Zimowy urlop w regionie Hohe Salve - najlepsze perspektywy i niezapomniane wrażenia

Region Hohe Salve zawdzięcza swoją nazwę najpiękniejszej górze w Alpach Kitzbühelskich. Na jej szczycie znajduje się Salvenkirchlein - kościółek z XVI wieku, znany cel pielgrzymek i charakterystyczny motyw fotograficzny dla entuzjastów sportów zimowych w ośrodku SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Tuż obok znajduje się restauracja Gipfelalm Hohe Salve z obrotową salą Umadum Stubn. Jest to najwyżej położona obrotowa restauracja w Austrii.

Tętniącym życiem centrum regionu jest miasto Wörgl (14 000 mieszkańców). Czekają tam sklepy, restauracje i kawiarnie. Jest ono uważane za bramę do Alp Kitzbühelskich. Wioski Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Angath, Angerberg, Mariastein i Kirchbichl fascynują swoim wiejskim charakterem - z odrobiną romantyzmu wśród tonącej w śniegu przyrody.

Region oferuje idealne warunki na urozmaicony zimowy urlop - pełen wyzwań sportowych, ale i rekreacji i relaksu.

Wyjątkowa jest także kuchnia w regionie Hohe Salve: wielu regionalnych producentów oferuje swoje produkty, a liczne restauracje zaskakują nowymi interpretacjami przepisów na tradycyjne dania.