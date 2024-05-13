Gastein
Witamy offline: odpocznij na wysokości 2650 m n.p.m.
Introduction
Gastein leży na południu kraju związkowego Salzburga i składa się z trzech miejscowości – Dorfgastein, Bad Hofgastein oraz Bad Gastein. Zimą oferuje trzy ośrodki narciarskie z 180 km tras zjazdowych, od szerokich tras rodzinnych po narciarstwo wysokogórskie i freeride.
Najwyżej położonym ośrodkiem narciarskim jest Sportgastein, sięgający wysokości 2 650 metrów. Urlop zimowy można uzupełnić o narciarstwo biegowe, zimowe wędrówki lub relaks w Felsentherme w Bad Gastein i Alpentherme w Bad Hofgastein.
Dlaczego Gastein?
Góry i termalne kąpieliska
Gastein łączy góry i termy. Po dniu spędzonym na trasach (200 km!) można odpocząć w gorących basenach Felsentherme lub Alpentherme i nabrać nowych sił.
Woda termalna i radon
W Gastein przez cały rok można poczuć siłę natury. 17 gorących źródeł i terapia radonowa sprawiają, że dolina jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Alpach.
Przygody na śniegu
Stubnerkogel
Kolejką linową do górnej stacji na wysokości prawie 2200 metrów n.p.m. Czekają tu na Ciebie nie tylko wspaniałe widoki, ale także kilka ekscytujących atrakcji.
Adwent i okres przedświąteczny
Adwent w Gasteinie upływa pod znakiem takich tradycji, jak pochody krampusów czy śpiewy Anglöcklerów. Przedświąteczny pobyt można połączyć również z zimowymi atrakcjami.
Narciarstwo o świcie
Bądź jednym z pierwszych na stoku i podziwiaj magiczny wschód słońca podczas zjazdu po dziewiczych stokach.
Gastein i jego wyjątkowe termy
Obiekty spa w dolinie Gastein korzystają z dobroczynnych dla zdrowia źródeł termalnych , które wypływają z 17 źródeł u podnóża góry Graukogel. W Bad Gastein znajduje się wyjątkowa architektonicznie Felsentherme, zbudowana bezpośrednio w skale na wysokości 1100 m n.p.m.
W Bad Hofgastein czeka przestronna Alpentherme z tematycznymi światami i dwoma jeziorami z wodą termalną.
Poza trasami
Trójkołowcem na rozpoczęcie sezonu
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego w Dorfgastein można wybrać się na Fulseck na trójkołowych pojazdach mountaincart. Trasa prowadzi od górnej stacji wyciągu po przygotowanym stoku do stacji pośredniej, a podczas jednego zjazdu pokonuje około 500 metrów różnicy wysokości.
Zjazd odbywa się wczesnym rankiem w grupie pod opieką pracownika kolejki linowej. Atrakcja jest przeznaczona dla osób powyżej 14 roku życia i należy ją zarezerwować z wyprzedzeniem.
Wydarzenia w Gastein
Ski Classics
Na trasie wysokogórskiej zmierzą się zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Gastein będzie gospodarzem zawodów na dystansach 15 i 35 km – idealny początek sezonu narciarskiego.
Puchar Świata w snowboardzie
W Bad Gastein zmierzą się najlepsi na świecie zawodnicy w snowboardzie alpejskim. Zawody Pucharu Świata FIS odbywają się przy sztucznym oświetleniu na stoku Bucheben.
Zawody Die Nord
Na stoku „Nord” na zawodników czeka 1 440 metrów różnicy wysokości od Hohe Scharte aż do dolnej stacji kolejki Schlossalmbahn. Zawody są przeznaczone zarówno dla narciarzy, jak i snowboardzistów.
FAQ
Gastein Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Telefon: +43 6432 3393 0