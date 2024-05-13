Region Murau
Urlop tutaj każdemu dobrze zrobi!
Introduction
Region turystyczny Murau, położony w sercu pięknego górskiego świata południowych Taurów (800-2800 m n.p.m.), jest jednym z najbardziej słonecznych i najbardziej zalesionym regionem Austrii. Nowoczesne systemy naśnieżania zapewniają optymalne warunki na stokach, a wyciągi i kolejki krzesełkowe wygodnie transportują gości do górskich stacji, skąd po różnych trasach można zjechać na nartach do samej doliny.
Siedem ośrodków sportów zimowych oferuje wspaniałe emocje na nartach:
Turracher Höhe: zimowy raj na wysokości 1800 m
Kreischberg: siedziba Pucharu Świata we Freestyle'u
Lachtal z prawdziwie wysokogórskim charakterem
Grebenzen w St. Lambrecht: prawdziwe doświadczenie natury
Tonnerhütten: tu możesz też pojeździć na sankach
Tonneralmlifte w dolinie Krakau: idealny dla rodzin
Familienskilift Schöder: najlepszy wybór dla początkujących
W regionie Murau istnieje również wiele zimowych atrakcji poza stokami narciarskimi. Góry te rozbrzmiewają śmiechem gości, którzy próbują nowych aktywności: snowtubingu na Kreischberg, jazdy na sankach na Zirbitzkogel, czy przejażdżki alpejską kolejką górską Nocky Flitzer na Turracher Höhen. Dla tych, którzy wolą spokojniejsze rzeczy, są romantyczne kuligi konne i zimowe szlaki turystyczne.
Dlaczego warto odwiedzić Murau
Jeden z najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Styrii
7 ośrodków narciarskich w regionie
Doskonale przygotowane trasy z kamerdynerem do usług
Atrakcyjne zniżki i oferty z kartą gościa
Szeroka gama zimowych atrakcji dla całej rodziny
Pierwszorzędna gastronomia na stokach i w dolinach
Ciekawe atrakcje dla narciarzy i nie tylko
Szczególnie warte polecenia aktywności w regionie
Na sankach pod górę
Nie masz ochoty ciągnąć sanek pod górę i przez głęboki śnieg? Po szalonym zjeźzie pozwól wyciągowi wygodnie zaweźć Cię z powrotem na górę.
Narty biegowe przy świetle księżyca
Przejażdżka na nartach biegowych w księżycowym blasku to przygoda, która koi ducha i umysł.
Zima z całego sercaNa stoku, w schronisku, na nartach biegowych lub rakietach śnieżnych - w Murau jest wiele do odkrycia!
Wielkie przeżycia na stoku i poza nimPo sportowych doznaniach przychodzi czas na kulinarne. Styryjskie specjały z lokalnych, świeżych składników serwowane są w autentycznych schroniskach. Posiłki podawane są gościom do stołu, często przez samych gospodarzy.
Wspaniałe widoki
Oferty zakwaterowania w regionie
Najważniejsze wydarzenia
Puchar Świata w snowboardzie i freeski - Kreischberg 2025
Podczas Pucharu Świata FIS w snowboardzie i freeski najlepsi na świecie snowboardziści i narciarze freestylowi rywalizują ze sobą na Kreischbergu.
Najlepsze restauracje dla narciarzy w regionieSprawdź najlepsze schroniska narciarskie i restauracje: ciesz się wspaniałą panoramą i przysmakami regionu!
Eagle on Kreischberg Mountain
Specjalność: nowoczesna architektura, wykwintne jedzenie, zapierające dech w piersiach widoki.
s' Hüttenplatzerl
Specjalność: rodzinna firma z całym sercem, 1836 metrów nad poziomem morza, bezpośrednio przy stoku narciarskim. Regionalne, sezonowe i domowe produkty.
Eagle on Kreischberg Mountain
Specjalność: nowoczesna architektura, wykwintne jedzenie, zapierające dech w piersiach widoki.
s' Hüttenplatzerl
Specjalność: rodzinna firma z całym sercem, 1836 metrów nad poziomem morza, bezpośrednio przy stoku narciarskim. Regionalne, sezonowe i domowe produkty.
Do usług!
Od ponad 20 lat ten wyjątkowy "narciarski lokaj" dba o to, aby zimowe ferie były niezapomniane. Przez cały dzień opiekuje się gośćmi i rozpieszcza im małymi drobiazgami, jak chusteczki, krem do opalania, słodycze, kieliszek wina musującego, a wiosną domowymi lodami. Ponadto goście, którzy spędzają ferie w jednym z 19 obiektów współpracujących z kamerdynerem, mogą bezpłatnie wziąć udział w urozmaiconym programie w jego towarzystwie.
Piwo z dobrego domu
Nie tylko w samym sercu miasta, ale także w najstarszym budynku miasta po intensywnych pracach renowacyjnych powstało nowe miejsce spotkań: historia miesza się tu z tradycją piwowarską.
Nocna e-taksówka w Murau
Usługa ta została uruchomiona w maju 2023 r. w wybraych miejscowościach regionu Murau: Ranten, St. Georgen am Kreischberg i Stadl-Predlitz. Jest to nowa nocna usługa taksówkowa działająca we współpracy z POWER eTaxi. E-nocne taksówki są dostępne od czwartku do soboty w godzinach od 19:00 do 2:00.
Informacje praktyczne
Jak się tu dostać? Najwygodniejszym sposobem dotarcia do Murau jest samochód. Z pociągu można wysiąść na jednej z 5 stacji.
Gdzie się zatrzymać? Niezależnie od tego, czy chcesz zatrzymać się w hotelu tuż przy stoku, w dolinie, czy w gospodarstwie agroturystycznym, możesz wybierać spośród szerokiej gamy opcji opcji.
Ośrodki narciarskie: który z siedmiu ośrodków wybierzesz?
Szkoły narciarskie: szukasz szkółek narciarskich dla siebie lub swoich dzieci, a może po prostu chcesz wypożyczyć narty? Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.
Czego możesz doświadczyć? Wypełnij swój czas poza stokiem ciekawymi wydarzeniami.
Zima od serca
Zimowe doświadczenia w Styrii są tak różnorodne, jak sam krajobraz tej malowniczej krainy. Można tu korzystać ze stoków narciarskich, uprawiać narciarstwo biegowe lub wędrować z rakietami śnieżnymi, podziwiając zapierające dech w piersiach panoramy gór. Styryjska gościnność kusi w przytulnych górskich chatkach, a w okresie adwentu jarmarki bożonarodzeniowe ożywiają miasta i wioski.
W termalnych łaźniach para unosi się w powietrzu, otulając ciepłem, podczas gdy na zewnątrz panuje zimowy chłód. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i delektować się osobistymi przeżyciami. Nadszedł czas, aby doświadczyć zimy wszystkimi zmysłami i odkryć krajobraz, który przynosi radość i ukojenie.
Region Murau
Liechtensteinstraße 3-5
8850 Murau
Telefon: +4335322720