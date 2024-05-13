Zima w regionie Hohe Salve
Narty, wydarzenia, oferty w Alpach Kitzbühelskich
Introduction
Region Hohe Salve zawdzięcza swoją nazwę najpiękniejszej górze w Alpach Kitzbühelskich. Na jej szczycie znajduje się Salvenkirchlein - kościółek z XVI wieku, znany cel pielgrzymek i charakterystyczny motyw fotograficzny dla entuzjastów sportów zimowych w ośrodku SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Tuż obok znajduje się restauracja Gipfelalm Hohe Salve z obrotową salą Umadum Stubn. Jest to najwyżej położona obrotowa restauracja w Austrii.
Tętniącym życiem centrum regionu jest miasto Wörgl (14 000 mieszkańców). Czekają tam sklepy, restauracje i kawiarnie. Jest ono uważane za bramę do Alp Kitzbühelskich. Wioski Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Angath, Angerberg, Mariastein i Kirchbichl fascynują swoim wiejskim charakterem - z odrobiną romantyzmu wśród tonącej w śniegu przyrody.
Region oferuje idealne warunki na urozmaicony zimowy urlop - pełen wyzwań sportowych, ale i rekreacji i relaksu.
Wyjątkowa jest także kuchnia w regionie Hohe Salve: wielu regionalnych producentów oferuje swoje produkty, a liczne restauracje zaskakują nowymi interpretacjami przepisów na tradycyjne dania.
Sezon narciarski:
06 grudnia 2025 - 6 kwietnia 2026
Region Hohe Salve w kadrze
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego warto zaplanować tu narciarski urlop?
Zróżnicowana oferta narciarska: 2 siostrzane góry w regionie - Hohe Salve (1829 m) i Kleine Salve (1565 m) oferują najnowocześniejszą infrastrukturę narciarską.
Inwestycje w ekologiczne rozwiązania: wyciągi na Kleine Salve są w 100% zasilane ekoprądem.
Bogaty program aktywności: wędrówki z pochodniami, joga na śniegu, wycieczki w towarzystwie lam, alpak i osłów, hala wspinaczkowa, łyżwy i wiele innych.
2 zabytkowe kościoły pielgrzymkowe w regionie: Salvenkirchlein i Mariastein.
Miejscowość Wörgl z ciekawą ofertą restauracji, kawiarni i sklepów.
Karta gościa to nie tylko zniżki, ale także bilet na sieć transportu publicznego
Wyjątkowe przeżycia narciarskie w regionie Hohe Salve
Safari narciarskie - niemal nieskończone stoki i zjazdy od rana do wieczora
Polecamy atrakcje poza stokamiRegion Hohe Salve zaprasza na szereg aktywności poza trasami narciarskimi. Warto tu zrobić sobie przerwę od nart i spróbować czegoś nowego!
Poznaj najciekawsze restauracje w regionie
Poza pyszną kuchnią i daniami z klasycznego alpejskiego menu (omlet cesarski, knedle itd.) czeka tu na Ciebie obłędny panoramiczny widok. Jest to najwyżej położona obrotowa restauracja w Austrii.
Haag Alm na Penningberg w Hopfgarten
Od 1977 r. zaprasza przede wszystkim miłośników sanek. Otwarta głównie wieczorami (tylko w weekendy i święta także w ciągu dnia) oferuje pyszną kolację przed ostatnim zjazdem do doliny idealnie przygotowaną trasą saneczkową nieopodal.
Położona przy środkowej stacji kolejki serwuje taradycyjne dania w nowoczesnym entourage'u.
Poza pyszną kuchnią i daniami z klasycznego alpejskiego menu (omlet cesarski, knedle itd.) czeka tu na Ciebie obłędny panoramiczny widok. Jest to najwyżej położona obrotowa restauracja w Austrii.
Haag Alm na Penningberg w Hopfgarten
Od 1977 r. zaprasza przede wszystkim miłośników sanek. Otwarta głównie wieczorami (tylko w weekendy i święta także w ciągu dnia) oferuje pyszną kolację przed ostatnim zjazdem do doliny idealnie przygotowaną trasą saneczkową nieopodal.
Położona przy środkowej stacji kolejki serwuje taradycyjne dania w nowoczesnym entourage'u.
Najciekawsze wydarzenia w regionieSprawdź najciekawsze wydarzenia w regionie Hohe Salve.
Wyścig na Hahnenkamm
Jeden z najsłynniejszych i najbardziej spektakularnych wyścigów narciarskich na świecie.
Praktyczne informacje
Jak dojechać do ośrodka narciarskiego? Sprawdź, jak dojechać do każdej z miejscowości regionu: Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Wörgl, Angerberg, Angath, Mariastein and Kirchbichl.
Jakie wydarzenia odbywają się w regionie? Tutaj znajdziesz przegląd wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie.
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Region Hohe Salve
Innsbrucker Straße 1
6300 Wörgl
Telefon: +43575077000