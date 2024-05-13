Nasze pokoje

St. Martins od lat jest synonimem luksusu i relaksu - znajdziesz tu więcej miejsc odosobnienia niż gdziekolwiek indziej. Czterogwiazdkowy standard superior zapewnia serdeczne powitanie, doskonałą, spersonalizowaną obsługę i najwyższy poziom jakości we wszystkich obszarach.

Każdy pokój ma własny drewniany balkon, przestronną łazienkę z dostępem do światła dziennego, oddzielną toaletę, telewizor z płaskim ekranem i funkcją radia, sejf, minibar, Wi-Fi, klimatyzację, suszarkę do włosów i lusterko do makijażu, a przede wszystkim niesamowity widok z okna. Rozległy stepowy krajobraz odpręży Twoją duszę.