Od surowych szczytów po idylliczne jeziora. W sercu austriackich Alp czeka na Ciebie wyjątkowy region Schladming-Dachstein.

Tutaj doświadczysz idealnego połączenia przygody i relaksu. Bez względu na to, co robisz - wędrujesz wzdłuż szemrzących górskich strumieni, jeździsz na rowerze po trudnych szlakach, czy po prostu podziwiasz panoramiczne widoki - natura towarzyszy Ci przez cały czas.

Dla miłośników emocji i aktywnego wypoczynku nie ma lepszego miejsca! 1500 kilometrów szlaków turystycznych, spektakularne parki rowerowe i niezliczone trasy wspinaczkowe składają się na różnorodność oferty regionu. Siedem kolejek i wyciągów górskich zabierze Cię bez wysiłku na imponujące wysokości, gdzie czekają najbardziej zapierające dech w piersiach widoki.

A po aktywnym dniu przychodzi pora, aby nacieszyć się styryjską gościnnością. Usiądź na tarasie przytulnego górskiego schroniska, spróbuj lokalnej kuchni i odkryj wyrafinowane dania od najlepszych szefów kuchni. Cokolwiek wybierzesz, jedno jest pewne: dopiero w Schladming-Dachstein twoje lato naprawdę się zaczyna.