthersee PLUS Card – więcej przeżyć i oszczędności
Minimundus, rejs statkiem lub katedra w Maria Saal - dzięki karcie Wörthersee PLUS Card możesz cieszyć się bezpłatnym wstępem i zniżkami w wielu najlepszych atrakcjach.
All in ONE – jedna aplikacja na cały urlop
Rezerwuj bilety, odkrywaj miejsca, ciesz się korzyściami: dzięki aplikacji masz Klagenfurt i jezioro Wörthersee w zasięgu ręki - także kartę Wörthersee PLUS.
Wydarzenia w KlagenfurcieNajbardziej wysunięta na południe stolica kraju związkowego Austrii cieszy się doskonałą reputacją - odbywają się wydarzenia wysokiego kalibru, od sportu po kulturę. Od legendarnego Ironman Austria po Dni Literatury i występy na żywo gwiazd muzyki.
Festiwal w Klagenfurcie
Sztuka, teatr i muzyka na najwyższym poziomie. Festiwal w Klagenfurcie sprowadza do miasta żywe i nowoczesne inscenizacje, koncerty i performance.
Ironman Austria Klagenfurt
Legendarny Ironman Austria przyciąga do miasta najlepszych sportowców z całego świata. Pływanie w jeziorze Wörthersee, jazda na rowerze i bieganie przez Karyntię - ideał!
Sternacht nad jeziorem Wörthersee
Niezapomniane muzyczne wydarzenie nad samym jeziorem. Krajowe i międzynarodowe gwiazdy estrady zachwycają na tle niezapomnianych widoków - najważniejsze wydarzenie lata!
Półmaraton Kärnten läuft
Biegowe wydarzenie wśród zachwycających widoków. Jezioro Wörthersee oferuje wymarzone warunki dla biegaczy - od półmaratończyków po aktywne rodziny.
Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee
Neuer Platz 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 463 287 463 0