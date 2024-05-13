Three ski tourers giving each other a high-five on a summit with snow-covered mountain range in the background.
  1. Homepage
  2. Urlop zimowy i narty w Austrii
  3. Zima 2025/26 w Austrii
  4. Ausseerland Salzkammergut

Zima w Ausseerland Salzkammergut
Twój moment

Zimowa kraina czarów Ausseerland Salzkammergut rozwija swoją magię, gdy krajobraz pokryty jest lśniącym śniegiem. Góry, lasy i jeziora ujawniają swój spektakularny czar.

Ci, którzy preferują aktywny wypoczynek zimowy, doskonale odnajdą się w Ausseerland Salzkammergut. Od narciarstwa, narciarstwa biegowego lub rakiet śnieżnych po skitouring, łyżwiarstwo lub nocne saneczkarstwo - to wszystko jest tu możliwe. Ośrodki termalne w regionie to wyjątkowe miejsca, w których można naładować baterie.

Zapierająca dech w piersiach przyroda, czyste jeziora i majestatyczne góry tworzą tło, które sprawia, że każdy dzień staje się doświadczeniem.

Mieszkańcy tego regionu z dumą i serdecznością kultywują swoje tradycje, a społeczność jest silna i tętniąca życiem. Bez względu na to, czy wędrujesz po regionie, delektujesz się regionalnymi przysmakami, czy świętujesz na jednym z wielu festiwali - w Ausseerland możesz doświadczyć życia we wszystkich jego aspektach.

Tutaj poczujesz głęboką więź z naturą i innymi ludźmi, możesz też na nowo odkrywać proste przyjemności życia. To miejsce, w którym można zostawić za sobą zgiełk codzienności i poczuć prawdziwe, życie.

Ausseerland Salzkammergut w liczbach
Ośrodki narciarskie2
Trasy narciarskie78 km
Wyciągi narciarskie28
Szkoły narciarskie7
Trasy biegowe242,8 km
Trasy zimowych wędrówek78 km
Najwyższa góra w regionieGrimming (2351 m n.p.m.)
Sprawdź, co wyróżnia ten region

Dlaczego warto odwiedzić Ausseerland Salzkammergut

  • Kameralne ośrodki narciarskie dla całej rodziny

  • Rozbudowana sieć tras narciarstwa biegowego

  • Słynna styryjska gościnność i smaczna kuchnia

  • Nowoczesny ośrodek wellness Grimming Therme

  • Bogata oferta zimowych atrakcji poza stokami narciarskimi

Więcej informacji o regionieKup przeżycie online

Krajobraz, który otacza, ale nigdy nie ogranicza. Kreatywni ludzie uważają go za atrakcyjny. On ich inspiruje. Daje im pomysły.

Alfred Komarekaustriacki pisarz

Nie możesz tego przegapić

Narciarstwo biegowe

Narciarze biegowi mogą odkrywać sieć ponad 200 km tras biegowych. Zróżnicowana oferta, że Ausseerland jest popularnym miejscem dla początkujących i doświadczonych.

Ruszaj na trasy biegowe

Karnawał w Ausseerlandzie

Kolorowe kostiumy i serdeczny śmiech - doroczny karnawał w Ausseerlandzie niematerialnym światowym dziedzictwem kulturowym UNESCO.

Weź udział w niezwykłych obchodach

Wellness w samym sercu Austrii

Ośrodki uzdrowiskowe Bad Aussee, Altaussee i Bad Mitterndorf w cudowny sposób łączą lecznicze właściwości wody, powietrza, klimatu, soli i wrzosowisk.

Regeneracja po nartach
Mobilność nowej generacji

Kolejka panoramiczna Loser

Ausseerland to przede wszystkim region uzdrowiskowy i rekreacyjny. Duże 10-osobowe krzesła wyciągów są dostępne bez barier i jednym z ich zadań jest ułatwienie korzystania z zimowej oferty na Loser zimowym wędrowcom i saneczkarzom. Ważnym aspektem w ośrodku narciarskim jest również możliwości jazdy na nartach dla dzieci. Stacja górska znajduje się na samym początku 7-kilometrowej niebieskiej trasy rodzinnej. Stwarza to najłatwiejsze i najbezpieczniejsze warunki do nauki jazdy na nartach dla dzieci i początkujących.

Zaplanuj narty na Loser

Wielkie przeżycia na stoku i poza nim

Salzwelten Altaussee - poznaj największą aktywną kopalnię soli w Austrii!

Sprawdź

Najlepsze oferty

Narzissendorf Zloam: pakiet dla narciarzy

Urlop dla całej rodziny. W pełni wyposażone domki z sauną. 4 nocl. z 3-dniowym karnetem narciarskim (wyciąg przed ośrodkiem), lodowisko, doskonała kuchnia w Zloam Wirt.

Sprawdź ofertę

Narcissus Vital Resort: oferta 3=4

Zaplanuj 4 noclegi, zapłać tylko za 3. Przyjazdy w niedz. lub pon. W cenie śniadanie, wstęp do łaźni solankowej, sauny i siłowni medycznej, parking i wiele innych.

Sprawdź ofertę

AlpenParks Altaussee: urlop w alpejskiej wiosce

4 nocl. w osobnym domku, w cenie: pościel, ręczniki, sprzątanie i podatek klimatyczny. Przyjazdy tylko w niedz. i pon. Od 208 €/os.

Sprawdż ofertę

Mondi Resort**** nad jeziorem Grundlsee

Zmysłowa przyjemność i czas dla Ciebie. 4-6 nocl. ze śniadaniem. Specjalna atrakcja: 4-daniowe menu w gospodzie SEEBLICK. Od 321€/os./noc.

Sprawdź ofertę
Dobrze wiedzieć

Informacje praktyczne

Jak się tu dostać? Do Ausseerland Salzkammergut można dojechać samochodem lub pociągiem. Najbliższe lotnisko jest w Salzburgu.

Gdzie się zatrzymać? Niezależnie od tego, czy chcesz zatrzymać się w hotelu tuż przy stoku, w dolinie, czy w gospodarstwie agroturystycznym, możesz wybierać spośród szerokiej gamy opcji opcji.

Ośrodki narciarskie: który z ośrodków wybierzesz?

Czego możesz doświadczyć? Wypełnij swój czas poza stokiem ciekawymi wydarzeniami.

Zima od serca

Zimowe doświadczenia w Styrii są tak różnorodne, jak sam krajobraz tej malowniczej krainy. Można tu korzystać ze stoków narciarskich, uprawiać narciarstwo biegowe lub wędrować z rakietami śnieżnymi, podziwiając zapierające dech w piersiach panoramy gór. Styryjska gościnność kusi w przytulnych górskich chatkach, a w okresie adwentu jarmarki bożonarodzeniowe ożywiają miasta i wioski.

W termalnych łaźniach para unosi się w powietrzu, otulając ciepłem, podczas gdy na zewnątrz panuje zimowy chłód. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i delektować się osobistymi przeżyciami. Nadszedł czas, aby doświadczyć zimy wszystkimi zmysłami i odkryć krajobraz, który przynosi radość i ukojenie.

Odkryj zielone serce zimy
Kontakt
Odkryj Ausseerland Salzkammergut

Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut

Pratergasse 388

8990 Bad Aussee

Telefon: +43 3622 54040 0

info@ausseerland.at
Ausseerland Salzkammergut
Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje