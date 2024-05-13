Zima w Innsbrucku: aktualności
Po prostu mój
Introduction
Przeżyj niezapomniane, alpejsko-miejskie zimowe ferie w Innsbrucku! Położone w majestatycznych Alpach miasto oferuje idealne połączenie sportów zimowych, atrakcji kulturalnych i zapierającej dech w piersiach przyrody.
Ośrodki sportów zimowych położone w pobliżu Innsbrucku oferują zróżnicowaną ofertę dla miłośników aktywności. Setki kilometrów tras narciarskich są łatwo dostępne komunikacją miejską lub skibusem. W okolicy kusi tez rozbudowana sieć doskonale przygotowanych tras narciarstwa biegowego, szlaków skiturowych oraz tras zimowych wędrówek.
W mieście czeka na turystów doskonała oferta kulinarna i kulturalna - zimą w Innsbrucku odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, a atrakcje turystyczne i zabytki dostępne są w niższych cenach lub zupełnie za darmo.
Dlaczego Innsbruck
Jedyna w swoim rodzaju kombinacja miejskiego życia i aktywności wśród natury. Pierwszorzędne ośrodki narciarskie w okolicy i tętniące życiem miasto oferują urozmaicone przeżycia na urlopie.
Bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne Innsbrucka znajduje odzwierciedlenie w licznych zabytkach i wydarzeniach
Doskonała komunikacja publiczna: miasto posiada międzynarodowe lotnisko, jest również ważnym węzłem kolejowym. Łatwy dojazd do miasta autostradą sprawia, że Innsbruck jest atrakcyjnym miejscem dla turystów.
Nasi goście cenią sobie serdeczną gościnność i bliski kontakt z naturą. Zimowy urlop w Innsbrucku to nie tylko jazda na nartach, ale także delektowanie się regionalnymi przysmakami i tętniącym życiem miastem.Gospodarz z Innsbrucku
Narciarstwo i snowboard
Teren narciarski Patscherkofel
Doskonale przygotowane trasy i zapierające dech w piersiach widoki na Innsbruck. Patscherkofel oferuje idealne warunki zarówno dla początkujących, jak i dla rodzin.
Nocna jazda na nartach w Kühtai
Doświadcz wyjątkowej atmosfery nocnej jazdy na nartach w Kühtai. W świetle reflektorów można cieszyć się stokami do późnych godzin wieczornych - niezapomniane przeżycie.
Szczególnie polecamy: sanki na Ranggerköpfl i wizyta w schronisku Rosskoglhütte
Przeżyj niezapomniany zimowy dzień na sankach na Ranggerköpfl! Zjeżdżaj wśrod zaśnieżonych zimowych krajobrazów i ciesz się szybką jazdą. Po zabawie na torze saneczkowym zapraszamy na odpoczynek do przytulnym schronisku Rosskoglhütte. Posil się tyrolskimi specjałami i podziwiaj zapierające dech w piersiach widoki. Idealna zimowa przygoda dla całej rodziny! Dowiedz się więcej
Zwiedzanie i atrakcje turystyczne
Cesarski Hofburg w Innsbrucku
Imponujący Pałac Cesarski, historyczny klejnot w centrum miasta. Dawna rezydencja Habsburgów oferuje fascynującą podróż do przeszłości.
Kościół Hofkirche z muzeum sztuki ludowej
28 naturalnej wielkości czarnych figur strzeże pustego grobu cesarza Maksymiliana. Pochowany jest tu legendarny bohater ludowy Andreas Hofer.
Tyrolskie muzeum Ferdinandeum
Obowiązkowy punkt dla miłośników sztuki i kultury. Oferuje bogatą kolekcję dzieł sztuki i historycznych artefaktów z regionu. Idealny pomysł na niepogodę.
Zamek Ambras
Ferdynand II umieścił tu w XVI w. swoje kolekcje i skarby. Historyczny klejnot na obrzeżach miasta ze wspaniałymi ogrodami i rozległym parkiem.
Skocznia narciarska Bergisel
Nowoczesna skocznia o imponującej architekturze, oferująca piękny widok na Innsbruck i okoliczne góry. Można odwiedzić arenę skoków narciarskich i restaurację.
Ciekawostki: sprawdź, co wiesz o Innsbrucku!
Ile dachówek pokrywa słynny Złoty Dach w Innsbrucku? Odkryj jeden z najciekawszych zabytków miasta. Może uda Ci się policzyć wszystke dachówki? Odpowiadamy: jest ich 2657!
Jak długo trwa podróż z centrum Innsbrucku aż do Hafelekar? Podziwiaj spektakularny widok na miasto z punktu widokowego na Hafelekar! Kolejką Nordkettenbahn dojedziesz tam z centrum miasta w ok. 20 min.
Jak nazywa się pierwsze na świecie muzeum? Za pierwsze muzeum świata uchodzi kolekcja osobliwości mieszcząca się w Zamku Ambras w Innsbrucku.
Gdzie znajduje się najwyżej położone zoo w Europie? Oczywiście w Innsbrucku! Alpejskie Zoo jest domem dla licznych górskich zwierząt i stanowi ogromną atrakcję dla odwiedzających.
Schroniska i punkty widokowe: oto nasze wskazówki
Najlepsze górskie schroniska
Schronisko słynie z pierwszorzędnej kuchni i jest chętnie odwiedzane przez saneczkarzy. Leży na wys. 2020 m n.p.m. i oferuje widok na Główny łańcuch Alp.
Idylliczne schronisko w pobliżu miasta, położone w otoczeniu górskiej przyrody. Oferuje piękny widok na płaskowyż Mieming i Alpy Sztubajskie.
W sercu Tyrolskich Alp na wys. 2334 m n.p.m. w otoczeniu 3 jezior leży magiczne schronisko. Pyszna kuchnia i spektakularne widoki są w menu.
Najlepsze trasy na sanki i przytulna atmosfera schroniska.
Najlepsze miejsca do zdjęć
Patscherkofel (2246 m n.p.m.) oferuje widok na dolinę Inntal i góry Serles. Górna stacja kolejki jest świetnym punktem wyjścia na trasy piesze i oferuje taras widokowy z przepięknym krajobrazem.
Panoramiczny widok z Seegrube (1905 m) i Hafelekar (2334 m) na Innsbruck, dolinę Inntal i okoliczne pasma górskie.
Widok na Innsbruck i okoliczne szczyty. Niezwykła architektura połączona z fantastycznym krajobrazem.
Najlepsze górskie schroniska
Schronisko słynie z pierwszorzędnej kuchni i jest chętnie odwiedzane przez saneczkarzy. Leży na wys. 2020 m n.p.m. i oferuje widok na Główny łańcuch Alp.
Idylliczne schronisko w pobliżu miasta, położone w otoczeniu górskiej przyrody. Oferuje piękny widok na płaskowyż Mieming i Alpy Sztubajskie.
W sercu Tyrolskich Alp na wys. 2334 m n.p.m. w otoczeniu 3 jezior leży magiczne schronisko. Pyszna kuchnia i spektakularne widoki są w menu.
Najlepsze trasy na sanki i przytulna atmosfera schroniska.
Najlepsze miejsca do zdjęć
Patscherkofel (2246 m n.p.m.) oferuje widok na dolinę Inntal i góry Serles. Górna stacja kolejki jest świetnym punktem wyjścia na trasy piesze i oferuje taras widokowy z przepięknym krajobrazem.
Panoramiczny widok z Seegrube (1905 m) i Hafelekar (2334 m) na Innsbruck, dolinę Inntal i okoliczne pasma górskie.
Widok na Innsbruck i okoliczne szczyty. Niezwykła architektura połączona z fantastycznym krajobrazem.
Najciekawsze wydarzenia w Innsbrucku i okolicach
Transport publiczny i NaturTrip Innsbruck
Biuro promocji miasta, Innsbruck Tourismus, postawiło sobie za cel promowanie wygodnej mobilności dla gości. Założenie to obejmuje inwestycje w transport publiczny, taki jak autobusy i pociągi, a także wspieranie aktywnej jazdy na rowerze i przemieszczania się po mieście pieszo.
Aby to osiągnąć, wdrożono różne środki, np. bezpłatny transport publiczny od 2 nocy z kartą Welcome Card, aktywna promocja transportu publicznego, 10% zniżki na zakup karty Innsbruck Card przy dojeździe koleją (ÖBB, Westbahn).
Kolejnym działaniem jest współpraca z NaturTrip. NaturTrip to narzędzie do planowania tras wycieczek autobusowych i kolejowych. Celem jest ułatwienie gościom podróżowania do atrakcji turystycznych autobusem i pociągiem. Goście otrzymują informację w czasie rzeczywistym, do jakich miejsc można dotrzeć i czego można doświadczyć w okolicy bez samochodu.
Informacje praktyczne
Dojazd
Do Innsbrucku łatwo się dostać samolotem, pociągiem lub samochodem.
Zakwaterowanie
Znajdź idealne zakwaterowanie w Innsbrucku lub okolicach.
Ośrodki narciarskie
W okolicy Innsbrucku znajduje się aż 12 świetnych ośrodków narciarskich, do których łatwo dojechać z miasta.
Szkoły narciarskie
Umów się na lekcje jazdy na nartach, wypożycz narty, buty i inny sprzęt.
Karnety
To, co najlepsze w Innsbrucku, w jednym karnecie narciarskim.
Wydarzenia
Sprawdź, co dzieje się w mieście i jego okolicach w trakcie Twojego urlopu.
Innsbruck Tourismus
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 53 56