Poczuj austriacki Lebengefühl zimą
The Austrian Synapse - nie przestaniesz o tym myśleć!
Introduction
Nowe wakacyjne przeżycia zmieniają nasze spojrzenie na świat – i na samych siebie. Kto doświadcza Austrii zimą, zabiera ze sobą coś więcej niż tylko piękne chwile. Są to przeżycia, które zaskakują i pozostają w pamięci: pierwszy pewny skręt na stoku, skrzypienie śniegu pod rakietami śnieżnymi czy cisza zimowego poranka w górach. Tak powstają wspomnienia, które towarzyszą zimowym wakacjom długo po ich zakończeniu: The Austrian Synapse.
Urlop, którego wspomnienie zostaje na dłużej
Czasami radość życia w Austrii zaczyna się od dynamicznego skrętu na stoku, a czasami od kroku w świeżym śniegu. Zimne górskie powietrze i rozległość zimowego krajobrazu pobudzają zmysły. Z takich obrazów, spotkań i przeżyć rodzi się coś, co pozostaje na zawsze: The Austrian Synapse. Na stoku ostrożne zbliżanie się do trasy przeradza się w pewność i lekkość. Wzrok odrywa się od czubków nart i wędruje w górę, ku szczytom. Z każdym skrętem rośnie pewność siebie, aż liczy się już tylko czysta radość z jazdy na nartach.
Z kolei poza trasami narciarskimi zima nabiera innego tempa. Rakiety śnieżne pozostawiają pierwsze ślady na świeżym śniegu. Na trasie do narciarstwa biegowego oddech i ruch nabierają swojego rytmu. Sanie konne suną przez zimowy krajobraz. Płozy rysują ślady na lodzie zamarzniętego jeziora, a na sankach zjeżdża się w dół doliny.
Czy to szybkie zjazdy na nartach, czy chwile spokoju na łonie natury: każde z tych zimowych przeżyć pozostawia wspomnienia, które długo pozostają w pamięci. The Austrian Synapse – nie przestaniesz o tym myśleć!
Sprawdź najlepsze ośrodki narciarskie w Tyrolu
Niezapomniana zima w Hall-WattensRegion Hall-Wattens w sercu Tyrolu oferuje unikalną mieszankę przyrody i kultury, czym zapewnia urozmaicony zimowy urlop. Jazda na nartach dla całej rodziny, wędrówki po świeżym śniegu, sanki, zimowy trekking z lamami, kuligi - spędź zimowy urlop aktywnie!
Sprawdź najlepsze ośrodki narciarskie w Styrii
Zaplanuj zimowy urlop w Ziemi Salzburskiej
Znajdź najlepszy hotel na swój urlop w Austrii
Hotel Puradies
Hotel Puradies w Leogang leży przy samym stoku narciarskim, w spokojnej okolicy. Kusi basenami i strefą welless. Do wyboru domki lub hotel. Idealny dla rodzin i par.
Hotel Kohlerhof
W hotelu Kohlerhof w Zillertalu od progu poczujesz autentyczną alpejską atmosferę i serdeczność. Czeka tu na Ciebie duża strefa spa, nowoczesne pokoje i pyszna kuchnia.
Apartamenty i hotel Singerstrasse 21/25 w Wiedniu
Wiedeński urok i nowoczesny komfort w historycznym centrum miasta. Stylowe i przestronne apartamenty zaledwie kilka kroków od katedry św. Szczepana. Parking podziemny.
Hotel Forsthofalm
Fantastyczne położenie tuż przy stoku narciarskim w Leogang, basen na dachu i pyszna kuchnia z bio-produktów. Hotel typu adults-only.
Hotel AQUA DOME
Po dniu spędzonym na stoku naładuj baterie w hotelu wellness: kąp się w basenie wypełnionym wodą termalną z głębokości 1865 m, korzystaj z saun i innych przyjemności.