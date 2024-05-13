114 km tras narciarskich, 25 górskich schronisk i malownicze tyrolskie wioski. Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau to jeden z najbardziej przyjaznych rodzinom regionów.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau w Tyrolu to wspaniały ośrodek narciarski: znajduje się niecałą godzinę jazdy na wchód od Innsbrucku i wciąż emanuje pierwotnym, nieskomplikowanym urokiem, które leży u podstaw narciarstwa alpejskiego. Jeden ośrodek narciarski, cztery góry: Wiedersberger Horn (2 128 m), Schatzberg (1 903 m), Markbachjoch i Reither Kogel oferują łącznie 114 km tras dla narciarzy na każdym poziomie zaawansowania.

To, co wyróżnia Ski Juwel, to połączenie oferty tras sięgających aż do wysokości 2 030 m z wyjątkową atmosferą. Nie jest to anonimowy ośrodek narciarski, lecz idylliczne tyrolskie wioski, 25 uroczych schronisk górskich z regionalną kuchnią oraz autentyczny charakter.

Dzieci do 6 lat jeżdżą na nartach za darmo . Dziesięć szkół narciarskich zapewnia opiekę zarówno początkującym, jak i zaawansowanym — w tym z instruktorami mówiącymi po polsku (na zapytanie) .