Klosterneuburg Abbey
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Opactwo w Klosterneuburgu
Zimowa magia i wystawa orchidei

Klasztor w Klosterneuburgu, tylko kilka minut drogi od Wiednia, łączy historię, sztukę i niezwykłe wrażenia. Wiosną 2027 roku zaprasza na wystawę orchidei.

Ponad 900 lat historii, znaczące skarby sztuki oraz najstarsza w Austrii winnica sprawiają, że opactwo w Klosterneuburgu jest wyjątkowym celem podróży tuż za granicami Wiednia.

Od momentu założenia przez margrabiego Leopolda III w 1114 roku mieszkają i działają tu kanonicy regularni św. Augustyna. Do dziś opactwo jest jednocześnie klasztorem, instytucją kulturalną i winnicą - historycznym miejscem, które niezmiennie tętni życiem.

Podczas wizyty można w jednym miejscu odkryć różne epoki austriackiej historii.

Kto pragnie głębiej poznać opactwo, może podczas wycieczki z przewodnikiem zapoznać się z najważniejszymi częściami i historią tego miejsca. W ten sposób odkrywa się wyjątkową różnorodność tego miejsca: średniowieczna sztuka spotyka się z barokowym przepychem, życie klasztorne z historią cesarską, a wielowiekowa tradycja z teraźniejszością.

Klasztor w Klosterneuburgu jest czymś znacznie więcej niż tylko zabytkowym budynkiem. Jest to miejsce, w którym klasztor, historia, sztuka, cesarze i wino łączą się ze sobą w wyjątkowy sposób – i gdzie nawet po ponad 900 latach wciąż można odkrywać coś nowego.

Od 27 lutego do 15 marca 2027 r. wystawa orchidei i roślin egzotycznych doda temu miejscu barwnego akcentu.

Fakty i liczby
Budowa1114 r.
Winnica108 Ha, założona w roku budowy opactwa
PołożenieDolna Austria, 4 km od granic administracyjnych Wiednia
FundatorzyMargrabia Leopold III Babenberg i jego żona Agnieszka von Waiblingen
Zakonkanonicy regularni św. Augustyna
Dojazd
Wydarzenia

Bilety na zwiedzanie opactwa kosztują od 10 € i są dostępne online na stronie internetowej.

Szczególnie polecamy duże oprowadzanie oraz zwiedzanie klasztornej winnicy.

Największe skarby opactwa w Klosterneuburgu

  • Do najważniejszych skarbów sztuki opactwa należy słynny na całym świecie ołtarz z Verdun. To arcydzieło, stworzone w 1181 roku przez Mikołaja z Verdun, z jego kunsztownie emaliowanymi tablicami, uchodzi za jedno z najwybitniejszych dzieł europejskiego średniowiecza. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się miejsce pochówku św. Leopolda, założyciela opactwa i patrona Dolnej Austrii.

  • Imponującym kontrastem w stosunku do średniowiecznego świata jest wspaniały barokowy kościół opactwa. Jego monumentalna architektura, bogate wyposażenie oraz wielkie organy uroczystościowe świadczą o długiej tradycji religijnej i muzycznej tego miejsca. Historyczne organy z XVII wieku zachowały się do dziś niemal w stanie oryginalnym i należą do najważniejszych zabytkowych organów w Europie.

  • Również Habsburgowie pozostawili w opactwie swoje ślady. Cesarz Karol VI chciał w XVIII wieku przekształcić Klosterneuburg w monumentalny kompleks klasztorno-rezydencyjny. Jego ambitny projekt pozostał niedokończony, jednak zachowane apartamenty cesarskie do dziś dają wgląd w barokowy świat rodziny cesarskiej. W skarbcu znajduje się ponadto austriacka korona arcyksiężyca z 1616 roku, jeden z najważniejszych symboli historii Austrii.

Najstarsza winnica w Austrii

Jednak Klosterneuburg to nie tylko kościoły, zabytkowe pomieszczenia i zbiory. Pod opactwem kryje się jeszcze jeden świat: rozległe piwnice najstarszej istniejącej winnicy w Austrii. Uprawa winorośli od wieków jest częścią opactwa i do dziś kształtuje jego historię. Podczas wycieczki po piwnicach winiarskich trasa prowadzi przez historyczne sklepienia piwniczne aż do nowoczesnej piwnicy z beczkami barrique. Późniejsza degustacja daje możliwość poznania win opactwa również pod względem smaku. Sprawdź szczegóły

Wydarzenia

Wystawa orchidei i roślin egzotycznych

27.02.2027 – 15.03.2027
Opactwo, Klosterneuburg

80 kolorów świata - niezwykła wystawa roślin z całego świata.

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Koncert adwentowy HÄNDEL & VIVALDI

5.12.2026
Opactwo, Klosterneuburg

Słynne dzieła Händla i Vivaldiego zabrzmią w barokowych wnętrzach opactwa.

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Adwentowy koncert organowy

13.12.2026
Kościół opactwa (Stiftkirche), Klosterneuburg

Pieter van Dijk zagra dzieła J. P. Sweelinck, A. van Noordt, H. Scheidemann u. a.

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Wystawa "Frei sein"

3.12.2026 – 15.02.2027
Opactwo, Klosterneuburg

Wystawa "Frei sein" (pol. Być wolnym) prezentuje dzieła twórców ze związku artystów w Klosterneuburgu.

Sprawdź szczegóły wkrótce

FAQ

Stift Klosterneuburg to XII-wieczne opactwo kanoników regularnych św. Augustyna, założone w 1114 roku przez św. Leopolda III Babenberga, patrona Austrii. Kompleks położony nad Dunajem, tuż pod granicami Wiednia, łączy funkcję żywego klasztoru z rolą skarbnicy sztuki i historii — a zimą, gdy w kompleksie panuje mniejszy tłok niż latem, zwiedzanie może być bardziej kameralne i spokojne.

Najwygodniej pociągiem S40 ze stacji Heiligenstadt (linia metra U4) w kierunku Klosterneuburg-Kierling, a stamtąd ok. 15 minut pieszo do opactwa. Alternatywnie można dojechać autobusem linii 400 lub 401 (też ze stacji Heiligenstadt) do przystanku Klosterneuburg – Stiftsgarten, skąd do wejścia dla zwiedzających prowadzi ok. 10-minutowy spacer przez ogrody. Samochodem to zaledwie kilkanaście minut jazdy drogą B14 od granic Wiednia, a na miejscu dostępny jest parking.

W sezonie zimowym opactwo jest zwykle otwarte codziennie w węższych godzinach niż latem (orientacyjnie 10:00–16:00, w porównaniu do 9:00–18:00 latem) — dokładne godziny i ewentualne dni wolne od zwiedzania warto sprawdzić bezpośrednio na stift-klosterneuburg.at przed wizytą. Bilet wstępu (z dostępem do skarbca, wystawy rocznej i muzeum) kosztuje zazwyczaj ok. 10–20 €, w zależności od wybranego wariantu (z przewodnikiem, z audioprzewodnikiem lub bez).

Najcenniejszym eksponatem jest słynny ołtarz z Verdun autorstwa Mikołaja z Verdun (XII w.) w kaplicy św. Leopolda, a także korona arcyksiążęca w skarbcu. Opactwo szczyci się również największym prywatnym księgozbiorem w Austrii oraz zabytkową barokową piwnicą winną — wciąż działającą winiarnią, gdzie można zwiedzić historyczne pomieszczenia i skosztować lokalnych win.

Tak — na początku grudnia (zwykle w pierwszy weekend adwentu) w tzw. Binderstadl na terenie opactwa odbywa się tradycyjny jarmark adwentowy, połączony z koncertami w kościele klasztornym i atrakcjami dla dzieci. To dobra okazja, by połączyć zwiedzanie zabytków z klimatem świątecznym — warto jednak sprawdzić dokładne daty na dany rok.

Poza tym w okresie adwentu opactwo Klosterneuburg organizuje koncerty muzyki dawnej w swoich zabytkowych wnętrzach. W sezonie 2026/27 zaplanowano m.in. koncert "Händel & Vivaldi" (5 grudnia 2026) oraz adwentowy koncert organowy w kościele opactwa (13 grudnia 2026), podczas którego holenderski organista Pieter van Dijk wykona utwory dawnych mistrzów, takich jak Sweelinck, van Noordt czy Scheidemann — na zabytkowych, XVII-wiecznych organach opactwa.

Poza koncertami warto też zwrócić uwagę na wystawy czasowe (np. wystawę "Frei sein" prezentującą twórczość lokalnego związku artystów, otwartą od 3 grudnia 2026 do 15 lutego 2027).

Warto pamiętać, że konkretne daty i program wydarzeń zmieniają się sezonowo — najbardziej aktualne informacje i bilety na koncerty warto sprawdzać bezpośrednio na stronie stift-klosterneuburg.at.

Kontakt Opactwo w Klosterneuburgu

Stiftsplatz 1

3400 Klosterneuburg

Telefon: +43 2243 411 212

tours@stift-klosterneuburg.at
www.stift-klosterneuburg.at

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