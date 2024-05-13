Region Murau
Wakacje, które chwytają za serce!
Introduction
Czeka Cię tu prawdziwy spektakl przyrody: czyste górskie jeziora, imponujące wodospady, gęste lasy, góry o wysokości od 800 do 2800 m n.p.m. i idylliczne doliny, po których można jeździć na rowerze. Jeśli lubisz wakacje na łonie natury, Murau i jego okolice są idealnym miejscem. Pamiętaj o dobrych butach do tekkingu, bo w pobliżu Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Turracher Höhe, Frauenalpe, Preber i Zirbitzkogel znajdują się piękne szlaki piesze dla każdego. Łącznie do przebycia jest ich aż 1321 km.
Oprócz pieszych wędrówek region oferuje wiele innych możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, w tym pierwszy etap ścieżki rowerowej wzdłuż Mury przez piękną Styrie. Niezależnie od tego, czy wolisz rower rekreacyjny, elektryczny, czy górski, region Murau jest doskonałym miejscem do jazdy i chwali się doskonałymi trasami. Można tu również popracować nad handicapem na dwóch polach golfowych, pływać, łowić ryby, jeździć konno i na wiele innych wspaniałych sposobów spędzać wolny czas.
Region Murau jest wyjątkowo atrakcyjny dla miłośników kultury i gastronomii. Lokalnych specjałów można skosztować w 37 schroniskach górskich lub w browarze Senses. W poszukiwaniu kultury i śladów historii warto udać się do średniowiecznych miast Murau i Oberwölz, gdzie wznoszą sie wspaniałe zamki, lub odwiedzić opactwo benedyktyńskie St. Lambrecht.
Dlaczego warto odwiedzić Murau?
Po wędrówce przekąska w nagrodę: szlak Eselsberger Almerlebnisweg idealnie nadaje się dla rodzin z dziećmi i można go wygodnie pokonać w godzinę. Urok wędrówki, pyszna przekąska w nagrodę i górskie schronisko - oto typowy przykład letnich wakacji w regionie Murau.
Ze doliny na szczyt i z powrotem: letni tor saneczkowy Nocky Flitzer bezpiecznie poprowadzi Cię aż do doliny. Przy górnej stacji kolejki Panoramabahn rodziny mogą cieszyć się ścieżką przyrodniczą z siedmioma stacjami podejmującymi temat czasu.
Ciesz się w pełni latem w górach dzięki dziesięcioosobowej kolejce linowej Grebenzen w St. Lambrecht. Korzystając z kolejki w letnich miesiącach, można nie tylko cieszyć się górskim widokiem, ale także ucztować - i to na dużych wysokościach!
Nie przegap okazji
Pociąg parowy Murtalbahn
Przejażdżka pociągiem parowym to wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich, którzy chcą odkryć region Murau w oryginalny sposób i cieszyć się nostalgiczną atmosferą.
Szlak Wildes Lachtal
Okrężna ścieżka przyrodnicza dla całej rodziny o długości 4,4 km z 19 stacjami przygodowymi. Spotkasz tu naturalnej wielkości posągi zwierząt!
Niezapomniane przeżycie dla całej rodzinyPo doznaniach sportowych czas na wrażenia kulinarne. Styryjsko-chorwackie przysmaki ze świeżych regionalnych składników serwowane są w tradycyjnych schroniskach. Samoobsługowe restauracje są tu rzadkością. Jedzenie serwuje się do stołu, często przez samych gospodarzy.
Wskazówki dla turystów górskich
Szlak wysokogórski Scharfes Eck
W zależności od pory roku można na nim podziwiać bogate łąki kwietne pełne różnych gatunków orchidei i rzadkiej roślinności wapiennej.
Szlak wysokogórski Krakauer Höhensteig
Wycieczka piesza z licznymi zapierającymi dech w piersiach miejscami do odpoczynku.
Wycieczka na Gstoder
Gstoder to jeden z najpiękniejszych panoramicznych szczytów górskich w regionie.
Wycieczka wokół jeziora Etrachsee
Przyjemna wędrówka wokół jeziora. Odpowiednia dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.
Szlak wysokogórski Scharfes Eck
W zależności od pory roku można na nim podziwiać bogate łąki kwietne pełne różnych gatunków orchidei i rzadkiej roślinności wapiennej.
Szlak wysokogórski Krakauer Höhensteig
Wycieczka piesza z licznymi zapierającymi dech w piersiach miejscami do odpoczynku.
Wycieczka na Gstoder
Gstoder to jeden z najpiękniejszych panoramicznych szczytów górskich w regionie.
Wycieczka wokół jeziora Etrachsee
Przyjemna wędrówka wokół jeziora. Odpowiednia dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.
Z pięknym widokiem w tle smakuje lepiej!
Karlhütte
Otoczony pasmem Krakauer Berge | zaledwie 5 minut spacerem od idyllicznego jeziora Etrachsee.
Dreiwiesenhütte
Czysty alpejski romantyzm | duży taras słoneczny | na szczyt można dotrzeć w 15 minut ze schroniska | dojazd samochodem.
Miejski Festiwal Piwa w Murau
Z okazji 530. rocznicy powstania browaru w Murau na odwiedzających czeka urozmaicony program z pięcioma scenami, muzyką na żywo i paradami przez malownicze stare miasto.
Procesja Samsona przez Murau
Figura gigantycznego Samsona jest uroczyście niesiona przez miasto przez silnych mężczyzn w asyście straży obywatelskiej i muzyki zespołu miejskiego Murau.
Targ koni w Schöder
Tradycyjny targ koni w Schöder, ponad 100 haflingerów, miniaturowych norikerów i kucyków jest prezentowanych lub oferowanych na sprzedaż.
Wskazówka: farma owiec Rodler w Mühlen
Informacje praktyczne
Jak się tu dostać? Najwygodniejszym sposobem dotarcia do Murau jest samochód. Z pociągu można wysiąść na 5 stacjach.
Gdzie się zatrzymać? Opcji noclegów jest całe mnóstwo, bez względu na to, czy chcesz zatrzymać się w hotelu bezpośrednio na stoku, w dolinie czy w gospodarstwie agroturystycznym.
Wypełnij swój czas ciekawymi wydarzeniami w okolicy.
Gdzie mogę się wybrać? Połącz aktywny wypoczynek z wrażeniami kulturalnymi.
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Niezapomniane lato w Styrii
Lato w Styrii to zaproszenie do obcowania z naturą w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu - wszędzie tu czekają niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i wiele przyjemności.
Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści cieszą się idyllicznymi krajobrazami na ścieżkach rowerowych wzdłuż rzek Mury lub Anizy, a miłośnicy pływania odświeżają się w krystalicznie czystych jeziorach.
Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają na wycieczki spod znaku kultury, a winiarnie i gospody zachęcają do próbowania regionalnych specjałów, takch jak sałatka z fasoli i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.
Region Murau
Liechtensteinstraße 3-5
8850 Murau
Telefon: +4335322720