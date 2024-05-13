Skiing on the Stuhleck
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Zima w Hochsteiermark
Narciarska przyjemność w korzystnej cenie

Fot. nicoleseiser.at
Jazda na nartach, podziwianie ośnieżonych zimowych krajobrazów i próbowanie lokalnej kuchnu – region Hochsteiermark oferuje atrakcyjne cenowo ferie dla całej rodziny.

Narty w całej swojej różnorodności – na każdym poziomie zaawansowania

W regionie Hochsteiermark każdy znajdzie odpowiedni dla siebie ośrodek narciarski. Swoją ofertą zachwycają tereny Stuhleck, Mariazeller Bürgeralpe, Brunnalm – Hohe Veitsch, Schwabenbergarena Turnau i inne. Oferują one trasy zarówno dla rodzin i początkujących, jak i zaawansowanych i wymagajacych naciarzy. Stoki są tu doskonale przygotowane, kuchnia smaczna, gospodarze serdeczni i gościnni, a górskie panoramy imponujące. Ponadto w Hochsteiermark czeka atrakcyjny stosunek jakości do ceny.

Fakty i liczby
Ośrodki narciarskie10
Trasy narciarskie>70 km
Trasy biegowe:104 km
Wyciągi narciarskie1 kolejka linowa, 1 kanapa 2-os., 2 kanapy 6-os., 6 kanap 4-os., 19 orczyków
Wyciągi dla dzieci3
Szkoły narciarskie5
Najwyższa góra regionuHochschwab (2277 m n.p.m.)
Największy ośrodek narciarskiStuhleck

Tak wygląda zima w Hochsteiermark

Najczęściej zadawane pytania

Do Hochsteiermark można wygodnie dojechać samochodem.

Jeśli planujesz dolecieć do Wiednia lub Grazu samolotem, możesz skorzystać z bezpośredniego transferu taksówką lub połączeń kolejowych do miejsca, w którym będziesz spędzać urlop.

Hochsteiermark to idealny region na urlop z dziećmi w każdym wieku.

Spośród 5 największych ośrodków narciarskich w Hochsteiermark 3 są szczególnie dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi: Niederalpl, Brunnalm Hohe Veitsch oraz Mariazeller Bürgeralpe. Ich największymi atutami są szerokie, bezpieczne stoki, korzystne ceny (w tym bezplatne karnety dla dzieci do 15. r.ż. w Niederalpl!) i mnóstwo atrakcji poza trasami narciarskimi: lodowiska, sanki i nie tylko.

Region Hochsteiermark może pochwalić się bogatą i różnorodną ofertą dla osób, które chcą odpocząć od jazdy na nartach. Wśród najpopularnijszych są:

Sprawdź, co wyróżnia Hochsteiermark

Dlaczego warto zaplanować tu narciarski urlop?

  • Przystępne ceny, wysoka jakość: przyjazne rodzinom ośrodki narciarskie i niezwykła gościnność czynią region atrakcyjnym celem zimowych podróży. Wysoka jakość oferty, dobra kuchnia i świetne ceny dopelniają tego obrazu.

  • Bliskość: Hochsteiermark jest pierwszym alpejskim regionem narciarskim po styryjskim Semmering. Dzięki niewielkim odległościom można tu z łatwością łączyć różne atrakcje i cele wycieczek oraz indywidualnie planować każdy dzień urlopu.

  • Natura jako źródło energii: ośnieżone lasy, rześkie górskie powietrze i imponujące panoramy stwarzają idealne warunki, by uciec od codzienności i świadomie cieszyć się zimą.

Narty w HochsteiermarkRegiony w Hochsteiermark

Ośrodki narciarskie w Hochsteiermark

4 duże i kilka mniejszych ośrodków narciarskich w regionie

Schwabenbergarena Turnau

Ośrodek z certyfikowaną trasą FIS.

Odkryj Schwabenbergarena Turnau

Mariazeller Bürgeralpe

Rodzinny ośrodek narciarski o niepodważalnym uroku i przyjaznych dla portfela cenach.

Odkryj Mariazeller Bürgeralpe

Stuhleck

Największy ośrodek narciarski we wschodniej Austrii, tylko godzinę drogi od Wiednia i Grazu.

Odkryj Stuhleck

Małe ośrodki narciarskie. Wielkie zimowe przeżycia.

Z dala od dużych ośrodków narciarskich małe ośrodki narciarskie w Górnej Styrii zachęcają do spędzenia relaksujących zimowych dni.

Małe ośrodki w Hochsteiermark

Brunnalm – Hohe Veitsch

Malowniczy ośrodek narciarski z ciekawymi propozycjami kulinarnymi.

Odkryj Brunnalm – Hohe Veitsch

Więcej zimy. Więcej Austrii. Więcej Górnej Styrii.

  • Adwent w Mariazell należy do najbardziej tradycyjnych jarmarków adwentowych w Austrii i od 19 listopada do 20 grudnia 2026 roku zachwyca świątecznie udekorowanymi stoiskami, regionalnym rękodziełem, muzyką i kulinarnymi specjałami.

  • Produkty regionalne: W sklepie Wildkollektiv w Mürzsteg oraz w Ötscherhirsch w Mariazell w centrum uwagi znajdują się wysokiej jakości przetwory z dziczyzny pochodzące z regionu. Sklep serowy Mariazeller Käseladen oferuje wyselekcjonowane specjały serowe, natomiast w Sardineum w Bruck an der Mur wszystko kręci się wokół wykwintnych przysmaków rybnych. Miłośnicy piwa odkryją tu rzemieślniczo warzone specjały, takie jak Miaztoi Bräu. W manufakturze likierów Caj. Arzberger wytwarzany jest oryginalny likier żołądkowy z Mariazell, natomiast apteka Zur Gnadenmutter od 1780 roku produkuje słynne krople żołądkowe z Mariazell według oryginalnej receptury. Ponadto powstają tam również tradycyjne likiery ziołowe, takie jak Ranti Putanti.

  • Hochsteiermark łączy żywą tradycję z różnorodnością kulturową. Historyczne miasta, takie jak Bruck an der Mur, Kapfenberg, Kindberg oraz miejsce pielgrzymkowe Mariazell, oferują fascynujący wgląd w historię, architekturę i kulturę regionu, zwłaszcza w muzeach, takich jak WinterSportMuseum, SÜDBAHN Museum, Muzeum Brahmsa, Heimathaus Mariazell, Muzeum Przyrody „nature4future” oraz skarbce w bazylice w Mariazell.

Aktywności poza stokami

Kojący weekend adwentowy z wieloma atrakcjami w cenie

Adventowy pakiet w Mariazell 2026
Zimowy weekend z nartami w Appelhof

Czas z rodziną: w cenie karnet narciarski i zimowe atrakcje

Hotel rodzinny Appelhof w Neuberg an der Mürz oferuje w ramach oferty "Winter-Wedel-Wochenende" całkowicie beztroskie zimowe wrażenia. Dwa noclegi z wyżywieniem all inclusive, dwudniowy karnet narciarski ważny w ośrodku Niederalpl oraz liczne atrakcje zimowe, takie jak narciarstwo biegowe, jazda na łyżwach i saneczkarstwo, sprawiają, że oferta ta jest idealna dla rodzin. Ognisko z ponczem i grzanym winem zapewnia przytulną zimową atmosferę.

Okres: sezon zimowy 2026/27 (od piątku do niedzieli)

Cena: na zapytanie

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Więcej wskazówek

Punkty widokowe

Szczyt Stuhleck: widok na Rax, Schneeberg, Semmering, Fischbacher Alpen, Wiedeń i Burgenland
Burg Oberkapfenberg & Brucker Schlossberg: widok na Bruck an der Mur, Kapfenberg i Mürztal
Schneealm: dobre smaki na jednym z najpiękniejszych płaskowyżów w regionie
Sieberwarte w Neuberg an der Mürz: łatwe podejście, wyjątkowy widok

Sekretna wskazówka

Zimowa wędrówka do gospody Pierergut w Aflenz: z centrum miejscowości Aflenz prowadzi zimowa trasa o długości około 1,5 km przez park uzdrowiskowy i basen letni w górę do gospody Pierergut (ok. 190 metrów różnicy wysokości).

Ciesz się Hochsteiermark wszystkimi zmysłami: kulinarne doznania, które wykraczają daleko poza zwykłą wizytę w restauracji.

Naturalne lodowisko na stawie Stanzer Teich: wiejska gospoda Oberer Gesslbauer lub gospoda Webergut zapraszają na przyjemny postój z regionalnymi specjałami.

Więcej wskazówek

Muzeum Sportów Zimowych: odkryj historię sportów zimowych w miejscu ich powstania.

Rakiety i yooner: połącz zimowe wędrówki z zabawą na sankach, przeżyj niezwykłą przygodę na łonie natury.

Eisstock, czyli curling austriacki: Około 50 torów do curlingu w regionie zapewnia rozrywkę wieczorną.

Morsowanie/nurkowanie pod lodem/wędkarstwo pod lodem/wspinaczka lodowa: miłośnicy zimna mogą nawet przy niskich temperaturach łowić ryby, nurkować, kąpać się i uprawiać wspinaczkę.

Najpiękniejsze jarmarki

Jarmarki bożonarodzeniowe w Hochsteiermark

22.12.2024 – 24.12.2024
Mariazell

Od 14.11 do 20.12.2026 region Hochsteiermark rozbyśnie światłem świec i zamieni się w klimatyczną adwentową krainę.

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Jarmark sylwestrowy w Mariazell

26.12.2026 – 5.01.2027
Mariazell

Od 25.12.2026 do 3.01.2027 główny plac będzie miejscem spotkań dla smakoszy, rodzin i gości zimowych.

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Magia światełek w Mariazeller Bürgeralpe

19.11.2026 – 6.01.2027
Mariazeller Bürgeralpe

Punktem kulminacyjnym wieczoru jest imponujący pokaz laserowy „Sound-to-Light” przy wieży widokowej.

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Zimowe imprezy w Stuhleck

20.12.2026 – 27.02.2027
Stuhleck

Uroczyste otwarcie sezonu narciarskiego 10.12.2026. Sylwester w restauracji panoramicznej W11. Liczne wydarzenia przez całą zimę, np. Górski Adwent na Stuhleck, najwyżej położony jarmark bożonarodzeniowy w Styrii.

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Grand Prix NostalSki

23.01.2027
Stuhleck

23.01.2027 zaprasza do muzeum sportów zimowych WinterSportMuseum Mürzzuschlag na Grand Prix NostalSki am Stuhleck z okazji 30-lecia NostalSkiTeam Mürzzuschlag.

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Zimowy urlop w Styrii

Zielone Serce bije dla Ciebie

Zimą Zielone Serce pokazuje się od najpiękniejszej strony. Gdy na zewnątrz szron pokrywa lasy, a świeżo przygotowane stoki czekają na pierwsze zjazdy, w restauracjach i schroniskach pachną już rozgrzewające zupy z olejem z pestek dyni, kasztany pieczone na otwartym ogniu i długo dojrzewający boczek. Styryjska kuchnia sprawia, że zima staje się sycąca, ciepła i aromatyczna, a po aktywnym dniu na nartach czy rakietach śnieżnych z przyjemnością wraca się na kolację.

Regeneracji sprzyjają też ciepłe kąpiele w basenach termalnych lub spacer po mieście rozświetlonym tysiącem świateł. Szczególną atmosferę tworzą jarmarki bożonarodzeniowe, roztaczające zapach cynamonu i prażonych migdałów, dźwięki muzyki i śpiewu chórów. Rękodzieło i regionalne produkty zmieniają właścicieli, grzane wino ogrzewa dłonie, a rozmowy nie mają końca. W ten sposób adwent w Styrii łączy serdeczność, gościnność i błogość – jest głośno, ciepło i przytulnie.

Tej zimy odkryj, jak smakuje Styria. Zielone Serce bije dla Ciebie.

www.steiermark.com
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Erlebnisregion Hochsteiermark

Herzog-Ernst-Gasse 2

8600 Bruck an der Mur

Telefon: +43 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at
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