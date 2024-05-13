narciarstwo z widokiem na góry, Gastein
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Gastein
Witamy offline: odpocznij na wysokości 2650 m n.p.m.

Poza zasięgiem: Gastein to miejsce, w którym można odpocząć zgodnie z własnymi upodobaniami. Czekają tu na góry, termy i przygody. Krótko mówiąc, idealne połączenie.

Gastein leży na południu kraju związkowego Salzburga i składa się z trzech miejscowości – Dorfgastein, Bad Hofgastein oraz Bad Gastein. Zimą oferuje trzy ośrodki narciarskie z 180 km tras zjazdowych, od szerokich tras rodzinnych po narciarstwo wysokogórskie i freeride.

Najwyżej położonym ośrodkiem narciarskim jest Sportgastein, sięgający wysokości 2 650 metrów. Urlop zimowy można uzupełnić o narciarstwo biegowe, zimowe wędrówki lub relaks w Felsentherme w Bad Gastein i Alpentherme w Bad Hofgastein.

Fakty i liczby
Ośrodki narciarskie3
Trasy narciarskie180 km
Wyciągi narciarskie i kolejki linowe38
Szkoły narciarskie13
Trasy narciarstwa biegowego40 km
Zimowe trasy turystyczne100 km
Najwyższy punktGoldbergbahn II - Kreuzkogel 2686 m n.p.m.

Dlaczego Gastein?

Góry i termalne kąpieliska

Gastein łączy góry i termy. Po dniu spędzonym na trasach (200 km!) można odpocząć w gorących basenach Felsentherme lub Alpentherme i nabrać nowych sił.

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Woda termalna i radon

W Gastein przez cały rok można poczuć siłę natury. 17 gorących źródeł i terapia radonowa sprawiają, że dolina jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Alpach.

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Z dala od codziennego zgiełku

Zrób sobie przerwę od codziennego zgiełku i odnajdź spokój w Gastein – tutaj natura, góry i cisza otwierają drogę do równowagi i wewnętrznej harmonii.

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Przygody na śniegu

Stubnerkogel

Kolejką linową do górnej stacji na wysokości prawie 2200 metrów n.p.m. Czekają tu na Ciebie nie tylko wspaniałe widoki, ale także kilka ekscytujących atrakcji.

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Adwent i okres przedświąteczny

Adwent w Gasteinie upływa pod znakiem takich tradycji, jak pochody krampusów czy śpiewy Anglöcklerów. Przedświąteczny pobyt można połączyć również z zimowymi atrakcjami.

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Narciarstwo o świcie

Bądź jednym z pierwszych na stoku i podziwiaj magiczny wschód słońca podczas zjazdu po dziewiczych stokach.

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Przejażdżka konnym zaprzęgiem

Wybierz się na przejażdżkę po Gastein saniami zaprzęgniętymi w konie. Ciesz się zimowym krajobrazem i ośnieżonymi dolinami we dwoje, z przyjaciółmi, a także z rodziną.

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Zanurz się. W 37,6 stopniach

Gastein i jego wyjątkowe termy

Obiekty spa w dolinie Gastein korzystają z dobroczynnych dla zdrowia źródeł termalnych , które wypływają z 17 źródeł u podnóża góry Graukogel. W Bad Gastein znajduje się wyjątkowa architektonicznie Felsentherme, zbudowana bezpośrednio w skale na wysokości 1100 m n.p.m.

W Bad Hofgastein czeka przestronna Alpentherme z tematycznymi światami i dwoma jeziorami z wodą termalną.

Felsentherme Bad GasteinAlpentherme Bad Hofgastein

Poza trasami

Biegówki

Zimowe wędrówki

Gastronomia

Skitury

Sanki

Sekretna wskazówka

Trójkołowcem na rozpoczęcie sezonu

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego w Dorfgastein można wybrać się na Fulseck na trójkołowych pojazdach mountaincart. Trasa prowadzi od górnej stacji wyciągu po przygotowanym stoku do stacji pośredniej, a podczas jednego zjazdu pokonuje około 500 metrów różnicy wysokości.

Zjazd odbywa się wczesnym rankiem w grupie pod opieką pracownika kolejki linowej. Atrakcja jest przeznaczona dla osób powyżej 14 roku życia i należy ją zarezerwować z wyprzedzeniem.

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Wydarzenia w Gastein

Ski Classics

11.12.2026 – 20.12.2026
Bad Gastein / Sportgastein

Na trasie wysokogórskiej zmierzą się zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Gastein będzie gospodarzem zawodów na dystansach 15 i 35 km – idealny początek sezonu narciarskiego.

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Puchar Świata w snowboardzie

26.01.2027 – 27.01.2027
Bad Gastein

W Bad Gastein zmierzą się najlepsi na świecie zawodnicy w snowboardzie alpejskim. Zawody Pucharu Świata FIS odbywają się przy sztucznym oświetleniu na stoku Bucheben.

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Zawody Die Nord

27.03.2027 – 28.03.2027
Hohe Scharte

Na stoku „Nord” na zawodników czeka 1 440 metrów różnicy wysokości od Hohe Scharte aż do dolnej stacji kolejki Schlossalmbahn. Zawody są przeznaczone zarówno dla narciarzy, jak i snowboardzistów.

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Snow Jazz Gastein

marzec 2027
Gastein

Muzyka w śniegu? Tutaj możesz cieszyć się festiwalem jazzowym, podczas którego będziesz delektować się dźwiękami w wyjątkowej alpejskiej scenerii.

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FAQ

Gastein oferuje 180 km tras narciarskich w trzech ośrodkach narciarskich:

  1. Dorfgastein – dolina Großarltal

  2. Bad Hofgastein – Bad Gastein

  3. Sportgastein – położony na największej wysokości Sportgastein sięga aż 2 650 m n.p.m.

Dla rodzin szczególnie polecamy Dorfgastein-Großarltal, które oferuje szerokie stoki i rodzinne atrakcje narciarskie. Jednak również w innych ośrodkach narciarskich w Gastein znajdziecie atrakcje dla rodzin i dzieci.

W Gasteinie można odwiedzić dwa duże uzdrowiska termalne – Alpentherme w Bad Hofgasteinie i Felsentherme w Bad Gasteinie. Dzięki temu jazdę na nartach i inne zimowe aktywności można z łatwością połączyć z relaksem w wodach termalnych.

Oprócz narciarstwa zjazdowego Gastein oferuje 40 km tras do narciarstwa biegowego oraz 100 km przygotowanych zimowych szlaków turystycznych. Można tu również wybrać się na wycieczki narciarskie, zjeżdżanie na sankach lub przejażdżkę saniami zaprzężonymi w konie.

Dolina Gastein leży w samym sercu Austrii, około 90 km na południe od Salzburga.

  • Pociągiem: najlepszy, wygodny i ekologiczny dojazd. Dzięki trzem stacjom kolejowym (Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein) dotrzesz bezpośrednio do wybranego miejsca.

  • Samochodem: jeśli chcesz zachować elastyczność podczas wakacji i samodzielnie odkrywać okolicę, polecamy podróż własnym samochodem. Skorzystaj z autostrady A1 do Salzburga, a następnie A10 w kierunku Salzburg – Villach. Zjedź na skrzyżowaniu Pongau/Bischofshofen i jedź dalej drogą 311 w kierunku Innsbruck (Gasteinertal). W miejscowości Lend skręć na drogę B167 do doliny Gastein.

    Aktualności: na odcinku Golling – Werfen trwa rozległa przebudowa (na odcinku 14 km). Ze względu na zwężenie do jednego pasa ruchu należy spodziewać się opóźnień i korków.

Więcej informacji na temat dojazdu

W Gastein każdy znajdzie coś dla siebie – oferta zakwaterowania obejmuje zarówno hotele i pensjonaty, jak i apartamenty oraz noclegi w gospodarstwach agroturystycznych. Można zatrzymać się w Dorfgastein, Bad Hofgastein czy Bad Gastein i wybrać miejsce w zależności od tego, czy wolisz być blisko ośrodka narciarskiego, uzdrowiska termalnego czy centrum miasta.

Kontakt
Odwiedź zimowy Gastein

Gastein Tourismus GmbH

Gasteiner Bundesstraße 367

5630 Bad Hofgastein

Telefon: +43 6432 3393 0

info@gastein.com
www.gastein.com
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