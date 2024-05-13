Clock tower on Schlossberg in Graz with view over the city roofs, people walking towards the tower.
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Region Graz
Dwa światy – jedna chwila

Kultura, kulinarne atrakcje, design i dziedzictwo światowe UNESCO łączą się tu z wycieczkami oraz trasami rowerowymi i pieszymi w okolicach Grazu.

Region Graz łączy śródziemnomorski styl życia stolicy Styrii z rozległym krajobrazem przyrodniczym i kulturowym w okolicy. Jako jedyna w Austrii Stolica Dobrego Smaku (Capital of Delight), wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz City of Design, Graz łączy w sobie miejską energię z relaksującą sztuką życia.

Tuż za miastem czekają lasy, łagodne wzgórza, alpejskie pastwiska, winnice i atrakcje turystyczne. Region tętni różnorodnością – i w ciągu kilku minut przenosi cię z miejskiego zgiełgu ku oazom zieleni i przyrody.

Stare płynnie łączy się tu z nowym: gotyk, renesans i barok obok nowoczesnej architektury. Czerwone dachy, ukryte dziedzińce i „Grazer Stadtkrone” sprawiają, że Stare Miasto w Grazu zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Również Zamek Eggenberg nosi ten rzadki tytuł. W samym centrum miasta wznosi się góra Schlossberg, zwieńczona charakterystyczną wieżą zegarową.

Graz wyróżnia się również pod względem kulturalnym. Jako Europejska Stolica Kultury w 2003 roku miasto zyskało trwałe atrakcje, takie jak Murinsel, Kunsthaus Graz i Austriacki Park Rzeźb w Premstätten. Obecnie opera i teatr, a także festiwale, takie jak Diagonale, Styriarte, La Strada, styryjska jesień i festiwal wiosenny Springfestival zapewniają bogaty kalendarz wydarzeń.

Fakty i liczby
Liczba mieszkańców (miasto Graz):ok. 305 000
Kraj związkowy:Styria
Powierzchnia:127 km²
Wysokość n.p.m.:365 m
Punkt widokowy:góra Schlossberg
Najbliższa góra:Schöckl (1 445 m n.p.m.)

Karta Graz
Bezpłatny transport publiczny i bezpłatny wstęp do wielu atrakcji w mieście (24/48/72 godziny).

Karta GenussCard

Dla pobytów w obiekcie partnerskim GenussCard karta jest wliczona w cenę, dzięki czemu możesz korzystać z bezpłatnego wstępu i dodatkowych atrakcji w całym regionie.

Plan miasta
Wydarzenia
Zakwaterowanie

Region Graz: nie da się go zapomnieć

Graz wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Graz to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z innowacją. Od muzyki klasycznej i modnych galerii sztuki po sklepy z designem i festiwale: miasto tętni kreatywnością.

Odkryj zabytkową starówkę

Stolica Dobrego Smaku

Od najlepszych restauracji po przytulne kawiarnie i autentyczne targowiska: wszędzie można skosztować lokalnych produktów. Tutaj wszystko kręci się wokół radości życia.

Najlepsze kulinarne doznania

Schlossberg i wieża zegarowa

Wybierz się na spacer do punktu widokowego i odwiedź ten charakterystyczny średniowieczny punkt orientacyjny w Grazu. Po drodze czekają restauracje z panoramą miasta.

Najlepsze miejsca w regionie Grazu

Stolica kultury

W 2003 r. Graz był Europejską Stolicą Kultury. Murinsel, Kunsthaus Graz oraz Austriacki Park Rzeźb w Premstätten od tamtej pory stanowią nieodłączne symbole kultury.

Poznaj kulturę w najlepszym wydaniu

Muzeum Arnolda Schwarzeneggera

„I’ll be back”. Na pewno znasz ten słynny cytat z filmu — wypowiedziany przez Arnolda Schwarzeneggera, który ma tu swoje korzenie. Hasta la vista, baby.

Więcej o Arnim

Najlepsze hotele

Grand Hôtel Wiesler w Grazu

Hotel położony tuż nad rzeką Murą, zaledwie kilka kroków od Starego Miasta, łączy w sobie historyczną architekturę z nowoczesnym designem i sztuką współczesną.

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Boutiquehotel Aiola Living w Grazu

Dzięki centralnej lokalizacji i atrakcjom turystycznym tuż za progiem hotel zapewnia nie tylko komfortowe zakwaterowanie, ale także kompleksowe wrażenia.

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Kai 36: radość życia w Grazu

Stylowe miejsce na relaks, położone tuż nad rzeką Murą. Dla wszystkich, którzy chcą połączyć miejskie życie z odpoczynkiem. Największą atrakcją jest basen na dachu.

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Parkhotel Graz

Parkhotel Graz łączy w sobie ponadczasową elegancję z relaksującą atmosferą. Położony w centrum miasta i otoczony zielenią jest miejscem, gdzie można się zatrzymać.

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Wycieczki po regionie

Najlepsze atrakcje turystyczne

W regionie Graz wycieczka zaczyna się tam, gdzie kończy się miasto.

  • Atrakcje turystyczne: w ciągu zaledwie kilku minut można przenieść się z miejskiego zgiełku w otoczenie zieleni. Gdy tylko opuścisz miasto, w okolicy czeka na Ciebie mnóstwo ciekawych miejsc do odwiedzenia – od Austriackiego Muzeum na Wolnym Powietrzu po hodowlę słynnych koni lipicańskich w Piber. Ta bliskość pozwala na spontaniczne odkrycia, bez większego wysiłku i bez pokonywania dużych odległości.

  • Schöckl: w bezpośrednim sąsiedztwie Grazu czeka Schöckl - dostępny przez cały rok obszar rekreacyjny, raj dla miłośników wędrówek, plac zabaw dla dzieci spragnionych przygód oraz kulinarny hotspot. Dzięki charakterystycznemu kształtowi Schöckl (wys. 1445 m n.p.m.), dominuje w krajobrazie. Dzięki zróżnicowanej ofercie rekreacyjnej ta "góra domowa" Grazu jest idealnym miejscem na wycieczkę dla całej rodziny.

  • Grazer Bergland: na północ od Grazu rozciąga się idylliczny krajobraz Grazer Bergland, poprzecinany wodnymi szlakami rzeki Mury. Ta część Regionu Graz oferuje różnorodne wrażenia przyrodnicze i doskonałe tereny do spacerów.

  • Plabutsch: góry Plabutsch o wysokości 754 m n.p.m. jest najwyższym szczytem na zachód od Grazu i oferuje wyjątkowe widoki. Ze szczytu Fürstenstand, najwyższego punktu Plabutsch, widok rozciąga się daleko poza granice miasta – aż do zachodniej, południowej i wschodniej Styrii, a nawet do Słowenii.

Jeszcze więcej aktywności w regionie Graz

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Kultura, ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne

Wydarzenia: koncerty, festiwale i kulinarne atrakcje

Kojący adwent w regionie

Najlepsze kulinarne wskazówki

Cóż za przyjemność!

  • Frankowitsch: prawdziwa perełka Grazu. Zachwyca świeżo przygotowanymi kanapkami i austriackimi specjałami. Miłośnicy regionalnych przysmaków z pewnością znajdą tu coś dla siebie.

  • Freiblick: oprócz nowoczesnej kuchni austriackiej znajdziesz tu również jeden z najpiękniejszych widoków na Graz – zwłaszcza o zachodzie słońca. Całości dopełniają kreatywne dania przygotowywane ze świeżych, regionalnych produktów.

  • Aiola Upstairs: stylowa atmosfera i kulinarne atrakcje na górze Schlossberg – wysoko ponad dachami Grazu. Tutaj nowoczesne dania łączą się z kreatywną prezentacją i spektakularnymi widokami.

  • Mohrenwirt: jedna z najstarszych restauracji w mieście. Można tu skosztować autentycznej styryjskiej kuchni. Klasyczne dania - smażony kurczak i knedle - zachwycają smakiem, a wszystko to w atmosferze serdecznej gościnności.

  • Restauracja Schlossberg / Skybar: to miejsce łączy w sobie wykwintną kuchnię i zapierający dech w piersiach panoramiczny widok na Graz. Kreatywne dania i nowatorskie koktajle zapewniają wyjątkowe doznania kulinarne.

Wskazówki kulinarne w regionie Graz

  • Wörgötter: restauracja wyróżniona gwiazdką Michelin. Kreatywne dania, przygotowywane ze świeżych, regionalnych składników, łączą tradycję z nowoczesnym wyrafinowaniem.

  • Trautentalwirt: w wyjątkowy sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Położona w idyllicznej okolicy Weststeiermark (ojczyzny koni lipicańskich) restauracja zachwyca kreatywną kuchnią, starannie dobranymi winami oraz wypiekami przygotowywanymi z wielką troską.

Ciesz się miastem, poznaj kraj

Aktywności i radość życia

  • Aktywne obcowanie z naturą: z centrum Grazu trafisz prosto do raju dla miłośników wędrówek. Od Hebalm przez Gleinalm aż po Schöckl czekają wspaniałe trasy turystyczne, które przyspieszają bicie serca każdego, kto kocha przyrodę. Rowerzyści również znajdą w regionie Graz atrakcyjną ofertę. Większość z 18 tras rowerowych dla miłośników e-bike'ów prowadzi bezpośrednio ze stolicy kraju związkowego ku terenom zielonym i zabiera aktywnych urlopowiczów do najpiękniejszych miejsc i lokali gastronomicznych w okolicy Grazu. Główną arterią rowerową regionu jest popularna trasa wzdłuż Mury, Murradweg R2, i przecina region od Grazer Bergland na północy do równin Grazer Bekken na południu i biegnie przez samo centrum Grazu.

  • Od targu po wykwintną kuchnię: w regionie Graz przyjemność czuć na każdym kroku. Wśród pachnących straganów, kreatywnych restauracji i klimatycznych wiejskich pensjonatów regionalna kuchnia przezentuje się we wszystkich odsłonach – autentycznie, regionalnie i z charakterem. Czy to starannie wyselekcjonowane produkty, domowe specjały, czy dania na poziomie gwiazdek Michelin – tutaj smak zbiega się z radością życia, jedzenie z przeżyciem, a miasto i wieś zapraszają do wspólnego stołu.

  • GenussCard: rezerwując pobyt w jednym z obiektów zrzeszonych pod marką GenussCard kartę bonusową otrzymujesz już od pierwszego noclegu. Dzięki niej zyskujesz dostęp do licznych bezpłatnych atrakcji w całym regionie, a Twój pobyt wzbogaca się o wiele dodatkowych możliwości.

Lato w regionie GrazJesień w regionie Graz

Rozrywka – przez cały rok

Diagonale

18.03.2026 – 23.03.2026

Diagonale to najważniejszy festiwal filmu austriackiego. Stanowi on platformę dla najnowszych produkcji filmowych oraz stymuluje krytyczną i pogłębioną debatę na temat kina w Austrii.

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Vollmund

czerwiec – wrzesień 2026
Region Graz

Seria niezapomnianych wieczorów kulinarnych w wyjątkowych miejscach, przygotowanych przez najbardziej renomowanych szefów kuchni ze Styrii. Pozycja obowiązkowa dla smakoszy.

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Styriarte

26.06.2026 – 26.07.2026
różne lokalizacje, Steiermark

Klasyczny letni festiwal styriarte przenosi muzykę do wyjątkowych miejsc w Grazu i okolicach.

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La Strada

31.07.2026 – 8.08.2026
Graz i inne lokalizacje

La Strada ożywia ulice, place i dziedzińce miasta. Występy teatru ulicznego i lalkowego, nowego cyrku i przedstawienia sztuki społecznej angażują zarówno artystów, jak i publiczność.

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Styryjska Jesień

24.09.2026 – 18.10.2026
Graz i inne lokalizacje

Najstarszy w Europie interdyscyplinarny festiwal sztuki współczesnej prezentuje dzieła międzynarodowych artystów w ścisłym dialogu z lokalnymi tematami, w różnych miejscach miasta i regionu.

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Klanglicht

23.10.2026 – 26.10.2026
Schlossberg & centrum miasta, Graz

Podczas festiwalu Klanglicht Graz przez cztery wieczory zamienia się w spektakl światła i dźwięku. Instalacje artystyczne rozświetlają pałac Eggenberg.

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Festiwal filmów górskich w Grazu

17.11.2026 – 21.11.2026

Podczas festiwalu Mountainfilm Graz łączą się kino, sporty górskie i przygoda. W listopadzie pokazywane są tu inspirujące filmy o górach i przyrodzie. Przyznawane są też nagrody.

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Lumagica Graz

13.11.2026 – 6.01.2027
Frohnleiten

LUMAGICA zabierze Cię w podróż po świecie światła. Interaktywne instalacje, oświetlone ścieżki i gra kolorów sprawiają, że każdy spacer staje się wyjątkowy.

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Sylwester w Grazu

31.12.2026 – 1.01.2027
Graz

Od biegów sportowych po występy cyrkowe i wielkie widowisko sylwestrowe: Graz świętuje nadejście nowego roku, oferując różnorodne atrakcje i tworząc w mieście atmosferę świętowania.

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Wskazówki kulinarne

Wyróżniona Genießerei am MarktKulinarne rozkosze dla podniebienia
Letni urlop w Styrii

Zielone serce ożywia lato

Lato w Styrii to zaproszenie do odkrywania natury w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu – region oferuje niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i rozkoszowania się życiem. Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści podziwiają idylliczne krajobrazy rzeki Mur lub Enns, a miłośnicy kąpieli znajdą orzeźwienie w krystalicznie czystych jeziorach. Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają do zwiedzania, a winiarnie i gospody kuszą regionalnymi specjałami, takimi jak sałatka z fasoli Käferbohnen i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.

steiermark.com/sommerurlaub
Kontakt

Region Graz

Herrengasse 16

8010 Graz

Telefon: +43 316 8075-0

erlebnis@regiongraz.at
www.regiongraz.at

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