5fingers viewpoint at Krippenstein at sunset, Hallstatt Lake and mountain panorama in the background.
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Lato w Salzkammergut
Wakacje, które zostają w pamięci

Region wypoczynkowy Salzkammergut oferuje letnie wakacje pełne możliwości. Ciesz się górami i jeziorami podczas wędrówek lub wycieczek rowerowych.

Region wypoczynkowy Salzkammergut tworzą cztery miejscowości: Bad Goisern am Hallstättersee, Hallstatt, Obertraun i Gosau am Dachstein. Łączą one w sobie niezwykły krajobraz z bogatą tradycją i zwyczajami. Region ten, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1997 roku, może pochwalić się 7000-letnią historią.

Wspaniała przyroda, która zainspirowała już wielu malarzy i literatów, kultura tak znacząca, że została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, rzemiosło i tradycja, które z pasją są przekazywane przyszłym pokoleniom, a pośrodku tego wszystkiego krystalicznie czyste jeziora, w których odbijają się góry.

Wdychaj głęboko świeże górskie powietrze i ciesz się ciepłymi promieniami słońca. To chwile, które pozostają w pamięci – Twoje chwile!

W regionie wypoczynkowym Salzkammergut każdy znajdzie coś dla siebie.

Liczby i fakty
Trasy piesze:733 km
Trasy rowerowe:800
Kolejki górskie:3
Schrosniska górskie:23
Miejsca zakwaterowania:393
Jeziora i kąpieliska:2

Karta gościa

Letnia karta gościa Salzkammergut Sommercard dostępna jest gratis od 3 noclegów w partnerskich regionach i oferuje dostęp do wielu atrakcji w niższych cenach.

Dlaczego Salzkammergut latem?

Poznaj największe zalety regionu Salzkammergut

Zabytkowa kolejka zębata Schafbergbahn (od 1893 r.)

Wjedź na 1800 m n.p.m. Trasa prowadzi przez alpejskie lasy, kwitnące łąki i surowe górskie tereny, z których rozciąga się panoramiczny widok na 7 jezior.

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Od Dachsteinrunde po tereny trenigowe Salzkammergut Trophy

Sieć tras o długości ok. 800 km (w tym 200 km przez lasy) zachęca do przejażdżek rowerowych oraz odkrywania atrakcji turystycznych i punktów widokowych w całym regionie.

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Pieszo lub kolejką ku szczytom regionu

Miejsca mocy, przyjemne spacery brzegami jezior i zapierające dech w piersiach widoki. W regionie czeka 700 km szlaków o różnym stopniu trudności.

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Serdeczna gościnność i smaczne, autentyczne jedzenie

W schroniskach, gospodach czy w restauracji wpisanej na listę światowego dziedzictwa - w Salzkammergut kucharze z pasją nadają swoim potrawom niepowtarzalny charakter.

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FAQ

Salzkammergut to duży region turystyczny na styku 3 krajów związkowych: Styrii, Górnej Austrii i Ziemi Salzburskiej. Region jest niezwykle różnorodny przyrodniczo i kulturowo - jego walory zostały docenione przez UNESCO, które wpisało go na swoją listę światowego dziedzictwa. Salzkammergut posiada też fascynującą historię - to tu znajduje się najstarsza kopalnia soli na świecie (ma 7000 lat). Region służył też jako inspiracja dla wielu ważnych austriackich twórców - to tutaj, nad jeziorem Attersee, powstał trzeci najdrożej sprzedany obraz w 2025 roku - "Waldabhanf bei Unterach am Attersee" (1916) Gustava Klimta.

Region jest bardzo dobrze skomunikowany i łatwo do niego dojechać w każdy sposób - samochodem, autobusem, pociągiem lub samolotem.

Więcej informacji na temat dojazdu

Do najważniejszych i najpopularniejszych atrakcji turystycznych w regionie należą:

Oczywiście, że tak! W regionie czeka wiele szlaków pieszych, stworzonych z myślą o najmłodszych i takich, które rodziny z dziećmi w różnym wieku mogą łatwo pokonać. Są też przyjazne rodzinom via ferraty, a wśród nich szczególnie polecana trasa Kleiner Bär, czyli "mały niedźwiedź".

Dzieciaki chętnie skorzystają z jednego z wielu placów zabaw lub kąpielisk. Ich zachwyt wzbudzi na pewno zwiedzanie jaskiń, jak choćby Wielkiej Jaskini Lodowej, i kopalni soli w Hallstatt. Warto również przejechać się z nimi piękną czerwoną historyczną kolejką zębatą Schafbergbahn na szczyt góry Schafberg.

Na rodziców małych dzieci czeka w regionie wiele udogodnień: w różnych punktach można wypożyczyć trekkingowe wózki dziecięcie lub nosidła turystyczne.

Ponadto w regonie znajduje się wiele przyjaznych rodzinom opcji zakwaterownia (sprawdź tutaj).

Salzkammergut posiada nawet własne maskotki: Dachstein i Salzstein. Powstały one jako wynik konkursu plastycznego JOLLY 2023. Maskotki zostały wybrane spośród prawie 400 pomysłów i ożywione na postawie rysunków 3 dzieci: Sophie (12 lat), Laury Loreen (13 lat) i Vivien (10 lat).

Tak, regionalna karta gościa nazywa się Salzkammergut Sommercard. Goście otrzymują ją gratis od 3 noclegów w parnerskich regionach. Kartę można też kupić. Oferuje ona zniżki do -25% w wielu atrakcjach turystycznych w regionie.

Najlepsze górskie przeżycia

Dachstein Krippenstein - moc wrażeń na górze

Na górze czeka platforma widokowa 5fingers i jaskinia lodowa.

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Drabina do nieba Donnerkogl

Spektakularne widokowo i emocjonujące podejście po prawdziwej drabinie.

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Wędrówki w Zwieselalm Gosau

Trasy na terenie Zwieselalm Gosau świetnie nadają się na rodzinne wędrówki.

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Wędrówka do Goiserer Hütte i Hoher Kalmberg

Malownicza trasa oferuje spektakularne widoki na Bad Goisern i Kalmberg Indianerkopf.

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POLECAMY: trasy wędrówek, schroniska i hotele

Polecane trasy wędrówek

Schroniska i górskie restauracje

  • Goiserer Hütte

    Szczególnie polecamy: domowej roboty strudel i wspaniały widok na Bad Goisern

  • Hütteneckalm

    Szczególnie polecamy: chleb z opalanego drewnem pieca, domowe wypieki

Hotele

Przyjemność na dwóch kółkach

Rowery w Salzkammergut

W Salzkammergut czeka około 200 km utwardzonych leśnych dróg, włączonych w sieć tras o łącznej długości około 800 km. Są wśród nich trasy dla miłośników kolarstwa górskiego i szutrowego. Nie brak także sklepów rowerowych, przewodników rowerych, hoteli przyjazne rowerzystom oraz miejscowych pasjonatów kolarstwa górskiego.

Odbywająca się tu co roku impreza rowerowa, Salzkammergut Trophy (17-19.07.2026 r.), ma już status kultowej.

Region wyróżniają także panoramiczne okrężne szlaki, które na długo pozostają w pamięci. Oto kilka przykładów:

Trasy na e-bikeKolarstwo szutrowe

Atrakcje turystyczne w regionie

Góra Schafberg i kolejka Schafbergbahn

Platforma widokowa Skywalk

Dom Kości w kaplicy św. Michała w Hallstatt

Jeziora Gosauseen

Hand.Werk.Haus Salzkammergut

Góry o świcie i przy świetle księżyca

Kultura i żywe tradycje regionu UNESCO

Więcej informacji
Kontakt

Ferienregion Salzkammergut

Kirchengasse 4

4822 Bad Goisern am Hallstättersee

info@dachstein-salzkammergut.at
www.dachstein-salzkammergut.pl/pl

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