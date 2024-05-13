Belvedere – 800 lat historii sztuki
Idealna symbioza sztuki, historii i estetyki
Introduction
Dzięki dwóm wspaniałym pałacom, Górnemu i Dolnemu Belvedere, rozległym ogrodom i nowoczesnej architekturze Belvedere 21, instytucja ta stanowi wyjątkowe połączenie historii, sztuki i współczesnej kultury.
Austriacka galeria Belvedere posiada jedną z najważniejszych kolekcji dzieł sztuki w Europie. Zwiedzający mogą zanurzyć się w 800 latach historii sztuki – jedną z największych atrakcji jest słynny obraz Gustava Klimta Pocałunek. Uzupełniona arcydziełami Schielego, Kokoschki i innych artystów, kolekcja Belvedere staje się miejscem o międzynarodowym znaczeniu kulturalnym. Wspaniała marmurowa sala w Górnym Belvedere zachwyca ponadto zapierającą dech w piersiach atmosferą i spektakularnym widokiem na Wiedeń.
Barokowy krajobraz ogrodowy z artystycznie zaprojektowanymi tarasami, fontannami i rzeźbami jest nie tylko rajem dla fotografów, ale także oazą spokoju, która zachęca do odpoczynku. Jednocześnie Dolny Belweder oferuje fascynujące wystawy w historycznej atmosferze. Z kolei Belweder 21 sztuce współczesnej i innowacyjnej architekturze zawdzięcza ekscytujący kontrast.
Dzięki centralnej lokalizacji i doskonałemu połączeniu komunikacyjnemu Belvedere jest łatwo dostępny. Wizytę umilają nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzowane wnętrza, bezpłatne Wi-Fi oraz przytulna kawiarnia, w której wiedeńska tradycja i kulinarne rozkosze łączą się w idealnej harmonii.
Belvedere to coś więcej niż tylko muzeum – to miejsce, w którym historia, sztuka i estetyka łączą się w niezrównany sposób. Wizyta w tym miejscu to niezapomniane przeżycie, które wzbogaca każdy pobyt w Wiedniu.
Ferdinand Georg Waldmüller / Malowane z natury
W XIX wieku malarstwo pejzażowe przeżywa rozkwit w całej Europie. Ferdinand Georg Waldmüller jest częścią tego rozwoju i poprzez swoje intymne portrety drzew, rozległe obrazy lasów wiedeńskich oraz ikoniczne widoki regionu Salzkammergut przekazuje tęsknotę człowieka za naturą. Wystawa przedstawia pejzaże Waldmüllera w kontekście epoki. Przykłady przełomowych dzieł współczesnych mu artystów, takich jak John Constable i Jean-Baptiste Camille Corot, dostarczają impulsów do odkrywania przedstawień natury Waldmüllera na tle europejskich trendów.
Wystawa zorganizowana przez Belvedere w Wiedniu we współpracy z National Gallery w Londynie.
Informacje o obrazie: Ferdinand Georg Waldmüller, Fragment z Prateru, 1831
2017 Wypożyczenie długoterminowe z kolekcji prywatnej © Belvedere, Wiedeń, zdjęcie: Johannes Stoll
Anni Albers / Constructing Textiles
Wystawa „Anni Albers. Constructing Textiles” po raz pierwszy w Austrii prezentuje kompleksowo twórczość tej wybitnej niemiecko-amerykańskiej artystki i projektantki. Od początków w Bauhausie, poprzez wpływową działalność w Black Mountain College, aż po rozważania teoretyczne – wielowymiarowa twórczość Albers, łącząca sztukę i design, rzemiosło, nauczanie i tworzenie teorii, zostanie tu przedstawiona w pełnym świetle.
Wystawa jest wynikiem współpracy Centrum Paula Klee w Bernie oraz Fundacji Josefa i Anni Albersów w Bethany w stanie Connecticut, we współpracy z Belvedere w Wiedniu.
Informacje o zdjęciu: Anni Albers ze swoją pracą „Two”, New Haven, Connecticut, 1952 r. Zdjęcie: New Haven Evening Register. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Fundacji Josefa i Anni Albersów.
Erika Giovanna Klien / Wszystko jest ruchem
Belvedere poświęca obszerną wystawę indywidualną twórczości austriacko-amerykańskiej artystki i pedagożki sztuki Eriki Giovanny Klien (1900-1957). Jako wybitna przedstawicielka wiedeńskiego kinetyzmu Klien wcześnie zyskała międzynarodową sławę. Jej pasja do teatru i tańca zaowocowała nowatorskimi projektami scenografii i złożonymi przedstawieniami ruchomych ciał. Od 1929 roku Klien mieszkała w Nowym Jorku, co znalazło odzwierciedlenie w jej intensywnej refleksji nad przestrzeniami miejskimi i kwestiami społecznymi.
Wystawa zorganizowana przez Belvedere w Wiedniu we współpracy z Uniwersytetem Sztuki Użytkowej w Wiedniu – Kolekcja Sztuki i Archiwum oraz Istituto Italiano di Studi Germanici w Rzymie.
Informacje o zdjęciu: Erika Giovanna Klien, figura kinetyczna, 1927 r. Kolekcja prywatna, Wiedeń, zdjęcie: kolekcja prywatna, Wiedeń
Feminist Futures Forever
W centrum Feminist Futures Forever znajduje się wielogłosowość praktyk artystycznych. Łączy się tu feministyczne postulaty, skutki społeczno-polityczne i różne temporalności: każda kwestia, w krytycznej konfrontacji z własną historią i teraźniejszością, odnosi się bowiem do warunków wyobrażonej przyszłości.& nbsp;Feminist Futures Forever kieruje się tą zasadą i, nawiązując do wystawy Kunst mit Eigen-Sinn z 1985 roku, nawiązuje dialog między międzynarodowymi, intersekcjonalnymi i międzypokoleniowymi stanowiskami. Istotne znaczenie mają tu indywidualne dzieła artystów: ich narracje spotykają się w przestrzeniach wywodzących się z codzienności i pozwalających intuicyjnie doświadczyć możliwych modeli przyszłości.
Informacje o zdjęciu: Anna Meyer, Futurefeminismus (Wir lebten in hundert Jahren) – Tapp und Tast, 2019
Zdjęcie: Johannes Stoll / Belvedere, Wiedeń © Bildrecht, Wiedeń 2025
Czas spędzony w zamku i jego okolicySpędź czas w zamkowej atmosferze i ciesz się ogrodami Belwederu!
Ogród kameralny Dolnego Belwederu
Szczególną atmosferę roztacza dawny prywatny ogród księcia Eugeniusza. Można korzystać z ogrodu kameralnego i trzech reprezentacyjnych sal na uroczystości.
Ogród rzeźb w Belvedere 21
Ogród rzeźb prezentuje dzieła znanych międzynarodowych artystów i jest dostępny bezpłatnie w godzinach otwarcia muzeum.
Wyjątkowe wydarzenia w Belwederze
Niezależnie od tego, co planujesz – elegancką kolację galową, stylowe przyjęcie czy porywające przyjęcie koktajlowe – barokowe sale są idealnym wyborem na każdą okazję.
Kawiarnia w Belvederze
W historycznej atmosferze Górnego Belwederu można delektować się wiedeńską kulturą kawiarni, próbując austriackich specjałów podczas wizyty w muzeum.
Belvedere
Prinz-Eugen-Straße 27
1030 Wien
Telefon: +43 1 795 57-0