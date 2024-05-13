Od wesołych zjazdów na sankch i romantycznych wędrówek po śniegu po ekscytujące emocje na śniegu. Tutaj zawsze znajdziesz dobry powód, by spędzić czas na powietrzu.

Przeżyj niezapomniane, alpejsko-miejskie zimowe ferie w Innsbrucku! Położone w majestatycznych Alpach miasto oferuje idealne połączenie sportów zimowych, atrakcji kulturalnych i zapierającej dech w piersiach przyrody.

Ośrodki sportów zimowych położone w pobliżu Innsbrucku oferują zróżnicowaną ofertę dla miłośników aktywności. Setki kilometrów tras narciarskich są łatwo dostępne komunikacją miejską lub skibusem. W okolicy kusi tez rozbudowana sieć doskonale przygotowanych tras narciarstwa biegowego, szlaków skiturowych oraz tras zimowych wędrówek.

W mieście czeka na turystów doskonała oferta kulinarna i kulturalna - zimą w Innsbrucku odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, a atrakcje turystyczne i zabytki dostępne są w niższych cenach lub zupełnie za darmo.