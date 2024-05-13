Nietypowe zabiegi wellness
Introduction
W hotelach wellness i termach w Austrii relaks zyskuje nowe znaczenie – czasami w zaskakujący sposób. Kto by pomyślał, że kąpiel w kadzi piwnej stanie się doświadczeniem wellness, a tradycyjne produkty, takie jak masło z koziego mleka i olej z pestek dyni, znajdą zastosowanie w nowoczesnych zabiegach spa?
Austria udowadnia, że skuteczne zabiegi wellness nie muszą zawsze podążać utartymi szlakami. Tutaj wiekowa wiedza o leczeniu łączy się z nowoczesnymi metodami terapii, tworząc wyjątkowe zabiegi – niezwykłe i jednocześnie skuteczne.
Kąpiel w kadzi piwnej w hotelu Moorhof
Kąpiel piwna w Innviertel w Górnej Austrii? Na pierwszy rzut oka brzmi dziwnie - ale ktokolwiek zatrzyma się w Hotel Moorhof, w jednej z rustykalnych drewnianych kadzi doświadczy jednego z najbardziej niezwykłych zabiegów odnowy biologicznej w Austrii.
Podczas gdy ciało zanurza się w przytulnej, ciepłej kąpieli z kwiatów chmielu, na skosztowanie czeka kufel zimnego piwa z nalewaka. "Piwo wewnątrz i na zewnątrz", można by rzec. A co potem? "Après-bath" specjalnego rodzaju: łóżko z baldachimem wypełnione pachnącą słomą owsianą. Kolejne 30 minut absolutnej ciszy i spokoju, z delikatnym szelestem słomy pod ciałem. To kultura wellness Innviertel z przymrużeniem oka.
Czekoladowy zabieg na ciało
Kulinarne rozkosze są gwarantowane w Hotelu Sacher - to już wiadomo. Ale w oazie spa w Wiedniu ziarno kakaowca nie tylko staje się czekoladą, ale i luksusowym doświadczeniem wellness.
W strefie spa wykorzystuje się najcenniejsze składniki ziarna kakaowego do różnych zabiegów na ciało. Od jednogodzinnego "A Taste of Chocolate" z ujędrniającym peelingiem i czekoladowym masażem ciała do 90-minutowego "Symphony of Chocolate" z peelingiem z ziaren kakaowca, otulającą maską czekoladową i relaksującym masażem całego ciała - tutaj każdy wielbiciel i każda wielbicielka czekolady znajdzą coś dla siebie.
Ci, którzy lubią luksus, mogą wybrać "Dream of Chocolate", rewitalizujący duet deserowy składający się z masażu złuszczającego i okładu na ciało. Można też zafundować sobie nawilżającą maskę na ciało z masłem kakaowym w ramach zabiegu "Sensation of Chocolate".
W przeciwieństwie do klasycznego tortu Sachera, te słodkie pokusy nie nadają się do spożycia - ale rozpieszczają ciało i duszę co najmniej tak samo intensywnie.
Okład na ciało z koziego masła
W Mountain & Spa Resort Alpbacherhof w Tyrolu odkryto szczególnie cenny produkt naturalny: kozie masło. Składnik, który kiedyś stosowano w medycynie tradycyjnej, tutaj służy do okładów na ciało.
Kremowy okład jest prawdziwym błogosławieństwem dla zestresowanej i wrażliwej skóry. Osoby z bardzo suchą skórą, neurodermitem lub łuszczycą w szczególności korzystają z intensywnych właściwości nawilżających i odżywczych koziego masła. Zabieg przywraca naturalną równowagę skóry i łagodzi podrażnione obszary.
To tyrolska naturopatia w najczystszej postaci - korzyść dla skóry, która pokazuje, że czasami najprostsze środki zaradcze są najbardziej skuteczne.
Pływanie w grocie solnej
W grocie solnej hotelu Verwöhnhotel Kristall w Pertisau nad jeziorem Achensee czeka wyjątkowe doświadczenie - dryfowanie w ciepłej słonej wodzie, która unosi ciało bez wysiłku.
Grota, mieniąca się delikatnymi kolorami, podczas zabiegu przekształca się w osobisty azyl, w którym grawitacja zdaje się tracić swoją moc. Nie tylko fizyczne granice rozpuszczają się w ciepłej dla ciała słonej wodzie - codzienne troski również powoli odpływają.
Niezależnie od tego, czy chcesz cieszyć się tym głębokim relaksem w samotności, czy też dzielić się nieważkością z partnerem - prywatna atmosfera floatingu pozwala na obie opcje. Doświadczenie wellness, które wyznacza nowe standardy w zakresie lekkości.
Masaż olejem z pestek dyni
Styria słynie z swoich zasobów "zielonego złota" - oleju z pestek dyni. W Heiltherme Bad Waltersdorf ten regionalny produkt nie tylko używany do aromaterapii, ale stał się również częścią bardzo szczególnej koncepcji leczniczej "Tradycyjnej Medycyny Styryjskiej" (TSM).
Ta wyjątkowa forma terapii łączy wielowiekową wiedzę leczniczą regionu z nowoczesnymi metodami leczenia. Podczas masażu olejem dyniowym charakterystyczny czarny olej o orzechowym aromacie staje się doświadczeniem wellness, głęboko zakorzenionym w kulturze styryjskiej. Naukowo przeanalizowany i opracowany przez wewnętrzny zespół Styrian Spa sposób jest częścią holistycznej koncepcji zdrowia, która opiera się wyłącznie na uzdrawiającej mocy regionalnych produktów.
Zabieg jest elementem gamy tradycyjnych zabiegów, w tym masaży steatytowych z miodem i olejem ziołowym lub zabiegów na twarz z okładami z nasion zbóż i dyni. To styryjskie wellness - blisko związane z tą ziemią i bardzo skuteczne.