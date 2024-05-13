Albertina
Sekretna wskazówka w sercu Wiednia
Introduction
ALBERTINA, jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów sztuki w Austrii, przyciąga gości z całego świata, zachwycając ich zróżnicowanym programem wystaw. Drugi oddział, ALBERTINA modern, jest absolutnym numerem jeden w Wiedniu, jeśli chodzi o sztukę nowoczesną i współczesną.
Położona w sercu Wiednia Albertina oferuje niepowtarzalne połączenie obcowania z wybitną sztuką i zanurzenia w cesarską atmosferę. Muzeum, będące częścią kompleksu Hofburg i mieszczące się w dawnym pałacu Habsburgów, łączy historyczny splendor z nowoczesnymi udogodnieniami, ciesząc się międzynarodową renomą.
Miłośnicy sztuki cenią ALBERTINĘ za jej wyjątkowo bogaty program wystaw. Prezentowane są tu zarówno austriackie, jak i międzynarodowe dzieła sztuki, od mistrzów średniowiecza po współczesnych twórców. Bogate kolekcje oraz światowej klasy wystawy czasowe sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Warto wspomnieć, że ALBERTINA to nie tylko imponujący budynek i galeria sztuki, ale także dom jednej z najstarszych i największych na świecie kolekcji grafiki, uznawanej za bezcenną.
ALBERTINA jest instytucją jedyną w swoim rodzaju, co potwierdza jej miejsce na liście "7 cudów miejskich świata" z 2018 roku. ALBERTINA modern, otwarta w 2020 roku, szybko zyskała miano wiodącej przestrzeni dla sztuki nowoczesnej i współczesnej, przyciągając entuzjastów kultury i sztuki z całego świata.
NOWOŚĆ: 3. oddział ALBERTINY: ALBERTINA Klosterneuburg
Wraz z otwarciem ALBERTINY w Klosterneuburgu, ALBERTINA spełnia jeden ze swoich podstawowych celów, a mianowicie udostępnia publiczności dużą część kolekcji dzieł po 1945 roku.
Chagall
Marc Chagall (1887-1985) to jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku, którego niezwykła twórczość obejmuje okres od wczesnych prac z 1905 roku aż po lata 80. Jego artystyczna wizja była mocno zakorzeniona w dzieciństwie spędzonym w Witebsku (obecnie na terenie Białorusi), gdzie dorastał w ortodoksyjnej żydowsko-chasydzkiej rodzinie robotniczej. Wspomnienia z tego okresu, pełne tradycji, religii i codziennego życia w małej społeczności, miały głęboki wpływ na całą jego twórczość, nadając jej wyjątkowy, nostalgiczny charakter
Wystawa w ALBERTINIE, prezentująca około 100 dzieł z różnych etapów kariery Chagalla, skupia się na barwnym ujęciu najważniejszych i uniwersalnych tematów ludzkiego życia. Prace artysty ukazują bogactwo "niemożliwych możliwości", oferując widzom wyjątkową podróż przez różnorodność jego twórczości i nieograniczoną wyobraźnię.
Erwin Wurm
Erwin Wurm (*1954 Bruck/Mur), jeden z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych współczesnych artystów, zostanie uhonorowany w ALBERTINA MODERN obszerną retrospektywą z okazji jego 70. urodzin. Wystawa ta ukazuje wszechstronność jego twórczości, obejmując dzieła powstałe we wszystkich mediach artystycznych, które wykorzystywał w swojej karierze.
Prezentacja łączy kluczowe prace z różnych etapów jego drogi twórczej, od wczesnych rzeźb z drewna i pyłu z lat 80. po najnowsze, innowacyjne dzieła. Całości towarzyszy szczegółowy katalog, który starannie dokumentuje najważniejsze osiągnięcia Wurma, stanowiąc pełny przegląd jego dotychczasowego dorobku artystycznego.
Alfred Kubin
Wystawa oferuje wgląd w mroczny świat, który był centralnym motywem twórczości Alfreda Kubina (1877-1959). Dla Kubina estetyka zła stanowiła alternatywę dla idylli, wyrażając świadomą ucieczkę od brutalnej rzeczywistości. Jego głęboko pesymistyczne podejście do życia pozwoliło mu zgłębiać w swoich rysunkach niemal wyłącznie ciemne zakamarki ludzkiej psychiki. Artysta czuł się bezradny wobec koszmarów snów, irracjonalnych lęków przed kobiecością, seksualnością, nocą i przeznaczeniem. Te mroczne wizje zdominowały jego życie i twórczość, stając się niewyczerpanym źródłem inspiracji.
Wystawa prezentuje imponującą kolekcję około 1800 rysunków Kubina, oferując kompleksowy obraz jego artystycznych obsesji i fascynacji światem zła.
Robert Longo
Robert Longo jest znany ze swoich monumentalnych, fotorealistycznych dzieł, w których dynamiczne, pełne energii rysunki węglem zachwycają mistrzowską techniką oraz wizualną siłą przedstawianych motywów.
Dramatyczne efekty światła i cienia podkreślają plastyczność obiektów oraz głębię przestrzeni, sprawiając, że przedstawienia wydają się jednocześnie realne i surrealistyczne. Intensywna czerń węgla drzewnego, głęboko osadzona w papierze, pochłania całe światło, nadając pracom Longo niepowtarzalny, intrygujący charakter.
Nie przegap wydarzeń w Albertinie
Sale Habsburgów
Ciesz się wysublimowaną atmosferą ALBERTINY: przez około 100 lat muzeum było rezydencją arcyksiężniczek i arcyksiążąt z rodu Habsburgów.
Joga w ALBERTINIE
Połącz dynamiczne zajęcia jogi Vinyasa Flow w sali muzeum ALBERTINA ze zwiedzaniem aktualnych wystaw.
Albertina
Albertinaplatz 1
1009 Wiedeń
Telefon: +43153483-0