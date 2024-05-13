Zima w HochsteiermarkFot. nicoleseiser.at
Narciarska przyjemność w korzystnej cenie
Introduction
Narty w całej swojej różnorodności – na każdym poziomie zaawansowania
W regionie Hochsteiermark każdy znajdzie odpowiedni dla siebie ośrodek narciarski. Swoją ofertą zachwycają tereny Stuhleck, Mariazeller Bürgeralpe, Brunnalm – Hohe Veitsch, Schwabenbergarena Turnau i inne. Oferują one trasy zarówno dla rodzin i początkujących, jak i zaawansowanych i wymagajacych naciarzy. Stoki są tu doskonale przygotowane, kuchnia smaczna, gospodarze serdeczni i gościnni, a górskie panoramy imponujące. Ponadto w Hochsteiermark czeka atrakcyjny stosunek jakości do ceny.
Tak wygląda zima w Hochsteiermark
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego warto zaplanować tu narciarski urlop?
Przystępne ceny, wysoka jakość: przyjazne rodzinom ośrodki narciarskie i niezwykła gościnność czynią region atrakcyjnym celem zimowych podróży. Wysoka jakość oferty, dobra kuchnia i świetne ceny dopelniają tego obrazu.
Bliskość: Hochsteiermark jest pierwszym alpejskim regionem narciarskim po styryjskim Semmering. Dzięki niewielkim odległościom można tu z łatwością łączyć różne atrakcje i cele wycieczek oraz indywidualnie planować każdy dzień urlopu.
Natura jako źródło energii: ośnieżone lasy, rześkie górskie powietrze i imponujące panoramy stwarzają idealne warunki, by uciec od codzienności i świadomie cieszyć się zimą.
Ośrodki narciarskie w Hochsteiermark4 duże i kilka mniejszych ośrodków narciarskich w regionie
Mariazeller Bürgeralpe
Rodzinny ośrodek narciarski o niepodważalnym uroku i przyjaznych dla portfela cenach.
Stuhleck
Największy ośrodek narciarski we wschodniej Austrii, tylko godzinę drogi od Wiednia i Grazu.
Małe ośrodki narciarskie. Wielkie zimowe przeżycia.
Z dala od dużych ośrodków narciarskich małe ośrodki narciarskie w Górnej Styrii zachęcają do spędzenia relaksujących zimowych dni.
Więcej zimy. Więcej Austrii. Więcej Górnej Styrii.
Adwent w Mariazell należy do najbardziej tradycyjnych jarmarków adwentowych w Austrii i od 19 listopada do 20 grudnia 2026 roku zachwyca świątecznie udekorowanymi stoiskami, regionalnym rękodziełem, muzyką i kulinarnymi specjałami.
Produkty regionalne: W sklepie Wildkollektiv w Mürzsteg oraz w Ötscherhirsch w Mariazell w centrum uwagi znajdują się wysokiej jakości przetwory z dziczyzny pochodzące z regionu. Sklep serowy Mariazeller Käseladen oferuje wyselekcjonowane specjały serowe, natomiast w Sardineum w Bruck an der Mur wszystko kręci się wokół wykwintnych przysmaków rybnych. Miłośnicy piwa odkryją tu rzemieślniczo warzone specjały, takie jak Miaztoi Bräu. W manufakturze likierów Caj. Arzberger wytwarzany jest oryginalny likier żołądkowy z Mariazell, natomiast apteka Zur Gnadenmutter od 1780 roku produkuje słynne krople żołądkowe z Mariazell według oryginalnej receptury. Ponadto powstają tam również tradycyjne likiery ziołowe, takie jak Ranti Putanti.
Hochsteiermark łączy żywą tradycję z różnorodnością kulturową. Historyczne miasta, takie jak Bruck an der Mur, Kapfenberg, Kindberg oraz miejsce pielgrzymkowe Mariazell, oferują fascynujący wgląd w historię, architekturę i kulturę regionu, zwłaszcza w muzeach, takich jak WinterSportMuseum, SÜDBAHN Museum, Muzeum Brahmsa, Heimathaus Mariazell, Muzeum Przyrody „nature4future” oraz skarbce w bazylice w Mariazell.
Aktywności poza stokami
Kojący weekend adwentowy z wieloma atrakcjami w cenie
Czas z rodziną: w cenie karnet narciarski i zimowe atrakcje
Hotel rodzinny Appelhof w Neuberg an der Mürz oferuje w ramach oferty "Winter-Wedel-Wochenende" całkowicie beztroskie zimowe wrażenia. Dwa noclegi z wyżywieniem all inclusive, dwudniowy karnet narciarski ważny w ośrodku Niederalpl oraz liczne atrakcje zimowe, takie jak narciarstwo biegowe, jazda na łyżwach i saneczkarstwo, sprawiają, że oferta ta jest idealna dla rodzin. Ognisko z ponczem i grzanym winem zapewnia przytulną zimową atmosferę.
Okres: sezon zimowy 2026/27 (od piątku do niedzieli)
Cena: na zapytanie
Więcej wskazówek
Punkty widokowe
Szczyt Stuhleck: widok na Rax, Schneeberg, Semmering, Fischbacher Alpen, Wiedeń i Burgenland
Burg Oberkapfenberg & Brucker Schlossberg: widok na Bruck an der Mur, Kapfenberg i Mürztal
Schneealm: dobre smaki na jednym z najpiękniejszych płaskowyżów w regionie
Sieberwarte w Neuberg an der Mürz: łatwe podejście, wyjątkowy widok
Sekretna wskazówka
Zimowa wędrówka do gospody Pierergut w Aflenz: z centrum miejscowości Aflenz prowadzi zimowa trasa o długości około 1,5 km przez park uzdrowiskowy i basen letni w górę do gospody Pierergut (ok. 190 metrów różnicy wysokości).
Ciesz się Hochsteiermark wszystkimi zmysłami: kulinarne doznania, które wykraczają daleko poza zwykłą wizytę w restauracji.
Naturalne lodowisko na stawie Stanzer Teich: wiejska gospoda Oberer Gesslbauer lub gospoda Webergut zapraszają na przyjemny postój z regionalnymi specjałami.
Więcej wskazówek
Muzeum Sportów Zimowych: odkryj historię sportów zimowych w miejscu ich powstania.
Rakiety i yooner: połącz zimowe wędrówki z zabawą na sankach, przeżyj niezwykłą przygodę na łonie natury.
Eisstock, czyli curling austriacki: Około 50 torów do curlingu w regionie zapewnia rozrywkę wieczorną.
Morsowanie/nurkowanie pod lodem/wędkarstwo pod lodem/wspinaczka lodowa: miłośnicy zimna mogą nawet przy niskich temperaturach łowić ryby, nurkować, kąpać się i uprawiać wspinaczkę.
Punkty widokowe
Szczyt Stuhleck: widok na Rax, Schneeberg, Semmering, Fischbacher Alpen, Wiedeń i Burgenland
Burg Oberkapfenberg & Brucker Schlossberg: widok na Bruck an der Mur, Kapfenberg i Mürztal
Schneealm: dobre smaki na jednym z najpiękniejszych płaskowyżów w regionie
Sieberwarte w Neuberg an der Mürz: łatwe podejście, wyjątkowy widok
Sekretna wskazówka
Zimowa wędrówka do gospody Pierergut w Aflenz: z centrum miejscowości Aflenz prowadzi zimowa trasa o długości około 1,5 km przez park uzdrowiskowy i basen letni w górę do gospody Pierergut (ok. 190 metrów różnicy wysokości).
Ciesz się Hochsteiermark wszystkimi zmysłami: kulinarne doznania, które wykraczają daleko poza zwykłą wizytę w restauracji.
Naturalne lodowisko na stawie Stanzer Teich: wiejska gospoda Oberer Gesslbauer lub gospoda Webergut zapraszają na przyjemny postój z regionalnymi specjałami.
Więcej wskazówek
Muzeum Sportów Zimowych: odkryj historię sportów zimowych w miejscu ich powstania.
Rakiety i yooner: połącz zimowe wędrówki z zabawą na sankach, przeżyj niezwykłą przygodę na łonie natury.
Eisstock, czyli curling austriacki: Około 50 torów do curlingu w regionie zapewnia rozrywkę wieczorną.
Morsowanie/nurkowanie pod lodem/wędkarstwo pod lodem/wspinaczka lodowa: miłośnicy zimna mogą nawet przy niskich temperaturach łowić ryby, nurkować, kąpać się i uprawiać wspinaczkę.
Najpiękniejsze jarmarki
Jarmarki bożonarodzeniowe w Hochsteiermark
Od 14.11 do 20.12.2026 region Hochsteiermark rozbyśnie światłem świec i zamieni się w klimatyczną adwentową krainę.
Jarmark sylwestrowy w Mariazell
Od 25.12.2026 do 3.01.2027 główny plac będzie miejscem spotkań dla smakoszy, rodzin i gości zimowych.
Magia światełek w Mariazeller Bürgeralpe
Punktem kulminacyjnym wieczoru jest imponujący pokaz laserowy „Sound-to-Light” przy wieży widokowej.
Zimowe imprezy w Stuhleck
Uroczyste otwarcie sezonu narciarskiego 10.12.2026. Sylwester w restauracji panoramicznej W11. Liczne wydarzenia przez całą zimę, np. Górski Adwent na Stuhleck, najwyżej położony jarmark bożonarodzeniowy w Styrii.
Zielone Serce bije dla Ciebie
Zimą Zielone Serce pokazuje się od najpiękniejszej strony. Gdy na zewnątrz szron pokrywa lasy, a świeżo przygotowane stoki czekają na pierwsze zjazdy, w restauracjach i schroniskach pachną już rozgrzewające zupy z olejem z pestek dyni, kasztany pieczone na otwartym ogniu i długo dojrzewający boczek. Styryjska kuchnia sprawia, że zima staje się sycąca, ciepła i aromatyczna, a po aktywnym dniu na nartach czy rakietach śnieżnych z przyjemnością wraca się na kolację.
Regeneracji sprzyjają też ciepłe kąpiele w basenach termalnych lub spacer po mieście rozświetlonym tysiącem świateł. Szczególną atmosferę tworzą jarmarki bożonarodzeniowe, roztaczające zapach cynamonu i prażonych migdałów, dźwięki muzyki i śpiewu chórów. Rękodzieło i regionalne produkty zmieniają właścicieli, grzane wino ogrzewa dłonie, a rozmowy nie mają końca. W ten sposób adwent w Styrii łączy serdeczność, gościnność i błogość – jest głośno, ciepło i przytulnie.
Tej zimy odkryj, jak smakuje Styria. Zielone Serce bije dla Ciebie.
Erlebnisregion Hochsteiermark
Herzog-Ernst-Gasse 2
8600 Bruck an der Mur
Telefon: +43 3862 55020