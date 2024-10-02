Salzburg wieczorową porą zimą
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Salzburg zimą: aktualności
Scena świata zimą

Zimą na odwiedzających czekają słynne zabytki, tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe, fantastyczne wydarzenia muzyczne w czasie adwentu i doskonałe ośrodki narciarskie.

Spacer po ośnieżonym ogrodzie zamku Mirabell lub przejażdżka dorożką po historycznym centrum.... Prawie żadne inne miasto nie oferuje tyle zimowego romantyzmu, co Salzburg zimą. Podczas wędrówki po popularnych jarmarkach bożonarodzeniowych można rozgrzać się przy filiżance grzanego wina lub kawy w jednej z tradycyjnych kawiarni. Następnie wizyta na słynnej Getreidegasse, przeglądanie wyrobów w oryginalnych warsztatach rzemieślniczych i zakończenie dnia w zimowym Salzburgu kolacją przy świecach w średniowiecznej twierdzy Hohensalzburg.

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5 powodów, dla których warto odwiedzić Salzburg

Czy wiesz, że...?

  • Jarmark bożonarodzeniowy w Salzburgu jest jednym z najstarszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie, z tradycją sięgającą ponad 500 lat i ponad 45-letnią historią.

  • 95% produktów na Salzburskim Jarmarku Bożonarodzeniowym pochodzi bezpośrednio z Salzburga.

  • W Salzburgu znajduje się również Muzeum Bożego Narodzenia i sklep z dekoracjami świątecznymi.

Czego nie wolno przegapić w Salzburgu

Diabły, krampusy

Krampus i parady przebierańców, odbywające się pod koniec listopada i na początku grudnia, to kluczowe atrakcje zimy w Salzburgu.

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Jarmarki bożonarodzeniowe

Adwent wzbogacają kameralne koncerty bożonarodzeniowe oraz tradycyjne kolędowanie.

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Kulinaria i zakupy

Bale Mozarta, tradycyjne restauracje, przytulne kawiarnie i rodzinne warsztaty rzemieślnicze – 800 sklepów w centrum miasta oferuje najwyższą jakość.

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Salzburskie Nockerln i strudel jabłkowy

Zakasaj rękawy na lekcji gotowania i przygotuj dwa najpopularniejsze desery w Salzburgu!

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Spędź zimowy weekend w Salzburgu!

Korzystaj z Salzburg Card

  • Do wyboru 24, 48 lub 72 godzin

  • Karta umożliwia jednorazowy wolny wstęp do wszystkich zabytków i muzeów w mieście oraz atrakcyjne zniżki na różne imprezy, transport publiczny i wiele innych

Wszystko o Salzburg Card
Z Salzburga na narty

Narciarstwo i miasto

Z karnetem narciarskim możesz korzystać z bezpłatnego dojazdu transportem publicznym do stoków w całym regionie Salzburga. Zapraszamy wszystkich entuzjastów sportów zimowych, którzy chcą połączyć jazdę na nartach z kulturą, sztuką i zakupami, do ośrodków narciarskich w pobliżu Salzburga, takich jak Snow Space Flachau i Gastein.

Snow Space FlachauOśrodek narciarski Gastein
Magia adwentuw mieście Mozarta

Muzeum Historii Naturalnej i Techniki

Muzeum Historii Naturalnej i Techniki (Haus der Natur) łączy w sobie szereg wystaw oraz interaktywne centrum nauki, co zachwyca odwiedzających w każdym wieku.

Więcej informacji

Dzielnica katedralna Domquartier

Spacer po DomQuartier w imponujący sposób ukazuje interakcję 1300-letniej historii władzy, sztuki, muzyki i architektury.

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Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Mönchsberg

Inspirujące połączenie wybitnych wystaw współczesnych artystów z niezwykłą architekturą i panoramicznym widokiem na całe miasto. Tutaj nowoczesna sztuka spotyka się z wyjątkową atmosferą Salzburga.

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Salzburski jarmark adwentowy

Historyczny rynek adwentowy w Salzburgu przy Dom i Residenzplatz (Salzburger Christkindlmarkt) jest jednym z najpiękniejszych i najstarszych jarmarków świątecznych na świecie.

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Salzburg jest zawsze zachwycający i wszyscy twierdzą, że w tym momencie prezentuje się najpiękniej!

Hermann Bahr, pisarz

Programy adwentowe i bożonarodzeniowe

Koncerty

  • Salzburskie Kolędowanie Adwentowe w Teatrze Festiwalowym "Wiara, Nadzieja, Miłość!": 28 listopada - 14 grudnia 2025 r.

  • The Original Salzburg Advent "Spirit of Advent": 29 listopada - 14 grudnia 2025 r.

  • Salzburg Shepherd's Advent "Mary's Dream": 28 listopada - 8 grudnia 2025 r.

  • Salzburskie Serenady Adwentowe "Zawsze trochę więcej światła": 29 listopada - 14 grudnia 2025 r.

  • Koncerty na zamku w Salzburgu: 20 listopada - 25 grudnia 2025 r.

  • Salzburskie Koncerty muzyki klasycznej: listopad-grudzień 2025 r.

Jarmarki

  • Jarmark bożonarodzeniowy na placu Duomo i Residenzplatz: 20 listopada 2025 r. - 1 stycznia 2026 r.

  • Advent Magic in Hellbrunn: 20 listopada - 24 grudnia 2025 r.

  • Jarmark bożonarodzeniowy na placu Mirabell: 20 listopada - 31 grudnia 2025 r.

  • Gwieździsty Adwent: 20 listopada 2025 r. - 6 stycznia 2026 r.

  • Jarmark charytatywny na Starym Mieście: 21 listopada - 22 grudnia 2025 r.

Kalendarz wydarzeń

Sprawdź wszystkie wydarzenia w Salzburgu i okolicy - od koncertów, przez jarmarki, po inne atrakcje w mieście Mozarta.

Zobacz kalendarz

Salzburg – prawdziwa zimowa bajka

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Kontakt
salzburg.info

Tourismus Salzburg GmbH

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

Telefon: +43-662-88987-0

tourist@salzburg.info
salzburg.info

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