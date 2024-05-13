Region Murau oferuje 7 ośrodków sportów zimowych. Ferie tutaj są niezapomnianym przeżyciem także dzięki lokalnej kuchni.

Region turystyczny Murau, położony w sercu pięknego górskiego świata południowych Taurów (800-2800 m n.p.m.), jest jednym z najbardziej słonecznych i najbardziej zalesionym regionem Austrii. Nowoczesne systemy naśnieżania zapewniają optymalne warunki na stokach, a wyciągi i kolejki krzesełkowe wygodnie transportują gości do górskich stacji, skąd po różnych trasach można zjechać na nartach do samej doliny.

Siedem ośrodków sportów zimowych oferuje wspaniałe emocje na nartach:

Turracher Höhe : zimowy raj na wysokości 1800 m

Kreischberg : siedziba Pucharu Świata we Freestyle'u

Lachtal z prawdziwie wysokogórskim charakterem

Grebenzen w St. Lambrecht : prawdziwe doświadczenie natury

Tonnerhütten : tu możesz też pojeździć na sankach

Tonneralmlifte w dolinie Krakau : idealny dla rodzin

Familienskilift Schöder: najlepszy wybór dla początkujących

W regionie Murau istnieje również wiele zimowych atrakcji poza stokami narciarskimi. Góry te rozbrzmiewają śmiechem gości, którzy próbują nowych aktywności: snowtubingu na Kreischberg, jazdy na sankach na Zirbitzkogel, czy przejażdżki alpejską kolejką górską Nocky Flitzer na Turracher Höhen. Dla tych, którzy wolą spokojniejsze rzeczy, są romantyczne kuligi konne i zimowe szlaki turystyczne.