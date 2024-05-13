View through the garden to Belvedere Palace in Vienna, with cone-shaped hedges, statues and blue sky.
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Belvedere – 800 lat historii sztuki
Idealna symbioza sztuki, historii i estetyki

Belvedere należy do najbardziej imponujących zespołów barokowych na świecie i jest obowiązkowym punktem zwiedzania Wiednia dla miłośników sztuki i kultury.

Dzięki dwóm wspaniałym pałacom, Górnemu i Dolnemu Belvedere, rozległym ogrodom i nowoczesnej architekturze Belvedere 21, instytucja ta stanowi wyjątkowe połączenie historii, sztuki i współczesnej kultury.

Austriacka galeria Belvedere posiada jedną z najważniejszych kolekcji dzieł sztuki w Europie. Zwiedzający mogą zanurzyć się w 800 latach historii sztuki – jedną z największych atrakcji jest słynny obraz Gustava Klimta Pocałunek. Uzupełniona arcydziełami Schielego, Kokoschki i innych artystów, kolekcja Belvedere staje się miejscem o międzynarodowym znaczeniu kulturalnym. Wspaniała marmurowa sala w Górnym Belvedere zachwyca ponadto zapierającą dech w piersiach atmosferą i spektakularnym widokiem na Wiedeń.

Barokowy krajobraz ogrodowy z artystycznie zaprojektowanymi tarasami, fontannami i rzeźbami jest nie tylko rajem dla fotografów, ale także oazą spokoju, która zachęca do odpoczynku. Jednocześnie Dolny Belweder oferuje fascynujące wystawy w historycznej atmosferze. Z kolei Belweder 21 sztuce współczesnej i innowacyjnej architekturze zawdzięcza ekscytujący kontrast.

Dzięki centralnej lokalizacji i doskonałemu połączeniu komunikacyjnemu Belvedere jest łatwo dostępny. Wizytę umilają nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzowane wnętrza, bezpłatne Wi-Fi oraz przytulna kawiarnia, w której wiedeńska tradycja i kulinarne rozkosze łączą się w idealnej harmonii.

Belvedere to coś więcej niż tylko muzeum – to miejsce, w którym historia, sztuka i estetyka łączą się w niezrównany sposób. Wizyta w tym miejscu to niezapomniane przeżycie, które wzbogaca każdy pobyt w Wiedniu.

Dojazd
Wystawy
Ogrody zamkowe
Kawiarnia
Bilety
Program wydarzeń 2026 Zawsze znajdzie się dobry powów, aby na nowo odkryć sekrety Belvedere. Oprócz słynnych obrazów, takich jak Pocałunek Gustava Klimta, we wszystkich trzech lokalizacjach czekają inspirujące wystawy czasowe.
27.02-14.06.2026 Dolny Belweder

Ferdinand Georg Waldmüller / Malowane z natury

W XIX wieku malarstwo pejzażowe przeżywa rozkwit w całej Europie. Ferdinand Georg Waldmüller jest częścią tego rozwoju i poprzez swoje intymne portrety drzew, rozległe obrazy lasów wiedeńskich oraz ikoniczne widoki regionu Salzkammergut przekazuje tęsknotę człowieka za naturą. Wystawa przedstawia pejzaże Waldmüllera w kontekście epoki. Przykłady przełomowych dzieł współczesnych mu artystów, takich jak John Constable i Jean-Baptiste Camille Corot, dostarczają impulsów do odkrywania przedstawień natury Waldmüllera na tle europejskich trendów. 

Wystawa zorganizowana przez Belvedere w Wiedniu we współpracy z National Gallery w Londynie.

Informacje o obrazie: Ferdinand Georg Waldmüller, Fragment z Prateru, 1831
2017 Wypożyczenie długoterminowe z kolekcji prywatnej © Belvedere, Wiedeń, zdjęcie: Johannes Stoll

27 lutego - 14 czerwca 2026
30.04-16.08.2026 Dolny Belweder

Anni Albers / Constructing Textiles

Wystawa „Anni Albers. Constructing Textiles” po raz pierwszy w Austrii prezentuje kompleksowo twórczość tej wybitnej niemiecko-amerykańskiej artystki i projektantki. Od początków w Bauhausie, poprzez wpływową działalność w Black Mountain College, aż po rozważania teoretyczne – wielowymiarowa twórczość Albers, łącząca sztukę i design, rzemiosło, nauczanie i tworzenie teorii, zostanie tu przedstawiona w pełnym świetle.

Wystawa jest wynikiem współpracy Centrum Paula Klee w Bernie oraz Fundacji Josefa i Anni Albersów w Bethany w stanie Connecticut, we współpracy z Belvedere w Wiedniu. 

Informacje o zdjęciu: Anni Albers ze swoją pracą „Two”, New Haven, Connecticut, 1952 r. Zdjęcie: New Haven Evening Register. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Fundacji Josefa i Anni Albersów.

30 kwietnia - 16 sierpnia 2026
18.09.2026-31.01.2027 Dolny Belweder

Erika Giovanna Klien / Wszystko jest ruchem

Belvedere poświęca obszerną wystawę indywidualną twórczości austriacko-amerykańskiej artystki i pedagożki sztuki Eriki Giovanny Klien (1900-1957). Jako wybitna przedstawicielka wiedeńskiego kinetyzmu Klien wcześnie zyskała międzynarodową sławę. Jej pasja do teatru i tańca zaowocowała nowatorskimi projektami scenografii i złożonymi przedstawieniami ruchomych ciał. Od 1929 roku Klien mieszkała w Nowym Jorku, co znalazło odzwierciedlenie w jej intensywnej refleksji nad przestrzeniami miejskimi i kwestiami społecznymi.

Wystawa zorganizowana przez Belvedere w Wiedniu we współpracy z Uniwersytetem Sztuki Użytkowej w Wiedniu – Kolekcja Sztuki i Archiwum oraz Istituto Italiano di Studi Germanici w Rzymie.

Informacje o zdjęciu: Erika Giovanna Klien, figura kinetyczna, 1927 r. Kolekcja prywatna, Wiedeń, zdjęcie: kolekcja prywatna, Wiedeń

18 września 2026 - 31 stycznia 2027
5.11.2026-7.03.2027 Belvedere21

Feminist Futures Forever

W centrum Feminist Futures Forever znajduje się wielogłosowość praktyk artystycznych. Łączy się tu feministyczne postulaty, skutki społeczno-polityczne i różne temporalności: każda kwestia, w krytycznej konfrontacji z własną historią i teraźniejszością, odnosi się bowiem do warunków wyobrażonej przyszłości.& nbsp;Feminist Futures Forever kieruje się tą zasadą i, nawiązując do wystawy Kunst mit Eigen-Sinn z 1985 roku, nawiązuje dialog między międzynarodowymi, intersekcjonalnymi i międzypokoleniowymi stanowiskami. Istotne znaczenie mają tu indywidualne dzieła artystów: ich narracje spotykają się w przestrzeniach wywodzących się z codzienności i pozwalających intuicyjnie doświadczyć możliwych modeli przyszłości. 

Informacje o zdjęciu: Anna Meyer, Futurefeminismus (Wir lebten in hundert Jahren) – Tapp und Tast, 2019
Zdjęcie: Johannes Stoll / Belvedere, Wiedeń © Bildrecht, Wiedeń 2025

5 listopada 2026 - 7 marca 2027

Czas spędzony w zamku i jego okolicy

Spędź czas w zamkowej atmosferze i ciesz się ogrodami Belwederu!

Ogród kameralny Dolnego Belwederu

Szczególną atmosferę roztacza dawny prywatny ogród księcia Eugeniusza. Można korzystać z ogrodu kameralnego i trzech reprezentacyjnych sal na uroczystości.

Więcej

Ogród rzeźb w Belvedere 21

Ogród rzeźb prezentuje dzieła znanych międzynarodowych artystów i jest dostępny bezpłatnie w godzinach otwarcia muzeum.

Więcej na temat ogrodu rzeźb

Wyjątkowe wydarzenia w Belwederze

Niezależnie od tego, co planujesz – elegancką kolację galową, stylowe przyjęcie czy porywające przyjęcie koktajlowe – barokowe sale są idealnym wyborem na każdą okazję.

Wynajem na eventy

Kawiarnia w Belvederze

W historycznej atmosferze Górnego Belwederu można delektować się wiedeńską kulturą kawiarni, próbując austriackich specjałów podczas wizyty w muzeum.

Odwiedź kawiarnię

Stöckl im Park

Typowa wiedeńska gościnność i regionalne przysmaki – zarówno w restauracji, jak i w rozległym ogródku z wiekowymi drzewami.

Zarezerwuj stolik w Stöckl im Park
Kontakt i więcej informacji:

Belvedere

Prinz-Eugen-Straße 27

1030 Wien

Telefon: +43 1 795 57-0

tourism@belvedere.at
www.belvedere.at

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