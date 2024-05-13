Tiroler Oberland, Nauders i Kaunertal tworzą region turystyczny w Tyrolu, który przyciąga niezwykłą różnorodnością atrakcji, przyrody i aktywności.

Każdy z trzech regionów ma swój własny charakter i szczególne atuty. Nauders zachwyca położeniem w trójkącie granicznym między Austrią, Szwajcarią i Włochami oraz transgranicznymi atrakcjami. W Tiroler Oberland szczególnie zwraca uwagę piękno przyrody, a także bogata oferta rodzinna i kulturalna. Z kolei Kaunertal słynie ze swoich wysokogórskich krajobrazów i intensywnych wrażeń przyrodniczych.

Połączenie tych trzech obszarów oferuje niezwykle bogaty program letniego wypoczynku: nie tylko różnorodne piesze trasy i górskie atrakcje na różnych wysokościach, ale też szlaki rowerowe każdego typu i inne outdoorowe aktywności, zarówno dla początkujących, jak i tych ze sportowym zacięciem. Oprócz tego czeka tu wiele atrakcji dla rodzin, autentyczna kultura tyrolska i regionalna kuchnia. Całość okrasza dziewicza przyroda i imponująca różnorodność alpejskich krajobrazów, a nowoczesna infrastruktura turystyczna i wysoka jakość usług doskonale uzupełniają ofertę.

Tiroler Oberland, Nauders i Kaunertal wspólnie tworza region, który zapewnia urozmaicone wakacje, wypoczynek na łonie natury i autentyczne alpejskie przeżycia.

Wspólne wydarzenie: Terra Raetica Trails

Terra Raetica Trails to zawody trailrunningowe, które odbędą się w dniach 30.06-4.07.2026 r. i potrwają pięć dni. Ich trasa prowadzi spektakularnymi szlakami przez Kaunertal, Tiroler Oberland, Engadin, Nauders i Reschensee – z etapami o długości od 15 do 27 km i różnicą wysokości od 1100 do 1700 m n.p.m.