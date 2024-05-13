Region Graz
Dwa światy – jedna chwila
Introduction
Region Graz łączy śródziemnomorski styl życia stolicy Styrii z rozległym krajobrazem przyrodniczym i kulturowym w okolicy. Jako jedyna w Austrii Stolica Dobrego Smaku (Capital of Delight), wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz City of Design, Graz łączy w sobie miejską energię z relaksującą sztuką życia.
Tuż za miastem czekają lasy, łagodne wzgórza, alpejskie pastwiska, winnice i atrakcje turystyczne. Region tętni różnorodnością – i w ciągu kilku minut przenosi cię z miejskiego zgiełgu ku oazom zieleni i przyrody.
Stare płynnie łączy się tu z nowym: gotyk, renesans i barok obok nowoczesnej architektury. Czerwone dachy, ukryte dziedzińce i „Grazer Stadtkrone” sprawiają, że Stare Miasto w Grazu zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Również Zamek Eggenberg nosi ten rzadki tytuł. W samym centrum miasta wznosi się góra Schlossberg, zwieńczona charakterystyczną wieżą zegarową.
Graz wyróżnia się również pod względem kulturalnym. Jako Europejska Stolica Kultury w 2003 roku miasto zyskało trwałe atrakcje, takie jak Murinsel, Kunsthaus Graz i Austriacki Park Rzeźb w Premstätten. Obecnie opera i teatr, a także festiwale, takie jak Diagonale, Styriarte, La Strada, styryjska jesień i festiwal wiosenny Springfestival zapewniają bogaty kalendarz wydarzeń.
Karta Graz
Bezpłatny transport publiczny i bezpłatny wstęp do wielu atrakcji w mieście (24/48/72 godziny).
Karta GenussCard
Dla pobytów w obiekcie partnerskim GenussCard karta jest wliczona w cenę, dzięki czemu możesz korzystać z bezpłatnego wstępu i dodatkowych atrakcji w całym regionie.
Region Graz: nie da się go zapomnieć
Graz wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO
Graz to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z innowacją. Od muzyki klasycznej i modnych galerii sztuki po sklepy z designem i festiwale: miasto tętni kreatywnością.
Stolica Dobrego Smaku
Od najlepszych restauracji po przytulne kawiarnie i autentyczne targowiska: wszędzie można skosztować lokalnych produktów. Tutaj wszystko kręci się wokół radości życia.
Schlossberg i wieża zegarowa
Wybierz się na spacer do punktu widokowego i odwiedź ten charakterystyczny średniowieczny punkt orientacyjny w Grazu. Po drodze czekają restauracje z panoramą miasta.
Stolica kultury
W 2003 r. Graz był Europejską Stolicą Kultury. Murinsel, Kunsthaus Graz oraz Austriacki Park Rzeźb w Premstätten od tamtej pory stanowią nieodłączne symbole kultury.
Najlepsze hotele
Grand Hôtel Wiesler w Grazu
Hotel położony tuż nad rzeką Murą, zaledwie kilka kroków od Starego Miasta, łączy w sobie historyczną architekturę z nowoczesnym designem i sztuką współczesną.
Boutiquehotel Aiola Living w Grazu
Dzięki centralnej lokalizacji i atrakcjom turystycznym tuż za progiem hotel zapewnia nie tylko komfortowe zakwaterowanie, ale także kompleksowe wrażenia.
Kai 36: radość życia w Grazu
Stylowe miejsce na relaks, położone tuż nad rzeką Murą. Dla wszystkich, którzy chcą połączyć miejskie życie z odpoczynkiem. Największą atrakcją jest basen na dachu.
Najlepsze atrakcje turystyczne
W regionie Graz wycieczka zaczyna się tam, gdzie kończy się miasto.
Atrakcje turystyczne: w ciągu zaledwie kilku minut można przenieść się z miejskiego zgiełku w otoczenie zieleni. Gdy tylko opuścisz miasto, w okolicy czeka na Ciebie mnóstwo ciekawych miejsc do odwiedzenia – od Austriackiego Muzeum na Wolnym Powietrzu po hodowlę słynnych koni lipicańskich w Piber. Ta bliskość pozwala na spontaniczne odkrycia, bez większego wysiłku i bez pokonywania dużych odległości.
Schöckl: w bezpośrednim sąsiedztwie Grazu czeka Schöckl - dostępny przez cały rok obszar rekreacyjny, raj dla miłośników wędrówek, plac zabaw dla dzieci spragnionych przygód oraz kulinarny hotspot. Dzięki charakterystycznemu kształtowi Schöckl (wys. 1445 m n.p.m.), dominuje w krajobrazie. Dzięki zróżnicowanej ofercie rekreacyjnej ta "góra domowa" Grazu jest idealnym miejscem na wycieczkę dla całej rodziny.
Grazer Bergland: na północ od Grazu rozciąga się idylliczny krajobraz Grazer Bergland, poprzecinany wodnymi szlakami rzeki Mury. Ta część Regionu Graz oferuje różnorodne wrażenia przyrodnicze i doskonałe tereny do spacerów.
Plabutsch: góry Plabutsch o wysokości 754 m n.p.m. jest najwyższym szczytem na zachód od Grazu i oferuje wyjątkowe widoki. Ze szczytu Fürstenstand, najwyższego punktu Plabutsch, widok rozciąga się daleko poza granice miasta – aż do zachodniej, południowej i wschodniej Styrii, a nawet do Słowenii.
Jeszcze więcej aktywności w regionie Graz
Cóż za przyjemność!
Frankowitsch: prawdziwa perełka Grazu. Zachwyca świeżo przygotowanymi kanapkami i austriackimi specjałami. Miłośnicy regionalnych przysmaków z pewnością znajdą tu coś dla siebie.
Freiblick: oprócz nowoczesnej kuchni austriackiej znajdziesz tu również jeden z najpiękniejszych widoków na Graz – zwłaszcza o zachodzie słońca. Całości dopełniają kreatywne dania przygotowywane ze świeżych, regionalnych produktów.
Aiola Upstairs: stylowa atmosfera i kulinarne atrakcje na górze Schlossberg – wysoko ponad dachami Grazu. Tutaj nowoczesne dania łączą się z kreatywną prezentacją i spektakularnymi widokami.
Mohrenwirt: jedna z najstarszych restauracji w mieście. Można tu skosztować autentycznej styryjskiej kuchni. Klasyczne dania - smażony kurczak i knedle - zachwycają smakiem, a wszystko to w atmosferze serdecznej gościnności.
Restauracja Schlossberg / Skybar: to miejsce łączy w sobie wykwintną kuchnię i zapierający dech w piersiach panoramiczny widok na Graz. Kreatywne dania i nowatorskie koktajle zapewniają wyjątkowe doznania kulinarne.
Wskazówki kulinarne w regionie Graz
Wörgötter: restauracja wyróżniona gwiazdką Michelin. Kreatywne dania, przygotowywane ze świeżych, regionalnych składników, łączą tradycję z nowoczesnym wyrafinowaniem.
Trautentalwirt: w wyjątkowy sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Położona w idyllicznej okolicy Weststeiermark (ojczyzny koni lipicańskich) restauracja zachwyca kreatywną kuchnią, starannie dobranymi winami oraz wypiekami przygotowywanymi z wielką troską.
Aktywności i radość życia
Aktywne obcowanie z naturą: z centrum Grazu trafisz prosto do raju dla miłośników wędrówek. Od Hebalm przez Gleinalm aż po Schöckl czekają wspaniałe trasy turystyczne, które przyspieszają bicie serca każdego, kto kocha przyrodę. Rowerzyści również znajdą w regionie Graz atrakcyjną ofertę. Większość z 18 tras rowerowych dla miłośników e-bike'ów prowadzi bezpośrednio ze stolicy kraju związkowego ku terenom zielonym i zabiera aktywnych urlopowiczów do najpiękniejszych miejsc i lokali gastronomicznych w okolicy Grazu. Główną arterią rowerową regionu jest popularna trasa wzdłuż Mury, Murradweg R2, i przecina region od Grazer Bergland na północy do równin Grazer Bekken na południu i biegnie przez samo centrum Grazu.
Od targu po wykwintną kuchnię: w regionie Graz przyjemność czuć na każdym kroku. Wśród pachnących straganów, kreatywnych restauracji i klimatycznych wiejskich pensjonatów regionalna kuchnia przezentuje się we wszystkich odsłonach – autentycznie, regionalnie i z charakterem. Czy to starannie wyselekcjonowane produkty, domowe specjały, czy dania na poziomie gwiazdek Michelin – tutaj smak zbiega się z radością życia, jedzenie z przeżyciem, a miasto i wieś zapraszają do wspólnego stołu.
GenussCard: rezerwując pobyt w jednym z obiektów zrzeszonych pod marką GenussCard kartę bonusową otrzymujesz już od pierwszego noclegu. Dzięki niej zyskujesz dostęp do licznych bezpłatnych atrakcji w całym regionie, a Twój pobyt wzbogaca się o wiele dodatkowych możliwości.
Rozrywka – przez cały rok
Diagonale
Diagonale to najważniejszy festiwal filmu austriackiego. Stanowi on platformę dla najnowszych produkcji filmowych oraz stymuluje krytyczną i pogłębioną debatę na temat kina w Austrii.
Vollmund
Seria niezapomnianych wieczorów kulinarnych w wyjątkowych miejscach, przygotowanych przez najbardziej renomowanych szefów kuchni ze Styrii. Pozycja obowiązkowa dla smakoszy.
Styriarte
Klasyczny letni festiwal styriarte przenosi muzykę do wyjątkowych miejsc w Grazu i okolicach.
La Strada
La Strada ożywia ulice, place i dziedzińce miasta. Występy teatru ulicznego i lalkowego, nowego cyrku i przedstawienia sztuki społecznej angażują zarówno artystów, jak i publiczność.
Styryjska Jesień
Najstarszy w Europie interdyscyplinarny festiwal sztuki współczesnej prezentuje dzieła międzynarodowych artystów w ścisłym dialogu z lokalnymi tematami, w różnych miejscach miasta i regionu.
Klanglicht
Podczas festiwalu Klanglicht Graz przez cztery wieczory zamienia się w spektakl światła i dźwięku. Instalacje artystyczne rozświetlają pałac Eggenberg.
Festiwal filmów górskich w Grazu
Podczas festiwalu Mountainfilm Graz łączą się kino, sporty górskie i przygoda. W listopadzie pokazywane są tu inspirujące filmy o górach i przyrodzie. Przyznawane są też nagrody.
Lumagica Graz
LUMAGICA zabierze Cię w podróż po świecie światła. Interaktywne instalacje, oświetlone ścieżki i gra kolorów sprawiają, że każdy spacer staje się wyjątkowy.
Wskazówki kulinarne
Zielone serce ożywia lato
Lato w Styrii to zaproszenie do odkrywania natury w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu – region oferuje niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i rozkoszowania się życiem. Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści podziwiają idylliczne krajobrazy rzeki Mur lub Enns, a miłośnicy kąpieli znajdą orzeźwienie w krystalicznie czystych jeziorach. Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają do zwiedzania, a winiarnie i gospody kuszą regionalnymi specjałami, takimi jak sałatka z fasoli Käferbohnen i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.
Region Graz
Herrengasse 16
8010 Graz
Telefon: +43 316 8075-0