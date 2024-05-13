Tiroler Zugspitz Arena
Wyjątkowy górski świat pełen przygód dla aktywnych urlopowiczów i rodzin
Introduction
Lato w Tiroler Zugspitz Arena to doświadczenie dla wszystkich zmysłów. Otoczony imponującymi pasmami Wetterstein, Mieminger Kette, Alp Ammergau i Alp Lechtalskich, region oferuje imponującą różnorodność sposobów odkrywania natury. Liczne szlaki turystyczne prowadzą przez kwitnące alpejskie łąki, obok krystalicznie czystych górskich jezior i do zapierających dech w piersiach punktów widokowych. Bez względu na to, czy lubisz relaksujące spacery, czy zdobywanie szczytów - każdy znajdzie tutaj odpowiednią trasę.
Region jest rajem dla fanów rowerów: rowerzyści górscy poczują emocje na 17 trasach downhill, a rodziny i rowerzyści rekreacyjni mogą cieszyć się relaksującymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż Loisach lub Via Claudia Augusta. Czeka tu także ponad 1000 km tras rowerowych na każdym poziomie trudności i o różnorodnym charakterze. Jest kilka tras downhill dla początkujących i rodzin. Wiele tras MTB prowadzi przez łąki i pastwiska lub wiedzie ku krystalicznym górskim jeziorom. Oferta jest tu naprawdę zróżnicowana. Park rowerowy Lermoos-Biberwier jest częścią Gravity Card i należy do najlepszych uropejskich bikeparków. Wiosną 2026 roku zostanie otwarty nowy Bike Park Zugspitze am Wetterstein z trzema trasami. Tiroler Zugspitz Arena należy też do Gravel.tirol - prawdopodobnie największego regionu gravelowego w Tyrolu! Dla rowerzystów elektrycznych dostępna jest rozległa sieć stacji ładowania i punktów wynajmu. Dzięki temu wakacje z rowerem elektrycznym nie sprawią tu nikomu trudności.
Rodziny również znajdą coś dla siebie w Tiroler Zugspitz Arena. Co powiesz na Waldrutschenpark Zugspitze (park zjeżdżalni w lesie, nowość od lata 2026 r.) w Ehrwald, park zwierząt i zabaw w Bichlbach, las wspinaczkowy w Biberwier i Bichlbach, halę wspinaczkową w Ehrwald (również jako alternatywę w przypadku gorszej pogody) i tor łuczniczy 3D w Ehrwald? Po aktywnym dniu można delektować się tyrolskimi specjałami w przytulnych schroniskach górskich.
Połączenie gór, wody i gościnności czyni Tiroler Zugspotz Arena wyjątkowym miejscem na niezapomniany urlop.
Dlaczego Tiroler Zugspitz Arena?
Wspaniały spektakl przyrody
Niemal 3000 m n.p.m.: Zugspitze oferuje panoramiczne widoki i wiele ciekawych wydarzeń, np. przejażdżki kolejką Tiroler Zugspitzbahn o wschodzie słońca. Zabawa i relaks!
Góry, jeziora i świat przygód
Region oferuje mnóstwo wrażeń przyrodniczych, szlaki piesze i przygodowe. Można tu odkryć wiele naturalnych klejnotów, jak np. jeziora Seebensee i Heiterwanger See.
Karta gościa i Z-Ticket
Dzięki karcie gościa Tiroler Zugspitz Arena możesz w pełni wykorzystać swoje letnie wakacje. Korzystasz z wielu bezpłatnych dodatków i atrakcyjnych zniżek, a każdy dzień oferuje nowe atrakcje.
Możesz bezpłatnie podróżować autobusem po regionie, skorzystać z autobusu wycieczkowego do Garmisch-Partenkirchen oraz wziąć udział w wycieczkach z przewodnikiem i wydarzeniach kulturalnych. Ponadto możesz skorzystać ze zniżek na baseny, korty tenisowe, halę wspinaczkową, Burgenwelt Ehrenberg i teren łuczniczy. W cenie są również atrakcje tuż za granicą w Niemczech.
Z-Ticket, letnia karta aktywności Tiroler Zugspitz Arena, oferuje urlopowiczom jeszcze więcej możliwości aktywnego odkrywania regionu. Dzięki Z-Ticket wiele letnich atrakcji, takich jak kolejki górskie (w tym przejażdżka Tiroler Zugspitzbahn), baseny lub atrakcje dla całej rodziny, jest tańszych lub nawet bezpłatnych. Idealne rozwiązanie, aby w pełni cieszyć się każdym dniem.
Atrakcje dla rodzinTiroler Zugspitz Arena oferuje rodzinom wszystko, czego dusza zapragnie: przygodę, kontakt z naturą, ekscytujące aktywności i spersonalizowane oferty na niezapomniane chwile z najbliższymi.
Najlepsze wodne przeżyciaZabawa w wodzie łączy się z magią gór: krystalicznie czyste jeziora, wodospady i baseny zapewniają niezapomniane letnie chwile w Tiroler Zugspitz Arena.
Najlepsze górskie doświadczeniaNiezapomniane przygody dla rodzin, aktywnych i odkrywców.
Wędrówki i zagadki: intrygujące połączenie
Escape room na świeżym powietrzu? Rozwiązuj zagadki i odkrywaj spektakularne krajobrazy - atrakcja dla fanów łamigłówek w Berwang i Rinnen.
Góry pełne żaru
Żywioł ognia odgrywa wyjątkową i fascynującą rolę w Tiroler Zugspitz Arena. Każdego roku podczas przesilenia letniego góry rozświetlają się spektakularnym morzem świateł. Tradycyjne górskie ogniska to odwieczny zwyczaj, który przetrwał do dziś i nadal zachwyca zarówno młodych, jak i starszych. Około 8000 indywidualnych ognisk przekształca się w symboliczne postacie z mitologii i wiary, które rozświetlają nocne niebo.
Początki tego zwyczaju sięgają XIV wieku, kiedy wierzono, że ogień może odpędzić demony i złe duchy. Od 2010 roku górskie ognie Tiroler Zugspitz Arena są nawet wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ten wyjątkowy spektakl łączy w sobie żywą tyrolską tradycję z niezapomnianymi górskimi chwilami. Ci, którzy pozwolą mitycznym światłom zadziałać na nich, zanurzą się w magii Alp i doświadczą spektaklu ognia, który przyspiesza bicie serca. To doświadczenie, które na długo pozostanie w pamięci!
Najlepsze trasy i ścieżki roweroweGórskie trasy przez las, górskie ścieżki zjazdowe i szutrowe drogi: odkryj różnorodne możliwości, od relaksujących wycieczek po Zugspitz 8 - dla rodzin, koneserów i entuzjastów MTB!
Wszystko o rowerach w Tiroler Zugspitz Arena
Przydatny i obszerny przewodnik rowerowy po regionie dla każdego miłośnika dwóch kółek.
E-biking: relaks w górach
Ze wsparciem elektrycznym przez Tiroler Zugspitz Arena: czekają na Ciebie zróżnicowane trasy, zapierające dech w piersiach widoki i dobrze rozwinięta sieć ładowania!
Kolarstwo szutrowe: wolność w każdym terenie!
Gravelowy raj w Tyrolu: odkryj malownicze doliny, alpejskie trasy i idealne połączenie natury i przygody na wszechstronnych szutrowych trasach rowerowych!
Trasy MTB, flow i akcja dla miłośników downhillu
Bike park, single trails i flow trails: czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą - w Lermoos i Biberwier czekają na Ciebie spektakularne przeżycia!
Tiroler Zugspitzgolf
Jeśli szukasz wyjątkowych wrażeń sportowych, 9-dołkowe pole golfowe Tiroler Zugspitz Arena jest idealnym miejscem dla Ciebie.
Otoczone imponującym masywem Wetterstein, z widokiem na Zugspitze i Sonnenspitze - tu każde uderzenie rozgrywa się na tle zapierającej dech w piersiach panoramy Alp.
Rozległe fairwaye położone są w idyllicznej, płaskiej dolinie i zostały wytyczone na naturalnych łąkach. Miękkie mchy i stawy stanowią piękny kontrast z surowymi szczytami masywu Wetterstein. Dzięki zróżnicowanym pozycjom tee pole można również rozgrywać jako 18-dołkowe, co sprawia, że Zugspitzgolf jest jednym z najpiękniejszych 9-dołkowych pól golfowych w Austrii. Doskonale utrzymane pole oferuje płaskie i uczciwe linie gry zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych golfistów. Również udogodnienia nie pozostawiają nic do życzenia: dobrze wyposażony sklep golfowy, indywidualne lekcje golfa w szkole golfowej Ortner, doskonała gastronomia i nowoczesny klub golfowy dopełniają wrażenia z gry.
Żywa tradycja
Tradycja jest bardzo ważna w Tiroler Zugspitz Arena, szczególnie jesienią. Tradycyjny spęd bydła oznacza koniec alpejskiego lata, kiedy to wspaniale udekorowane krowy wyruszają w drogę z pastwisk do doliny. Wydarzeniu towarzyszy muzyka i tyrolskie specjały kulinarne i jest prawdziwą atrakcją.
Inną żywą tradycją regionu jest Schafschoad, podczas którego strzyże się owce. Te i inne tradycje, takie jak magiczne górskie ogniska, tworzą silne poczucie wspólnoty i oferują turystom możliwość pełnego zanurzenia się w tyrolskim stylu życia.
Odwiedzający Tiroler Zugspitz Arena doświadczają autentycznej kultury regionu, który z dumą zachowuje swoje zwyczaje.
Lato pełne korzyści
Region jest doskonale dostępny koleją, co pozwala na bezproblemowy i zrównoważony dojazd. W regionie jest aż sześć stacji kolejowych bezpośrednio połączonych z krajową i międzynarodową siecią (Ehrwald, Lermoos, Lähn bei Bichlbach, Bichlbach-Berwang, Bichlbach Almkopfbahn i Heiterwang). Do Tiroler Zugspitz Arena można dojechać pociągiem przez Stuttgart i Kempten, a z Monachium i Innsbrucka przez Garmisch-Partenkirchen.
Na miejscu wygodną mobilność między miejscowościami i punktami wyjścia dla różnych aktywności zapewniają letnie autobusy - z kartą gościa Tiroler Zugspitz Arena przejazdy nimi są bezpłatne. Przystanki autobusowe znajdują się w odległości spaceru od większości stacji kolejowych. Uwaga, karta gościa nie obejmuje przejazdów koleją.
Gęsta sieć stacji ładowania dostępna jest przy kolejkach górskich i w całym regionie dla kierowców samochodów elektrycznych. Dzięki temu urlopowicze pozostają mobilni, zarówno podczas dojazdu, jak i na miejscu.
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefon: +43 567 320 000