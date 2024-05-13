Lato w Tiroler Zugspitz Arena: szczyty gór i jeziora, szlaki turystyczne, trasy MTB, ekscytujące trasy escape trails - czekają tu na Ciebie niezapomniane wrażenia!

Lato w Tiroler Zugspitz Arena to doświadczenie dla wszystkich zmysłów. Otoczony imponującymi pasmami Wetterstein, Mieminger Kette, Alp Ammergau i Alp Lechtalskich, region oferuje imponującą różnorodność sposobów odkrywania natury. Liczne szlaki turystyczne prowadzą przez kwitnące alpejskie łąki, obok krystalicznie czystych górskich jezior i do zapierających dech w piersiach punktów widokowych. Bez względu na to, czy lubisz relaksujące spacery, czy zdobywanie szczytów - każdy znajdzie tutaj odpowiednią trasę.

Region jest rajem dla fanów rowerów: rowerzyści górscy poczują emocje na 17 trasach downhill, a rodziny i rowerzyści rekreacyjni mogą cieszyć się relaksującymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż Loisach lub Via Claudia Augusta. Czeka tu także ponad 1000 km tras rowerowych na każdym poziomie trudności i o różnorodnym charakterze. Jest kilka tras downhill dla początkujących i rodzin. Wiele tras MTB prowadzi przez łąki i pastwiska lub wiedzie ku krystalicznym górskim jeziorom. Oferta jest tu naprawdę zróżnicowana. Park rowerowy Lermoos-Biberwier jest częścią Gravity Card i należy do najlepszych uropejskich bikeparków. Wiosną 2026 roku zostanie otwarty nowy Bike Park Zugspitze am Wetterstein z trzema trasami. Tiroler Zugspitz Arena należy też do Gravel.tirol - prawdopodobnie największego regionu gravelowego w Tyrolu! Dla rowerzystów elektrycznych dostępna jest rozległa sieć stacji ładowania i punktów wynajmu. Dzięki temu wakacje z rowerem elektrycznym nie sprawią tu nikomu trudności.

Rodziny również znajdą coś dla siebie w Tiroler Zugspitz Arena. Co powiesz na Waldrutschenpark Zugspitze (park zjeżdżalni w lesie, nowość od lata 2026 r.) w Ehrwald, park zwierząt i zabaw w Bichlbach, las wspinaczkowy w Biberwier i Bichlbach, halę wspinaczkową w Ehrwald (również jako alternatywę w przypadku gorszej pogody) i tor łuczniczy 3D w Ehrwald? Po aktywnym dniu można delektować się tyrolskimi specjałami w przytulnych schroniskach górskich.

Połączenie gór, wody i gościnności czyni Tiroler Zugspotz Arena wyjątkowym miejscem na niezapomniany urlop.