Klasztor w Klosterneuburgu, tylko kilka minut drogi od Wiednia, łączy historię, sztukę i niezwykłe wrażenia. Wiosną 2027 roku zaprasza na wystawę orchidei.

Ponad 900 lat historii, znaczące skarby sztuki oraz najstarsza w Austrii winnica sprawiają, że opactwo w Klosterneuburgu jest wyjątkowym celem podróży tuż za granicami Wiednia.

Od momentu założenia przez margrabiego Leopolda III w 1114 roku mieszkają i działają tu kanonicy regularni św. Augustyna. Do dziś opactwo jest jednocześnie klasztorem, instytucją kulturalną i winnicą - historycznym miejscem, które niezmiennie tętni życiem.

Podczas wizyty można w jednym miejscu odkryć różne epoki austriackiej historii.

Kto pragnie głębiej poznać opactwo, może podczas wycieczki z przewodnikiem zapoznać się z najważniejszymi częściami i historią tego miejsca. W ten sposób odkrywa się wyjątkową różnorodność tego miejsca: średniowieczna sztuka spotyka się z barokowym przepychem, życie klasztorne z historią cesarską, a wielowiekowa tradycja z teraźniejszością.

Klasztor w Klosterneuburgu jest czymś znacznie więcej niż tylko zabytkowym budynkiem. Jest to miejsce, w którym klasztor, historia, sztuka, cesarze i wino łączą się ze sobą w wyjątkowy sposób – i gdzie nawet po ponad 900 latach wciąż można odkrywać coś nowego.

Od 27 lutego do 15 marca 2027 r. wystawa orchidei i roślin egzotycznych doda temu miejscu barwnego akcentu.