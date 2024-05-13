A view from the cliffs of two turquoise-blue mountain lakes, the Seebensee and Drachensee, with the Zugspitze massif in the background.
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Tiroler Zugspitz Arena
Wyjątkowy górski świat pełen przygód dla aktywnych urlopowiczów i rodzin

Lato w Tiroler Zugspitz Arena: szczyty gór i jeziora, szlaki turystyczne, trasy MTB, ekscytujące trasy escape trails - czekają tu na Ciebie niezapomniane wrażenia!

Lato w Tiroler Zugspitz Arena to doświadczenie dla wszystkich zmysłów. Otoczony imponującymi pasmami Wetterstein, Mieminger Kette, Alp Ammergau i Alp Lechtalskich, region oferuje imponującą różnorodność sposobów odkrywania natury. Liczne szlaki turystyczne prowadzą przez kwitnące alpejskie łąki, obok krystalicznie czystych górskich jezior i do zapierających dech w piersiach punktów widokowych. Bez względu na to, czy lubisz relaksujące spacery, czy zdobywanie szczytów - każdy znajdzie tutaj odpowiednią trasę.

Region jest rajem dla fanów rowerów: rowerzyści górscy poczują emocje na 17 trasach downhill, a rodziny i rowerzyści rekreacyjni mogą cieszyć się relaksującymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż Loisach lub Via Claudia Augusta. Czeka tu także ponad 1000 km tras rowerowych na każdym poziomie trudności i o różnorodnym charakterze. Jest kilka tras downhill dla początkujących i rodzin. Wiele tras MTB prowadzi przez łąki i pastwiska lub wiedzie ku krystalicznym górskim jeziorom. Oferta jest tu naprawdę zróżnicowana. Park rowerowy Lermoos-Biberwier jest częścią Gravity Card i należy do najlepszych uropejskich bikeparków. Wiosną 2026 roku zostanie otwarty nowy Bike Park Zugspitze am Wetterstein z trzema trasami. Tiroler Zugspitz Arena należy też do Gravel.tirol - prawdopodobnie największego regionu gravelowego w Tyrolu! Dla rowerzystów elektrycznych dostępna jest rozległa sieć stacji ładowania i punktów wynajmu. Dzięki temu wakacje z rowerem elektrycznym nie sprawią tu nikomu trudności.

Rodziny również znajdą coś dla siebie w Tiroler Zugspitz Arena. Co powiesz na Waldrutschenpark Zugspitze (park zjeżdżalni w lesie, nowość od lata 2026 r.) w Ehrwald, park zwierząt i zabaw w Bichlbach, las wspinaczkowy w Biberwier i Bichlbach, halę wspinaczkową w Ehrwald (również jako alternatywę w przypadku gorszej pogody) i tor łuczniczy 3D w Ehrwald? Po aktywnym dniu można delektować się tyrolskimi specjałami w przytulnych schroniskach górskich.

Połączenie gór, wody i gościnności czyni Tiroler Zugspotz Arena wyjątkowym miejscem na niezapomniany urlop.

Fakty o regionie
Szlaki przygodowe:12
Letnie kolejki górskie:6
Kąpieliska:15 jezior i 3 baseny
Trasy downhillowe:17
Obiekty zakwaterowania:600
Najwyższa góra:Zugspitze (2962 m n.p.m.)
Dojazd
Kontakt
Kalendarz wydarzeń
Karta gościa
Noclegi
Mapa
Dowiedz się więcej o Tiroler Zugspitz Arena

Dlaczego Tiroler Zugspitz Arena?

Wspaniały spektakl przyrody

Niemal 3000 m n.p.m.: Zugspitze oferuje panoramiczne widoki i wiele ciekawych wydarzeń, np. przejażdżki kolejką Tiroler Zugspitzbahn o wschodzie słońca. Zabawa i relaks!

Więcej informacji o Zugspitze

Góry, jeziora i świat przygód

Region oferuje mnóstwo wrażeń przyrodniczych, szlaki piesze i przygodowe. Można tu odkryć wiele naturalnych klejnotów, jak np. jeziora Seebensee i Heiterwanger See.

Przejdź do świata przygód

Raj dla rowerzystów

Liczne trasy rowerowe, np. do malowniczego jeziora Mittersee czy Via Claudia Augusta oraz najlepsze serwisy rowerowe sprawiają, że region jest rajem dla rowerzystów.

Więcej o ofercie rowerowej
Lato pełne możliwości

Karta gościa i Z-Ticket

Dzięki karcie gościa Tiroler Zugspitz Arena możesz w pełni wykorzystać swoje letnie wakacje. Korzystasz z wielu bezpłatnych dodatków i atrakcyjnych zniżek, a każdy dzień oferuje nowe atrakcje.

Możesz bezpłatnie podróżować autobusem po regionie, skorzystać z autobusu wycieczkowego do Garmisch-Partenkirchen oraz wziąć udział w wycieczkach z przewodnikiem i wydarzeniach kulturalnych. Ponadto możesz skorzystać ze zniżek na baseny, korty tenisowe, halę wspinaczkową, Burgenwelt Ehrenberg i teren łuczniczy. W cenie są również atrakcje tuż za granicą w Niemczech.

Z-Ticket, letnia karta aktywności Tiroler Zugspitz Arena, oferuje urlopowiczom jeszcze więcej możliwości aktywnego odkrywania regionu. Dzięki Z-Ticket wiele letnich atrakcji, takich jak kolejki górskie (w tym przejażdżka Tiroler Zugspitzbahn), baseny lub atrakcje dla całej rodziny, jest tańszych lub nawet bezpłatnych. Idealne rozwiązanie, aby w pełni cieszyć się każdym dniem.

Karta gościaZ-Ticket

Atrakcje dla rodzin

Tiroler Zugspitz Arena oferuje rodzinom wszystko, czego dusza zapragnie: przygodę, kontakt z naturą, ekscytujące aktywności i spersonalizowane oferty na niezapomniane chwile z najbliższymi.

Najlepsze wodne przeżycia

Zabawa w wodzie łączy się z magią gór: krystalicznie czyste jeziora, wodospady i baseny zapewniają niezapomniane letnie chwile w Tiroler Zugspitz Arena.

Krystalicznie czyste jeziora: radość z pływania

Górskie jeziora i wodospady: wyjątkowy górski świat

Źródła Loisach i wodospady

Najlepsze górskie doświadczenia

Niezapomniane przygody dla rodzin, aktywnych i odkrywców.

Wędrówki i zagadki: intrygujące połączenie

Escape room na świeżym powietrzu? Rozwiązuj zagadki i odkrywaj spektakularne krajobrazy - atrakcja dla fanów łamigłówek w Berwang i Rinnen.

Na tropie dobrych rozwiązań

Wędrówki: wolność i wyjątkowe górskie światy

Od spokojnych szlaków turystycznych po wyprawy na szczyt: doświadcz czystej natury, zapierających dech w piersiach widoków. Poczuj się częścią gór!

Pieszo po górach
Ogień w górach podczas przesilenia

Góry pełne żaru

Żywioł ognia odgrywa wyjątkową i fascynującą rolę w Tiroler Zugspitz Arena. Każdego roku podczas przesilenia letniego góry rozświetlają się spektakularnym morzem świateł. Tradycyjne górskie ogniska to odwieczny zwyczaj, który przetrwał do dziś i nadal zachwyca zarówno młodych, jak i starszych. Około 8000 indywidualnych ognisk przekształca się w symboliczne postacie z mitologii i wiary, które rozświetlają nocne niebo.

Początki tego zwyczaju sięgają XIV wieku, kiedy wierzono, że ogień może odpędzić demony i złe duchy. Od 2010 roku górskie ognie Tiroler Zugspitz Arena są nawet wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ten wyjątkowy spektakl łączy w sobie żywą tyrolską tradycję z niezapomnianymi górskimi chwilami. Ci, którzy pozwolą mitycznym światłom zadziałać na nich, zanurzą się w magii Alp i doświadczą spektaklu ognia, który przyspiesza bicie serca. To doświadczenie, które na długo pozostanie w pamięci!

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Najlepsze trasy i ścieżki rowerowe

Górskie trasy przez las, górskie ścieżki zjazdowe i szutrowe drogi: odkryj różnorodne możliwości, od relaksujących wycieczek po Zugspitz 8 - dla rodzin, koneserów i entuzjastów MTB!

Wszystko o rowerach w Tiroler Zugspitz Arena

Przydatny i obszerny przewodnik rowerowy po regionie dla każdego miłośnika dwóch kółek.

Więcej informacji

E-biking: relaks w górach

Ze wsparciem elektrycznym przez Tiroler Zugspitz Arena: czekają na Ciebie zróżnicowane trasy, zapierające dech w piersiach widoki i dobrze rozwinięta sieć ładowania!

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Kolarstwo szutrowe: wolność w każdym terenie!

Gravelowy raj w Tyrolu: odkryj malownicze doliny, alpejskie trasy i idealne połączenie natury i przygody na wszechstronnych szutrowych trasach rowerowych!

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Trasy MTB, flow i akcja dla miłośników downhillu

Bike park, single trails i flow trails: czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą - w Lermoos i Biberwier czekają na Ciebie spektakularne przeżycia!

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Przygody MTB wokół Zugspitze

Ponad 30 tras MTB oferuje wszystko, od relaksujących wycieczek po wymagające wyprawy. Odkryj Tiroler Zugspitz Arena na dwóch kółkach!

Więcej informacji
Golf z widokiem na Zugspitze

Tiroler Zugspitzgolf

Jeśli szukasz wyjątkowych wrażeń sportowych, 9-dołkowe pole golfowe Tiroler Zugspitz Arena jest idealnym miejscem dla Ciebie.

Otoczone imponującym masywem Wetterstein, z widokiem na Zugspitze i Sonnenspitze - tu każde uderzenie rozgrywa się na tle zapierającej dech w piersiach panoramy Alp.

Rozległe fairwaye położone są w idyllicznej, płaskiej dolinie i zostały wytyczone na naturalnych łąkach. Miękkie mchy i stawy stanowią piękny kontrast z surowymi szczytami masywu Wetterstein. Dzięki zróżnicowanym pozycjom tee pole można również rozgrywać jako 18-dołkowe, co sprawia, że Zugspitzgolf jest jednym z najpiękniejszych 9-dołkowych pól golfowych w Austrii. Doskonale utrzymane pole oferuje płaskie i uczciwe linie gry zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych golfistów. Również udogodnienia nie pozostawiają nic do życzenia: dobrze wyposażony sklep golfowy, indywidualne lekcje golfa w szkole golfowej Ortner, doskonała gastronomia i nowoczesny klub golfowy dopełniają wrażenia z gry.

Sprawdź
Zwyczaje i kultura

Żywa tradycja

Tradycja jest bardzo ważna w Tiroler Zugspitz Arena, szczególnie jesienią. Tradycyjny spęd bydła oznacza koniec alpejskiego lata, kiedy to wspaniale udekorowane krowy wyruszają w drogę z pastwisk do doliny. Wydarzeniu towarzyszy muzyka i tyrolskie specjały kulinarne i jest prawdziwą atrakcją.

Inną żywą tradycją regionu jest Schafschoad, podczas którego strzyże się owce. Te i inne tradycje, takie jak magiczne górskie ogniska, tworzą silne poczucie wspólnoty i oferują turystom możliwość pełnego zanurzenia się w tyrolskim stylu życia.

Odwiedzający Tiroler Zugspitz Arena doświadczają autentycznej kultury regionu, który z dumą zachowuje swoje zwyczaje.

Więcej o tradycjach
Dojazd, mobilność i karta gościa

Lato pełne korzyści

Region jest doskonale dostępny koleją, co pozwala na bezproblemowy i zrównoważony dojazd. W regionie jest aż sześć stacji kolejowych bezpośrednio połączonych z krajową i międzynarodową siecią (Ehrwald, Lermoos, Lähn bei Bichlbach, Bichlbach-Berwang, Bichlbach Almkopfbahn i Heiterwang). Do Tiroler Zugspitz Arena można dojechać pociągiem przez Stuttgart i Kempten, a z Monachium i Innsbrucka przez Garmisch-Partenkirchen.

Na miejscu wygodną mobilność między miejscowościami i punktami wyjścia dla różnych aktywności zapewniają letnie autobusy - z kartą gościa Tiroler Zugspitz Arena przejazdy nimi są bezpłatne. Przystanki autobusowe znajdują się w odległości spaceru od większości stacji kolejowych. Uwaga, karta gościa nie obejmuje przejazdów koleją.

Gęsta sieć stacji ładowania dostępna jest przy kolejkach górskich i w całym regionie dla kierowców samochodów elektrycznych. Dzięki temu urlopowicze pozostają mobilni, zarówno podczas dojazdu, jak i na miejscu.

DojazdKarta gościa
Skontaktuj się z nami pod adresem

Tiroler Zugspitz Arena

Schmiede 15

6632 Ehrwald

Telefon: +43 567 320 000

info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

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