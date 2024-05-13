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Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Still real - autentyczny ośrodek narciarski w sercu Tyrolu

114 km tras narciarskich, 25 górskich schronisk i malownicze tyrolskie wioski. Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau to jeden z najbardziej przyjaznych rodzinom regionów.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau w Tyrolu to wspaniały ośrodek narciarski: znajduje się niecałą godzinę jazdy na wchód od Innsbrucku i wciąż emanuje pierwotnym, nieskomplikowanym urokiem, które leży u podstaw narciarstwa alpejskiego. Jeden ośrodek narciarski, cztery góry: Wiedersberger Horn (2 128 m), Schatzberg (1 903 m), Markbachjoch i Reither Kogel oferują łącznie 114 km tras dla narciarzy na każdym poziomie zaawansowania.

To, co wyróżnia Ski Juwel, to połączenie oferty tras sięgających aż do wysokości 2 030 m z wyjątkową atmosferą. Nie jest to anonimowy ośrodek narciarski, lecz idylliczne tyrolskie wioski, 25 uroczych schronisk górskich z regionalną kuchnią oraz autentyczny charakter.

Dzieci do 6 lat jeżdżą na nartach za darmo. Dziesięć szkół narciarskich zapewnia opiekę zarówno początkującym, jak i zaawansowanym — w tym z instruktorami mówiącymi po polsku (na zapytanie).

Poza stokami czekają tory saneczkowe, alpejska kolejka górska Alpbachtaler Lauser-Sauser, First Line Skiing w marcu oraz cotygodniowe nocne atrakcje narciarskie. Do każdego pobytu goście otrzymują bezpłatnie kartę Alpbachtal Card lub Wildschönau Card, które zapewniają dostęp do autobusów narciarskich, zimowych wycieczek z przewodnikiem i innych atrakcji.
Więcej o Ski Juwel

Fakty i liczby
Góry narciarskie4 (Wiedersberger Horn, Schatzberg, Markbachjoch, Reither Kogel)
Trasy narciarskie114 km
Wyciągi narciarskie43
Szkoły narciarskie10
Schroniska25
Trasy narciarstwa biegowego> 100 km
Trasy zimowych wędrówek> 100 km
Wysokość690-2030 m n.p.m.
Najwyższa góra w regionieWiedersberger Horn (2128 m n.p.m.)

Sezon narciarski:

4 grudnia 2026 - 4 kwietnia 2027

Skipassy
Pogoda
Raport śniegowy
Noclegi
Dojazd

Polecamy w Ski Juwel

Wiedersberger Horn: najwyższy szczyt w Ski Juwel, 2128 m

Trasy dla zaawansowanych, platforma widokowa Top of Alpbachtal z widokiem 360°, teren rodzinny z trasą funslope, KidsRun i pomiatrem prędkości. First Line Skiing w marcu.

Więcej o Wiedersberger Horn

Schatzberg: między Alpbachtal a Wildschönau

Szerokie trasy, Kraina Krasnoludków, schronisko Gipföhit z ekologiczną zupą wołową i preclową, krzyż na szczycie i funpark Wave Run. Połączenie z Alpbachtal kolejką.

Więcej o Schatzberg

Markbachjoch: spokój, widoki i kapliczka - ukryta atrakcja

Przestronny ośrodek narciarski położony powyżej Niederau, z popularnym schroniskiem Norderbergalm. Spokojna kaplica przy górnej stacji z widokiem na Wildschönau.

Więcej o Markbachjoch

Reither Kogel: ośrodek narciarski z nocną jazdą

W Reith im Alpbachtal znajdziesz stoki przyjazne rodzinom. A w czwartki i piątki obszar ten zamienia się w jeden z największych ośrodków narciarstwa nocnego w Tyrolu.

Więcej o Reither Kogel

Dlaczego Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

  • Idealne miejsce dla rodzin: trasy narciarskie dla wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania – jako najlepszy ośrodek dla rodzin Ski Juwel zdobyło kilka nagród

  • Dedykowane trasy narciarskie, wyciągi i kluby dla dzieci w samym sercu regionu, całodzienna opieka nad dziećmi

  • Świetny stosunek ceny do jakości. Sprawdź oferty zimowe

  • Malownicze wioski jak z zimowej bajki, w tym Alpbach, „najpiękniejsza wioska w Austrii”, oraz Niederau, pierwsza wioska w Wildschönau i brama do rozległej i szerokiej doliny z pięknymi, tradycyjnymi gospodarstwami

  • Lokalne przysmaki w 25 schroniskach i restauracjach

  • Nocna jazda na nartach w wybrane dni

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Tak wygląda zima w Ski Juwel

Still realSki Juwel

Najczęściej zadawane pytania

Pociągiem/autobusem

Skorzystaj z bezpośredniego połączenia kolejowego z Innsbrucku (30 min), Salzburga (1 godz. 20 min) lub Monachium (1 godz. 10 min). Do Wildschönau można dojechać pociągiem - stacją docelową jest Wörgl - a następnie autobusem do Niederau (10 km). Do Alpbach można dojechać bezpośrednim autobusem z Wörgl lub ze stacji kolejowej Brixlegg (8 km).

Samochodem

Najlepiej dojechać autostradą od strony Kufstein.

Dojazd do Ski Juwel

Ośrodek narciarski Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej odpowiednich dla rodzin z dziećmi w Tyrolu. W całym regionie znajdziesz pierwszorzędne szkoły narciarskie, specjalne trasy dla dzieci, snowparki i doskonałą opiekę nad dziećmi. Poza stokami o rozrywkę najmłodszych zadbają takie atrakcje jak Alpbachtaler Lauser-Sauser oraz tory saneczkowe.

Dostępne są również korzystne pakiety dla rodzin, które pozwolą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy. Sprawdź!

Rodzinny urlop w Ski Juwelu

  • Gipföhit na górze Schatzberg Ta nowoczesna górska gospoda w rustykalnym stylu, położona zaledwie kilka kroków od kolejki linowej między Wildschönau a Alpbach, wyróżnia się dużym tarasem słonecznym. Można tu skosztować ekologicznej wołowiny i zupy preclowej, a także innych specjalności lokalu.

  • Norderbergalm na Markbachjoch Do schroniska można dotrzeć w pół godziny trasą narciarską lub zimowym szlakiem turystycznym, znajduje się również w pobliżu toru saneczkowego prowadzącego do Niederau.

  • Böglalm w Inneralpbach To tradycyjne schronisko narciarskie nad Inneralpbach posiada słoneczny taras i słynie z pysznego omleta Kaiserschmarren, serwowanego na patelni XXL.

  • Berggasthof Hornboden na Wiedersberger Horn Schronisko znajduje się bezpośrednio przy trasie zjazdowej przy górnej stacji kolejki linowej Wiedersbergerhornbahn (Alpbach) i wyróżnia się dużym tarasem oraz strefą do relaksu.

Regiony wypoczynkowe Alpbachtal i Wildschönau Położone pomiędzy Alpami Kitzbühelskimi, pasmem Rofan i Alpami Brandenberskimi – tylko ok. 1,5 godziny drogi od Monachium. Urocze wioski, ośnieżone krajobrazy i najmniejsze miasto Austrii sprawiają, że regiony te są jak zimowa bajka o niepowtarzalnym klimacie.

Zabawa na śniegu

Rodzinne narty i snowboard

W Ski Juwel czekają trasy narciarskie dla wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania, w tym małych dzieci! Szkoły narciarskie oferują kursy dla najmłodszych.

Sprawdź

Najlepsze funparki i snowparki

Masz ochotę na rampy, prędkość i triki? Jeśli chcesz zaszaleć, udaj się do Alpbachtal Snowpark na Wiedersberger Horn albo do Snowparku na Schatzberg.

Więcej informacji

Trasy dostępne do wieczora

W czwartek i piątek wybierz się na Reither Kogel, gdzie w godz. 18:30-21:15 możesz skorzystać z oświetlonej trasy narciarskiej (6 km).

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Rodzina i dzieci

Ski Juwel - miejsce przyjazne rodzinom pod każdym względem

Ski Juwel uchodzi za jeden z najbardziej przyjaznych rodzinom ośrodków narciarskich w Tyrolu. Strefy dla dzieci, takie jak Schatzberg Zwergenland i Kinderland JUPPI-DO, oferują zabawowe tereny do nauki jazdy. Dziesięć szkół narciarskich zapewnia opiekę początkującym w każdym wieku. Na terenie ośrodka dostępna jest opieka nad dziećmi, dzięki czemu rodzice mogą bez obaw wyruszyć na stok. Dzieci do 6. roku życia jeżdżą na nartach za darmo. W ramach oferty „Osterspecial” dzieci do 15. roku życia jeżdżą za darmo przy zakupie karnetu narciarskiego dla dorosłych na co najmniej 3 dni.

Meer over gezinnen & kinderen

Zabawa poza stokiem

Sanki

Wjedź kolejką linową na górę i zjedź na sankach. Wybierz jedną z naturalnych tras saneczkowych na Markbachjoch, Schatzberg i Reither Kogel.

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Zjazd z Lauser-Sauser

Zjedź z góry z prędkością do 42 km/h! Trasa o długości 1035 m obejmuje dwa skoki i kilka fal! Zabawna atrakcja dla całej rodziny.

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Po stoku ratrakiem

Dołącz do profesjonalistów w Reither Kogel i pomóż im przygotować trasy narciarskie. Ta 60-minutowa przygoda to obowiązkowa pozycja dla wszystkich narciarzy i ich dzieci!

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Zimowe szlaki piesze

Trasy zaczynają się przy Reither Kogel, górnej stacji Markbachjochbahn i środkowej stacji na Schatzbergu.

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Kuchnia i atmosfera schroniska

25 schronisk górskich w tyrolskim stylu

W Ski Juwel nie ma dużych, anonimowych restauracji samoobsługowych. Jest za to 25 uroczych schronisk i restauracji na halach, oferujących regionalne produkty i serdeczną gościnność. Böglalm w Inneralpbach słynie z Kaiserschmarrn przygotowywanego na ogromnej patelni. Gipföhit na Schatzbergu serwuje ekologiczną wołowinę i zupę preclową na dużym, słonecznym tarasie. Norderbergalm znajduje się pół godziny spacerem od toru saneczkowego. Szczególna rekomendacja: browar Kristallbrauerei w Inneralpbach — piwo rzemieślnicze tuż obok dolnej stacji kolejki Pöglbahn.

Dwie absolutnie wyjątkowe atrakcje regionu: Wildschönauer Krautinger to jeden z najrzadszych szlachetnych destylatów (Edelbrand) w Austrii — destylowana ze starej regionalnej odmiany białej rzepy, która rośnie wyłącznie w Wildschönau. Zaledwie 16 rolników posiada jeszcze historyczne prawo do destylacji, przyznane przez cesarzową Marię Teresę w XVIII wieku. Z kolei Brandenberger Prügeltorte to tradycyjne ciasto z doliny Alpbachtal — pieczone warstwa po warstwie nad otwartym ogniem, ręcznie formowane, przypomina sękacza i przyciąga wzrok swoimi złocistobrązowymi brzegami. Dawniej podawane wyłącznie podczas wesel, obecnie stanowi smaczny przykład tyrolskiej sztuki cukierniczej.

Schroniska i restauracje

Pakiety i oferty

Relaksujące rodzinne wakacje w Ski Juwel

7 nocl. w apartamencie, 6-dniowy karnet dla 2 os. dorosłych i 2 dzieci do 15 lat, karta Alpbachtal Card lub Wildschönau Card (przejazdy skibusem, program atrakcji).

Zobacz pakiet

Oferta wielkanocna Ski Juwel: dzieci do 15 lat bezpłatnie

Przy zakupie karnetu narciarskiego dla dorosłych na co najmniej 3 dni dzieci do 15. roku życia jeżdżą za darmo. Od połowy marca 2027 r.

Dowiedz się więcej o promocjach

Najlepsze wydarzenia

Górski adwent w Alpbachtal

20.12.2026

Adwent na Wiedersberger Horn — górskie powietrze, blask świec i tyrolska muzyka na wysokości 1 850 metrów.

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Skishows Ski Juwel

Spektakularne pokazy narciarskie w ośrodku narciarskim — akrobacje, prędkość i tyrolski pokaz na stoku.

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Sound on Snow

12.03.2027 – 20.03.2027

Muzyka na żywo i après-ski w Niederau i na Schatzbergu — trzy weekendy pełne występów i dobrej zabawy, bezpośrednio w ośrodku narciarskim.

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First Line Skiing

w każdą sobotę w marcu, godz. 07:00

Najpierw na świeżo przygotowane stoki Wiedersberger Horn - jeszcze przed oficjalnym otwarciem.

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Open Faces Freeride Contest

6-2-2027

Freeriderzy rywalizują o najszybszy zjazd do doliny w puchu regionu Ski Juwel. Spektakularne wydarzenie zarówno dla uczestników, jak i widzów.

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Winter Night Niederau

pon., od 28.12.2026 r. do 1.03.2027

W programie m.in. DJ na żywo, występy rozrywkowe, pokazy lokalnych szkół narciarskich oraz autobus wahadłowy kursujący po dolinie.

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Drachental Family Day

każdy piątek, od 1.01 do 26.02.2027

W każdy piątek od 13.00 do 16.00. Urozmaicony program obejmuje zabawy, rodzinny rajd oraz bilet uprawniający do skorzystania z różnych atrakcji w Drachental. Każde uczestniczące dziecko otrzyma drobny upominek.

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Wskazówka

Najlepsze miejsca w ośrodku narciarskim

Tuż przy górnej stacji kolejki linowej Hornbahn 2000 znajduje się 13-metrowa wieża widokowa Top of Alpbachtal, którą zdecydowanie warto odwiedzić. Drewniana konstrukcja z dużymi oknami oferuje widok 360° na Alpbachtal, Alpy Zillertalskie i pasmo górskie Rofan.

Inne punkty widokowe, które warto udostępnić na Instagramie, to wykonana ręcznie drewniana brama niedaleko górnej stacji kolejki linowej Pöglbahn, krzyż na szczycie Schatzberg w Auffach Wildschönau i idylliczna kapliczka na Markbachjoch w Niederau.

Również z górnej stacji kolejki Markbachjochbahn rozciąga się bajkowy widok, który warto uwiecznić. Znajdująca się tam kaplica stanowi miejsce pełne energii, które w samym sercu idyllicznego zimowego krajobrazu zachęca do kontmplacji.

Punkty widokowe w Ski Juwel
Urocze wioski

Ukryte skarby w Ski Juwel

Wioska Alpbach, ze swoją tradycyjną drewnianą architekturą, uchodzi za najpiękniejszą wioskę w Austrii. Podczas gdy wiele nowoczesnych ośrodków narciarskich charakteryzuje się betonową zabudową i jaskrawym oświetleniem neonowym, Alpbach zachowuje swój autentyczny, przytulny i romantyczny urok.

W regionie Wildschönau Thierbach jest najwyżej położoną wioską w Alpach Kitzbühelskich — z kościołem, wiejską szkołą i kilkoma gospodarstwami, które emanują czystą idyllą.

Praca nad śladem ekologicznym

Bardziej ekologiczna jazda na nartach w ośrodku Ski Juwel

Kolejki górskie w dolinie Alpbachtal i Wildschönau aktywnie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. Elektrownia wodna przy dolnej stacji kolejki Schatzbergbahn wytwarza ponad połowę rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Nowe instalacje, takie jak Hornbahn 2000, są wyposażone w napęd bezpośredni, co pozwala na oszczędność energii. Przy stacjach dolnych dostępnych jest 18 stacji ładowania samochodów elektrycznych. 21 obiektów noclegowych i 9 restauracji w dolinie Alpbachtal posiada certyfikat Österreichisches Umweltzeichen, z czego 6 posiada również oznakowanie ekologiczne UE (EU Ecolabel).

Ponadto do ośrodka narciarskiego można łatwo dojechać pociągiem ÖBB Railjet lub Nightjet.

Więcej o zrównoważonym rozwoju
Kontakt

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

6236 Alpbach

Telefon: +43 5336 5233

holiday@skijuwel.com
www.skijuwel.com
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