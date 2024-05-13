Opactwo w Klosterneuburgu
Zimowa magia i wystawa orchidei
Introduction
Ponad 900 lat historii, znaczące skarby sztuki oraz najstarsza w Austrii winnica sprawiają, że opactwo w Klosterneuburgu jest wyjątkowym celem podróży tuż za granicami Wiednia.
Od momentu założenia przez margrabiego Leopolda III w 1114 roku mieszkają i działają tu kanonicy regularni św. Augustyna. Do dziś opactwo jest jednocześnie klasztorem, instytucją kulturalną i winnicą - historycznym miejscem, które niezmiennie tętni życiem.
Podczas wizyty można w jednym miejscu odkryć różne epoki austriackiej historii.
Kto pragnie głębiej poznać opactwo, może podczas wycieczki z przewodnikiem zapoznać się z najważniejszymi częściami i historią tego miejsca. W ten sposób odkrywa się wyjątkową różnorodność tego miejsca: średniowieczna sztuka spotyka się z barokowym przepychem, życie klasztorne z historią cesarską, a wielowiekowa tradycja z teraźniejszością.
Klasztor w Klosterneuburgu jest czymś znacznie więcej niż tylko zabytkowym budynkiem. Jest to miejsce, w którym klasztor, historia, sztuka, cesarze i wino łączą się ze sobą w wyjątkowy sposób – i gdzie nawet po ponad 900 latach wciąż można odkrywać coś nowego.
Od 27 lutego do 15 marca 2027 r. wystawa orchidei i roślin egzotycznych doda temu miejscu barwnego akcentu.
Bilety na zwiedzanie opactwa kosztują od 10 € i są dostępne online na stronie internetowej.
Szczególnie polecamy duże oprowadzanie oraz zwiedzanie klasztornej winnicy.
Do najważniejszych skarbów sztuki opactwa należy słynny na całym świecie ołtarz z Verdun. To arcydzieło, stworzone w 1181 roku przez Mikołaja z Verdun, z jego kunsztownie emaliowanymi tablicami, uchodzi za jedno z najwybitniejszych dzieł europejskiego średniowiecza. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się miejsce pochówku św. Leopolda, założyciela opactwa i patrona Dolnej Austrii.
Imponującym kontrastem w stosunku do średniowiecznego świata jest wspaniały barokowy kościół opactwa. Jego monumentalna architektura, bogate wyposażenie oraz wielkie organy uroczystościowe świadczą o długiej tradycji religijnej i muzycznej tego miejsca. Historyczne organy z XVII wieku zachowały się do dziś niemal w stanie oryginalnym i należą do najważniejszych zabytkowych organów w Europie.
Również Habsburgowie pozostawili w opactwie swoje ślady. Cesarz Karol VI chciał w XVIII wieku przekształcić Klosterneuburg w monumentalny kompleks klasztorno-rezydencyjny. Jego ambitny projekt pozostał niedokończony, jednak zachowane apartamenty cesarskie do dziś dają wgląd w barokowy świat rodziny cesarskiej. W skarbcu znajduje się ponadto austriacka korona arcyksiężyca z 1616 roku, jeden z najważniejszych symboli historii Austrii.
Najstarsza winnica w Austrii
Jednak Klosterneuburg to nie tylko kościoły, zabytkowe pomieszczenia i zbiory. Pod opactwem kryje się jeszcze jeden świat: rozległe piwnice najstarszej istniejącej winnicy w Austrii. Uprawa winorośli od wieków jest częścią opactwa i do dziś kształtuje jego historię. Podczas wycieczki po piwnicach winiarskich trasa prowadzi przez historyczne sklepienia piwniczne aż do nowoczesnej piwnicy z beczkami barrique. Późniejsza degustacja daje możliwość poznania win opactwa również pod względem smaku. Sprawdź szczegóły
Wydarzenia
Wystawa orchidei i roślin egzotycznych
80 kolorów świata - niezwykła wystawa roślin z całego świata.
Koncert adwentowy HÄNDEL & VIVALDI
Słynne dzieła Händla i Vivaldiego zabrzmią w barokowych wnętrzach opactwa.
Adwentowy koncert organowy
Pieter van Dijk zagra dzieła J. P. Sweelinck, A. van Noordt, H. Scheidemann u. a.
FAQ
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg
Telefon: +43 2243 411 212