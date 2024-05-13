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Zima w Innsbrucku: aktualności
Po prostu mój

Od wesołych zjazdów na sankch i romantycznych wędrówek po śniegu po ekscytujące emocje na śniegu. Tutaj zawsze znajdziesz dobry powód, by spędzić czas na powietrzu.

Przeżyj niezapomniane, alpejsko-miejskie zimowe ferie w Innsbrucku! Położone w majestatycznych Alpach miasto oferuje idealne połączenie sportów zimowych, atrakcji kulturalnych i zapierającej dech w piersiach przyrody.

Ośrodki sportów zimowych położone w pobliżu Innsbrucku oferują zróżnicowaną ofertę dla miłośników aktywności. Setki kilometrów tras narciarskich są łatwo dostępne komunikacją miejską lub skibusem. W okolicy kusi tez rozbudowana sieć doskonale przygotowanych tras narciarstwa biegowego, szlaków skiturowych oraz tras zimowych wędrówek.

W mieście czeka na turystów doskonała oferta kulinarna i kulturalna - zimą w Innsbrucku odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, a atrakcje turystyczne i zabytki dostępne są w niższych cenach lub zupełnie za darmo.

Region w liczbach
Liczba ośrodków narciarskich12
Wyciągi narciarskie111
Szkoły narciarskie19
Trasy narciarskie296 km
Szlaki skiturowe50 km
Tras narciarstwa biegowego150 km
Trasy zimowych wędrówek67 km
Najwyższa góra w regionieLüsener Fernerkogel (3298 m n.p.m.)
Dojazd
Noclegi
Szkółki
Wyciągi
SKI plus CITY
Wydarzenia

Przegląd ośrodków narciarskich w Innsbrucku i regionie dostępny jest na stronie internetowej.

Alpejska metropoliaSporty zimowe i komfort dużego miasta
Co wyróżnia Innsbruck i jego okolicę?

Dlaczego Innsbruck

Dowiedz się więcej

Nasi goście cenią sobie serdeczną gościnność i bliski kontakt z naturą. Zimowy urlop w Innsbrucku to nie tylko jazda na nartach, ale także delektowanie się regionalnymi przysmakami i tętniącym życiem miastem.

Gospodarz z Innsbrucku

Narciarstwo i snowboard

Teren narciarski Patscherkofel

Doskonale przygotowane trasy i zapierające dech w piersiach widoki na Innsbruck. Patscherkofel oferuje idealne warunki zarówno dla początkujących, jak i dla rodzin.

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Nocna jazda na nartach w Kühtai

Doświadcz wyjątkowej atmosfery nocnej jazdy na nartach w Kühtai. W świetle reflektorów można cieszyć się stokami do późnych godzin wieczornych - niezapomniane przeżycie.

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Klasyka: jazda na nartach i snowboardzie

W regionie Innsbrucka i w dolinie Stubai znajduje się 12 ośrodków narciarskich. Na freeriderów czeka w Axamer Lizum 300 ha terenu. Muttereralm jest przyjazny dla rodzin.

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Poza stokami

Szczególnie polecamy: sanki na Ranggerköpfl i wizyta w schronisku Rosskoglhütte

Przeżyj niezapomniany zimowy dzień na sankach na Ranggerköpfl! Zjeżdżaj wśrod zaśnieżonych zimowych krajobrazów i ciesz się szybką jazdą. Po zabawie na torze saneczkowym zapraszamy na odpoczynek do przytulnym schronisku Rosskoglhütte. Posil się tyrolskimi specjałami i podziwiaj zapierające dech w piersiach widoki. Idealna zimowa przygoda dla całej rodziny! Dowiedz się więcej

Zwiedzanie i atrakcje turystyczne

Cesarski Hofburg w Innsbrucku

Imponujący Pałac Cesarski, historyczny klejnot w centrum miasta. Dawna rezydencja Habsburgów oferuje fascynującą podróż do przeszłości.

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Kościół Hofkirche z muzeum sztuki ludowej

28 naturalnej wielkości czarnych figur strzeże pustego grobu cesarza Maksymiliana. Pochowany jest tu legendarny bohater ludowy Andreas Hofer.

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Tyrolskie muzeum Ferdinandeum

Obowiązkowy punkt dla miłośników sztuki i kultury. Oferuje bogatą kolekcję dzieł sztuki i historycznych artefaktów z regionu. Idealny pomysł na niepogodę.

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Zamek Ambras

Ferdynand II umieścił tu w XVI w. swoje kolekcje i skarby. Historyczny klejnot na obrzeżach miasta ze wspaniałymi ogrodami i rozległym parkiem.

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Skocznia narciarska Bergisel

Nowoczesna skocznia o imponującej architekturze, oferująca piękny widok na Innsbruck i okoliczne góry. Można odwiedzić arenę skoków narciarskich i restaurację.

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Świat Kryształów Swarovskiego w Wattens

Świat Kryształów Swarovskiego oferuje lśniące doświadczenie. Doświadcz imponujących instalacji artystycznych i ciesz się błyszczącym światem.

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Ciekawostki: sprawdź, co wiesz o Innsbrucku!

  • Ile dachówek pokrywa słynny Złoty Dach w Innsbrucku? Odkryj jeden z najciekawszych zabytków miasta. Może uda Ci się policzyć wszystke dachówki? Odpowiadamy: jest ich 2657!

  • Jak długo trwa podróż z centrum Innsbrucku aż do Hafelekar? Podziwiaj spektakularny widok na miasto z punktu widokowego na Hafelekar! Kolejką Nordkettenbahn dojedziesz tam z centrum miasta w ok. 20 min.

  • Jak nazywa się pierwsze na świecie muzeum? Za pierwsze muzeum świata uchodzi kolekcja osobliwości mieszcząca się w Zamku Ambras w Innsbrucku.

  • Gdzie znajduje się najwyżej położone zoo w Europie? Oczywiście w Innsbrucku! Alpejskie Zoo jest domem dla licznych górskich zwierząt i stanowi ogromną atrakcję dla odwiedzających.

Schroniska i punkty widokowe: oto nasze wskazówki

Najlepsze górskie schroniska

Schronisko słynie z pierwszorzędnej kuchni i jest chętnie odwiedzane przez saneczkarzy. Leży na wys. 2020 m n.p.m. i oferuje widok na Główny łańcuch Alp.

Idylliczne schronisko w pobliżu miasta, położone w otoczeniu górskiej przyrody. Oferuje piękny widok na płaskowyż Mieming i Alpy Sztubajskie.

W sercu Tyrolskich Alp na wys. 2334 m n.p.m. w otoczeniu 3 jezior leży magiczne schronisko. Pyszna kuchnia i spektakularne widoki są w menu.

Najlepsze trasy na sanki i przytulna atmosfera schroniska.

Najlepsze miejsca do zdjęć

Patscherkofel (2246 m n.p.m.) oferuje widok na dolinę Inntal i góry Serles. Górna stacja kolejki jest świetnym punktem wyjścia na trasy piesze i oferuje taras widokowy z przepięknym krajobrazem.

Panoramiczny widok z Seegrube (1905 m) i Hafelekar (2334 m) na Innsbruck, dolinę Inntal i okoliczne pasma górskie.

Widok na Innsbruck i okoliczne szczyty. Niezwykła architektura połączona z fantastycznym krajobrazem.

Najciekawsze wydarzenia w Innsbrucku i okolicach

Bergweihnacht - adwent w mieście

13.11.2026 – 6.01.2027
Innsruck i okolice

Zanurz się w magicznej atmosferze górskiego Bożego Narodzenia! Przed Świętami region zamienia się w prawdziwą zimową krainę czarów.

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Transport publiczny i NaturTrip Innsbruck

Biuro promocji miasta, Innsbruck Tourismus, postawiło sobie za cel promowanie wygodnej mobilności dla gości. Założenie to obejmuje inwestycje w transport publiczny, taki jak autobusy i pociągi, a także wspieranie aktywnej jazdy na rowerze i przemieszczania się po mieście pieszo.

Aby to osiągnąć, wdrożono różne środki, np. bezpłatny transport publiczny od 2 nocy z kartą Welcome Card, aktywna promocja transportu publicznego, 10% zniżki na zakup karty Innsbruck Card przy dojeździe koleją (ÖBB, Westbahn).

Kolejnym działaniem jest współpraca z NaturTrip. NaturTrip to narzędzie do planowania tras wycieczek autobusowych i kolejowych. Celem jest ułatwienie gościom podróżowania do atrakcji turystycznych autobusem i pociągiem. Goście otrzymują informację w czasie rzeczywistym, do jakich miejsc można dotrzeć i czego można doświadczyć w okolicy bez samochodu.

Informacje praktyczne

Dojazd

Do Innsbrucku łatwo się dostać samolotem, pociągiem lub samochodem.

Więcej informacji

Zakwaterowanie

Znajdź idealne zakwaterowanie w Innsbrucku lub okolicach.

Więcej informacji

Ośrodki narciarskie

W okolicy Innsbrucku znajduje się aż 12 świetnych ośrodków narciarskich, do których łatwo dojechać z miasta.

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Szkoły narciarskie

Umów się na lekcje jazdy na nartach, wypożycz narty, buty i inny sprzęt.

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Karnety

To, co najlepsze w Innsbrucku, w jednym karnecie narciarskim.

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Wydarzenia

Sprawdź, co dzieje się w mieście i jego okolicach w trakcie Twojego urlopu.

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Kontakt
www.innsbruck.info

Innsbruck Tourismus

Burggraben 3

6020 Innsbruck

Telefon: +43 512 53 56

office@innsbruck.info

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