Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Still real - autentyczny ośrodek narciarski w sercu Tyrolu
Introduction
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau w Tyrolu to wspaniały ośrodek narciarski: znajduje się niecałą godzinę jazdy na wchód od Innsbrucku i wciąż emanuje pierwotnym, nieskomplikowanym urokiem, które leży u podstaw narciarstwa alpejskiego. Jeden ośrodek narciarski, cztery góry: Wiedersberger Horn (2 128 m), Schatzberg (1 903 m), Markbachjoch i Reither Kogel oferują łącznie 114 km tras dla narciarzy na każdym poziomie zaawansowania.
To, co wyróżnia Ski Juwel, to połączenie oferty tras sięgających aż do wysokości 2 030 m z wyjątkową atmosferą. Nie jest to anonimowy ośrodek narciarski, lecz idylliczne tyrolskie wioski, 25 uroczych schronisk górskich z regionalną kuchnią oraz autentyczny charakter.
Dzieci do 6 lat jeżdżą na nartach za darmo. Dziesięć szkół narciarskich zapewnia opiekę zarówno początkującym, jak i zaawansowanym — w tym z instruktorami mówiącymi po polsku (na zapytanie).
Poza stokami czekają tory saneczkowe, alpejska kolejka górska Alpbachtaler Lauser-Sauser, First Line Skiing w marcu oraz cotygodniowe nocne atrakcje narciarskie. Do każdego pobytu goście otrzymują bezpłatnie kartę Alpbachtal Card lub Wildschönau Card, które zapewniają dostęp do autobusów narciarskich, zimowych wycieczek z przewodnikiem i innych atrakcji.
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Sezon narciarski:
4 grudnia 2026 - 4 kwietnia 2027
Polecamy w Ski Juwel
Wiedersberger Horn: najwyższy szczyt w Ski Juwel, 2128 m
Trasy dla zaawansowanych, platforma widokowa Top of Alpbachtal z widokiem 360°, teren rodzinny z trasą funslope, KidsRun i pomiatrem prędkości. First Line Skiing w marcu.
Schatzberg: między Alpbachtal a Wildschönau
Szerokie trasy, Kraina Krasnoludków, schronisko Gipföhit z ekologiczną zupą wołową i preclową, krzyż na szczycie i funpark Wave Run. Połączenie z Alpbachtal kolejką.
Markbachjoch: spokój, widoki i kapliczka - ukryta atrakcja
Przestronny ośrodek narciarski położony powyżej Niederau, z popularnym schroniskiem Norderbergalm. Spokojna kaplica przy górnej stacji z widokiem na Wildschönau.
Dlaczego Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Idealne miejsce dla rodzin: trasy narciarskie dla wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania – jako najlepszy ośrodek dla rodzin Ski Juwel zdobyło kilka nagród
Dedykowane trasy narciarskie, wyciągi i kluby dla dzieci w samym sercu regionu, całodzienna opieka nad dziećmi
Świetny stosunek ceny do jakości. Sprawdź oferty zimowe
Malownicze wioski jak z zimowej bajki, w tym Alpbach, „najpiękniejsza wioska w Austrii”, oraz Niederau, pierwsza wioska w Wildschönau i brama do rozległej i szerokiej doliny z pięknymi, tradycyjnymi gospodarstwami
Lokalne przysmaki w 25 schroniskach i restauracjach
Nocna jazda na nartach w wybrane dni
Tak wygląda zima w Ski Juwel
Najczęściej zadawane pytania
Zabawa na śniegu
Rodzinne narty i snowboard
W Ski Juwel czekają trasy narciarskie dla wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania, w tym małych dzieci! Szkoły narciarskie oferują kursy dla najmłodszych.
Najlepsze funparki i snowparki
Masz ochotę na rampy, prędkość i triki? Jeśli chcesz zaszaleć, udaj się do Alpbachtal Snowpark na Wiedersberger Horn albo do Snowparku na Schatzberg.
Ski Juwel - miejsce przyjazne rodzinom pod każdym względem
Ski Juwel uchodzi za jeden z najbardziej przyjaznych rodzinom ośrodków narciarskich w Tyrolu. Strefy dla dzieci, takie jak Schatzberg Zwergenland i Kinderland JUPPI-DO, oferują zabawowe tereny do nauki jazdy. Dziesięć szkół narciarskich zapewnia opiekę początkującym w każdym wieku. Na terenie ośrodka dostępna jest opieka nad dziećmi, dzięki czemu rodzice mogą bez obaw wyruszyć na stok. Dzieci do 6. roku życia jeżdżą na nartach za darmo. W ramach oferty „Osterspecial” dzieci do 15. roku życia jeżdżą za darmo przy zakupie karnetu narciarskiego dla dorosłych na co najmniej 3 dni.
Zabawa poza stokiem
Sanki
Wjedź kolejką linową na górę i zjedź na sankach. Wybierz jedną z naturalnych tras saneczkowych na Markbachjoch, Schatzberg i Reither Kogel.
Zjazd z Lauser-Sauser
Zjedź z góry z prędkością do 42 km/h! Trasa o długości 1035 m obejmuje dwa skoki i kilka fal! Zabawna atrakcja dla całej rodziny.
Po stoku ratrakiem
Dołącz do profesjonalistów w Reither Kogel i pomóż im przygotować trasy narciarskie. Ta 60-minutowa przygoda to obowiązkowa pozycja dla wszystkich narciarzy i ich dzieci!
25 schronisk górskich w tyrolskim stylu
W Ski Juwel nie ma dużych, anonimowych restauracji samoobsługowych. Jest za to 25 uroczych schronisk i restauracji na halach, oferujących regionalne produkty i serdeczną gościnność. Böglalm w Inneralpbach słynie z Kaiserschmarrn przygotowywanego na ogromnej patelni. Gipföhit na Schatzbergu serwuje ekologiczną wołowinę i zupę preclową na dużym, słonecznym tarasie. Norderbergalm znajduje się pół godziny spacerem od toru saneczkowego. Szczególna rekomendacja: browar Kristallbrauerei w Inneralpbach — piwo rzemieślnicze tuż obok dolnej stacji kolejki Pöglbahn.
Dwie absolutnie wyjątkowe atrakcje regionu: Wildschönauer Krautinger to jeden z najrzadszych szlachetnych destylatów (Edelbrand) w Austrii — destylowana ze starej regionalnej odmiany białej rzepy, która rośnie wyłącznie w Wildschönau. Zaledwie 16 rolników posiada jeszcze historyczne prawo do destylacji, przyznane przez cesarzową Marię Teresę w XVIII wieku. Z kolei Brandenberger Prügeltorte to tradycyjne ciasto z doliny Alpbachtal — pieczone warstwa po warstwie nad otwartym ogniem, ręcznie formowane, przypomina sękacza i przyciąga wzrok swoimi złocistobrązowymi brzegami. Dawniej podawane wyłącznie podczas wesel, obecnie stanowi smaczny przykład tyrolskiej sztuki cukierniczej.
Pakiety i oferty
Relaksujące rodzinne wakacje w Ski Juwel
7 nocl. w apartamencie, 6-dniowy karnet dla 2 os. dorosłych i 2 dzieci do 15 lat, karta Alpbachtal Card lub Wildschönau Card (przejazdy skibusem, program atrakcji).
Najlepsze wydarzenia
Górski adwent w Alpbachtal
Adwent na Wiedersberger Horn — górskie powietrze, blask świec i tyrolska muzyka na wysokości 1 850 metrów.
Skishows Ski Juwel
Spektakularne pokazy narciarskie w ośrodku narciarskim — akrobacje, prędkość i tyrolski pokaz na stoku.
Sound on Snow
Muzyka na żywo i après-ski w Niederau i na Schatzbergu — trzy weekendy pełne występów i dobrej zabawy, bezpośrednio w ośrodku narciarskim.
First Line Skiing
Najpierw na świeżo przygotowane stoki Wiedersberger Horn - jeszcze przed oficjalnym otwarciem.
Open Faces Freeride Contest
Freeriderzy rywalizują o najszybszy zjazd do doliny w puchu regionu Ski Juwel. Spektakularne wydarzenie zarówno dla uczestników, jak i widzów.
Winter Night Niederau
W programie m.in. DJ na żywo, występy rozrywkowe, pokazy lokalnych szkół narciarskich oraz autobus wahadłowy kursujący po dolinie.
Najlepsze miejsca w ośrodku narciarskim
Tuż przy górnej stacji kolejki linowej Hornbahn 2000 znajduje się 13-metrowa wieża widokowa Top of Alpbachtal, którą zdecydowanie warto odwiedzić. Drewniana konstrukcja z dużymi oknami oferuje widok 360° na Alpbachtal, Alpy Zillertalskie i pasmo górskie Rofan.
Inne punkty widokowe, które warto udostępnić na Instagramie, to wykonana ręcznie drewniana brama niedaleko górnej stacji kolejki linowej Pöglbahn, krzyż na szczycie Schatzberg w Auffach Wildschönau i idylliczna kapliczka na Markbachjoch w Niederau.
Również z górnej stacji kolejki Markbachjochbahn rozciąga się bajkowy widok, który warto uwiecznić. Znajdująca się tam kaplica stanowi miejsce pełne energii, które w samym sercu idyllicznego zimowego krajobrazu zachęca do kontmplacji.
Ukryte skarby w Ski Juwel
Wioska Alpbach, ze swoją tradycyjną drewnianą architekturą, uchodzi za najpiękniejszą wioskę w Austrii. Podczas gdy wiele nowoczesnych ośrodków narciarskich charakteryzuje się betonową zabudową i jaskrawym oświetleniem neonowym, Alpbach zachowuje swój autentyczny, przytulny i romantyczny urok.
W regionie Wildschönau Thierbach jest najwyżej położoną wioską w Alpach Kitzbühelskich — z kościołem, wiejską szkołą i kilkoma gospodarstwami, które emanują czystą idyllą.
Bardziej ekologiczna jazda na nartach w ośrodku Ski Juwel
Kolejki górskie w dolinie Alpbachtal i Wildschönau aktywnie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. Elektrownia wodna przy dolnej stacji kolejki Schatzbergbahn wytwarza ponad połowę rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Nowe instalacje, takie jak Hornbahn 2000, są wyposażone w napęd bezpośredni, co pozwala na oszczędność energii. Przy stacjach dolnych dostępnych jest 18 stacji ładowania samochodów elektrycznych. 21 obiektów noclegowych i 9 restauracji w dolinie Alpbachtal posiada certyfikat Österreichisches Umweltzeichen, z czego 6 posiada również oznakowanie ekologiczne UE (EU Ecolabel).
Ponadto do ośrodka narciarskiego można łatwo dojechać pociągiem ÖBB Railjet lub Nightjet.
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
6236 Alpbach
Telefon: +43 5336 5233