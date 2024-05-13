Introduction
Cena pobytu obejmuje następujące świadczenia:
Minibar* z napojami bezalkoholowymi i piwem Gols,
Energetyzujące śniadanie w formie bufetu z regionalnymi przysmakami na dobry początek przygody,
5-daniowa kolacja z menu, w tym bufet sałatkowy i sery z deski (w restauracji St. Martins w części hotelowej lub z bufetu restauracji w spa - posiłek w wygodnym szlafroku!),
Lodge Spa ze strefą termalną i sauną - wyłącznie dla gości Lodge,
Własne Lodge See-Spa & Lodge See-Spa-Sauna z basenem z wodą termalną, sauną fińską i soft oraz łaźnią parową, z panoramicznym widokiem na panońską przyrodę Parku Narodowego Jeziora Nezyderskiego - Seewinkel i bezpośrednim dostępem do własnego stawu kąpielowego - wyłącznie dla gości (dostęp od 14. urodzin),
Dostęp do spa termalnego St. Martins z basenem z wodą termalną i sauną; dodatkowa plaża na wyspie Summer Island od maja do września, w tym korzystanie z własnego jeziora kąpielowego,
Liczne atrakcje i aktywności w St. Martins i okolicach, takie jak szlak odkrywców, gimnastyka wodna w spa termalnym, stacja badawcza dla dzieci i wiele innych,
Dodatkowe przygody safari Seewinkel za opłatą. Podążaj szlakiem.
Wyjątkowa gama zabiegów kosmetycznych, masaży i zabiegów na ciało w strefie Treatments by St. Martins (możliwość rezerwacji za dodatkową opłatą). Odkryj ofertę wellness.
Strefa cardio i fitness zapewniająca przyjemny trening,
Jeden zestaw kąpielowy na osobę, w tym szlafrok i ręcznik kąpielowy na czas pobytu,
Biblioteka z możliwością bezpłatnego korzystania z terminali internetowych,
Seć wi-fi dostępna w całym ośrodku.
Nasze pokoje
St. Martins od lat jest synonimem luksusu i relaksu - znajdziesz tu więcej miejsc odosobnienia niż gdziekolwiek indziej. Czterogwiazdkowy standard superior zapewnia serdeczne powitanie, doskonałą, spersonalizowaną obsługę i najwyższy poziom jakości we wszystkich obszarach.
Każdy pokój ma własny drewniany balkon, przestronną łazienkę z dostępem do światła dziennego, oddzielną toaletę, telewizor z płaskim ekranem i funkcją radia, sejf, minibar, Wi-Fi, klimatyzację, suszarkę do włosów i lusterko do makijażu, a przede wszystkim niesamowity widok z okna. Rozległy stepowy krajobraz odpręży Twoją duszę.
Kompas zabiegów St. MartinsKompas w odniesieniu do naszych zabiegów oznacza to po prostu nieograniczone doświadczenie wellness, które łączy w sobie najlepsze kierunki. Różnorodne wpływy i wyjątkowe urozmaicenie oferty znajdują odzwierciedlenie w zabiegach Limitless oferowanych przez St. Martins!
Bliski kontakt z naturą
St. Martins znajduje się u styku najpiękniejszych rezerwatów przyrody w Europie. Wędruj przez dziewicze tereny Seewinkel w towarzystwie strażników Parku Narodowego. Wśród trzcin i stepów kryją się najróżniejsze gatunki ptaków, które występują tylko na tym obszarze. Odkrycia czekają Cię tu na każdym kroku. Program safari jest dostosowane do pór roku i można go realizować przez cały rok i przy każdej pogodzie. Aby cieszyś się tym doświadczeniem indywidualnie i na własnych zasadach, warto zarezerwować safari w opcji Exclusive.
W Lodge VAMED Vitality World bliski kontakt z przygodą i gwarancja odosobnienia to nie tylko puste hasła. W wyjątkowy sposób łączymy luksus, regenerację i safari wśród natury. Korzystaj z czasu wolnego, napawaj się widokami i ciesz się każdą chwilą urlopu.Gospodarze St. Martins Therme & Lodge
Co nas wyróżnia?
Introduction
W ogólnej koncepcji St. Martins Therme & Lodge region, przyroda i środowisko odgrywają wiodącą rolę. W związku z tym zwracamy szczególną uwagę na to, by jak najoszczędniej korzystać z zasobów naturalnych.
Oto niektóre ze sposobów na ochronę środowiska:
Nasza energia elektryczna jest ekologiczna, wolna od energii jądrowej. Pochodzi z elektrowni wodnych i alternatywnych źródeł energii (wiatr, słońce itp.).
Najnowsze standardy techniczne pomagają nam zmniejszyć zużycie energii do minimum.
W ofercie kulinarnej dominują produkty regionalne i sezonowe. Ogranicza to długie ścieżki transportu, zmniejsza emisję CO2 i chroni klimat.
Naszą politykę zakupową charakteryzuje świadome zarządzanie odpadami - stosujemy duże opakowania wielokrotnego użytku. Ścisła segregacja odpadów i szkolenia personelu w tym zakresie są częścią naszych standardów.
Do celów grzewczych wykorzystujemy energię cieplną ze źródła termalnego.
Czystą energię dostarcza nam przyjazna dla środowiska elektrociepłownia.
Promujemy miękką mobilność: do St. Martins Therme & Lodge łatwo dojechać transportem publicznym, a gościom udostępniamy rowery elektryczne. Mamy też własne stacje ładowania.
Ogród ziołowy 2.0: w ramach tego projektu goście sami stworzyli rabatę ziołową o powierzchni około 40 m². Stare deski tarasowe z tarasu Darwin's Bar zostały odnowione i poddane recyklingowi. W rezultacie powstało 6 dużych, solidnych grządek.
Z miłości do natury możesz odwołać sprzątanie pokoju! Za każde odwołane sprzątanie pokoju przekazujemy darowiznę - nasi goście dołączają do nas, wspierając kampanię Nature Free Purchase Campaign Save Habitats Austriackiego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć tutaj.
Goście przyjeżdżający pojazdem elektrycznym mogą zaparkować na parkingu podziemnym przy spa termalnym oraz na parkingu podziemnym przy domku (w zależności od dostępności).
Zarządzanie energią ISO 50001
Grupa VAMED Vitality World, a tym samym St Martins Therme & Lodge, posiadają certyfikat ISO w zakresie zarządzania energią już od 2016 roku. Norma ISO 50001 reguluje bieżącą, systematyczną analizę danych energetycznych i pomaga opracować działania optymalizacyjne. W firmach zadanie to dotyczy głównie pracowników zarządzających obiektami.
Naszym celem jest bardziej efektywna energetycznie praca, rejestrowanie i optymalizacja systemów i procesów, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wniesienie całościowego wkładu w ochronę środowiska i klimatu.
St. Martins Spa & Lodge
Im Seewinkel 1
7132 Frauenkirchen
Telefon: +43 2172-20500