  1. Homepage
  2. Aktywności w Austrii
  3. Czas na lato
  4. Murau

Region Murau
Wakacje, które chwytają za serce!

Region Murau oferuje niezapomniane wakacje pośród styryjskiej przyrody. Malownicze wioski, góry i spokojna okolica to idealne miejsce na relaks.

Czeka Cię tu prawdziwy spektakl przyrody: czyste górskie jeziora, imponujące wodospady, gęste lasy, góry o wysokości od 800 do 2800 m n.p.m. i idylliczne doliny, po których można jeździć na rowerze. Jeśli lubisz wakacje na łonie natury, Murau i jego okolice są idealnym miejscem. Pamiętaj o dobrych butach do tekkingu, bo w pobliżu Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Turracher Höhe, Frauenalpe, Preber i Zirbitzkogel znajdują się piękne szlaki piesze dla każdego. Łącznie do przebycia jest ich aż 1321 km.

Oprócz pieszych wędrówek region oferuje wiele innych możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, w tym pierwszy etap ścieżki rowerowej wzdłuż Mury przez piękną Styrie. Niezależnie od tego, czy wolisz rower rekreacyjny, elektryczny, czy górski, region Murau jest doskonałym miejscem do jazdy i chwali się doskonałymi trasami. Można tu również popracować nad handicapem na dwóch polach golfowych, pływać, łowić ryby, jeździć konno i na wiele innych wspaniałych sposobów spędzać wolny czas.

Region Murau jest wyjątkowo atrakcyjny dla miłośników kultury i gastronomii. Lokalnych specjałów można skosztować w 37 schroniskach górskich lub w browarze Senses. W poszukiwaniu kultury i śladów historii warto udać się do średniowiecznych miast Murau i Oberwölz, gdzie wznoszą sie wspaniałe zamki, lub odwiedzić opactwo benedyktyńskie St. Lambrecht.

Fakty i liczby
Piesze szlaki turystyczne:1321 km
Trasy rowerowe:837 km
Kolejki górskie:5
Schroniska górskie:37
Szkoły narciarskie:5
Miejsca zakwaterowania:641
Jeziora z kąpieliskami:9
Położenie regionu:800-2800 m n.p.m.
Letni sezon turystyczny:od czerwca do października

Dlaczego warto odwiedzić Murau?

  1. Po wędrówce przekąska w nagrodę: szlak Eselsberger Almerlebnisweg idealnie nadaje się dla rodzin z dziećmi i można go wygodnie pokonać w godzinę. Urok wędrówki, pyszna przekąska w nagrodę i górskie schronisko - oto typowy przykład letnich wakacji w regionie Murau.

  2. Ze doliny na szczyt i z powrotem: letni tor saneczkowy Nocky Flitzer bezpiecznie poprowadzi Cię aż do doliny. Przy górnej stacji kolejki Panoramabahn rodziny mogą cieszyć się ścieżką przyrodniczą z siedmioma stacjami podejmującymi temat czasu.

  3. Ciesz się w pełni latem w górach dzięki dziesięcioosobowej kolejce linowej Grebenzen w St. Lambrecht. Korzystając z kolejki w letnich miesiącach, można nie tylko cieszyć się górskim widokiem, ale także ucztować - i to na dużych wysokościach!

Więcej informacji o regionieKarta gościa

Nie przegap okazji

Pociąg parowy Murtalbahn

Przejażdżka pociągiem parowym to wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich, którzy chcą odkryć region Murau w oryginalny sposób i cieszyć się nostalgiczną atmosferą.

Pociągiem wzdłuż Mury

Szlak Wildes Lachtal

Okrężna ścieżka przyrodnicza dla całej rodziny o długości 4,4 km z 19 stacjami przygodowymi. Spotkasz tu naturalnej wielkości posągi zwierząt!

Radość dla najmłodszych

Pływanie i sporty wodne

Bajeczne orzeźwienie w krystalicznej wodzie. W Murau goście mają do wyboru naturalne górskie jeziora, baseny pod dachem i odkryte.

Letnie orzeźwienie

Niezapomniane przeżycie dla całej rodziny

Po doznaniach sportowych czas na wrażenia kulinarne. Styryjsko-chorwackie przysmaki ze świeżych regionalnych składników serwowane są w tradycyjnych schroniskach. Samoobsługowe restauracje są tu rzadkością. Jedzenie serwuje się do stołu, często przez samych gospodarzy.

Wskazówki dla turystów górskich

Szlak wysokogórski Scharfes Eck

W zależności od pory roku można na nim podziwiać bogate łąki kwietne pełne różnych gatunków orchidei i rzadkiej roślinności wapiennej.

Śladami natury

Szlak wysokogórski Krakauer Höhensteig

Wycieczka piesza z licznymi zapierającymi dech w piersiach miejscami do odpoczynku.

Ładuj baterie z widokiem

Wycieczka na Gstoder

Gstoder to jeden z najpiękniejszych panoramicznych szczytów górskich w regionie.

Dla pięknych widoków

Wycieczka wokół jeziora Etrachsee

Przyjemna wędrówka wokół jeziora. Odpowiednia dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.

Trasa spacerowa

Z pięknym widokiem w tle smakuje lepiej!

Karlhütte

Otoczony pasmem Krakauer Berge | zaledwie 5 minut spacerem od idyllicznego jeziora Etrachsee.

Sprawdź

Dreiwiesenhütte

Czysty alpejski romantyzm | duży taras słoneczny | na szczyt można dotrzeć w 15 minut ze schroniska | dojazd samochodem.

Sprawdź

Murauer Hütte

Szczególnie popularny jest tu świeżo przygotowany deser Kaiserschmarrn | dostępny samochodem | punkt wyjścia na szlak na szczyt Frauenalpe.

Sprawdź

Miejski Festiwal Piwa w Murau

11.07.2025 – 12.07.2025
Murau

Z okazji 530. rocznicy powstania browaru w Murau na odwiedzających czeka urozmaicony program z pięcioma scenami, muzyką na żywo i paradami przez malownicze stare miasto.

Poczuj atmosferę miasta

Procesja Samsona przez Murau

15.08.2025
Murau

Figura gigantycznego Samsona jest uroczyście niesiona przez miasto przez silnych mężczyzn w asyście straży obywatelskiej i muzyki zespołu miejskiego Murau.

Parada Samsona

Targ koni w Schöder

23.08.2025
Schöder

Tradycyjny targ koni w Schöder, ponad 100 haflingerów, miniaturowych norikerów i kucyków jest prezentowanych lub oferowanych na sprzedaż.

Mekka dla miłośników koni

Spęd bydła z Lachtal do Hochegg

27.09.2025
Oberwölz-Lachtal

W ostatnią sobotę września tradycyjnie zwierzęta są pędzone z pastwisk do doliny, gdzie spędzają zimę.

Tradycyjny spęd bydła w Murau

Wskazówka: farma owiec Rodler w Mühlen

Produkty owcze
Dobrze wiedzieć!

Informacje praktyczne

Jak się tu dostać? Najwygodniejszym sposobem dotarcia do Murau jest samochód. Z pociągu można wysiąść na 5 stacjach.

Gdzie się zatrzymać? Opcji noclegów jest całe mnóstwo, bez względu na to, czy chcesz zatrzymać się w hotelu bezpośrednio na stoku, w dolinie czy w gospodarstwie agroturystycznym.

Wypełnij swój czas ciekawymi wydarzeniami w okolicy.

Gdzie mogę się wybrać? Połącz aktywny wypoczynek z wrażeniami kulturalnymi.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji? Kontakt

Ciesz się relaksem w Zielonym Sercu

Niezapomniane lato w Styrii

Lato w Styrii to zaproszenie do obcowania z naturą w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu - wszędzie tu czekają niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i wiele przyjemności.

Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści cieszą się idyllicznymi krajobrazami na ścieżkach rowerowych wzdłuż rzek Mury lub Anizy, a miłośnicy pływania odświeżają się w krystalicznie czystych jeziorach.

Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają na wycieczki spod znaku kultury, a winiarnie i gospody zachęcają do próbowania regionalnych specjałów, takch jak sałatka z fasoli i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.

Przejdź do strony
Kontakt
Odkryj Murau

Region Murau

Liechtensteinstraße 3-5

8850 Murau

Telefon: +4335322720

info@regionmurau.at
www.steiermark.com/en/Murau
Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje