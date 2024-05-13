Two adults each with a toddler skiing on a sunny slope with chair lift in the background.
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Zima w Alpach Kitzbühelskich St. Johann in Tirol
Narciarski raj dla rodzin

Obserwuj, jak maluchy stawiają pierwsze kroki na nartach i podziwiaj zimowe słońce zamieniające śnieg w pole diamentów.

Jeśli szukasz niezapomnianych zimowych wrażeń, St. Johann in Tirol może Ci je zapewnić. Wraz z sąsiednimi miejscowościami Oberndorf, Kirchdorf i Erpfendorf czeka na Ciebie z mnóstwem atrakcji i świetnych okazji do oszczędności! Od narciarstwa zjazdowego, biegowego i biathlonu po zimowe wędrówki, sanki i łyżwy – St. Johann in Tirol ma ciekawe propozycje dla osób w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Chcesz przetestować swoje nerwy? Wypróbuj zimowe zjazdy tyrolką, lot tandemowy na paralotni, skoki ze spadochronem lub zarezerwuj lot balonem. A jeśli po całym dniu spędzonym na świeżym powietrzu wolisz po prostu złapać oddech i odpocząć, rozgość się w tradycyjnym schronisku i delektuj się słuszną porcją Kaiserschmarren.

St. Johann in Tirol to wyjątkowo przyjazny rodzinom ośrodek z bezpłatnymi terenami do nauki jazdy dla najmłodszych, sześcioma szkołami, a nawet przedszkolami narciarskimi. Twoje dzieci pokochają towarzystwo maskotki regionu i jej talizmanu, małego yeti, Yappy Yapadu.

Przeżyj austriacką zimową bajkę na stokach i poza nimi – witamy w St. Johann in Tirol!

Fakty i liczby
Ośrodki narciarskie:3
Trasy narciarskie:49 km
Trasy narciarstwa biegowego:170 km
Trasy zimowych wędrówek:100 km
Wyciągi narciarskie:17
Szkoły narciarskie6
Wysokość:659 - 1 604 m n.p.m.
Najwyższa góra regionu:Harschbichl (1604 m n.p.m.)

Sezon narciarski:
4 grudnia 2026 - 29 marca 2027

Karnet narciarski St. Johann in Tirol:
3-dniowy karnet już od 184 €

Pogoda
Kamerki
Przyjazny rodzinomi narciarzom w każdym wieku
Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol

Dlaczego warto zaplanować tu narciarski urlop?

Kitzbühler Alpen St. Johann in TirolZnajdź zakwaterowanie

Najczęsciej zadawane pytania

Samochodem

Z Salzburga: jedź autostradą A1 lub A10 do zjazdu Salzburg West lub Bad Reichenhall (A8), następnie drogą 21 (D) przez Lofer i drogą 178.

Z Innsbrucka: jedź autostradą Inntal A12, zjedź na Wörgl Ost, a następnie jedź drogą 178.

Z Monachium: jedź autostradą Inntal A12, następnie Kufstein Süd, przez Eiberg (173), a następnie jedź drogą 178.

Samolotem

Najbliższe lotniska znajdują się w Salzburgu (64 km), Innsbrucku (99 km) i Monachium w Niemczech (161 km).

Pociągiem/autobusem

Istnieją bezpośrednie połączenia kolejowe z Salzburga (2 godz.-2 godz. 15 min) i Innsbrucka (1 godz. 15 min-1 godz. 50 min). Jeśli przyjeżdżasz przez Monachium, musisz przesiąść się w Wörgl (2 godz.).

Dojazd do St. Johann in Tirol

  • Grander Schupf

    Tuż przy środkowej stacji wyciągu Eichenhof na wysokości 1000 m n.p.m. Popularne miejsce spotkań narciarzy i turystów.

  • Harschbichlalm

    Najwyżej położone schronisko w regionie (wys. 1604 m n.p.m.), przy górnej stacji nowej gondoli.

  • Angerer Alm

    Siedziba najwyżej położonej piwnicy winnej w Alpach Kitzbühelskich (do 6000 butelek z 400 międzynarodowych winnic).

  • Fischbachalm

    W samym sercu rezerwatu przyrody Wilder Kaiser w dolinie Kaiserbach.

  • Alpengasthof Hirschberg

    Piękny widok na siodło doliny i pasmo Wilder Kaiser. Szef kuchni Daniel Samselnig jest mistrzem grilla. Warsztaty z grillowania.

St. Johann in Tirol jest wyjątkowo przyjazny dla rodzin. Budowanie bałwanów, bitwy na śnieżki, jazda na sankach i wiele innych aktywności czeka tutaj na rodziców z dziećmi. Szczególnie godne polecenia są mniejsze ośrodki narciarskie Erpfendorf i Kirchdorf, gdzie maluchy mogą uczyć się jeździć na nartach we własnym tempie i przy dużej dawce zabawy. W Kirchdorf i St. Johann znajdziesz aż trzy bezpłatne tereny do nauki jazdy na nartach. Twoje dzieci pokochają towarzystwo maskotki regionu i jej talizmanu, małego yeti, Yappy Yapadu.

Po całym dniu spędzonym na nartach można popluskać się w Panorama Badewelt, gdzie znajduje się kryty basen ze zjeżdżalnią oraz strefa saun. Zła pogoda? Wybierz się na plac zabaw pod dachem Murmi's w Kirchdorf - idealny dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Znajdź szkołę narciarską

Najciekawsze propozycje narciarskie

Narty z rodziną

St. Johann in Tirol oferuje trasy narciarskie dla osób w każdym wieku i o każdym poziomie umiejętności. Mniejsze ośrodki w Kirchdorf i Erpfendorf są idealne dla dzieci.

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Narciarstwo biegowe

Czeka tu ponad 170 km tras biegowych, od tras dla początkujących po te dla zaawansowanych. Wszystkie są łatwo dostępne, dobrze przygotowane i bezpłatne.

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Biathlon

Wypróbuj połączenie narciarstwa biegowego i strzelectwa w centrum biathlonowym w Kirchdorf w Tyrolu. Instruktorzy poprowadzą Cię specjalną trasą treningową.

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Przed południem narty, po południu rower

Wiosną zapraszamy do jazdy na nartach na świeżo przygotowanych stokach. St. Johann in Tirol to prawdziwa perełka dla narciarzy lubiących relaksującą jazdę oraz dla rodzin. Na górze Kitzbüheler Horn, gdzie śnieg jest gwarantowany, czekają szerokie i urozmaicone stoki o każdym stopniu trudności.

A teraz najlepsze: rano jeździsz na nartach, po południu na rowerze!

Po nartach rozkoszuj się ciepłym wiosennym słońcem i pokonuj pierwsze kilometry na rowerze na licznych trasach w pobliżu doliny - spokojnych lub bardziej wymagających. Położony pomiędzy Kitzbüheler Horn a Wilder Kaiser region St. Johann in Tirol przyciąga rozległą i słoneczną doliną, która sprawia, że jest idealnym miejscem na wycieczki rowerowe - już w marcu.

Więcej o ofercie Ski & Bike

Aktywności poza stokami

Sanki

Wypożycz sanki, wejdź na górę (lub daj się wciągnąć!) i zjedź naturalnym torem saneczkowym w Bacheralm.

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Zimowe wędrówki i rakiety śnieżne

Oznakowane zimowe szlaki piesze prowadzą przez lasy i pola. Jeśli nie masz doświadczenia lub potrzebujesz kompetentnego towarzysza, wybierz się z lokalnym przewodnikiem.

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Panorama Indoor Water World

Potrzebujesz odpocząć od zimna? Wybierz się do Panorama Badewelt, gdzie znajdziesz rodzinny kryty basen (ze zjeżdżalnią) i saunę. Opcjonalnie: lodowisko jest tuż obok.

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Sala zabaw Murmi's

Sala zabaw w Kirchdorf dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Najważniejsze atrakcje to dwie gigantyczne zjeżdżalnie, trampolina, wulkan do wspinania się i obrotowa wieża.

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Kulinaria w regionie

Kaiserschmarren, Tiroler Gröstl, Käsespätzle - tradycyjne schroniska i restauracje w St. Johann in Tirol oferują wszystkie ulubione zimowe potrawy!

Aby przeżyć coś wyjątkowego między górami a doliną, zarezerwuj kolację w gondoli z regionalnym 5-daniowym menu w wyciągu Eichenhof w St. Johann in Tirol.

Czy wiesz, jak powstaje austriacki sznaps? Odwiedź destylarnię sznapsa Aggstein Edelbrände. Oferuje ona oprowadzanie i degustacje!

Jeśli lubisz sery i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak się je wytwarza i dlaczego niektóre z nich tak brzydko pachną (ale tak dobrze smakują), odwiedź serowarnię Wilder Käser.

Punkty widokowe w regionie

Zobacz imponujące skały góry Wilder Kaiser z bliska.

Widok na kotlinę St. Johann i szczyt Wilder Kaiser.

Widok na siodło doliny oraz na pasmo Wilder Kaiser

Najciekawsze wydarzenia w regionie

Sprawdź najciekawsze wydarzenia w regionie Hohe Salve.

Kolacja w gondoli

7.10 i 21.10.2026
przy wyciągach Eichenhof, St. Johann w Tyrolu

Wyjątkowy wieczór w gondoli: 5-daniowe menu dla smakoszy, aperitif na początek, „flying buffet”. Przy każdym postoju na dolnej stacji czeka nowa kulinarna atrakcja.

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Adwent i jarmarki bożonarodzeniowe

20.11.2026 – 26.12.2026
St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf i Erpfendorf

Poczuj świąteczną atmosferę, spróbuj tradycyjnych przysmaków i kup lokalne rękodzieło w samym sercu miasta.

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Sylwester

29.12.2026 – 1.01.2027
St. Johann in Tirol

Wraz z końcem okresu adwentowego w regionie St. Johann w Tyrolu rozpoczynają się uroczystości związane z Sylwestrem i Nowym Rokiem. Powitaj Nowy Rok w pięknym stylu.

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Retro Ski Day

27.02.2027
St. Johann in Tirol

Nostalgiczna podróż w czasie, wypełniona dobrą muzyką i mnóstwem zabawy.

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Dirndl & Lederhosen Ski Day

13.03.2027
St. Johann in Tirol

Narciarze w dirndlach i lederhosen są tego dnia mile widziani w St. Johann in Tirol i Oberndorf. Różne zespoły muzyczne zapewnią dobrą atmosferę w schroniskach.

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St. Johann Skishow

5.01.2027 – 9.03.2027
Dolna stacja kolejki Harschbichl, St. Johann in Tirol

W każdy wtorek zapraszamy na spektakularny narciarski pokaz na tle obłędnej górskiej panoramy.

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Wielkanocne tygodnie

1.03.2027 – 21.04.2027
St. Johann in Tirol

Prawdziwa gratka dla miłośników muzyki i kultury. Sale koncertowe zapewniają idealną atmosferę zarówno pod względem akustycznym, jak i architektonicznym.

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Z przewodnikiem

Zimowa wędrówka przy świetle księżyca

Weź udział w jednej z cotygodniowych wycieczek z przewodnikiem po regionie. Szczególnie polecamy nocne wycieczki, podczas których spacerując z pochodniami, możesz podziwiać bajkowe zimowe krajobrazy w blasku księżyca. Romantyczna randka lub ekscytująca przygoda dla całej rodziny.

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Kontakt Informacja Turystyczna St. Johann in Tirol

Poststraße 2

6380 St. Johann in Tirol

Telefon: +43 5352 633350

info@kitzalps.cc
www.kitzalps.cc
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