Two people snowshoeing in the Austrian mountains. Under the bright winter sun, they enjoy the snow-covered landscape, the crisp mountain air, and moments together filled with lightheartedness and joie de vivre.

Poczuj austriacki Lebengefühl zimą 
The Austrian Synapse - nie przestaniesz o tym myśleć!

Podróże odmieniają, a nowe zimowe przeżycia łączą zmysły, duszę i synapsy – pozostawiają ślad i zostają w pamięci na zawsze. Lebensgefühl działa także po powrocie.

Nowe wakacyjne przeżycia zmieniają nasze spojrzenie na świat – i na samych siebie. Kto doświadcza Austrii zimą, zabiera ze sobą coś więcej niż tylko piękne chwile. Są to przeżycia, które zaskakują i pozostają w pamięci: pierwszy pewny skręt na stoku, skrzypienie śniegu pod rakietami śnieżnymi czy cisza zimowego poranka w górach. Tak powstają wspomnienia, które towarzyszą zimowym wakacjom długo po ich zakończeniu: The Austrian Synapse. 

Grow your Austrian Synapse! 

Urlop, którego wspomnienie zostaje na dłużej

Czasami radość życia w Austrii zaczyna się od dynamicznego skrętu na stoku, a czasami od kroku w świeżym śniegu. Zimne górskie powietrze i rozległość zimowego krajobrazu pobudzają zmysły. Z takich obrazów, spotkań i przeżyć rodzi się coś, co pozostaje na zawsze: The Austrian Synapse. Na stoku ostrożne zbliżanie się do trasy przeradza się w pewność i lekkość. Wzrok odrywa się od czubków nart i wędruje w górę, ku szczytom. Z każdym skrętem rośnie pewność siebie, aż liczy się już tylko czysta radość z jazdy na nartach. 

Z kolei poza trasami narciarskimi zima nabiera innego tempa. Rakiety śnieżne pozostawiają pierwsze ślady na świeżym śniegu. Na trasie do narciarstwa biegowego oddech i ruch nabierają swojego rytmu. Sanie konne suną przez zimowy krajobraz. Płozy rysują ślady na lodzie zamarzniętego jeziora, a na sankach zjeżdża się w dół doliny. 

Czy to szybkie zjazdy na nartach, czy chwile spokoju na łonie natury: każde z tych zimowych przeżyć pozostawia wspomnienia, które długo pozostają w pamięci. The Austrian Synapse – nie przestaniesz o tym myśleć!

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Narty w Austrii - gdzie jechać?

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Zima i narty w AustriiZnajdź zakwaterowanie

Austria zimą bez nart – aktywności poza stokami

Przepisy zimowej kuchni austriackiej

Każdej z poniższych potraw da się spróbować w schronisku narciarskim lub na jarmarku bożonarodzeniowym. Ich smaki tak samo kojarzą się z Austrią jak gwarancja śniegu i gościnność gospodarzy!

Rozpoczęcie sezonu narciarskiego i jarmarki

Odkryj największe skarby Austrii!

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