Zima w Ausseerland Salzkammergut
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Introduction
Ci, którzy preferują aktywny wypoczynek zimowy, doskonale odnajdą się w Ausseerland Salzkammergut. Od narciarstwa, narciarstwa biegowego lub rakiet śnieżnych po skitouring, łyżwiarstwo lub nocne saneczkarstwo - to wszystko jest tu możliwe. Ośrodki termalne w regionie to wyjątkowe miejsca, w których można naładować baterie.
Zapierająca dech w piersiach przyroda, czyste jeziora i majestatyczne góry tworzą tło, które sprawia, że każdy dzień staje się doświadczeniem.
Mieszkańcy tego regionu z dumą i serdecznością kultywują swoje tradycje, a społeczność jest silna i tętniąca życiem. Bez względu na to, czy wędrujesz po regionie, delektujesz się regionalnymi przysmakami, czy świętujesz na jednym z wielu festiwali - w Ausseerland możesz doświadczyć życia we wszystkich jego aspektach.
Tutaj poczujesz głęboką więź z naturą i innymi ludźmi, możesz też na nowo odkrywać proste przyjemności życia. To miejsce, w którym można zostawić za sobą zgiełk codzienności i poczuć prawdziwe, życie.
Dlaczego warto odwiedzić Ausseerland Salzkammergut
Kameralne ośrodki narciarskie dla całej rodziny
Rozbudowana sieć tras narciarstwa biegowego
Słynna styryjska gościnność i smaczna kuchnia
Nowoczesny ośrodek wellness Grimming Therme
Bogata oferta zimowych atrakcji poza stokami narciarskimi
Krajobraz, który otacza, ale nigdy nie ogranicza. Kreatywni ludzie uważają go za atrakcyjny. On ich inspiruje. Daje im pomysły.Alfred Komarek, austriacki pisarz
Nie możesz tego przegapić
Narciarstwo biegowe
Narciarze biegowi mogą odkrywać sieć ponad 200 km tras biegowych. Zróżnicowana oferta, że Ausseerland jest popularnym miejscem dla początkujących i doświadczonych.
Karnawał w Ausseerlandzie
Kolorowe kostiumy i serdeczny śmiech - doroczny karnawał w Ausseerlandzie niematerialnym światowym dziedzictwem kulturowym UNESCO.
Kolejka panoramiczna Loser
Ausseerland to przede wszystkim region uzdrowiskowy i rekreacyjny. Duże 10-osobowe krzesła wyciągów są dostępne bez barier i jednym z ich zadań jest ułatwienie korzystania z zimowej oferty na Loser zimowym wędrowcom i saneczkarzom. Ważnym aspektem w ośrodku narciarskim jest również możliwości jazdy na nartach dla dzieci. Stacja górska znajduje się na samym początku 7-kilometrowej niebieskiej trasy rodzinnej. Stwarza to najłatwiejsze i najbezpieczniejsze warunki do nauki jazdy na nartach dla dzieci i początkujących.
Wielkie przeżycia na stoku i poza nim
Salzwelten Altaussee - poznaj największą aktywną kopalnię soli w Austrii!
Najlepsze oferty
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Urlop dla całej rodziny. W pełni wyposażone domki z sauną. 4 nocl. z 3-dniowym karnetem narciarskim (wyciąg przed ośrodkiem), lodowisko, doskonała kuchnia w Zloam Wirt.
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Zaplanuj 4 noclegi, zapłać tylko za 3. Przyjazdy w niedz. lub pon. W cenie śniadanie, wstęp do łaźni solankowej, sauny i siłowni medycznej, parking i wiele innych.
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Informacje praktyczne
Jak się tu dostać? Do Ausseerland Salzkammergut można dojechać samochodem lub pociągiem. Najbliższe lotnisko jest w Salzburgu.
Gdzie się zatrzymać? Niezależnie od tego, czy chcesz zatrzymać się w hotelu tuż przy stoku, w dolinie, czy w gospodarstwie agroturystycznym, możesz wybierać spośród szerokiej gamy opcji opcji.
Ośrodki narciarskie: który z ośrodków wybierzesz?
Czego możesz doświadczyć? Wypełnij swój czas poza stokiem ciekawymi wydarzeniami.
Zima od serca
Zimowe doświadczenia w Styrii są tak różnorodne, jak sam krajobraz tej malowniczej krainy. Można tu korzystać ze stoków narciarskich, uprawiać narciarstwo biegowe lub wędrować z rakietami śnieżnymi, podziwiając zapierające dech w piersiach panoramy gór. Styryjska gościnność kusi w przytulnych górskich chatkach, a w okresie adwentu jarmarki bożonarodzeniowe ożywiają miasta i wioski.
W termalnych łaźniach para unosi się w powietrzu, otulając ciepłem, podczas gdy na zewnątrz panuje zimowy chłód. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i delektować się osobistymi przeżyciami. Nadszedł czas, aby doświadczyć zimy wszystkimi zmysłami i odkryć krajobraz, który przynosi radość i ukojenie.
Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut
Pratergasse 388
8990 Bad Aussee
Telefon: +43 3622 54040 0