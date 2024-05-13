Couple walking along the eastern bay of Lake Wörthersee with a view of the Karawanken mountains
  1. Homepage
  2. Aktywności w Austrii
  3. Czas na lato
  4. Klagenfurt nad Wörthersee

Klagenfurt nad jeziorem Wörthersee
Styl życia między starym miastem a jeziorem

Klagenfurt łączy w sobie miejski styl z przyjemnością obcowania z naturą. Spaceruj po starym mieście, jedź rowerem brzegiem Wörthersee, odkrywaj sztukę, kulturę i kuchnię

Klagenfurt nad Wörthersee łączy w sobie klimat historycznego centrum miasta z naturalnym pięknem turkusowo-niebieskiego jeziora. Renesansowe budynki, przytulne kawiarnie i ukryte dziedzińce charakteryzują krajobraz miasta. Zielonym łącznikiem centrum miasta z jeziorem jest kanał Lend. Butiki ukryte w zacienionych arkadach w centrum miasta zachęcają do zakupów, a na targowisku spotykaja się różne smaki regionu. Tylko kilka minut dzieli miasto od relaksu nad jeziorem - tu kultura, przyroda i przyjemność łączą się w wyjątkowy sposób.

Miasto jest rajem dla rowerzystów rekreacyjnych. Z reprezentacyjnego placu w centrym miasta - Neuer Platz, na którym znajduje się fontanna Lindwurmbrunnen - ścieżki rowerowe rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Trasa nad Wörthersee wije się wzdłuż brzegów przez Pörtschach do Velden i oferuje wiele możliwości na przerwę z widokiem na jezioro. Osoby zainteresowane kulturą mogą podążyć ścieżką rowerową Glan do Maria Saal lub dojechać ścieżką nad Drawą na południe Karyntii. Jeśli nie masz ze sobą własnego roweru, możesz skorzystać z publicznego systemu wypożyczalni z około 50 stacjami i 270 rowerami dostępnymi przez całą dobę.

Klagenfurt to tygiel kulturowy - widoczny szczególnie w lokalnej kuchni. Tutaj wiedeńska tradycja kawiarniana spotyka się ze śródziemnomorską lekkością dań. Urocze restauracje kryją się wśród sennych dziedzińców, a tętniący życiem gwar Starego Rynku zachęca do odpoczynku wśród ogrodów i małych sklepików. Bazar Benediktinermarkt, szczególnie w dni targowe, oferuje regionalne specjały, świeże warzywa i wędliny oraz niepowtarzalne smaki regionu alpejsko-adriatyckiego.

Fakty i liczby
Jeziora:Wörthersee
Wypożyczalnie rowerów:50 stacji z 270 rowerami
Schroniska górskie:10
Trasy piesze:200 km
Obiekty zakwaterowania:230
Trasy rowerowe/traile:600 km
Najwyższy szczyt:Hochobir (2139 m n.p.m.)
Karta gościa:Wörthersee PLUS Card
Dojazd
Karta gościa
Noclegi
Aplikacja

Klagenfurt - miasto na styku kultur

Na renesansowym Starym Mieście znajduje się ponad 50 urokliwych dziedzińców. W mieście czekają liczne galerie i muzea, odbywają się też duże imprezy kulturalne, np. Klagenfurt Festival czy Klassik Burghof.

TOP 3: najważniejsze atrakcje

Wyjątkowe połączenie: miasto, jezioro, góry

Jezioro Wörthersee, górskie tło Karawanków i miasto z jego historycznym centrum, rynkami, dziedzińcami i placami w południowym stylu - to wyjątkowa kombinacja.

więcej

Namacalne skrzyżowanie trzech kultur

Karynckia radość życia i kuchnia, włoski styl w architekturze centrum miasta, słoweńskie wpływy w kulturze - ten kulturowy tygiel czyni Klagenfurt zupełnie wyjątkowym.

więcej

Najważniejsze wydarzenia sportowe

Ironman, Kärnten läuft, United World Games: sport odgrywa tu główną rolę. Brzegi jeziora są punktem wyjścia dla różnych aktywności sportowych.

więcej

FAQ

Klagenfurt jest niezwykle ciekawie położonym miastem. Stolica kraju związkowego Karyntii leży w bezpośrednim sąsiedztwie wielkiego jeziora Wörthersee, w otoczeniu malowniczych i wysokich gór - Karawanków - tereny te zachęcają do rekreacji i sportowych aktywności - czy to wodnych, czy górskich. Jednocześnie oferuje miejskie wygody - dostępność wielu sklepów i restauracji, dobrą komunikację publiczną, wydarzenia kulturalne i sportowe.

Położenie Klagenfurtu na styku 3 kultur, karynckiej, włoskiej i słoweńskiej, nadaje miastu wyjątkowego południowego klimatu, który przejawia się wyraźnie w regionalnej kuchni.

Niezależnie od tego, w jaki sposób dotrzesz do Klagenfurtu am Wörthersee (samochodem autostradą A2, pociągiem czy samolotem - najbliższe lotniska to Klagenfurt i Lublana), do okolicznych atrakcji turystycznych możesz wygodnie dojechać własnym autem, autobusem, pociągiem lub po prostu wypożyczyć rower.

Gdzie można się zatrzymać? Skorzystaj z funkcji wyszukiwania i rezerwacji, aby bardzo łatwo znaleźć swoją ulubioną miejscowość i zakwaterowanie.

Dojazd
Komunikacja publiczna

Klagenfurt szczyci się bogatą ofertą restauracji, barów i kawiarni, które zapewniają swoim gościom wyjątkowe doznania kulinarne. Strefy dla pieszych w centrum miasta - Alter Platz, Kramergasse, Wienergasse - i okoliczne ulice to prawdziwy raj kulinarny.

Regionalne kulinaria są również motywem przewodnim na rynku Benediktinermarkt w Klagenfurcie. Jest on otwarty codziennie, ale w oficjalne dni targowe rolnicy z Karyntii i okolicznych regionów wypełniają stoiska niesamowitym wyborem domowych produktów. Tradycje kulinarne Karyntii, Słowenii i Friuli łączą się tutaj, odzwierciedlając kuchnię alpejsko-adriatycją.

Kuchnia Klagenfurtu
Restauracje i lokale gastronomiczne
Jarmarki

Okolice Klagenfurtu obfitują w doskonałe tereny rekreacyjne, które zachęcają do aktywności na każdym poziomie zaawansowania.

Z placu Neuer Platz w centrum miasta startują trasy rowerowe we wszystkich kierunkach. Ścieżka wzdłuż brzegu Wörthersee wiedzie przez Pörtschach aż do Velden. Trasa Glanradweg prowadzi do gotyckiej katedry w Maria Saal i do średniowiecznego miasteczka Friesach. Oprócz tego warto wspomnieć o ścieżce nad Drawą. W mieście można wypożyczyć np. rowery nextbike.

Wśród polecanych aktywności w okolicy Klagenfurtu są też wędrówki górskie (w granicach miasta na Kreuzbergl albo Sattnitz lub dalsze - w paśmie Karawanków).

Ważną rolę wśród letnich aktywności grają tu sporty wodne. Nad Wörthersee jest kilka kąpielisk, można też pływać na desce SUP lub kajakiem, a także żeglować. Przy jeziorze znajdują się też boiska do siatkówki plażowej.

Oczywiście! W mieście i jego okolicach znajduje się wiele atrakcji, które spodobają się dzieciom. Wśród najciekawszych jest park miniatur, Minimundus, czy Reptarium. Woda w jeziorze Wörthersee jest przejrzysta i latem nagrzewa się do przyjemnej temperatury, można się więc w nim kąpać. Do rodzinnych aktywności zachęcają rekreacyjne szlaki piesze i rowerowe, niewymagające żelaznej kondycji. W mieście czekają liczne sklepy i przyjazne dzieciom restauracje, a w górach schroniska oferujące pyszne przekąski i napoje.

Zwiedzanie Klagenfurtu i okolic i korzystanie z dostępnych tu atrakcji ułatwia karta gościa Wörthersee PLUS Card, dzięki której wstępy do atrakcji są za darmo lub w niższych cenach.

Hotele w Klagenfurcie: rekomendacje

Tutaj znajdziesz nasze rekomendacje najpiękniejszych hoteli w Klagenfurcie.

Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino: styl i bar na dachu

Nowoczesny design i centralne położenie czynią hotel idealnym punktem wyjścia do urlopowych przeżyć. Polecamy: bar na dachu 19null7 z widokiem na Stare Miasto.

Więcej o Moser Verdino

Seepark Wörthersee Resort – wellness i kuchnia nad jeziorem

Nad samym brzegiem Wörthersee hotel oferuje stylowe pokoj, strefę spa oraz doskonałą kuchnię – idealne miejsce na urlop w sercu Karytnii.

Hotel Seepark Wörthersee Resort

Der Sandwirth – historyczny urok i komfort

Centralne położenie, eleganckie pokoje, restauracja, strefa saun i fitness – tu serdeczna gościnność spotyka się z tradycyjną architekturą.

Więcej o Der Sandwirth

ibis Styles Klagenfurt – nowoczesny i centralnie położony

Stylowy Hotel z bogatym bufetem śniadaniowym i zapraszającym banem – idealne zakwaterowanie na urlop w stolicy Karyntii.

Więcej o ibis Styles Klagenfurt

Najlepsze aktywności

Klagenfurt am Wörthersee oferuje przeżycia na każdą porę roku. Wędrówki w dolinie Bodental, przyjemność w schronisku Klagenfurter Hütte lub relaksujące spacery po Kreuzbergl - natura, sport i kulinarne przysmaki łączą się tutaj.

Łatwa wędrówka z centrum miasta na Kreuzbergl

Relaksujące piesze szlaki na Kreuzbergl ze wspaniałym widokiem na Klagenfurt i jezioro Wörthersee - bajeczne tereny zielone tylko parę kroków od miasta.

Wędrówki wokół Klagenfurtu

1300 km tras rowerowych w Karyntii

Klagenfurt to idealny punkt wypadowy dla rowerowych wycieczek po okolicy. Trasy biegną brzegami jezior i rzek, po pagórkach i górach lub przez miasto - wybór dla każdego.

Wycieczki rowerowe

Wędrówka do schroniska Klagenfurter Hütte przez Bärental

Malownicza trasa wędrówki prowadzi do schroniska Klagenfurter Hütte (1664 m n.p.m.) - nagrodą są karynckie specjały i panoramiczne widoki na Karawanki.

Zaplanuj wędrówkę
W czasie deszczu nikt się nie nudzi!

Zła pogoda? Żaden problem! Oto kilka wskazówek na deszcz

Deszcz w Klagenfurcie? To nie powód, żeby nie wyjść z domu! Miasto oferuje wiele atrakcji na każdą pogodę - od parku trampolin, i kina po halę wspinaczkową. Dzieci mogą się wyszaleć, a rodzice zrelaksować i dobrze się bawić. Gwarantujemy, że nikt nie będzie się tu nudził!

Czy słońce czy deszcz, polecamy aktywności na powietrzu:

  • Minimundus: 160 szczegółowo odwzorowanych, słynnych budynków w miniaturze.

  • Reptarium Happ: egzotyczne zwierzęta zadbają o uśmiechy najmłodszych.

  • kärnten.museum: muzeum kraju związkowego Karyntii.

11 porad dla rodzin na deszcz
Najlepsze punkty widokowe

Podziwiaj wyjątkową panoramę

  • Pyramidenkogel

    Najwyższa drewniana wieża widokowa na świecie oferuje spektakularny panoramiczny widok na całe jezioro Wörthersee, Klagenfurt i środkową Karyntię.

  • Seewiese

    Malowniczy widok na jezioro Wörthersee i góry Karawanken, szczególnie imponujący o zachodzie słońca nad wschodnią zatoką.

  • Fontanna Lindwurmbrunnen - punkt orientacyjny Klagenfurtu

    Spod pomnika Lindwurm można zobaczyć Nowy Plac z ratuszem i pomnikiem Marii Teresy - historyczne serce Klagenfurtu.

  • Wschodnia zatoka Ostbucht Wörthersee

    Stąd roztacza się widok na turkusowo-niebieskie Wörthersee, plażę i molo dla łodzi wycieczkowych.

Zobacz więcej atrakcji
Slowfood

Regionalne produkty i alpejsko-adriatyckie przysmaki

Połączenie tradycji Karyntii, włoskiego wyrafinowania i słoweńskiej pikantności tworzy kuchnię, która łączy w sobie lekkość i głębię.

Sercem regionu jest targ Benediktinermarkt: tętniące życiem miejsce spotkań producentów, smakoszy i kucharzy. Pachnie tu daniami rybnymi, serem, sezonowymi warzywami i świeżym wiejskim chlebem. Palety smaków dopełnia oliwa z oliwek z Istrii, prosciutto z Friuli i wina ze Słowenii. Tu nie tylko kupuje się produkty, ale doświadcza się ich pochodzenia.

W gospodach i restauracjach klasyczne dania z Karyntii spotykają się z akcentami śródziemnomorskimi, pstrąg z południowymi aromatami, polenta z regionalnymi składnikami.

Również kultura miejskich lokali nosi znamiona południa: espresso jak we Włoszech, aperitiv na starym mieście, spritz w wieczornym świetle nad jeziorem Wörthersee. Slow food nie jest tu tylko ideą, ale stylem życia – sezonowym, świadomym i pełnym szacunku dla producentów i natury.

Klagenfurt nad Wörthersee to kulinarna brama na południe – otwarta, łącząca i pełna smaku.

Kuchnia w Klagenfurcie

Zniżki i usługi

Wykorzystaj swój pobyt jeszcze lepiej! Dzięki karcie Wörthersee PLUS Card możesz odkrywać zabytki ze zniżkami lub za darmo. Z kolei aplikacja oferuje bilety, informacje i usługi cyfrowe dostępne po jednym kliknięciu.

Wörthersee PLUS Card – więcej przeżyć i oszczędności

Minimundus, rejs statkiem lub katedra w Maria Saal - dzięki karcie Wörthersee PLUS Card możesz cieszyć się bezpłatnym wstępem i zniżkami w wielu najlepszych atrakcjach.

Więcej informacji

All in ONE – jedna aplikacja na cały urlop

Rezerwuj bilety, odkrywaj miejsca, ciesz się korzyściami: dzięki aplikacji masz Klagenfurt i jezioro Wörthersee w zasięgu ręki - także kartę Wörthersee PLUS.

Więcej informacji

Wydarzenia w Klagenfurcie

Najbardziej wysunięta na południe stolica kraju związkowego Austrii cieszy się doskonałą reputacją - odbywają się wydarzenia wysokiego kalibru, od sportu po kulturę. Od legendarnego Ironman Austria po Dni Literatury i występy na żywo gwiazd muzyki.

Festiwal w Klagenfurcie

25.05.2026 – 10.06.2026
Konzerthaus oraz Burghof, Klagenfurt

Sztuka, teatr i muzyka na najwyższym poziomie. Festiwal w Klagenfurcie sprowadza do miasta żywe i nowoczesne inscenizacje, koncerty i performance.

Więcej informacji

Ironman Austria Klagenfurt

14.06.2026
Klagenfurt

Legendarny Ironman Austria przyciąga do miasta najlepszych sportowców z całego świata. Pływanie w jeziorze Wörthersee, jazda na rowerze i bieganie przez Karyntię - ideał!

Więcej informacji

Sternacht nad jeziorem Wörthersee

noc 10/11.07.2026
Klagenfurt Friedelstrand , Wörthersee Ostbucht

Niezapomniane muzyczne wydarzenie nad samym jeziorem. Krajowe i międzynarodowe gwiazdy estrady zachwycają na tle niezapomnianych widoków - najważniejsze wydarzenie lata!

Więcej informacji

Półmaraton Kärnten läuft

28.08.2026 – 30.08.2026
Brzegi jeziora Wörthersee

Biegowe wydarzenie wśród zachwycających widoków. Jezioro Wörthersee oferuje wymarzone warunki dla biegaczy - od półmaratończyków po aktywne rodziny.

Więcej informacji

Święto kuchni alpejsko-adriatyckiej

4.09.2026 – 20.09.2026
Restauracje w Klagenfurcie

Kuchnia Karytnii, Słowenii i Friulii: najlepsi kucharze zapraszają do odkrywania smaków i wyjątkowych potraw tego regionu.

Więcej informacji
Kontakt

Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee

Neuer Platz 5

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon: +43 463 287 463 0

info@visitklagenfurt.at
www.visitklagenfurt.at

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje