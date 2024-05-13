Zillertal
To poczujesz tylko tutaj
Introduction
Cztery razy więcej przyjemności w dolinie Zillertal – przez cały rok
W dolinie Zillertal mnożysz przyjemności nie trzy-, a czterokrotnie! Cztery regiony wakacyjne Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg oferują coś dla każdego, i to o każdej porze roku.
Co sprawia, że regiony te są wyjątkowe? To zapierające dech w piersiach górskie krajobrazy, które stanowią scenerię dla niekończących się alpejskich przygód. Wiosną i latem kuszą zielone alpejskie łąki, bajkowe lasy i imponujące górskie panoramy. Wokół górskich stacji letnich wyciągów czekają przygody dla całej rodziny. Jesienią natura mieni się pięknymi kolorami, a liczne szlaki turystyczne i rowerowe prowadzą przez ten kolorowy raj.
Z łatwością na wysokości
Dzięki dziesięciu letnim kolejkom linowym odkrywanie gór jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Karta Zillertal Activcard otwiera drzwi do imponującego świata gór i zapewnia nieograniczoną mobilność dzięki kolejkom linowym i licznym środkom transportu publicznego. Dzięki temu bez wysiłku odkryjesz najpiękniejsze miejsca i skorzystasz z atrakcyjnych zniżek dla całej rodziny. Gdzie indziej niż w dolinie Zillertal wycieczka w góry staje się prawdziwym przeżyciem?
Kulinarne rozkosze w górach i w dolinie
Nie tylko w górach, ale także w restauracjach dla smakoszy w dolinie kuchnia Zillertalu na nowo interpretuje tradycje tego regionu i prezentuje je w nowoczesny sposób. Niezwykłe doznania smakowe są tu gwarantowane! W menu znajdują się zarówno tradycyjne potrawy, jak i międzynarodowe kreacje. Ponad 150 schronisk górskich z bajecznym widokiem zaprasza do stołu, a kulinarne punkty pokazowe - serowarnie czy gospodarstwa - czekają na zwiedzających.
Zillertal: czysta natura
W parku przyrodniczym Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen czeka na Ciebie 422 km² dziewiczej przyrody — to prawie 40% całkowitej powierzchni doliny Zillertal. W parku przyrodniczym można spotkać ponad 9000 gatunków zwierząt, w tym 500 gatunków motyli. Rośnie tu również ponad 1300 gatunków roślin. Latem organizowane są wycieczki z certyfikowanymi przewodnikami, którzy opowiadają o faunie i florze.
Polecamy: gra w golfa wśród szczytów o wysokości ponad trzech tysięcy metrów
18-dołkowe pole golfowe Zillertal-Uderns jest naprawdę wymagające. Oznaczenie „Absolut spielenswert” zaowocowało tytułem najlepszego pola golfowego roku. Nic więc dziwnego, że pole należy do prestiżowego klubu „Leading Golf Courses of Austria”. Grasz cztery par 5, dziesięć par 4 i cztery par 3 z imponującą panoramą Alp w tle. Całość otoczona jest piaskowymi bunkrami i przeszkodami wodnymi. Znajduje się tu również obszerny driving range (strzelnica golfowa), szkoła golfa PGA oraz spektakularny, nowoczesny klub z zachęcającym tarasem słonecznym.
Tradycja pozostaje tradycją
W czterech regionach wakacyjnych, pięciu bocznych dolinach i 25 gminach doliny Zillertal żywa tradycja zawsze staje się przeżyciem, bez względu na to, w czym się objawia: w sztuce, kulturze, wielowiekowym rzemiośle (słynne pantofle Doggln!), muzyce czy unikalnych strojach ludowych.
Niezapomniane lato w Zillertalu
Poznaj tradycje i zwyczaje regionu Zillertal
Poznaj urok doliny Zillertal podczas autentycznych wydarzeń. Od festiwali kulturalnych po wielowiekowe tradycje – tutaj przeszłość ożywa!
Hotele w Zillertalu: nasze propozycje
coolnest Designhotel w Mayrhofen
Lato w Coolnest: wellness z widokiem. Basen na dachu i panoramiczne spa. Górskie przygody tuż za progiem. Odpocznij, odkrywaj, oddychaj głęboko - niezapomniany wypad.
Hotel Gut Stiluppe w Mayrhofen
Doskonała lokalizacja przy słonecznych łąkach, duża strefa wellness (częściowo tylko dla dorosłych), plac zabaw pod jabłoniami i mini zoo oraz doskonała kuchnia.
Więcej aktywności
Dom przyrody Ginzling i wystawa „Ukryte skarby”
Odnowiony pawilon Naturparkhaus w Ginzling prezentuje na powierzchni 500 m² ukryte skarby Alp Zillertalskich, kryształy i historie sprzed milionów lat.
BrauKunstHaus
W BrauKunstHaus czeka multimedialna wystawa: na 5000 m² można tu poznać najstarszy prywatny browar w Tyrolu. Od warzenia piwa po butelkowanie. Na koniec degustacja.
Golf wśród trzytysięczników
18-dołkowe pole golfowe Zillertal-Uderns należy do „Leading Golf Courses of Austria”. 18 z 35 tee jest zadaszonych. Otwarte od marca do listopada.
Najlepsze trasy rowerowe
Single Trail Isskogel (Iss-Vertical), Königstour Isskogel
Spektakularny singletrail z ciasnymi zakrętami i stromymi zjazdami. Dalej czeka wymagająca wspinaczka z panoramicznymi serpentynami na Isskogel.
Zillertaler Höhenstraße
Prawdziwe wyzwanie dla rowerzystów: każda wspinaczka jest nagradzana imponującą panoramą przedniej części doliny Zillertal.
Zillertalradweg
Trasa przyjazna rodzinom przez słoneczną dolinę wzdłuż rzeki Ziller. Po drodze znajdują się place zabaw, baseny i parki. Zmęczeni? Skorzystajcie z pociągu Zillertalbahn.
Specjały z Zillertalu
W dolinie Zillertal z wielkim pietyzmem pielęgnuje się regionalne tradycje, co doskonale widać w ofercie kulinarnej. Znajdziesz tu oryginalne przepisy kulinarne z Zillertalu oraz smakołyki, które możesz przygotować w domu.
Górska kuchnia w dolinie Zillertal
Tradycja kulinarna schronisk w Zillertalu jest niezwykle bogata: gospodarze nie od dziś przygotowują swoje specjały, takie jak pstrąg potokowy, dziczyzna i wędzony boczek według rodzinnych receptur i metod. Podstawą dań są zawsze wysokiej jakości produkty z regionu: ser, tradycyjnie wypiekane pieczywo i mięso od lokalnych hodowców lub nawet z własnego gospodarstwa – doprawione owocami leśnymi i ziołami z łąk.
Do wielu schronisk można łatwo dojechać letnimi kolejkami górskimi.
Najlepsze wydarzenia w ZillertaluKiedy słońce ogrzewa dolinę, a górskie szczyty owiewa rześkie górskie powietrze, dolina Zillertal staje się sceną letnich wydarzeń. Od tradycyjnych festynów i festiwali muzycznych po sportowe wyzwania, w dolinie i w górach, pośród imponującej przyrody.
Wiosna w dolinie Zillertal - jazda na nartach i nie tylko
Wiosna w dolinie Zillertal łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów. Podczas gdy w dolinach natura budzi się do życia i kuszą pierwsze wiosenne wędrówki, wysoko położone ośrodki narciarskie Zillertalu zapewniają radość z jazdy na nartach aż do kwietnia. To idealne miejsce dla rodzin, miłośników przyjemności i ambitnych narciarzy. Odkryj różnorodność doliny Zillertal i zakończ zimę na najwyższym poziomie.
Górska jesień w dolinie Zillertal: w kolorze złota
Kiedy lato powoli się kończy, a natura mieni się ciepłymi odcieniami złota i czerwieni, w dolinie Zillertal rozpoczyna się alpejska jesień – magiczny czas pełen wrażeń. To idealny moment, aby odetchnąć czystym górskim powietrzem, odkrywać jesienne krajobrazy podczas wędrówek i dać się oczarować tradycyjnym festiwalom, takim jak uroczysty spęd bydła z hal do doliny. Jesień w górach Zillertalu zapewni Ci niezapomniane chwile, w których natura i tradycja łączą się w wyjątkowy sposób.
Informacje praktyczne
Jak dojechać do Zillertalu? Można się tam dostać pociągiem, samochodem lub autobusem.
Gdzie można się zatrzymać? Niezależnie od tego, czy szukasz hotelu, pensjonatu czy prywatnego zakwaterowania - w dolinie Zillertal każdy znajdzie coś dla siebie!
Zniżki i korzyści: karta Zillertal Activcard jest kluczem do niezwykłych wrażeń w górach, wybranych atrakcji przyrodniczych, wspaniałych doznań kulinarnych i mnóstwa zabawy dla dzieci.
Które schroniska górskie warto odwiedzić? Ponad 150 schronisk i górskich pensjonatów w Zillertalu zaprasza urlopowiczów na przerwę w podróży, oferując panoramiczne widoki na góry z ich ośnieżonymi szczytami o wysokości trzech tysięcy metrów.
Jakie imprezy odbywają się w regionie? Tutaj znajdziesz przegląd wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie.
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefon: +43528887187