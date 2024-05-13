Zimowa wędrówka do gospody Pierergut w Aflenz: z centrum miejscowości Aflenz prowadzi zimowa trasa o długości około 1,5 km przez park uzdrowiskowy i basen letni w górę do gospody Pierergut (ok. 190 metrów różnicy wysokości).

Ciesz się Hochsteiermark wszystkimi zmysłami: kulinarne doznania, które wykraczają daleko poza zwykłą wizytę w restauracji.

Naturalne lodowisko na stawie Stanzer Teich: wiejska gospoda Oberer Gesslbauer lub gospoda Webergut zapraszają na przyjemny postój z regionalnymi specjałami.