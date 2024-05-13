Cesarska atmosfera wnętrz i sztuka największych mistrzów w Muzeum ALBERTINA w sercu Wiednia to wyjątkowe połączenie, jak wiedeński melange.

ALBERTINA, jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów sztuki w Austrii, przyciąga gości z całego świata, zachwycając ich zróżnicowanym programem wystaw. Drugi oddział, ALBERTINA modern, jest absolutnym numerem jeden w Wiedniu, jeśli chodzi o sztukę nowoczesną i współczesną.

Położona w sercu Wiednia Albertina oferuje niepowtarzalne połączenie obcowania z wybitną sztuką i zanurzenia w cesarską atmosferę. Muzeum, będące częścią kompleksu Hofburg i mieszczące się w dawnym pałacu Habsburgów, łączy historyczny splendor z nowoczesnymi udogodnieniami, ciesząc się międzynarodową renomą.

Miłośnicy sztuki cenią ALBERTINĘ za jej wyjątkowo bogaty program wystaw. Prezentowane są tu zarówno austriackie, jak i międzynarodowe dzieła sztuki, od mistrzów średniowiecza po współczesnych twórców. Bogate kolekcje oraz światowej klasy wystawy czasowe sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Warto wspomnieć, że ALBERTINA to nie tylko imponujący budynek i galeria sztuki, ale także dom jednej z najstarszych i największych na świecie kolekcji grafiki, uznawanej za bezcenną.

ALBERTINA jest instytucją jedyną w swoim rodzaju, co potwierdza jej miejsce na liście "7 cudów miejskich świata" z 2018 roku. ALBERTINA modern, otwarta w 2020 roku, szybko zyskała miano wiodącej przestrzeni dla sztuki nowoczesnej i współczesnej, przyciągając entuzjastów kultury i sztuki z całego świata.