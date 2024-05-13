Zima w Alpach Kitzbühelskich St. Johann in Tirol
Narciarski raj dla rodzin
Introduction
Jeśli szukasz niezapomnianych zimowych wrażeń, St. Johann in Tirol może Ci je zapewnić. Wraz z sąsiednimi miejscowościami Oberndorf, Kirchdorf i Erpfendorf czeka na Ciebie z mnóstwem atrakcji i świetnych okazji do oszczędności! Od narciarstwa zjazdowego, biegowego i biathlonu po zimowe wędrówki, sanki i łyżwy – St. Johann in Tirol ma ciekawe propozycje dla osób w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.
Chcesz przetestować swoje nerwy? Wypróbuj zimowe zjazdy tyrolką, lot tandemowy na paralotni, skoki ze spadochronem lub zarezerwuj lot balonem. A jeśli po całym dniu spędzonym na świeżym powietrzu wolisz po prostu złapać oddech i odpocząć, rozgość się w tradycyjnym schronisku i delektuj się słuszną porcją Kaiserschmarren.
St. Johann in Tirol to wyjątkowo przyjazny rodzinom ośrodek z bezpłatnymi terenami do nauki jazdy dla najmłodszych, sześcioma szkołami, a nawet przedszkolami narciarskimi. Twoje dzieci pokochają towarzystwo maskotki regionu i jej talizmanu, małego yeti, Yappy Yapadu.
Przeżyj austriacką zimową bajkę na stokach i poza nimi – witamy w St. Johann in Tirol!
Sezon narciarski:
4 grudnia 2026 - 29 marca 2027
Dlaczego warto zaplanować tu narciarski urlop?
Ośrodek narciarski przyjazny rodzinom z ofertą w korzystnej cenie.
Najbliższe tradycyjne schronisko, w którym można zrobić przerwę, znajduje się zawsze niedaleko (18 schronisk na 40 km tras).
Twój narciarski urlop, Twój wybór: zatrzymaj się w przytulnym St. Johann (40 km tras) i wybierz karnet narciarski 3 Länder Freizeit Arena (160 km) lub postaw na coś większego z karnetem Super Ski Card (2840 km, w tym 3 lodowce!).
Wiele atrakcji zimowych poza trasami narciarskimi: od jazdy na łyżwach przez zimowe przejażdżki segwayem po loty balonem i kuligi saniami zaprzężonymi w konie.
Inwestycje w zrównoważony rozwój: we wrześniu 2025 r. region otrzymał prestiżowe austriackie oznakowanie ekologiczne, Das Österreichische Umweltzeichen.
Relaksujące spa i kryte baseny, gdzie można naładować baterie – sprawdź Panorama Badewelt i Kaiserquell.
Szukasz aktywności dostarczającej adrenaliny? Wypróbuj Flying Fox zipline!
Karta gościa obejmująca nie tylko zniżki, ale także bilet na sieć transportu publicznego
Najczęsciej zadawane pytania
Najciekawsze propozycje narciarskie
Narty z rodziną
St. Johann in Tirol oferuje trasy narciarskie dla osób w każdym wieku i o każdym poziomie umiejętności. Mniejsze ośrodki w Kirchdorf i Erpfendorf są idealne dla dzieci.
Narciarstwo biegowe
Czeka tu ponad 170 km tras biegowych, od tras dla początkujących po te dla zaawansowanych. Wszystkie są łatwo dostępne, dobrze przygotowane i bezpłatne.
Przed południem narty, po południu rower
Wiosną zapraszamy do jazdy na nartach na świeżo przygotowanych stokach. St. Johann in Tirol to prawdziwa perełka dla narciarzy lubiących relaksującą jazdę oraz dla rodzin. Na górze Kitzbüheler Horn, gdzie śnieg jest gwarantowany, czekają szerokie i urozmaicone stoki o każdym stopniu trudności.
A teraz najlepsze: rano jeździsz na nartach, po południu na rowerze!
Po nartach rozkoszuj się ciepłym wiosennym słońcem i pokonuj pierwsze kilometry na rowerze na licznych trasach w pobliżu doliny - spokojnych lub bardziej wymagających. Położony pomiędzy Kitzbüheler Horn a Wilder Kaiser region St. Johann in Tirol przyciąga rozległą i słoneczną doliną, która sprawia, że jest idealnym miejscem na wycieczki rowerowe - już w marcu.
Aktywności poza stokami
Sanki
Wypożycz sanki, wejdź na górę (lub daj się wciągnąć!) i zjedź naturalnym torem saneczkowym w Bacheralm.
Zimowe wędrówki i rakiety śnieżne
Oznakowane zimowe szlaki piesze prowadzą przez lasy i pola. Jeśli nie masz doświadczenia lub potrzebujesz kompetentnego towarzysza, wybierz się z lokalnym przewodnikiem.
Panorama Indoor Water World
Potrzebujesz odpocząć od zimna? Wybierz się do Panorama Badewelt, gdzie znajdziesz rodzinny kryty basen (ze zjeżdżalnią) i saunę. Opcjonalnie: lodowisko jest tuż obok.
Kulinaria w regionie
Kaiserschmarren, Tiroler Gröstl, Käsespätzle - tradycyjne schroniska i restauracje w St. Johann in Tirol oferują wszystkie ulubione zimowe potrawy!
Aby przeżyć coś wyjątkowego między górami a doliną, zarezerwuj kolację w gondoli z regionalnym 5-daniowym menu w wyciągu Eichenhof w St. Johann in Tirol.
Czy wiesz, jak powstaje austriacki sznaps? Odwiedź destylarnię sznapsa Aggstein Edelbrände. Oferuje ona oprowadzanie i degustacje!
Jeśli lubisz sery i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak się je wytwarza i dlaczego niektóre z nich tak brzydko pachną (ale tak dobrze smakują), odwiedź serowarnię Wilder Käser.
Widok na kotlinę St. Johann i szczyt Wilder Kaiser.
Najciekawsze wydarzenia w regionieSprawdź najciekawsze wydarzenia w regionie Hohe Salve.
Kolacja w gondoli
Wyjątkowy wieczór w gondoli: 5-daniowe menu dla smakoszy, aperitif na początek, „flying buffet”. Przy każdym postoju na dolnej stacji czeka nowa kulinarna atrakcja.
Adwent i jarmarki bożonarodzeniowe
Poczuj świąteczną atmosferę, spróbuj tradycyjnych przysmaków i kup lokalne rękodzieło w samym sercu miasta.
Sylwester
Wraz z końcem okresu adwentowego w regionie St. Johann w Tyrolu rozpoczynają się uroczystości związane z Sylwestrem i Nowym Rokiem. Powitaj Nowy Rok w pięknym stylu.
Retro Ski Day
Nostalgiczna podróż w czasie, wypełniona dobrą muzyką i mnóstwem zabawy.
Dirndl & Lederhosen Ski Day
Narciarze w dirndlach i lederhosen są tego dnia mile widziani w St. Johann in Tirol i Oberndorf. Różne zespoły muzyczne zapewnią dobrą atmosferę w schroniskach.
St. Johann Skishow
W każdy wtorek zapraszamy na spektakularny narciarski pokaz na tle obłędnej górskiej panoramy.
Zimowa wędrówka przy świetle księżyca
Weź udział w jednej z cotygodniowych wycieczek z przewodnikiem po regionie. Szczególnie polecamy nocne wycieczki, podczas których spacerując z pochodniami, możesz podziwiać bajkowe zimowe krajobrazy w blasku księżyca. Romantyczna randka lub ekscytująca przygoda dla całej rodziny.
Poststraße 2
6380 St. Johann in Tirol
Telefon: +43 5352 633350