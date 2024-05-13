Poza zasięgiem: Gastein to miejsce, w którym można odpocząć zgodnie z własnymi upodobaniami. Czekają tu na góry, termy i przygody. Krótko mówiąc, idealne połączenie.

Gastein leży na południu kraju związkowego Salzburga i składa się z trzech miejscowości – Dorfgastein, Bad Hofgastein oraz Bad Gastein. Zimą oferuje trzy ośrodki narciarskie z 180 km tras zjazdowych, od szerokich tras rodzinnych po narciarstwo wysokogórskie i freeride.

Najwyżej położonym ośrodkiem narciarskim jest Sportgastein, sięgający wysokości 2 650 metrów. Urlop zimowy można uzupełnić o narciarstwo biegowe, zimowe wędrówki lub relaks w Felsentherme w Bad Gastein i Alpentherme w Bad Hofgastein.