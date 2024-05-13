Słodkie czyni pięknym Czekoladowy zabieg na ciało

Kulinarne rozkosze są gwarantowane w Hotelu Sacher - to już wiadomo. Ale w oazie spa w Wiedniu ziarno kakaowca nie tylko staje się czekoladą, ale i luksusowym doświadczeniem wellness.

W strefie spa wykorzystuje się najcenniejsze składniki ziarna kakaowego do różnych zabiegów na ciało. Od jednogodzinnego "A Taste of Chocolate" z ujędrniającym peelingiem i czekoladowym masażem ciała do 90-minutowego "Symphony of Chocolate" z peelingiem z ziaren kakaowca, otulającą maską czekoladową i relaksującym masażem całego ciała - tutaj każdy wielbiciel i każda wielbicielka czekolady znajdzą coś dla siebie.

Ci, którzy lubią luksus, mogą wybrać "Dream of Chocolate", rewitalizujący duet deserowy składający się z masażu złuszczającego i okładu na ciało. Można też zafundować sobie nawilżającą maskę na ciało z masłem kakaowym w ramach zabiegu "Sensation of Chocolate".

W przeciwieństwie do klasycznego tortu Sachera, te słodkie pokusy nie nadają się do spożycia - ale rozpieszczają ciało i duszę co najmniej tak samo intensywnie.