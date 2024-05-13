Two female hikers resting on a wooden bench with mountain panorama, backpacks and hiking poles beside them.
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Lato w Tiroler Oberland, Kaunertal i Nauders
Trzy regiony pełne wrażeń, jedyne w swoim rodzaju wakacje

Tiroler Oberland, Nauders i Kaunertal tworzą region turystyczny w Tyrolu, który przyciąga niezwykłą różnorodnością atrakcji, przyrody i aktywności.

Każdy z trzech regionów ma swój własny charakter i szczególne atuty. Nauders zachwyca położeniem w trójkącie granicznym między Austrią, Szwajcarią i Włochami oraz transgranicznymi atrakcjami. W Tiroler Oberland szczególnie zwraca uwagę piękno przyrody, a także bogata oferta rodzinna i kulturalna. Z kolei Kaunertal słynie ze swoich wysokogórskich krajobrazów i intensywnych wrażeń przyrodniczych. 

Połączenie tych trzech obszarów oferuje niezwykle bogaty program letniego wypoczynku: nie tylko różnorodne piesze trasy i górskie atrakcje na różnych wysokościach, ale też szlaki rowerowe każdego typu i inne outdoorowe aktywności, zarówno dla początkujących, jak i tych ze sportowym zacięciem. Oprócz tego czeka tu wiele atrakcji dla rodzin, autentyczna kultura tyrolska i regionalna kuchnia. Całość okrasza dziewicza przyroda i imponująca różnorodność alpejskich krajobrazów, a nowoczesna infrastruktura turystyczna i wysoka jakość usług doskonale uzupełniają ofertę.

Tiroler Oberland, Nauders i Kaunertal wspólnie tworza region, który zapewnia urozmaicone wakacje, wypoczynek na łonie natury i autentyczne alpejskie przeżycia.

Wspólne wydarzenie: Terra Raetica Trails

Terra Raetica Trails to zawody trailrunningowe, które odbędą się w dniach 30.06-4.07.2026 r. i potrwają pięć dni. Ich trasa prowadzi spektakularnymi szlakami przez Kaunertal, Tiroler Oberland, Engadin, Nauders i Reschensee – z etapami o długości od 15 do 27 km i różnicą wysokości od 1100 do 1700 m n.p.m. 

Tiroler Oberland
Nauders
Kaunertal

Summercard – atrakcyjna karta regionalna na wakacje 

Dzięki karcie Summercard BASIC goście bez dodatkowych kosztów korzystają z wielu ofert w całym regionie Nauders-Tiroler Oberland-Kaunertal. Płatna karta Summercard GOLD obejmuje liczne kolejki górskie w regionie i dodatkowe zniżki. 

FAQ

Tiroler Oberland leży w centralnej części austriackiego kraju związkowego Tyrolu, na zachód od Innsbrucku. Do zrzeszenia turystycznego znanego pod tą nazwą należą 3 mniejsze regiony: Tiroler Oberland, Nauders i Kaunertal, umiejscowione w dwóch sąsiadujących ze sobą dolinach.

Do regionu Kaunertal należy lodowiec o tej samej nazwie - jeden z 8 austriackich lodowców, na których zimą można jeździć na nartach.

Jak najbardziej! Tiroler Oberland ma fantastyczną ofertę dla turystów w każdym wieku, o różnych upodobaniach i różnych stopniach kondycji. Region posiada wysokogórskie tereny, idealnie nadające się na dłuższe lub krótsze wędrówki, a także do wspinaczki i zjazdów na rowerach górskich.

Dla turystów rekreacyjnych istnieje tu wiele łatwych szlaków, a niektóre świetnie nadają się dla rodzin z małymi dziećmi - są bezpieczne, proste i ciekawie przygotowane - ze stacjami edukacyjnymi i wieloma innymi atrakcjami po drodze.

W regionie można też oddawać się innym przyjemnościom na świeżym powietrzu. Są tu centra łucznictwa, szkoły paralotniarstwa, a także doskonałe miejsca do obserwacji rozgwieżdżonego nieba.

Oczywiście, że tak. Region jest popularny turystycznie, i to od wielu lat. Baza noclegowa obejmuje wszystkie kategorie zakwaterowania: od gospodarstw agroturystycznych i domów czy mieszkań wakacyjnych, przez rodzinne górskie pensjonaty, aż po hotele każdej klasy, także w segmencie luksusowym.

Sprawdź noclegi

Najciekawsze atrakcje dla rodzin

Tiroler Oberland, Nauders i Kaunertal oferują mnóstwo atrakcji dla rodzin z dziećmi: place zabaw wśród natury, trasy piesze i wyjątkowe programy aktywności.

Park przyrody Kaunertgrat

Odkryj rodzinne wędrówki przez park przyrody Kaunergrat: muzeum, kładki nad torfowiskami, platforma widokowa i wiele innych atrakcji.

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Trasa Kaiserschützenweg ponad Nauders

Ta średnio trudna trasa oferuje spektakularne widoki i wiele atrakcji przyrodniczych.

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Leśnia ścieżka edukacyjna Bibis

Multisensoryczna leśna ścieżka z 17 stacjami zaprasza na wędrówkę pełną wrażeń.

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Plac zabaw Ochsenbühel

Leśny plac zabaw z wieloma ciekawymi atrakcjami: tyrolką, domkiem na drzewie, zjeżdżalnia i chuśtawkami..Do tego w malowniczej okolicy.

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Ścieżka "3 drogi"

Natura, kultura i woda - to motywy przewodnie tej niezwykłej ścieżki w Nauders.

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Góra zabaw Fendels

Obszar zabaw i przygód na górze Fendels jest łatwo dostępny kolejką. Na miejscu czekają na dzieci super atrakcje oraz restauracja.

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Enduro, e-bike, rekreacja, gravel

Rowerowe atrakcje wśród gór

Miłośnicy kolarstwa górskiego znajdą w Tiroler Oberland zróżnicowaną sieć tras o wszystkich stopniach trudności, od łagodnych tras alpejskich po wymagające podjazdy. Można tu wypożyczyć e-rowery górskie. Ponadto region oferuje unikatowe trasy typu Bike & Hike, które umożliwiają dojazd do wielu miejsc rowerem, a następnie zaparkowanie go bezpiecznie i eksplorowanie okolicy z zupełnie innej perspektywy - pieszo.

W Kaunertalu szczególnie polecana jest trasa szosowa na lodowiec Kaunertal (wiedzie na wysokość aż 2700 m n.p.m.).

W Nauders czeka coś specjalnego: dzięki trasom 3-Länder Enduro Trails goście mają do dyspozycji sieć tras MTB z 31 naturalnymi singletrackami o długości 64 kilometrów w Austrii, Szwajcarii i Włoszech.

Rowery w KaunertaluRowery w Nauders

Wędrówki

Wędrówki w Kaunertalu

Wędrówki w Nauders

Wędrówki w Tiroler Oberland

Propozycje tras pieszych:

Kaunertal

Nauders

  • Edelweisssteig: trasa dla zaawansowanych wędrowców wiedzie na wys. ok. 2200 m n.p.m.

  • Plamortweg: dla rodzin i początkujących. Usiane po drodze stuletnie bunkry są dodatkową atrakcją,

Tiroler Oberland

  • Smaragdsee: idealna trasa dla rodzin. Jej zwieńczeniem jest schronisko Hohenzollernhaus.

  • Rauher Kopf: szlak wiedzie pastiwskami i lasami i oferuje bajeczne widoki ze szczytu.

Wspninaczka i bouldering w Tiroler Oberland

Trailrunning, czyli biegi przełajowe: Tiroler Oberland · Nauders · Kaunertal

Zaplanuj swój pobyt

Kolejki gorskie w Tiroler Oberland

  • Nauders am Reschenpass

  • Kaunertal Glacier

  • Fendels

  • Serfaus-Fiss-Ladis 

  • Samnaun/Ischgl

  • Venet

Sprawdź mapę kolejek

Kuchnia w górach

Schroniska górskie i restauracje na halach pozwalają nabrać sił przed dalszą wędrówką. Oferują pyszną, regionalną kuchnię oraz zachwycające widoki, które można podziwiać ze słonecznych tarasów.

Wykaz schronisk i górskich lokali

Praktyczne informacje

Kontakt

TVB Tiroler Oberland

Kirchplatz 48

6531 Ried i. O.

Telefon: +43 50 225 100

office@tiroler-oberland.com
www.tiroler-oberland.com/en

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