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Zima w regionie Hohe Salve
Narty, wydarzenia, oferty w Alpach Kitzbühelskich

Zimowy urlop w regionie Hohe Salve - najlepsze perspektywy i niezapomniane wrażenia

Region Hohe Salve zawdzięcza swoją nazwę najpiękniejszej górze w Alpach Kitzbühelskich. Na jej szczycie znajduje się Salvenkirchlein - kościółek z XVI wieku, znany cel pielgrzymek i charakterystyczny motyw fotograficzny dla entuzjastów sportów zimowych w ośrodku SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Tuż obok znajduje się restauracja Gipfelalm Hohe Salve z obrotową salą Umadum Stubn. Jest to najwyżej położona obrotowa restauracja w Austrii.

Tętniącym życiem centrum regionu jest miasto Wörgl (14 000 mieszkańców). Czekają tam sklepy, restauracje i kawiarnie. Jest ono uważane za bramę do Alp Kitzbühelskich. Wioski Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Angath, Angerberg, Mariastein i Kirchbichl fascynują swoim wiejskim charakterem - z odrobiną romantyzmu wśród tonącej w śniegu przyrody.

Region oferuje idealne warunki na urozmaicony zimowy urlop - pełen wyzwań sportowych, ale i rekreacji i relaksu.

Wyjątkowa jest także kuchnia w regionie Hohe Salve: wielu regionalnych producentów oferuje swoje produkty, a liczne restauracje zaskakują nowymi interpretacjami przepisów na tradycyjne dania.

Region w liczbach
Trasy narciarskie270 km
Wyciągi narciarskie82
Trasy zimowych wędrówek75 km
Trasy saneczkowe4
Liczba łóżek hotelowych6300
Najwyższa góra regionuHohe Salve (1829 m n.p.m.)
Największe miasto w regionieWörgl (14 000 mieszkańców)

Sezon narciarski:
06 grudnia 2025 - 6 kwietnia 2026

Karnety narciarskie w Hohe Salve
3-dniowy karnet od 197,50 €

Aktualny raport śniegowy

Region Hohe Salve w kadrze

270 km tras narciarskich,82 wyciągi, 75 km tras wędrówek i wiele innych.

Najczęściej zadawane pytania

Region Hohe Salve łączy w sobie:

  • ogromny, różnorodny teren narciarski,

  • spektakularne widoki,

  • komfort i nowoczesną infrastrukturę narciarską,

  • najlepsze oferty dla rodzin,

  • oraz liczne alternatywne propozycje zimowych aktywności poza stokami.

Bez względu na to, czy podróżujesz z dziećmi, lubisz narciarstwo rekreacyjne czy na najwyższym poziomie – tu na pewno znajdziesz odpowiednią ofertę na niezapomniany zimowy urlop.

Tak, region Hohe Salve jest idealnym miejscem na urlop narciarski z dziećmi. Rodziny mogą skorzystać ze przyjaznych dzieciom szkół narciarskich, klubów dla dzieci z opieką, obszarów treningowych bezpośrednio przy stacji dolnej oraz nowoczesnych wyciągów z ochroną przed warunkami atmosferycznymi. Ponadto w określonych tygodniach sezonu dostępne są specjalne oferty dla rodzin, takie jak bezpłatne karnety narciarskie dla dzieci. Łatwy dojazd, bezpieczne niebieskie trasy i wiele możliwości spędzania wolnego czasu poza stokiem (np. saneczkarstwo lub zimowe wędrówki) sprawiają, że region ten jest doskonałym miejscem na zimowy wypoczynek dla całej rodziny.

Nawet bez nart region ten jest prawdziwym zimowym rajem – idealnym miejscem na wypoczynek, obcowanie z naturą i spędzanie czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Oto kilka propozycji:

  • Wędrówki zimowe i wędrówki w rakietach śnieżnych: liczne odśnieżone szlaki turystyczne prowadzą przez zaśnieżone krajobrazy do przytulnych schronisk górskich.

  • Saneczkarstwo: kilka naturalnych torów saneczkowych, np. w Itter lub Hopfgarten, zapewnia rozrywkę w dzień i w nocy – niektóre z nich są oświetlone.

  • Narciarstwo biegowe: około 60 km tras do narciarstwa klasycznego i łyżwowego, w większości z panoramicznym widokiem.

  • Narciarstwo skiturowe: wycieczki z przewodnikiem lub własne trasy – idealne dla miłośników sportu i przyrody.

  • Przejażdżki saniami konnymi: romantyczne i przyjazne dla rodzin – przejażdżki po cichych zimowych krajobrazach.

  • Łyżwiarstwo i curling: w kilku miejscowościach znajdują się małe lodowiska, które zapewniają sportową rozrywkę.

  • Wellness i relaks: liczne hotele oferują strefy spa, masaże i sauny, które zapewniają relaksujące chwile.

Sprawdź, co wyróżnia Hohe Salve

Dlaczego warto zaplanować tu narciarski urlop?

  • Zróżnicowana oferta narciarska: 2 siostrzane góry w regionie - Hohe Salve (1829 m) i Kleine Salve (1565 m) oferują najnowocześniejszą infrastrukturę narciarską.

  • Inwestycje w ekologiczne rozwiązania: wyciągi na Kleine Salve są w 100% zasilane ekoprądem.

  • Bogaty program aktywności: wędrówki z pochodniami, joga na śniegu, wycieczki w towarzystwie lam, alpak i osłów, hala wspinaczkowa, łyżwy i wiele innych.

  • 2 zabytkowe kościoły pielgrzymkowe w regionie: Salvenkirchlein i Mariastein.

  • Miejscowość Wörgl z ciekawą ofertą restauracji, kawiarni i sklepów.

  • Karta gościa to nie tylko zniżki, ale także bilet na sieć transportu publicznego

Zima w Hohe SalveZnajdź zakwaterowanie

Wyjątkowe przeżycia narciarskie w regionie Hohe Salve

Wioska igloo w Hochbrixen

Trasy z pomiarem prędkości

Nocne zjazdy na nartach

Funparki

Trasy Skimovie

Safari narciarskie - niemal nieskończone stoki i zjazdy od rana do wieczora

Poznaj ofertę Ski safari

Polecamy atrakcje poza stokami

Region Hohe Salve zaprasza na szereg aktywności poza trasami narciarskimi. Warto tu zrobić sobie przerwę od nart i spróbować czegoś nowego!

Poznaj najciekawsze restauracje w regionie

Gipfelrestaurant Hohe Salve

Poza pyszną kuchnią i daniami z klasycznego alpejskiego menu (omlet cesarski, knedle itd.) czeka tu na Ciebie obłędny panoramiczny widok. Jest to najwyżej położona obrotowa restauracja w Austrii.

Haag Alm na Penningberg w Hopfgarten

Od 1977 r. zaprasza przede wszystkim miłośników sanek. Otwarta głównie wieczorami (tylko w weekendy i święta także w ciągu dnia) oferuje pyszną kolację przed ostatnim zjazdem do doliny idealnie przygotowaną trasą saneczkową nieopodal.

KRAFTalm

Położona przy środkowej stacji kolejki serwuje taradycyjne dania w nowoczesnym entourage'u.

Najciekawsze wydarzenia w regionie

Sprawdź najciekawsze wydarzenia w regionie Hohe Salve.

Jarmarki bożonarodzeniowe

28.11.2025 – 26.12.2025
Wörgl, Hopfgarten, Itter, Mariastein, Kirchbichl
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Wyścig na Hahnenkamm

19.01.2026 – 25.01.2026
Kitzbühel

Jeden z najsłynniejszych i najbardziej spektakularnych wyścigów narciarskich na świecie.

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Retro Ski Day

07.03.2026
SkiWelt Hopfgarten & Itter

Nostalgiczna podróż w czasie, wypełniona dobrą muzyką i mnóstwem zabawy.

Więcej informacji
To dobrze wiedzieć

Praktyczne informacje

Jak dojechać do ośrodka narciarskiego? Sprawdź, jak dojechać do każdej z miejscowości regionu: Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Wörgl, Angerberg, Angath, Mariastein and Kirchbichl.

Jakie wydarzenia odbywają się w regionie? Tutaj znajdziesz przegląd wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie.

Jak mogę sprawdzić aktualną pogodę i warunki narciarskie w Hohe Salve? Wejdź na stronę i już dziś sprawdź pogodę na urlop.

Gdzie znajdę idealne zakwaterowanie w Hohe Salve? Aż 6300 łóżek hotelowych, 8 hoteli 4-gwiazdkowych, liczne inne doskonałej jakości hotele, pensjonaty, apartamenty i mieszkania wakacyjne czekają na Ciebie.

Gdzie znajdę oferty specjalne i program aktywności dostępnych w regionie? Wejdź na stronę i sprawdź aktualne promocje i program aktywności.

Kontakt
Strona regionu Hohe Salve

Region Hohe Salve

Innsbrucker Straße 1

6300 Wörgl

Telefon: +43575077000

info@hohe-salve.com

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