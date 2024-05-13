Two skiers with helmets and goggles braking on a ski slope, snow spray, bright blue sky.
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Region Murau
Urlop tutaj każdemu dobrze zrobi!

Region Murau oferuje 7 ośrodków sportów zimowych. Ferie tutaj są niezapomnianym przeżyciem także dzięki lokalnej kuchni.

Region turystyczny Murau, położony w sercu pięknego górskiego świata południowych Taurów (800-2800 m n.p.m.), jest jednym z najbardziej słonecznych i najbardziej zalesionym regionem Austrii. Nowoczesne systemy naśnieżania zapewniają optymalne warunki na stokach, a wyciągi i kolejki krzesełkowe wygodnie transportują gości do górskich stacji, skąd po różnych trasach można zjechać na nartach do samej doliny.

Siedem ośrodków sportów zimowych oferuje wspaniałe emocje na nartach:

  • Turracher Höhe: zimowy raj na wysokości 1800 m

  • Kreischberg: siedziba Pucharu Świata we Freestyle'u

  • Lachtal z prawdziwie wysokogórskim charakterem

  • Grebenzen w St. Lambrecht: prawdziwe doświadczenie natury

  • Tonnerhütten: tu możesz też pojeździć na sankach

  • Tonneralmlifte w dolinie Krakau: idealny dla rodzin

  • Familienskilift Schöder: najlepszy wybór dla początkujących

W regionie Murau istnieje również wiele zimowych atrakcji poza stokami narciarskimi. Góry te rozbrzmiewają śmiechem gości, którzy próbują nowych aktywności: snowtubingu na Kreischberg, jazdy na sankach na Zirbitzkogel, czy przejażdżki alpejską kolejką górską Nocky Flitzer na Turracher Höhen. Dla tych, którzy wolą spokojniejsze rzeczy, są romantyczne kuligi konne i zimowe szlaki turystyczne.

Region w liczbach
Ośrodki narciarskie4
Ośrodki narciarskie dla rodzin3
Trasy narciarskie150 km
Trasy biegowe170 km
Zimowe szlaki turystyczne180 km
Liczba wyciągów68
Szkoły narciarskie11
Położenie ośrodka800-2770 m n.p.m.
Sezon narciarskiod grudnia do kwietnia
Liczba schronisk i restauracji176
Dojazd
Noclegi
Wydarzenia
Szkółki
Kamerki internetowe
Narty i snowboard

Dlaczego warto odwiedzić Murau

  • Jeden z najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Styrii

  • 7 ośrodków narciarskich w regionie

  • Doskonale przygotowane trasy z kamerdynerem do usług

  • Atrakcyjne zniżki i oferty z kartą gościa

  • Szeroka gama zimowych atrakcji dla całej rodziny

  • Pierwszorzędna gastronomia na stokach i w dolinach

  • Ciekawe atrakcje dla narciarzy i nie tylko

Więcej informacji o regionieOśrodek narciarski

Szczególnie warte polecenia aktywności w regionie

Na sankach pod górę

Nie masz ochoty ciągnąć sanek pod górę i przez głęboki śnieg? Po szalonym zjeźzie pozwól wyciągowi wygodnie zaweźć Cię z powrotem na górę.

Pod górę wyciągiem!

Narty biegowe przy świetle księżyca

Przejażdżka na nartach biegowych w księżycowym blasku to przygoda, która koi ducha i umysł.

Uroki przyrody nocą

Radość z wędrówki po świeżym puchu

Marzy Ci się wędrówka wśród zapierających dech w piersiach krajobrazów wokół Frauenalpe? Zwieńcz ją styryjskimi specjałami w schronisku Murauer Hütte.

Styryjskie przysmaki

Zima z całego serca

Na stoku, w schronisku, na nartach biegowych lub rakietach śnieżnych - w Murau jest wiele do odkrycia!

Wielkie przeżycia na stoku i poza nim

Po sportowych doznaniach przychodzi czas na kulinarne. Styryjskie specjały z lokalnych, świeżych składników serwowane są w autentycznych schroniskach. Posiłki podawane są gościom do stołu, często przez samych gospodarzy.

Wspaniałe widoki

Szczyt Frauenalpe

Widok na: masyw Tauern, w pogodne dni aż po Großglockner.

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Eagle na Kreischberg

Zalety: nowoczesna architektura, wykwintna kuchnia, zapierające dech w piersiach widoki.

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Szczyt Grebenzen

Widok na: St. Lambrecht i otaczające góry

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Oferty zakwaterowania w regionie

Znajdź idealne zakwaterowanie

Najważniejsze wydarzenia

Puchar Świata w snowboardzie i freeski - Kreischberg 2025

10-11.01.2025
Kreischberg Kreischbergstraße  1, 8861 St. Lorenzen ob Murau

Podczas Pucharu Świata FIS w snowboardzie i freeski najlepsi na świecie snowboardziści i narciarze freestylowi rywalizują ze sobą na Kreischbergu.

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Adwent

od 29.11.2024
Rarusz w Murau Raffaltplatz  10, 8850 Murau

Biżuteria, rękodzieło, drewniane zabawki, ręcznie robione przedmioty, kulinarne przysmaki, muzyka, galeria zdjęć i przytulna kawiarnia w historycznym otoczeniu.

Jarmark bożonarodzeniowy

Najlepsze restauracje dla narciarzy w regionie

Sprawdź najlepsze schroniska narciarskie i restauracje: ciesz się wspaniałą panoramą i przysmakami regionu!

Eagle on Kreischberg Mountain

Specjalność: nowoczesna architektura, wykwintne jedzenie, zapierające dech w piersiach widoki.

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s' Hüttenplatzerl

Specjalność: rodzinna firma z całym sercem, 1836 metrów nad poziomem morza, bezpośrednio przy stoku narciarskim. Regionalne, sezonowe i domowe produkty.

Więcej informacji
Rozkoszuj się obsługą kamerdynera

Do usług!

Od ponad 20 lat ten wyjątkowy "narciarski lokaj" dba o to, aby zimowe ferie były niezapomniane. Przez cały dzień opiekuje się gośćmi i rozpieszcza im małymi drobiazgami, jak chusteczki, krem do opalania, słodycze, kieliszek wina musującego, a wiosną domowymi lodami. Ponadto goście, którzy spędzają ferie w jednym z 19 obiektów współpracujących z kamerdynerem, mogą bezpłatnie wziąć udział w urozmaiconym programie w jego towarzystwie.

Daj się rozpieścić
Wskazówka kulinarna

Piwo z dobrego domu

Nie tylko w samym sercu miasta, ale także w najstarszym budynku miasta po intensywnych pracach renowacyjnych powstało nowe miejsce spotkań: historia miesza się tu z tradycją piwowarską.

Dowiedz się więcej
Zrównoważony rozwój

Nocna e-taksówka w Murau

Usługa ta została uruchomiona w maju 2023 r. w wybraych miejscowościach regionu Murau: Ranten, St. Georgen am Kreischberg i Stadl-Predlitz. Jest to nowa nocna usługa taksówkowa działająca we współpracy z POWER eTaxi. E-nocne taksówki są dostępne od czwartku do soboty w godzinach od 19:00 do 2:00.

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Dobrze wiedzieć

Informacje praktyczne

Jak się tu dostać? Najwygodniejszym sposobem dotarcia do Murau jest samochód. Z pociągu można wysiąść na jednej z 5 stacji.

Gdzie się zatrzymać? Niezależnie od tego, czy chcesz zatrzymać się w hotelu tuż przy stoku, w dolinie, czy w gospodarstwie agroturystycznym, możesz wybierać spośród szerokiej gamy opcji opcji.

Ośrodki narciarskie: który z siedmiu ośrodków wybierzesz?

Szkoły narciarskie: szukasz szkółek narciarskich dla siebie lub swoich dzieci, a może po prostu chcesz wypożyczyć narty? Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Czego możesz doświadczyć? Wypełnij swój czas poza stokiem ciekawymi wydarzeniami.

Zima od serca

Zimowe doświadczenia w Styrii są tak różnorodne, jak sam krajobraz tej malowniczej krainy. Można tu korzystać ze stoków narciarskich, uprawiać narciarstwo biegowe lub wędrować z rakietami śnieżnymi, podziwiając zapierające dech w piersiach panoramy gór. Styryjska gościnność kusi w przytulnych górskich chatkach, a w okresie adwentu jarmarki bożonarodzeniowe ożywiają miasta i wioski.

W termalnych łaźniach para unosi się w powietrzu, otulając ciepłem, podczas gdy na zewnątrz panuje zimowy chłód. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i delektować się osobistymi przeżyciami. Nadszedł czas, aby doświadczyć zimy wszystkimi zmysłami i odkryć krajobraz, który przynosi radość i ukojenie.

Odkryj zielone serce zimy
Kontakt
Odkryj Murau

Region Murau

Liechtensteinstraße 3-5

8850 Murau

Telefon: +4335322720

info@regionmurau.at
https://www.steiermark.com/en/Murau
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