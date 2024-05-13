We wszystkich siedmiu rozległych i ultranowoczesnych ośrodkach narciarskich na południe od głównego grzbietu Alp panuje swobodna atmosfera relaksu, choć każdy z nich jest zupełnie inny. Z karnetem SkiHit Osttirol (od 1,5 dnia) narciarze mogą wybierać spośród wszystkich 7 terenów narciarskich w Osttirolu i, podobnie jak posiadacze karty gościa, bezpłatnie korzystać ze wszystkich skibusów w regionie.

W St. Jakob w dolinie Defereggen narciarze mogą cieszyć się wysokogórskimi trasami z rozległymi widokami na okoliczne trzytysięczniki, a najwyżej położona kolejka linowa w Osttirolu w mgnieniu oka zabiera ich na wys. 2683 m n.p.m.

W ośrodkach Zettersfeld i Hochstein w Lienz goście doceniają ponad 30 km zróżnicowanych tras. Zettersfeld jest szczególnie popularny wśród rodzin i początkujących. Hochstein z kolei przyciąga ambitnych narciarzy trasami Pucharu Świata.

Ośrodek narciarski Sillian Hochpustertal w samym sercu Dolomitów, w pobliżu granicy z Południowym Tyrolem, rozciąga się na wysokości od 1000 do 2400 m. Tutaj narciarze rekreacyjni, rodziny, freeriderzy i snowboardziści mogą cieszyć się udaną mieszanką austriackiej jakości stoków i włoskiego nieskrępowania.

Dobrą propozycją dla rodzin jest teren narciarski Golzentipp w Obertilliach, który jest najwyżej położonym ośrodkiem w dolinie Lesachtal w Osttirolu (wys. 1450 m n.p.m.). Początkujący narciarze doceniają ten teren za szerokie i łatwe stoki bez tłumów, podczas gdy doświadczeni chętnie próbują wariantów i bardziej stromych tras w górnej części ośrodka.

Na nowym obszarze dla dzieci Himbeergoll maluchy mogą cieszyć się pierwszorzędną zabawą i pierwszymi wrażeniami na nartach.