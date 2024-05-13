Lato w Tiroler Oberland, Kaunertal i Nauders
Trzy regiony pełne wrażeń, jedyne w swoim rodzaju wakacje
Introduction
Każdy z trzech regionów ma swój własny charakter i szczególne atuty. Nauders zachwyca położeniem w trójkącie granicznym między Austrią, Szwajcarią i Włochami oraz transgranicznymi atrakcjami. W Tiroler Oberland szczególnie zwraca uwagę piękno przyrody, a także bogata oferta rodzinna i kulturalna. Z kolei Kaunertal słynie ze swoich wysokogórskich krajobrazów i intensywnych wrażeń przyrodniczych.
Połączenie tych trzech obszarów oferuje niezwykle bogaty program letniego wypoczynku: nie tylko różnorodne piesze trasy i górskie atrakcje na różnych wysokościach, ale też szlaki rowerowe każdego typu i inne outdoorowe aktywności, zarówno dla początkujących, jak i tych ze sportowym zacięciem. Oprócz tego czeka tu wiele atrakcji dla rodzin, autentyczna kultura tyrolska i regionalna kuchnia. Całość okrasza dziewicza przyroda i imponująca różnorodność alpejskich krajobrazów, a nowoczesna infrastruktura turystyczna i wysoka jakość usług doskonale uzupełniają ofertę.
Tiroler Oberland, Nauders i Kaunertal wspólnie tworza region, który zapewnia urozmaicone wakacje, wypoczynek na łonie natury i autentyczne alpejskie przeżycia.
Wspólne wydarzenie: Terra Raetica Trails
Terra Raetica Trails to zawody trailrunningowe, które odbędą się w dniach 30.06-4.07.2026 r. i potrwają pięć dni. Ich trasa prowadzi spektakularnymi szlakami przez Kaunertal, Tiroler Oberland, Engadin, Nauders i Reschensee – z etapami o długości od 15 do 27 km i różnicą wysokości od 1100 do 1700 m n.p.m.
Summercard – atrakcyjna karta regionalna na wakacje
Dzięki karcie Summercard BASIC goście bez dodatkowych kosztów korzystają z wielu ofert w całym regionie Nauders-Tiroler Oberland-Kaunertal. Płatna karta Summercard GOLD obejmuje liczne kolejki górskie w regionie i dodatkowe zniżki.
FAQ
Najciekawsze atrakcje dla rodzinTiroler Oberland, Nauders i Kaunertal oferują mnóstwo atrakcji dla rodzin z dziećmi: place zabaw wśród natury, trasy piesze i wyjątkowe programy aktywności.
Park przyrody Kaunertgrat
Odkryj rodzinne wędrówki przez park przyrody Kaunergrat: muzeum, kładki nad torfowiskami, platforma widokowa i wiele innych atrakcji.
Trasa Kaiserschützenweg ponad Nauders
Ta średnio trudna trasa oferuje spektakularne widoki i wiele atrakcji przyrodniczych.
Leśnia ścieżka edukacyjna Bibis
Multisensoryczna leśna ścieżka z 17 stacjami zaprasza na wędrówkę pełną wrażeń.
Plac zabaw Ochsenbühel
Leśny plac zabaw z wieloma ciekawymi atrakcjami: tyrolką, domkiem na drzewie, zjeżdżalnia i chuśtawkami..Do tego w malowniczej okolicy.
Rowerowe atrakcje wśród gór
Miłośnicy kolarstwa górskiego znajdą w Tiroler Oberland zróżnicowaną sieć tras o wszystkich stopniach trudności, od łagodnych tras alpejskich po wymagające podjazdy. Można tu wypożyczyć e-rowery górskie. Ponadto region oferuje unikatowe trasy typu Bike & Hike, które umożliwiają dojazd do wielu miejsc rowerem, a następnie zaparkowanie go bezpiecznie i eksplorowanie okolicy z zupełnie innej perspektywy - pieszo.
W Kaunertalu szczególnie polecana jest trasa szosowa na lodowiec Kaunertal (wiedzie na wysokość aż 2700 m n.p.m.).
W Nauders czeka coś specjalnego: dzięki trasom 3-Länder Enduro Trails goście mają do dyspozycji sieć tras MTB z 31 naturalnymi singletrackami o długości 64 kilometrów w Austrii, Szwajcarii i Włoszech.
Wędrówki
Propozycje tras pieszych:
Kaunertal
Ścieżka edukacyjna na lodowiec Gepatschferner: zachwycająca panorama i mnóstwo wiedzy przyrodniczej.
Trasa przeżyć i przygód przez Kaunertal: na trasie czekają jaskinie, wodospad i liczne punkty widkowe.
Nauders
Edelweisssteig: trasa dla zaawansowanych wędrowców wiedzie na wys. ok. 2200 m n.p.m.
Plamortweg: dla rodzin i początkujących. Usiane po drodze stuletnie bunkry są dodatkową atrakcją,
Tiroler Oberland
Smaragdsee: idealna trasa dla rodzin. Jej zwieńczeniem jest schronisko Hohenzollernhaus.
Rauher Kopf: szlak wiedzie pastiwskami i lasami i oferuje bajeczne widoki ze szczytu.
Kaunertal
Ścieżka edukacyjna na lodowiec Gepatschferner: zachwycająca panorama i mnóstwo wiedzy przyrodniczej.
Trasa przeżyć i przygód przez Kaunertal: na trasie czekają jaskinie, wodospad i liczne punkty widkowe.
Nauders
Edelweisssteig: trasa dla zaawansowanych wędrowców wiedzie na wys. ok. 2200 m n.p.m.
Plamortweg: dla rodzin i początkujących. Usiane po drodze stuletnie bunkry są dodatkową atrakcją,
Tiroler Oberland
Smaragdsee: idealna trasa dla rodzin. Jej zwieńczeniem jest schronisko Hohenzollernhaus.
Rauher Kopf: szlak wiedzie pastiwskami i lasami i oferuje bajeczne widoki ze szczytu.
Wspninaczka i bouldering w Tiroler Oberland
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Kolejki gorskie w Tiroler Oberland
Nauders am Reschenpass
Kaunertal Glacier
Fendels
Serfaus-Fiss-Ladis
Samnaun/Ischgl
Venet
Kuchnia w górach
Schroniska górskie i restauracje na halach pozwalają nabrać sił przed dalszą wędrówką. Oferują pyszną, regionalną kuchnię oraz zachwycające widoki, które można podziwiać ze słonecznych tarasów.
Kolejki gorskie w Tiroler Oberland
Nauders am Reschenpass
Kaunertal Glacier
Fendels
Serfaus-Fiss-Ladis
Samnaun/Ischgl
Venet
Kuchnia w górach
Schroniska górskie i restauracje na halach pozwalają nabrać sił przed dalszą wędrówką. Oferują pyszną, regionalną kuchnię oraz zachwycające widoki, które można podziwiać ze słonecznych tarasów.
TVB Tiroler Oberland
Kirchplatz 48
6531 Ried i. O.
Telefon: +43 50 225 100