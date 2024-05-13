Przyjedź, poczuj się jak w domu i ciesz się życiem. W otoczeniu natury poznaj tutejszy "Lebensgefühl", czyli serdeczną gościnność, żywe tradycje i kulinarne rozkosze.

Cztery razy więcej przyjemności w dolinie Zillertal – przez cały rok

W dolinie Zillertal mnożysz przyjemności nie trzy-, a czterokrotnie! Cztery regiony wakacyjne Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg oferują coś dla każdego, i to o każdej porze roku.

Co sprawia, że regiony te są wyjątkowe? To zapierające dech w piersiach górskie krajobrazy, które stanowią scenerię dla niekończących się alpejskich przygód. Wiosną i latem kuszą zielone alpejskie łąki, bajkowe lasy i imponujące górskie panoramy. Wokół górskich stacji letnich wyciągów czekają przygody dla całej rodziny. Jesienią natura mieni się pięknymi kolorami, a liczne szlaki turystyczne i rowerowe prowadzą przez ten kolorowy raj.

Z łatwością na wysokości

Dzięki dziesięciu letnim kolejkom linowym odkrywanie gór jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Karta Zillertal Activcard otwiera drzwi do imponującego świata gór i zapewnia nieograniczoną mobilność dzięki kolejkom linowym i licznym środkom transportu publicznego. Dzięki temu bez wysiłku odkryjesz najpiękniejsze miejsca i skorzystasz z atrakcyjnych zniżek dla całej rodziny. Gdzie indziej niż w dolinie Zillertal wycieczka w góry staje się prawdziwym przeżyciem?

Kulinarne rozkosze w górach i w dolinie

Nie tylko w górach, ale także w restauracjach dla smakoszy w dolinie kuchnia Zillertalu na nowo interpretuje tradycje tego regionu i prezentuje je w nowoczesny sposób. Niezwykłe doznania smakowe są tu gwarantowane! W menu znajdują się zarówno tradycyjne potrawy, jak i międzynarodowe kreacje. Ponad 150 schronisk górskich z bajecznym widokiem zaprasza do stołu, a kulinarne punkty pokazowe - serowarnie czy gospodarstwa - czekają na zwiedzających.

Zillertal: czysta natura

W parku przyrodniczym Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen czeka na Ciebie 422 km² dziewiczej przyrody — to prawie 40% całkowitej powierzchni doliny Zillertal. W parku przyrodniczym można spotkać ponad 9000 gatunków zwierząt, w tym 500 gatunków motyli. Rośnie tu również ponad 1300 gatunków roślin. Latem organizowane są wycieczki z certyfikowanymi przewodnikami, którzy opowiadają o faunie i florze.

Polecamy: gra w golfa wśród szczytów o wysokości ponad trzech tysięcy metrów

18-dołkowe pole golfowe Zillertal-Uderns jest naprawdę wymagające. Oznaczenie „Absolut spielenswert” zaowocowało tytułem najlepszego pola golfowego roku. Nic więc dziwnego, że pole należy do prestiżowego klubu „Leading Golf Courses of Austria”. Grasz cztery par 5, dziesięć par 4 i cztery par 3 z imponującą panoramą Alp w tle. Całość otoczona jest piaskowymi bunkrami i przeszkodami wodnymi. Znajduje się tu również obszerny driving range (strzelnica golfowa), szkoła golfa PGA oraz spektakularny, nowoczesny klub z zachęcającym tarasem słonecznym.

Tradycja pozostaje tradycją

W czterech regionach wakacyjnych, pięciu bocznych dolinach i 25 gminach doliny Zillertal żywa tradycja zawsze staje się przeżyciem, bez względu na to, w czym się objawia: w sztuce, kulturze, wielowiekowym rzemiośle (słynne pantofle Doggln!), muzyce czy unikalnych strojach ludowych.