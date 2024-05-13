Region wypoczynkowy Salzkammergut oferuje letnie wakacje pełne możliwości. Ciesz się górami i jeziorami podczas wędrówek lub wycieczek rowerowych.

Region wypoczynkowy Salzkammergut tworzą cztery miejscowości: Bad Goisern am Hallstättersee, Hallstatt, Obertraun i Gosau am Dachstein. Łączą one w sobie niezwykły krajobraz z bogatą tradycją i zwyczajami. Region ten, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1997 roku, może pochwalić się 7000-letnią historią.

Wspaniała przyroda, która zainspirowała już wielu malarzy i literatów, kultura tak znacząca, że została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, rzemiosło i tradycja, które z pasją są przekazywane przyszłym pokoleniom, a pośrodku tego wszystkiego krystalicznie czyste jeziora, w których odbijają się góry.

Wdychaj głęboko świeże górskie powietrze i ciesz się ciepłymi promieniami słońca. To chwile, które pozostają w pamięci – Twoje chwile!

W regionie wypoczynkowym Salzkammergut każdy znajdzie coś dla siebie.