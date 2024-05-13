Bagna są cennymi obszarami przyrodniczymi dla fauny i flory, a także wzbogacającymi celami wędrówek. Torfowiska są również wykorzystywane do zabiegów odnowy biologicznej.

Mokradła to wyjątkowe obszary naturalne. Powstają na terenach, w których magazynowane są większe pokłady wody, co spowalnia rozkład materiału roślinnego. Przez wieki gromadzi się w nich materiał organiczny, taki jak martwe rośliny. Powstaje torf - "czarne złoto". Torfowiska odgrywają również ważną rolę w ochronie klimatu. Usuwają dwutlenek węgla z powietrza i przyczyniają się do różnorodności biologicznej.

W Austrii znajduje się wiele torfowisk i bagien. Są one popularne jako fascynujące miejsca do wędrówek. Jednocześnie torfowiska są tradycyjnie wykorzystywane do dobroczynnych zabiegów, takich jak słynne kąpiele tofrowe.