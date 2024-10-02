Zimą na odwiedzających czekają słynne zabytki, tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe, fantastyczne wydarzenia muzyczne w czasie adwentu i doskonałe ośrodki narciarskie.

Spacer po ośnieżonym ogrodzie zamku Mirabell lub przejażdżka dorożką po historycznym centrum.... Prawie żadne inne miasto nie oferuje tyle zimowego romantyzmu, co Salzburg zimą. Podczas wędrówki po popularnych jarmarkach bożonarodzeniowych można rozgrzać się przy filiżance grzanego wina lub kawy w jednej z tradycyjnych kawiarni. Następnie wizyta na słynnej Getreidegasse, przeglądanie wyrobów w oryginalnych warsztatach rzemieślniczych i zakończenie dnia w zimowym Salzburgu kolacją przy świecach w średniowiecznej twierdzy Hohensalzburg.