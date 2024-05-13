Lato w Salzkammergut
Wakacje, które zostają w pamięci
Introduction
Region wypoczynkowy Salzkammergut tworzą cztery miejscowości: Bad Goisern am Hallstättersee, Hallstatt, Obertraun i Gosau am Dachstein. Łączą one w sobie niezwykły krajobraz z bogatą tradycją i zwyczajami. Region ten, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1997 roku, może pochwalić się 7000-letnią historią.
Wspaniała przyroda, która zainspirowała już wielu malarzy i literatów, kultura tak znacząca, że została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, rzemiosło i tradycja, które z pasją są przekazywane przyszłym pokoleniom, a pośrodku tego wszystkiego krystalicznie czyste jeziora, w których odbijają się góry.
Wdychaj głęboko świeże górskie powietrze i ciesz się ciepłymi promieniami słońca. To chwile, które pozostają w pamięci – Twoje chwile!
W regionie wypoczynkowym Salzkammergut każdy znajdzie coś dla siebie.
Karta gościa
Letnia karta gościa Salzkammergut Sommercard dostępna jest gratis od 3 noclegów w partnerskich regionach i oferuje dostęp do wielu atrakcji w niższych cenach.
Dlaczego Salzkammergut latem?Poznaj największe zalety regionu Salzkammergut
Zabytkowa kolejka zębata Schafbergbahn (od 1893 r.)
Wjedź na 1800 m n.p.m. Trasa prowadzi przez alpejskie lasy, kwitnące łąki i surowe górskie tereny, z których rozciąga się panoramiczny widok na 7 jezior.
Od Dachsteinrunde po tereny trenigowe Salzkammergut Trophy
Sieć tras o długości ok. 800 km (w tym 200 km przez lasy) zachęca do przejażdżek rowerowych oraz odkrywania atrakcji turystycznych i punktów widokowych w całym regionie.
Pieszo lub kolejką ku szczytom regionu
Miejsca mocy, przyjemne spacery brzegami jezior i zapierające dech w piersiach widoki. W regionie czeka 700 km szlaków o różnym stopniu trudności.
FAQ
Najlepsze górskie przeżycia
Dachstein Krippenstein - moc wrażeń na górze
Na górze czeka platforma widokowa 5fingers i jaskinia lodowa.
Wędrówki w Zwieselalm Gosau
Trasy na terenie Zwieselalm Gosau świetnie nadają się na rodzinne wędrówki.
POLECAMY: trasy wędrówek, schroniska i hotele
Polecane trasy wędrówek
Tematyczny szlak w Obertraun Śladami wapienia i krasu. Widoki na Jezioro Hallstackie, Obertraun, jezioro Koppenwinklsee.
Szlak tematyczny w Hallstatt Echerntal zum Waldbachstrub. Widoki na wodospad Waldbachstrub.
Trasa wokół jeziora Gosausee. Widok na jezioro i górę Dachstein.
Szlak okrężny Heilbronner Rundwanderweg w Dachstein Krippenstein. Widok na rzeźbę "rekina z Dachsteinu" i krzyż Heilbronner Kreuz.
Schroniska i górskie restauracje
Szczególnie polecamy: domowej roboty strudel i wspaniały widok na Bad Goisern
Szczególnie polecamy: chleb z opalanego drewnem pieca, domowe wypieki
Hotele
Landhotel Agathawirt
Sprawdź pakiet E-Mountainbike-week
Położony na obrzeżach Gosau w otoczeniu gór i łąk. Idealny dla rodzin z dziećmi
Sportowy hotel w sercu Salzkammergut
Polecane trasy wędrówek
Tematyczny szlak w Obertraun Śladami wapienia i krasu. Widoki na Jezioro Hallstackie, Obertraun, jezioro Koppenwinklsee.
Szlak tematyczny w Hallstatt Echerntal zum Waldbachstrub. Widoki na wodospad Waldbachstrub.
Trasa wokół jeziora Gosausee. Widok na jezioro i górę Dachstein.
Szlak okrężny Heilbronner Rundwanderweg w Dachstein Krippenstein. Widok na rzeźbę "rekina z Dachsteinu" i krzyż Heilbronner Kreuz.
Schroniska i górskie restauracje
Szczególnie polecamy: domowej roboty strudel i wspaniały widok na Bad Goisern
Szczególnie polecamy: chleb z opalanego drewnem pieca, domowe wypieki
Hotele
Landhotel Agathawirt
Sprawdź pakiet E-Mountainbike-week
Położony na obrzeżach Gosau w otoczeniu gór i łąk. Idealny dla rodzin z dziećmi
Sportowy hotel w sercu Salzkammergut
Rowery w Salzkammergut
W Salzkammergut czeka około 200 km utwardzonych leśnych dróg, włączonych w sieć tras o łącznej długości około 800 km. Są wśród nich trasy dla miłośników kolarstwa górskiego i szutrowego. Nie brak także sklepów rowerowych, przewodników rowerych, hoteli przyjazne rowerzystom oraz miejscowych pasjonatów kolarstwa górskiego.
Odbywająca się tu co roku impreza rowerowa, Salzkammergut Trophy (17-19.07.2026 r.), ma już status kultowej.
Region wyróżniają także panoramiczne okrężne szlaki, które na długo pozostają w pamięci. Oto kilka przykładów:
Trasa wzdłuż potoku Weißenbach w Bad Goisern z widokiem na zaporę Chorinskyego.
Durchgangalm Runde z widokiem na Jezioro Halsztackie, Dachstein i Gosausee
Dachsteinrunde Classic z widokiem na jeziora Halsztackie i Gosausee
Atrakcje turystyczne w regionie
Kultura i żywe tradycje regionu UNESCO
Ferienregion Salzkammergut
Kirchengasse 4
4822 Bad Goisern am Hallstättersee