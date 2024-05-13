Belvedere należy do najbardziej imponujących zespołów barokowych na świecie i jest obowiązkowym punktem zwiedzania Wiednia dla miłośników sztuki i kultury.

Dzięki dwóm wspaniałym pałacom, Górnemu i Dolnemu Belvedere, rozległym ogrodom i nowoczesnej architekturze Belvedere 21, instytucja ta stanowi wyjątkowe połączenie historii, sztuki i współczesnej kultury.

Austriacka galeria Belvedere posiada jedną z najważniejszych kolekcji dzieł sztuki w Europie. Zwiedzający mogą zanurzyć się w 800 latach historii sztuki – jedną z największych atrakcji jest słynny obraz Gustava Klimta Pocałunek. Uzupełniona arcydziełami Schielego, Kokoschki i innych artystów, kolekcja Belvedere staje się miejscem o międzynarodowym znaczeniu kulturalnym. Wspaniała marmurowa sala w Górnym Belvedere zachwyca ponadto zapierającą dech w piersiach atmosferą i spektakularnym widokiem na Wiedeń.

Barokowy krajobraz ogrodowy z artystycznie zaprojektowanymi tarasami, fontannami i rzeźbami jest nie tylko rajem dla fotografów, ale także oazą spokoju, która zachęca do odpoczynku. Jednocześnie Dolny Belweder oferuje fascynujące wystawy w historycznej atmosferze. Z kolei Belweder 21 sztuce współczesnej i innowacyjnej architekturze zawdzięcza ekscytujący kontrast.

Dzięki centralnej lokalizacji i doskonałemu połączeniu komunikacyjnemu Belvedere jest łatwo dostępny. Wizytę umilają nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzowane wnętrza, bezpłatne Wi-Fi oraz przytulna kawiarnia, w której wiedeńska tradycja i kulinarne rozkosze łączą się w idealnej harmonii.

Belvedere to coś więcej niż tylko muzeum – to miejsce, w którym historia, sztuka i estetyka łączą się w niezrównany sposób. Wizyta w tym miejscu to niezapomniane przeżycie, które wzbogaca każdy pobyt w Wiedniu.