Kultura, kulinarne atrakcje, design i dziedzictwo światowe UNESCO łączą się tu z wycieczkami oraz trasami rowerowymi i pieszymi w okolicach Grazu.

Region Graz łączy śródziemnomorski styl życia stolicy Styrii z rozległym krajobrazem przyrodniczym i kulturowym w okolicy. Jako jedyna w Austrii Stolica Dobrego Smaku (Capital of Delight), wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz City of Design, Graz łączy w sobie miejską energię z relaksującą sztuką życia.

Tuż za miastem czekają lasy, łagodne wzgórza, alpejskie pastwiska, winnice i atrakcje turystyczne. Region tętni różnorodnością – i w ciągu kilku minut przenosi cię z miejskiego zgiełgu ku oazom zieleni i przyrody.

Stare płynnie łączy się tu z nowym: gotyk, renesans i barok obok nowoczesnej architektury. Czerwone dachy, ukryte dziedzińce i „Grazer Stadtkrone” sprawiają, że Stare Miasto w Grazu zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Również Zamek Eggenberg nosi ten rzadki tytuł. W samym centrum miasta wznosi się góra Schlossberg, zwieńczona charakterystyczną wieżą zegarową.

Graz wyróżnia się również pod względem kulturalnym. Jako Europejska Stolica Kultury w 2003 roku miasto zyskało trwałe atrakcje, takie jak Murinsel, Kunsthaus Graz i Austriacki Park Rzeźb w Premstätten. Obecnie opera i teatr, a także festiwale, takie jak Diagonale, Styriarte, La Strada, styryjska jesień i festiwal wiosenny Springfestival zapewniają bogaty kalendarz wydarzeń.