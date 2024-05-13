Schladming-Dachstein
Twoje lato zaczyna się tutaj
Introduction
Tutaj doświadczysz idealnego połączenia przygody i relaksu. Bez względu na to, co robisz - wędrujesz wzdłuż szemrzących górskich strumieni, jeździsz na rowerze po trudnych szlakach, czy po prostu podziwiasz panoramiczne widoki - natura towarzyszy Ci przez cały czas.
Dla miłośników emocji i aktywnego wypoczynku nie ma lepszego miejsca! 1500 kilometrów szlaków turystycznych, spektakularne parki rowerowe i niezliczone trasy wspinaczkowe składają się na różnorodność oferty regionu. Siedem kolejek i wyciągów górskich zabierze Cię bez wysiłku na imponujące wysokości, gdzie czekają najbardziej zapierające dech w piersiach widoki.
A po aktywnym dniu przychodzi pora, aby nacieszyć się styryjską gościnnością. Usiądź na tarasie przytulnego górskiego schroniska, spróbuj lokalnej kuchni i odkryj wyrafinowane dania od najlepszych szefów kuchni. Cokolwiek wybierzesz, jedno jest pewne: dopiero w Schladming-Dachstein twoje lato naprawdę się zaczyna.
Dlaczego warto wybrać się do Schladming-Dachstein?
Wędrówki szlakiem wody w krainie jezior i wodospadów
Schladming-Dachstein to 300 górskich jezior, 100 wodospadów i niezliczone źródła. Wybierz się na wędrówkę szlakami dzikich wód lub imponującą Trasą Trzech Jezior.
Odkryj więcej z kart Schladming-Dachstein Card
Letnia karta gościa Schladming-Dachstein Card zapewnia bezpłatny lub zniżkowy dostęp do ponad 100 atrakcji, w tym kolejek linowych, kąpielisk i transportu publicznego.
Najpiękniejsze zakwaterowanie
Wellnesshotel Schütterhof**** w Schladming
Krótki urlop w górach: pobyt z wyżywieniem 3/4, wellness, bezpłatnym wypożyczeniem rowerów elektrycznych i innymi atrakcjami (30.04-04.12.26).
Nature and Wellness Hotel Höflehner ****s
Zrelaksuj się w alpejskim SPA (5000 m²), ciesz się pysznym wyżywieniem i odkrywaj raj dla miłośników wędrówek w Ennstal. W cenie zabiegi wellness.
Hotel***** nōa Schladming
NOWOŚĆ od 06.2026 r.: nōa Schladming. Miejska, 5* kryjówka z 26 suitami, spa i basenem Sky Pool, prywatnym kinem, pyszną kuchnią i komfortem smart oraz recepcją 24h.
Góry pełne przyjemności
Przygoda i relaks w górach
Schladming-Dachstein oferuje urozmaicony letni wypoczynek. Pośród zielonych alpejskich łąk, górskich jezior i imponujących szczytów można bez trudu łączyć aktywność fizyczną z relaksem.
Wędrówki i woda
Wędruj przez zielone doliny, mijając wodospady, strumienie i górskie jeziora, takie jak wąwóz Silberkarklamm i jzbiornik Steirische Bodensee – idealne na ochłodę w upalne dni.
Kolarstwo górskie
Od panoramicznych tras rowerowych, takich jak Dachsteinrunde, po relaksujące przejażdżki wzdłuż Anizy (Ennsradweg): Schladming-Dachstein jest idealnym miejscem zarówno dla miłośników sportowych wyzwań, jak i rekreacyjnych rowerzystów.
Akcja i adrenalina
Poczuj adrenalinę podczas zjazdu trójkołowcem z Hochwurzen, tyrolką na Stoderzinken lub podczas wspinaczki i alpejskich wycieczek.
Letnia zabawa dla rodzin
Hopsiland na Planai, Rittisberg z Flyline i letnim torem saneczkowym oraz Wollis Kids Park zapewniają beztroską zabawę dla całej rodziny.
Ciesz się alpejską kuchnią
Schroniska górskie i restauracje serwują regionalne specjały. Dzięki Almkulinarik by Richard Rauch kuchnia alpejska zyskuje nowoczesny charakter.
Karta Schladming-Dachstein
Już od jednego noclegu w jednym z uczestniczących w programie obiektów możesz korzystać z bezpłatnego lub tańszego dostępu do wyciągów górskich, wycieczek i transportu publicznego.
Zabawa dla całej rodziny
Orzeźwiająca kąpiel w Gipfelbad na Riesneralm i podziwianie widoków
Akcja i relaks w Schladming-DachsteinW Schladming-Dachstein znajdziesz i relaks, i adrenalinę. Poznaj spektakularne via ferraty, odkrywaj imponujące wąwozy, szybuj w powietrzu na tyrolce lub całkowicie zrelaksuj się podczas jogi w górach.
Via ferraty dla każdego
W Schladming-Dachstein znajduje się ponad 30 via ferrat. Od wymagającej Dachstein Super Ferrata po przyjazne rodzinom trasy na Sattelberg i Stoderzinken.
Wędrówki przez wąwozy
Poczuj siłę wody w wąwozach Silberkarklamm, Talbachklamm lub Wörschachklamm. Wędruj wśród stromych skalnych ścian, krystalicznie czystych strumieni i surowej przyrody.
Tyrolka na Stoderzinken
Leć do doliny z prędkością do 115 km/h na tyrolce Stoderzinken! Podziwiaj zapierające dech w piersiach widoki.
Wspaniałe wędrówki po górach
Wyciągi i kolejki
Osiem letnich kolejek górskich zabierze Cię bez wysiłku na najpiękniejsze szczyty regionu. Podziwiaj panoramiczne widoki i odkrywaj atrakcje, np. Hopsiland i Dachstein.
Na dużej wysokości: Dachstein
Dachstein (2995 m n.p.m.) jest rajem dla miłośników gór. Poznaj jego największe atrakcje: platformy Skywalk, Schody donikąd i Himmelsleiter oraz Pałac Lodowy.
Wędrówki wielodniowe i etapy
Schladming-Dachstein to idealne miejsce na kilkudniowe wędrówki. Odkryj etapy trasy Dachstein Rundwanderung, Schladminger Tauern Höhenweg i Dachstein Sonnenrunde.
Pleschnitzzinken
Pleschnitzzinken to idealne miejsce na wędrówki: łatwa trasa, otwarte alpejskie łąki i rozległy widok na dolinę Ennstal – tworzą doskonałą kombinację.
Jeziora Giglachseen na Kalkspitze
Przez dolinę Preuneggtal dotrzesz do urokliwych jezior Giglachseen (2000 m). Stąd rusz na spacer do Steirische Kalkspitze, jednego z najpiękniejszych punktów widokowych.
Deneck - jeziora Kaltenbachseen
Spokojne górskie jeziora, alpejskie łąki i piękne widoki. Trudna wycieczka górska dla miłośników przyrody, z dala od zgiełku.
Rowery i bike parki: na dwóch kółkach w góry
Almkulinarik - atrakcje i przytulne alpejskie schroniskaOd rustykalnych górskich schronisk po wyrafinowaną gastronomię - tutaj jedzenie staje się przeżyciem. Spróbuj tradycyjnych dań i odkryj nowe kulinarne kreacje, takie jak te stworzone w ramach projektu Richarda Raucha - Almkulinarik.
Tak wiele do przeżycia tego lata
Powitanie lata 2026
Pięć dni muzyki na żywo w Schladming-Dachstein: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich i Plácido Domingo otwierają lato 2026 roku na Planai.
Święto ratowników górskich 2026
Spotkaj gwiazdy serialu „Die Bergretter” podczas 5. edycji Bergretter Fantag 2026 w Ramsau. Z pokazami i akcjami ratowniczymi.
Ennstal-Classic - prędkość i nostalgia
Na Ennstal-Classic spotykają się fani klasycznych samochodów i sportów motorowych. Podziwiaj legendarne samochody i poczuj atmosferę tego kultowego wydarzenia.
Festiwal Wiosny, Ramsau - alpejski urok w najlepszym wydaniu
Wiosna pełną parą? Festiwal Wiosny w Ramsau to przede wszystkim tradycja. Podziwiaj paradę koni i delektuj się lokalnymi specjałami i muzyką na żywo.
Budząc się ponad chmurami
Stoderzinken Stoderzinken to idealne miejsce na rozpoczęcie dnia. Wyjdź wcześnie i obserwuj, jak pierwsze promienie słońca padają na góry i na Ennsdal skąpane w złocie. Samotnie lub z przewodnikiem górskim - to niezapomniane doświadczenie sprawi, że każdy wczesny ptak będzie szczęśliwy.
Miejsca na zdjęciaJeśli szukasz idealnego widoku.
Dachstein
W bezchmurne dni można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na Wysokie Taury, aż po Słowenię i Czechy.
Spiegelsee
Magiczne refleksy w górskim jeziorze i fantastyczne widoki na Dachstein i dolinę Enns. Spiegelsee zasługuje na swoją nazwę.
Stoderkircherl
Piękny letni dzień z łatwą wędrówką do Friedenskircherl na Stoderzinken z zapierającymi dech w piersiach widokami na Gröbming i dolinę Enns.
Jungfrauensteig
Podziwiaj panoramiczne widoki na Ramsau i imponujące Schladminger Tauern, gdzie spotykają się zielone doliny i surowe szczyty.
Schladming-Dachstein
W Schladming-Dachstein turystyka idzie w parze z naturą i lokalną społecznością. Więcej transportu publicznego, e-autobusów i stacji ładowania sprawiają, że zrównoważona mobilność jest bardziej dostępna. Lokalne wydarzenia i zielone inicjatywy tworzą równowagę między mieszkańcami a odwiedzającymi. Dzięki warsztatom i inteligentnym projektom dotyczącym unikania odpadów, ochrony przyrody i produktów regionalnych budujemy przyszłościowy region - abyś Ty i przyszłe pokolenia mogły w pełni cieszyć się nim tutaj.
Wiosenna atmosfera w Schladming-Dachstein
Spokojnym tempem wiosną
W Schladming-Dachstein w Styrii wiosna pokazuje góry od ich spokojnej strony. Łagodniejsze temperatury, więcej spokoju i powoli budząca się przyroda sprawiają, że jest to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i jednocześnie na odpoczynek.
Wędrówki i atrakcje wodne
W niższych i średnich obszarach górskich szlaki turystyczne zachęcają do relaksujących wycieczek wzdłuż strumieni, lasów i kwitnących łąk. Spacery wzdłuż rzek, jezior i wodospadów zapewniają świeżą odmianę i przyjemny klimat.
Jazda na rowerze wiosną
Wiosna jest również idealna na jazdę na rowerze. Miłośnicy kolarstwa górskiego mogą cieszyć się trasami takimi jak Dachsteinrunde i Sonnseitenrunde, podczas gdy rowerzyści rekreacyjni mogą zrelaksować się podczas jazdy wzdłuż Anizy. Dla rodzin Singletrack Haus-Aich oferuje bezpieczną przyjemność z jazdy na rowerze.
Kulinarne rozkosze
Po aktywnym dniu czeka regionalna kuchnia. Od tradycyjnych gospód po nowoczesne restauracje: wszędzie w centrum uwagi znajdują się lokalne produkty. Dzięki Almkulinarik by Richard Rauch kuchnia alpejska zyskuje kreatywny, współczesny charakter – lekki, sezonowy i czysty.
Czas na wiosenną wycieczkę
Wiosna w Schladming-Dachstein oznacza: mniej tłoku, więcej natury i mnóstwo miejsca do ruchu i zabawy. Idealny czas na relaksujące i aktywne wakacje w górach.
Jesienne nastroje w Schladming-Dachstein
Jesień w górach
W Schladming-Dachstein w Styrii jesień to pora spokoju, jasnego jesiennego światła i kulinarnych rozkoszy. Powietrze jest rześkie, widoki rozległe, a góry zachęcają do zwolnienia tempa i pełnego cieszenia się naturą.
Wędrówki wśród jesiennych kolorów
W niższych i średnich obszarach górskich można wędrować po dobrze utrzymanych szlakach przez lasy, hale i pastwiska, czy wzdłuż rzek. Wycieczki panoramiczne i okrężne, takie jak na Pleschnitzzinken, oferują wspaniałe widoki i są idealne na relaksujące jesienne dni.
Jesienna karta Schladming-Dachstein Herbstcard
Karta Herbstcard, otrzymywana w wielu obiektach noclegowych, umożliwia elastyczne korzystanie z wyciągów górskich, wycieczek i atrakcji – bezpłatnie lub ze zniżką.
Jazda na rowerze jesienią
Jesień to idealny czas na jazdę na rowerze. Miłośnicy kolarstwa górskiego i rekreacyjnego mogą cieszyć się spokojnymi trasami, takimi jak Dachsteinrunde, Sonnseitenrunde i Ennsradweg. Singletrack Haus-Aich zapewnia również w tym sezonie bezpieczną jazdę na rowerze dla rodzin i początkujących.
Jesień na talerzu
Jesień przynosi smaczne potrawy z regionalnych i sezonowych składników. W gospodach i restauracjach najważniejsza jest przyjemność. Almkulinarik by Richard Rauch łączy alpejską tradycję z nowoczesną kreatywnością.
Czas na jesienny wypoczynek
Schladming-Dachstein w Styrii jest idealnym miejscem na jesień dla tych, którzy chcą świadomie doświadczać gór: aktywnie, spokojnie i pełnią życia.
Informacje praktyczneWarto wiedzieć
Jak się tam dostać?
Podróżuj w sposób zrównoważony pociągiem przez Monachium do Schladming lub przyjedź samochodem w kierunku Ennstal.
Gdzie będziesz spać?
Hotel w Schladming, mieszkanie w Haus im Ennstal lub domek letniskowy w Ramsau am Dachstein - to wszystko jest możliwe.
Kolejki górskie latem
W lecie kolejki linowe i gondole w Schladming-Dachstein zabiorą Cię bez wysiłku na panoramiczne szczyty, szlaki turystyczne i atrakcje przygodowe.
Letnia karta gościa
Z kartą Schladming-Dachstein Card otrzymasz bezpłatny lub zniżkowy dostęp do ponad 100 atrakcji, w tym kolejek linowych, muzeów i transportu publicznego, już od pierwszej nocy pobytu.
Wydarzenia
Nie chcesz przegapić żadnego wydarzenia podczas wakacji? Sprawdź kalendarz na tegoroczne lato.
Jak się tam dostać?
Podróżuj w sposób zrównoważony pociągiem przez Monachium do Schladming lub przyjedź samochodem w kierunku Ennstal.
Gdzie będziesz spać?
Hotel w Schladming, mieszkanie w Haus im Ennstal lub domek letniskowy w Ramsau am Dachstein - to wszystko jest możliwe.
Kolejki górskie latem
W lecie kolejki linowe i gondole w Schladming-Dachstein zabiorą Cię bez wysiłku na panoramiczne szczyty, szlaki turystyczne i atrakcje przygodowe.
Letnia karta gościa
Z kartą Schladming-Dachstein Card otrzymasz bezpłatny lub zniżkowy dostęp do ponad 100 atrakcji, w tym kolejek linowych, muzeów i transportu publicznego, już od pierwszej nocy pobytu.
Wydarzenia
Nie chcesz przegapić żadnego wydarzenia podczas wakacji? Sprawdź kalendarz na tegoroczne lato.
Zielone serce ożywia lato
Lato w Styrii to zaproszenie do odkrywania natury w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu – region oferuje niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i rozkoszowania się życiem. Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści podziwiają idylliczne krajobrazy rzeki Mur lub Anizy, a miłośnicy kąpieli znajdą orzeźwienie w krystalicznie czystych jeziorach. Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają do zwiedzania, a winiarnie i gospody kuszą regionalnymi specjałami, takimi jak sałatka z fasoli Käferbohnen i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.
Tourismusverband
Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23 310