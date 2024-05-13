Zimowa kraina czarów Ausseerland Salzkammergut rozwija swoją magię, gdy krajobraz pokryty jest lśniącym śniegiem. Góry, lasy i jeziora ujawniają swój spektakularny czar.

Ci, którzy preferują aktywny wypoczynek zimowy, doskonale odnajdą się w Ausseerland Salzkammergut. Od narciarstwa, narciarstwa biegowego lub rakiet śnieżnych po skitouring, łyżwiarstwo lub nocne saneczkarstwo - to wszystko jest tu możliwe. Ośrodki termalne w regionie to wyjątkowe miejsca, w których można naładować baterie.

Zapierająca dech w piersiach przyroda, czyste jeziora i majestatyczne góry tworzą tło, które sprawia, że każdy dzień staje się doświadczeniem.

Mieszkańcy tego regionu z dumą i serdecznością kultywują swoje tradycje, a społeczność jest silna i tętniąca życiem. Bez względu na to, czy wędrujesz po regionie, delektujesz się regionalnymi przysmakami, czy świętujesz na jednym z wielu festiwali - w Ausseerland możesz doświadczyć życia we wszystkich jego aspektach.

Tutaj poczujesz głęboką więź z naturą i innymi ludźmi, możesz też na nowo odkrywać proste przyjemności życia. To miejsce, w którym można zostawić za sobą zgiełk codzienności i poczuć prawdziwe, życie.