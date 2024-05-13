Urlop, którego wspomnienie zostaje na dłużej

Czasami radość życia w Austrii zaczyna się od dynamicznego skrętu na stoku, a czasami od kroku w świeżym śniegu. Zimne górskie powietrze i rozległość zimowego krajobrazu pobudzają zmysły. Z takich obrazów, spotkań i przeżyć rodzi się coś, co pozostaje na zawsze: The Austrian Synapse. Na stoku ostrożne zbliżanie się do trasy przeradza się w pewność i lekkość. Wzrok odrywa się od czubków nart i wędruje w górę, ku szczytom. Z każdym skrętem rośnie pewność siebie, aż liczy się już tylko czysta radość z jazdy na nartach.

Z kolei poza trasami narciarskimi zima nabiera innego tempa. Rakiety śnieżne pozostawiają pierwsze ślady na świeżym śniegu. Na trasie do narciarstwa biegowego oddech i ruch nabierają swojego rytmu. Sanie konne suną przez zimowy krajobraz. Płozy rysują ślady na lodzie zamarzniętego jeziora, a na sankach zjeżdża się w dół doliny.

Czy to szybkie zjazdy na nartach, czy chwile spokoju na łonie natury: każde z tych zimowych przeżyć pozostawia wspomnienia, które długo pozostają w pamięci. The Austrian Synapse – nie przestaniesz o tym myśleć!