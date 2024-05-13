Three hikers with backpacks on an alpine path, trail marking on rock, snow-covered mountain range in background.
  1. Homepage
  2. Aktywności w Austrii
  3. Czas na lato
  4. Lato w Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein
Twoje lato zaczyna się tutaj

Od surowych szczytów po idylliczne jeziora. W sercu austriackich Alp czeka na Ciebie wyjątkowy region Schladming-Dachstein.

Tutaj doświadczysz idealnego połączenia przygody i relaksu. Bez względu na to, co robisz - wędrujesz wzdłuż szemrzących górskich strumieni, jeździsz na rowerze po trudnych szlakach, czy po prostu podziwiasz panoramiczne widoki - natura towarzyszy Ci przez cały czas.

Dla miłośników emocji i aktywnego wypoczynku nie ma lepszego miejsca! 1500 kilometrów szlaków turystycznych, spektakularne parki rowerowe i niezliczone trasy wspinaczkowe składają się na różnorodność oferty regionu. Siedem kolejek i wyciągów górskich zabierze Cię bez wysiłku na imponujące wysokości, gdzie czekają najbardziej zapierające dech w piersiach widoki.

A po aktywnym dniu przychodzi pora, aby nacieszyć się styryjską gościnnością. Usiądź na tarasie przytulnego górskiego schroniska, spróbuj lokalnej kuchni i odkryj wyrafinowane dania od najlepszych szefów kuchni. Cokolwiek wybierzesz, jedno jest pewne: dopiero w Schladming-Dachstein twoje lato naprawdę się zaczyna.

Fakty i liczby
Szlaki turystyczne:ponad 1500 km
Górskie jeziora:300
Schroniska górskie:ponad 100
Górskie ścieżki rowerowe + e-bike:26
Kolejki górskie i wyciągi:10
Najwyższa góra w regionie:Dachstein (2995 m n.p.m.)
Dojazd
Noclegi
Wydarzenia
Kolejki górskie
Mapa
Kontakt

Dlaczego warto wybrać się do Schladming-Dachstein?

Wędrówki szlakiem wody w krainie jezior i wodospadów

Schladming-Dachstein to 300 górskich jezior, 100 wodospadów i niezliczone źródła. Wybierz się na wędrówkę szlakami dzikich wód lub imponującą Trasą Trzech Jezior.

Czytaj więcej

Odkryj więcej z kart Schladming-Dachstein Card

Letnia karta gościa Schladming-Dachstein Card zapewnia bezpłatny lub zniżkowy dostęp do ponad 100 atrakcji, w tym kolejek linowych, kąpielisk i transportu publicznego.

Czytaj więcej

Oddech lodowej góry na Dachsteinie

Dachstein jest symbolem regionu. Kolejka linowa na lodowiec zabierze Cię do wspaniałych atrakcji, takich jak platformy widokowe Schody donikąd i Skywalk czy Lodowy Pałac.

Czytaj więcej

Najpiękniejsze zakwaterowanie

Wellnesshotel Schütterhof**** w Schladming

Krótki urlop w górach: pobyt z wyżywieniem 3/4, wellness, bezpłatnym wypożyczeniem rowerów elektrycznych i innymi atrakcjami (30.04-04.12.26).

Sprawdź: od 476 €/os./3 nocl.

Nature and Wellness Hotel Höflehner ****s

Zrelaksuj się w alpejskim SPA (5000 m²), ciesz się pysznym wyżywieniem i odkrywaj raj dla miłośników wędrówek w Ennstal. W cenie zabiegi wellness.

Sprawdź: od 509 €/os./2 nocl.

Hotel***** nōa Schladming

NOWOŚĆ od 06.2026 r.: nōa Schladming. Miejska, 5* kryjówka z 26 suitami, spa i basenem Sky Pool, prywatnym kinem, pyszną kuchnią i komfortem smart oraz recepcją 24h.

Sprawdź

Almwelt Austria

Lato na 1200 m n.p.m. Domki dla 2-14 os. z kominkiem, tarasem, prywatnym spa, placem zabaw dla dzieci i codziennie świeżym śniadaniem, zatopione w górskim krajobrazie.

Sprawdź: od 311 €/domek/noc

Góry pełne przyjemności

Przygoda i relaks w górach

Schladming-Dachstein oferuje urozmaicony letni wypoczynek. Pośród zielonych alpejskich łąk, górskich jezior i imponujących szczytów można bez trudu łączyć aktywność fizyczną z relaksem.

Wędrówki i woda

Wędruj przez zielone doliny, mijając wodospady, strumienie i górskie jeziora, takie jak wąwóz Silberkarklamm i jzbiornik Steirische Bodensee – idealne na ochłodę w upalne dni.

Kolarstwo górskie

Od panoramicznych tras rowerowych, takich jak Dachsteinrunde, po relaksujące przejażdżki wzdłuż Anizy (Ennsradweg): Schladming-Dachstein jest idealnym miejscem zarówno dla miłośników sportowych wyzwań, jak i rekreacyjnych rowerzystów.

Akcja i adrenalina

Poczuj adrenalinę podczas zjazdu trójkołowcem z Hochwurzen, tyrolką na Stoderzinken lub podczas wspinaczki i alpejskich wycieczek.

Letnia zabawa dla rodzin

Hopsiland na Planai, Rittisberg z Flyline i letnim torem saneczkowym oraz Wollis Kids Park zapewniają beztroską zabawę dla całej rodziny.

Ciesz się alpejską kuchnią

Schroniska górskie i restauracje serwują regionalne specjały. Dzięki Almkulinarik by Richard Rauch kuchnia alpejska zyskuje nowoczesny charakter.

Karta Schladming-Dachstein

Już od jednego noclegu w jednym z uczestniczących w programie obiektów możesz korzystać z bezpłatnego lub tańszego dostępu do wyciągów górskich, wycieczek i transportu publicznego.

Odkryj

Zabawa dla całej rodziny

Singletrack Haus-Aich - rowerowa zabawa dla całej rodziny

Hopsiland - najwyżej położony park rozrywki w Austrii

Z góry do doliny na gokartach

Ponad 30 via ferrat dla początkujących i zaawansowanych

Wędrówki na Sattelberg

Orzeźwiająca kąpiel w Gipfelbad na Riesneralm i podziwianie widoków

Więcej informacji

Akcja i relaks w Schladming-Dachstein

W Schladming-Dachstein znajdziesz i relaks, i adrenalinę. Poznaj spektakularne via ferraty, odkrywaj imponujące wąwozy, szybuj w powietrzu na tyrolce lub całkowicie zrelaksuj się podczas jogi w górach.

Via ferraty dla każdego

W Schladming-Dachstein znajduje się ponad 30 via ferrat. Od wymagającej Dachstein Super Ferrata po przyjazne rodzinom trasy na Sattelberg i Stoderzinken.

Czytaj więcej

Wędrówki przez wąwozy

Poczuj siłę wody w wąwozach Silberkarklamm, Talbachklamm lub Wörschachklamm. Wędruj wśród stromych skalnych ścian, krystalicznie czystych strumieni i surowej przyrody.

Czytaj więcej

Tyrolka na Stoderzinken

Leć do doliny z prędkością do 115 km/h na tyrolce Stoderzinken! Podziwiaj zapierające dech w piersiach widoki.

Czytaj więcej

Formacja skalna Notgassen: przyroda i historia

Wędrówka przez imponujący wąwóz skalny ze starożytnymi petroglifami. Odkryj historię tego mistycznego miejsca w towarzystwie przewodnika górskiego.

Czytaj więcej

Wspaniałe wędrówki po górach

Wyciągi i kolejki

Osiem letnich kolejek górskich zabierze Cię bez wysiłku na najpiękniejsze szczyty regionu. Podziwiaj panoramiczne widoki i odkrywaj atrakcje, np. Hopsiland i Dachstein.

Więcej informacji

Na dużej wysokości: Dachstein

Dachstein (2995 m n.p.m.) jest rajem dla miłośników gór. Poznaj jego największe atrakcje: platformy Skywalk, Schody donikąd i Himmelsleiter oraz Pałac Lodowy.

Więcej informacji

Wędrówki wielodniowe i etapy

Schladming-Dachstein to idealne miejsce na kilkudniowe wędrówki. Odkryj etapy trasy Dachstein Rundwanderung, Schladminger Tauern Höhenweg i Dachstein Sonnenrunde.

Więcej informacji

Pleschnitzzinken

Pleschnitzzinken to idealne miejsce na wędrówki: łatwa trasa, otwarte alpejskie łąki i rozległy widok na dolinę Ennstal – tworzą doskonałą kombinację.

Więcej informacji

Jeziora Giglachseen na Kalkspitze

Przez dolinę Preuneggtal dotrzesz do urokliwych jezior Giglachseen (2000 m). Stąd rusz na spacer do Steirische Kalkspitze, jednego z najpiękniejszych punktów widokowych.

Więcej informacji

Deneck - jeziora Kaltenbachseen

Spokojne górskie jeziora, alpejskie łąki i piękne widoki. Trudna wycieczka górska dla miłośników przyrody, z dala od zgiełku.

Więcej informacji

Szczyt Bärfallspitze

Letnia kolejka górska Hauser Kaibling dojeżdża do punktu początkowego szlaku na szczyt Bärfallspitze. Trud 1,5-godzinnej wędrówki wynagradza imponująca panorama.

Więcej informacji

Rowery i bike parki: na dwóch kółkach w góry

Sprawdź ofertę rowerową

Almkulinarik - atrakcje i przytulne alpejskie schroniska

Od rustykalnych górskich schronisk po wyrafinowaną gastronomię - tutaj jedzenie staje się przeżyciem. Spróbuj tradycyjnych dań i odkryj nowe kulinarne kreacje, takie jak te stworzone w ramach projektu Richarda Raucha - Almkulinarik.

Dowiedz się więcej o specjalnie wybranych lokalizacjach Almkulinarik.

Tak wiele do przeżycia tego lata

Powitanie lata 2026

3.06.2026 – 7.06.2026

Pięć dni muzyki na żywo w Schladming-Dachstein: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich i Plácido Domingo otwierają lato 2026 roku na Planai.

Więcej informacji

Święto ratowników górskich 2026

12.06.2026

Spotkaj gwiazdy serialu „Die Bergretter” podczas 5. edycji Bergretter Fantag 2026 w Ramsau. Z pokazami i akcjami ratowniczymi.

Więcej informacji

Ennstal-Classic - prędkość i nostalgia

22.07.2026 – 25.07.2026

Na Ennstal-Classic spotykają się fani klasycznych samochodów i sportów motorowych. Podziwiaj legendarne samochody i poczuj atmosferę tego kultowego wydarzenia.

Więcej informacji

Festiwal Wiosny, Ramsau - alpejski urok w najlepszym wydaniu

13.06.2026

Wiosna pełną parą? Festiwal Wiosny w Ramsau to przede wszystkim tradycja. Podziwiaj paradę koni i delektuj się lokalnymi specjałami i muzyką na żywo.

Więcej informacji

Alpentour Trophy - najwyższej klasy sport w górach

18.06.2026 – 21.06.2026

Alpentour Trophy to wyzwanie dla kolarzy górskich. Przeżyj cztery pełne akcji dni spektakularnych tras przez Alpy.

Więcej informacji
Magiczna wędrówka o wschodzie słońca

Budząc się ponad chmurami

Stoderzinken Stoderzinken to idealne miejsce na rozpoczęcie dnia. Wyjdź wcześnie i obserwuj, jak pierwsze promienie słońca padają na góry i na Ennsdal skąpane w złocie. Samotnie lub z przewodnikiem górskim - to niezapomniane doświadczenie sprawi, że każdy wczesny ptak będzie szczęśliwy.

Więcej informacji

Miejsca na zdjęcia

Jeśli szukasz idealnego widoku.

Dachstein

W bezchmurne dni można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na Wysokie Taury, aż po Słowenię i Czechy.

Sprawdź

Spiegelsee

Magiczne refleksy w górskim jeziorze i fantastyczne widoki na Dachstein i dolinę Enns. Spiegelsee zasługuje na swoją nazwę.

Sprawdź

Stoderkircherl

Piękny letni dzień z łatwą wędrówką do Friedenskircherl na Stoderzinken z zapierającymi dech w piersiach widokami na Gröbming i dolinę Enns.

Sprawdź

Jungfrauensteig

Podziwiaj panoramiczne widoki na Ramsau i imponujące Schladminger Tauern, gdzie spotykają się zielone doliny i surowe szczyty.

Sprawdź

Brandriedl jesienią

Jesienią Brandriedl zmienia kolor na złoty i czerwony, z zapierającymi dech w piersiach widokami na Ramsau, Dachstein i Schladminger Tauern.

Sprawdź
Zrównoważona przyjemność

Schladming-Dachstein

W Schladming-Dachstein turystyka idzie w parze z naturą i lokalną społecznością. Więcej transportu publicznego, e-autobusów i stacji ładowania sprawiają, że zrównoważona mobilność jest bardziej dostępna. Lokalne wydarzenia i zielone inicjatywy tworzą równowagę między mieszkańcami a odwiedzającymi. Dzięki warsztatom i inteligentnym projektom dotyczącym unikania odpadów, ochrony przyrody i produktów regionalnych budujemy przyszłościowy region - abyś Ty i przyszłe pokolenia mogły w pełni cieszyć się nim tutaj.

Czytaj więcej
Jesteśmy tu dla Ciebie

Wiosenna atmosfera w Schladming-Dachstein

Spokojnym tempem wiosną

W Schladming-Dachstein w Styrii wiosna pokazuje góry od ich spokojnej strony. Łagodniejsze temperatury, więcej spokoju i powoli budząca się przyroda sprawiają, że jest to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i jednocześnie na odpoczynek.

Wędrówki i atrakcje wodne

W niższych i średnich obszarach górskich szlaki turystyczne zachęcają do relaksujących wycieczek wzdłuż strumieni, lasów i kwitnących łąk. Spacery wzdłuż rzek, jezior i wodospadów zapewniają świeżą odmianę i przyjemny klimat.

Jazda na rowerze wiosną

Wiosna jest również idealna na jazdę na rowerze. Miłośnicy kolarstwa górskiego mogą cieszyć się trasami takimi jak Dachsteinrunde i Sonnseitenrunde, podczas gdy rowerzyści rekreacyjni mogą zrelaksować się podczas jazdy wzdłuż Anizy. Dla rodzin Singletrack Haus-Aich oferuje bezpieczną przyjemność z jazdy na rowerze.

Kulinarne rozkosze

Po aktywnym dniu czeka regionalna kuchnia. Od tradycyjnych gospód po nowoczesne restauracje: wszędzie w centrum uwagi znajdują się lokalne produkty. Dzięki Almkulinarik by Richard Rauch kuchnia alpejska zyskuje kreatywny, współczesny charakter – lekki, sezonowy i czysty.

Czas na wiosenną wycieczkę

Wiosna w Schladming-Dachstein oznacza: mniej tłoku, więcej natury i mnóstwo miejsca do ruchu i zabawy. Idealny czas na relaksujące i aktywne wakacje w górach.

Więcej informacji
Jesteśmy tu dla Ciebie

Jesienne nastroje w Schladming-Dachstein

Jesień w górach

W Schladming-Dachstein w Styrii jesień to pora spokoju, jasnego jesiennego światła i kulinarnych rozkoszy. Powietrze jest rześkie, widoki rozległe, a góry zachęcają do zwolnienia tempa i pełnego cieszenia się naturą.

Wędrówki wśród jesiennych kolorów

W niższych i średnich obszarach górskich można wędrować po dobrze utrzymanych szlakach przez lasy, hale i pastwiska, czy wzdłuż rzek. Wycieczki panoramiczne i okrężne, takie jak na Pleschnitzzinken, oferują wspaniałe widoki i są idealne na relaksujące jesienne dni.

Jesienna karta Schladming-Dachstein Herbstcard

Karta Herbstcard, otrzymywana w wielu obiektach noclegowych, umożliwia elastyczne korzystanie z wyciągów górskich, wycieczek i atrakcji – bezpłatnie lub ze zniżką.

Jazda na rowerze jesienią

Jesień to idealny czas na jazdę na rowerze. Miłośnicy kolarstwa górskiego i rekreacyjnego mogą cieszyć się spokojnymi trasami, takimi jak Dachsteinrunde, Sonnseitenrunde i Ennsradweg. Singletrack Haus-Aich zapewnia również w tym sezonie bezpieczną jazdę na rowerze dla rodzin i początkujących.

Jesień na talerzu

Jesień przynosi smaczne potrawy z regionalnych i sezonowych składników. W gospodach i restauracjach najważniejsza jest przyjemność. Almkulinarik by Richard Rauch łączy alpejską tradycję z nowoczesną kreatywnością.

Czas na jesienny wypoczynek

Schladming-Dachstein w Styrii jest idealnym miejscem na jesień dla tych, którzy chcą świadomie doświadczać gór: aktywnie, spokojnie i pełnią życia.

Więcej informacji

Informacje praktyczne

Warto wiedzieć

Jak się tam dostać?

Podróżuj w sposób zrównoważony pociągiem przez Monachium do Schladming lub przyjedź samochodem w kierunku Ennstal.

Więcej informacji

Gdzie będziesz spać?

Hotel w Schladming, mieszkanie w Haus im Ennstal lub domek letniskowy w Ramsau am Dachstein - to wszystko jest możliwe.

Więcej informacji

Kolejki górskie latem

W lecie kolejki linowe i gondole w Schladming-Dachstein zabiorą Cię bez wysiłku na panoramiczne szczyty, szlaki turystyczne i atrakcje przygodowe.

Więcej informacji

Letnia karta gościa

Z kartą Schladming-Dachstein Card otrzymasz bezpłatny lub zniżkowy dostęp do ponad 100 atrakcji, w tym kolejek linowych, muzeów i transportu publicznego, już od pierwszej nocy pobytu.

Więcej informacji

Wydarzenia

Nie chcesz przegapić żadnego wydarzenia podczas wakacji? Sprawdź kalendarz na tegoroczne lato.

Więcej informacji
Letni urlop w Styrii

Zielone serce ożywia lato

Lato w Styrii to zaproszenie do odkrywania natury w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu – region oferuje niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i rozkoszowania się życiem. Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści podziwiają idylliczne krajobrazy rzeki Mur lub Anizy, a miłośnicy kąpieli znajdą orzeźwienie w krystalicznie czystych jeziorach. Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają do zwiedzania, a winiarnie i gospody kuszą regionalnymi specjałami, takimi jak sałatka z fasoli Käferbohnen i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.

steiermark.com/sommerurlaub
Skontaktuj się z nami

Tourismusverband

Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
Strona internetowa

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje