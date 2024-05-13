Region Murau oferuje niezapomniane wakacje pośród styryjskiej przyrody. Malownicze wioski, góry i spokojna okolica to idealne miejsce na relaks.

Czeka Cię tu prawdziwy spektakl przyrody: czyste górskie jeziora, imponujące wodospady, gęste lasy, góry o wysokości od 800 do 2800 m n.p.m. i idylliczne doliny, po których można jeździć na rowerze. Jeśli lubisz wakacje na łonie natury, Murau i jego okolice są idealnym miejscem. Pamiętaj o dobrych butach do tekkingu, bo w pobliżu Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Turracher Höhe, Frauenalpe, Preber i Zirbitzkogel znajdują się piękne szlaki piesze dla każdego. Łącznie do przebycia jest ich aż 1321 km.

Oprócz pieszych wędrówek region oferuje wiele innych możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, w tym pierwszy etap ścieżki rowerowej wzdłuż Mury przez piękną Styrie. Niezależnie od tego, czy wolisz rower rekreacyjny, elektryczny, czy górski, region Murau jest doskonałym miejscem do jazdy i chwali się doskonałymi trasami. Można tu również popracować nad handicapem na dwóch polach golfowych, pływać, łowić ryby, jeździć konno i na wiele innych wspaniałych sposobów spędzać wolny czas.

Region Murau jest wyjątkowo atrakcyjny dla miłośników kultury i gastronomii. Lokalnych specjałów można skosztować w 37 schroniskach górskich lub w browarze Senses. W poszukiwaniu kultury i śladów historii warto udać się do średniowiecznych miast Murau i Oberwölz, gdzie wznoszą sie wspaniałe zamki, lub odwiedzić opactwo benedyktyńskie St. Lambrecht.