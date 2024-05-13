Obserwuj, jak maluchy stawiają pierwsze kroki na nartach i podziwiaj zimowe słońce zamieniające śnieg w pole diamentów.

Jeśli szukasz niezapomnianych zimowych wrażeń, St. Johann in Tirol może Ci je zapewnić. Wraz z sąsiednimi miejscowościami Oberndorf , Kirchdorf i Erpfendorf czeka na Ciebie z mnóstwem atrakcji i świetnych okazji do oszczędności! Od narciarstwa zjazdowego, biegowego i biathlonu po zimowe wędrówki, sanki i łyżwy – St. Johann in Tirol ma ciekawe propozycje dla osób w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Chcesz przetestować swoje nerwy? Wypróbuj zimowe zjazdy tyrolką, lot tandemowy na paralotni, skoki ze spadochronem lub zarezerwuj lot balonem. A jeśli po całym dniu spędzonym na świeżym powietrzu wolisz po prostu złapać oddech i odpocząć, rozgość się w tradycyjnym schronisku i delektuj się słuszną porcją Kaiserschmarren.

St. Johann in Tirol to wyjątkowo przyjazny rodzinom ośrodek z bezpłatnymi terenami do nauki jazdy dla najmłodszych, sześcioma szkołami, a nawet przedszkolami narciarskimi. Twoje dzieci pokochają towarzystwo maskotki regionu i jej talizmanu, małego yeti, Yappy Yapadu.

Przeżyj austriacką zimową bajkę na stokach i poza nimi – witamy w St. Johann in Tirol!