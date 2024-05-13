Person with backpack standing on rocky outcrop, arms outstretched, mountain lake and alpine panorama in background.
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Zillertal
To poczujesz tylko tutaj

Przyjedź, poczuj się jak w domu i ciesz się życiem. W otoczeniu natury poznaj tutejszy "Lebensgefühl", czyli serdeczną gościnność, żywe tradycje i kulinarne rozkosze.

Cztery razy więcej przyjemności w dolinie Zillertal – przez cały rok

W dolinie Zillertal mnożysz przyjemności nie trzy-, a czterokrotnie! Cztery regiony wakacyjne Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg oferują coś dla każdego, i to o każdej porze roku.

Co sprawia, że regiony te są wyjątkowe? To zapierające dech w piersiach górskie krajobrazy, które stanowią scenerię dla niekończących się alpejskich przygód. Wiosną i latem kuszą zielone alpejskie łąki, bajkowe lasy i imponujące górskie panoramy. Wokół górskich stacji letnich wyciągów czekają przygody dla całej rodziny. Jesienią natura mieni się pięknymi kolorami, a liczne szlaki turystyczne i rowerowe prowadzą przez ten kolorowy raj.

Z łatwością na wysokości

Dzięki dziesięciu letnim kolejkom linowym odkrywanie gór jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Karta Zillertal Activcard otwiera drzwi do imponującego świata gór i zapewnia nieograniczoną mobilność dzięki kolejkom linowym i licznym środkom transportu publicznego. Dzięki temu bez wysiłku odkryjesz najpiękniejsze miejsca i skorzystasz z atrakcyjnych zniżek dla całej rodziny. Gdzie indziej niż w dolinie Zillertal wycieczka w góry staje się prawdziwym przeżyciem?

Kulinarne rozkosze w górach i w dolinie

Nie tylko w górach, ale także w restauracjach dla smakoszy w dolinie kuchnia Zillertalu na nowo interpretuje tradycje tego regionu i prezentuje je w nowoczesny sposób. Niezwykłe doznania smakowe są tu gwarantowane! W menu znajdują się zarówno tradycyjne potrawy, jak i międzynarodowe kreacje. Ponad 150 schronisk górskich z bajecznym widokiem zaprasza do stołu, a kulinarne punkty pokazowe - serowarnie czy gospodarstwa - czekają na zwiedzających.

Zillertal: czysta natura

W parku przyrodniczym Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen czeka na Ciebie 422 km² dziewiczej przyrody — to prawie 40% całkowitej powierzchni doliny Zillertal. W parku przyrodniczym można spotkać ponad 9000 gatunków zwierząt, w tym 500 gatunków motyli. Rośnie tu również ponad 1300 gatunków roślin. Latem organizowane są wycieczki z certyfikowanymi przewodnikami, którzy opowiadają o faunie i florze.

Polecamy: gra w golfa wśród szczytów o wysokości ponad trzech tysięcy metrów

18-dołkowe pole golfowe Zillertal-Uderns jest naprawdę wymagające. Oznaczenie „Absolut spielenswert” zaowocowało tytułem najlepszego pola golfowego roku. Nic więc dziwnego, że pole należy do prestiżowego klubu „Leading Golf Courses of Austria”. Grasz cztery par 5, dziesięć par 4 i cztery par 3 z imponującą panoramą Alp w tle. Całość otoczona jest piaskowymi bunkrami i przeszkodami wodnymi. Znajduje się tu również obszerny driving range (strzelnica golfowa), szkoła golfa PGA oraz spektakularny, nowoczesny klub z zachęcającym tarasem słonecznym.

Tradycja pozostaje tradycją

W czterech regionach wakacyjnych, pięciu bocznych dolinach i 25 gminach doliny Zillertal żywa tradycja zawsze staje się przeżyciem, bez względu na to, w czym się objawia: w sztuce, kulturze, wielowiekowym rzemiośle (słynne pantofle Doggln!), muzyce czy unikalnych strojach ludowych.

Fakty i liczby
Trasy turystyczne pieszeponad 1400 km
Region pieszych wędrówek72 szczyty górskich o wysokości 3000 m
Trasy i ścieżki roweroweponad 1300 km, 2773 m różnicy wysokości
Kolejki górskie10 letnich wyciągów górskich, w tym 7 z transportem rowerów
Schroniska i restauracje górskie150
Kąpieliska i baseny6
Usługi turystyczne i outdooroweponad 20 dostawców usług związanych z aktywnością na wodzie, w powietrzu i na lądzie
Tereny wspinaczkowe28
Ściany wspinaczkowe/via ferraty15
Ścianki wspinaczkowe i boulderowe8
Hale wspinaczkowe1
Hale boulderowe3
Outdoorowe wieże wspinaczkowe 1
Parki linowe3
Liczba tras do biegania, spacerów i nordic walking68 o łącznej długości około 400 km
Golf18-dołkowe pole Zillertal-Uderns
Campingi6
Natura422 km² parku przyrody Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen (prawie 40% doliny Zillertal)
Najwyższy punkt w ośrodku narciarskimLodowiec Hintertux, 3250 m n.p.m.
Najwyższy szczytHochfeiler, 3509 m n.p.m.
Zillertal Activcard
Lato w dolinie Zillertal
Zillertal:czysta natura

Niezapomniane lato w Zillertalu

Poznaj tradycje i zwyczaje regionu Zillertal

Poznaj urok doliny Zillertal podczas autentycznych wydarzeń. Od festiwali kulturalnych po wielowiekowe tradycje – tutaj przeszłość ożywa!

Więcej informacji

Park przyrodniczy Hochgebirgs Zillertaler Alpen

Zanurz się w cudach natury i doświadcz bajecznej różnorodności gatunków – właśnie to możesz zrobić w parku przyrodniczym Hochgebirgs Zillertaler Alpen.

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Hotele w Zillertalu: nasze propozycje

coolnest Designhotel w Mayrhofen

Lato w Coolnest: wellness z widokiem. Basen na dachu i panoramiczne spa. Górskie przygody tuż za progiem. Odpocznij, odkrywaj, oddychaj głęboko - niezapomniany wypad.

coolnest Designhotel

Hotel Gut Stiluppe w Mayrhofen

Doskonała lokalizacja przy słonecznych łąkach, duża strefa wellness (częściowo tylko dla dorosłych), plac zabaw pod jabłoniami i mini zoo oraz doskonała kuchnia.

Hotel Gut Stiluppe

Berghotel Hochfügen

Wakacje na 1500 m n.p.m.: 4-gwiazdkowy Berghotel Hochfügen łączy w sobie nowoczesny design z wellness i atrakcjami górskimi: basen, sauny i ogród alpejski z wodospadem.

Berghotel Hochfügen

TOP górskich przeżyć w regionie

Więcej aktywności

Dom przyrody Ginzling i wystawa „Ukryte skarby”

Odnowiony pawilon Naturparkhaus w Ginzling prezentuje na powierzchni 500 m² ukryte skarby Alp Zillertalskich, kryształy i historie sprzed milionów lat.

Więcej informacji

BrauKunstHaus

W BrauKunstHaus czeka multimedialna wystawa: na 5000 m² można tu poznać najstarszy prywatny browar w Tyrolu. Od warzenia piwa po butelkowanie. Na koniec degustacja.

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Golf wśród trzytysięczników

18-dołkowe pole golfowe Zillertal-Uderns należy do „Leading Golf Courses of Austria”. 18 z 35 tee jest zadaszonych. Otwarte od marca do listopada.

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Pokazowa serowarnia Mayrhofen

Dowiedz się wszystkiego o mleku: jak jest produkowane i jak je wykorzystać - w pierwszej pokazowej serowarni w Austrii. Zapraszamy do egustacji!

Więcej informacji

Najlepsze trasy rowerowe

Single Trail Isskogel (Iss-Vertical), Königstour Isskogel

Spektakularny singletrail z ciasnymi zakrętami i stromymi zjazdami. Dalej czeka wymagająca wspinaczka z panoramicznymi serpentynami na Isskogel.

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Zillertaler Höhenstraße

Prawdziwe wyzwanie dla rowerzystów: każda wspinaczka jest nagradzana imponującą panoramą przedniej części doliny Zillertal.

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Zillertalradweg

Trasa przyjazna rodzinom przez słoneczną dolinę wzdłuż rzeki Ziller. Po drodze znajdują się place zabaw, baseny i parki. Zmęczeni? Skorzystajcie z pociągu Zillertalbahn.

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Stilluptal

Spokojna wycieczka rowerowa szlakiem źródeł i strumieni, której nagrodą jest wspaniały widok na jezioro Stillupsee na końcu trasy.

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Wskazówki kulinarne

Specjały z Zillertalu

W dolinie Zillertal z wielkim pietyzmem pielęgnuje się regionalne tradycje, co doskonale widać w ofercie kulinarnej. Znajdziesz tu oryginalne przepisy kulinarne z Zillertalu oraz smakołyki, które możesz przygotować w domu.

Odkryj je tutaj
Ponad 150 schronisk w Zillertalu

Górska kuchnia w dolinie Zillertal

Tradycja kulinarna schronisk w Zillertalu jest niezwykle bogata: gospodarze nie od dziś przygotowują swoje specjały, takie jak pstrąg potokowy, dziczyzna i wędzony boczek według rodzinnych receptur i metod. Podstawą dań są zawsze wysokiej jakości produkty z regionu: ser, tradycyjnie wypiekane pieczywo i mięso od lokalnych hodowców lub nawet z własnego gospodarstwa – doprawione owocami leśnymi i ziołami z łąk.

Do wielu schronisk można łatwo dojechać letnimi kolejkami górskimi.

Odkryj je tutaj
Dla smakoszySkosztuj lokalnych specjałów

Najlepsze wydarzenia w Zillertalu

Kiedy słońce ogrzewa dolinę, a górskie szczyty owiewa rześkie górskie powietrze, dolina Zillertal staje się sceną letnich wydarzeń. Od tradycyjnych festynów i festiwali muzycznych po sportowe wyzwania, w dolinie i w górach, pośród imponującej przyrody.

Tradycyjne wydarzenia

Wydarzenia muzyczne

Imprezy sportowe

Narty i wydarzenia do kwietnia

Wiosna w dolinie Zillertal - jazda na nartach i nie tylko

Wiosna w dolinie Zillertal łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów. Podczas gdy w dolinach natura budzi się do życia i kuszą pierwsze wiosenne wędrówki, wysoko położone ośrodki narciarskie Zillertalu zapewniają radość z jazdy na nartach aż do kwietnia. To idealne miejsce dla rodzin, miłośników przyjemności i ambitnych narciarzy. Odkryj różnorodność doliny Zillertal i zakończ zimę na najwyższym poziomie.

Wiosna w dolinie Zillertal
Tradycje, uroczysty spęd bydła i golf

Górska jesień w dolinie Zillertal: w kolorze złota

Kiedy lato powoli się kończy, a natura mieni się ciepłymi odcieniami złota i czerwieni, w dolinie Zillertal rozpoczyna się alpejska jesień – magiczny czas pełen wrażeń. To idealny moment, aby odetchnąć czystym górskim powietrzem, odkrywać jesienne krajobrazy podczas wędrówek i dać się oczarować tradycyjnym festiwalom, takim jak uroczysty spęd bydła z hal do doliny. Jesień w górach Zillertalu zapewni Ci niezapomniane chwile, w których natura i tradycja łączą się w wyjątkowy sposób.

Odkryj górską jesień w Zillertalu
Warto wiedzieć

Informacje praktyczne

Jak dojechać do Zillertalu? Można się tam dostać pociągiem, samochodem lub autobusem.

Gdzie można się zatrzymać? Niezależnie od tego, czy szukasz hotelu, pensjonatu czy prywatnego zakwaterowania - w dolinie Zillertal każdy znajdzie coś dla siebie!

Zniżki i korzyści: karta Zillertal Activcard jest kluczem do niezwykłych wrażeń w górach, wybranych atrakcji przyrodniczych, wspaniałych doznań kulinarnych i mnóstwa zabawy dla dzieci.

Które schroniska górskie warto odwiedzić? Ponad 150 schronisk i górskich pensjonatów w Zillertalu zaprasza urlopowiczów na przerwę w podróży, oferując panoramiczne widoki na góry z ich ośnieżonymi szczytami o wysokości trzech tysięcy metrów.

Jakie imprezy odbywają się w regionie? Tutaj znajdziesz przegląd wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie.

Kontakt

Zillertal Tourismus GmbH

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefon: +43528887187

info@zillertal.at
www.zillertal.at

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