Zima w Osttirolu
Narty, wydarzenia, oferty
Introduction
Jeden karnet - 7 ośrodków narciarskich
We wszystkich siedmiu rozległych i ultranowoczesnych ośrodkach narciarskich na południe od głównego grzbietu Alp panuje swobodna atmosfera relaksu, choć każdy z nich jest zupełnie inny. Z karnetem SkiHit Osttirol (od 1,5 dnia) narciarze mogą wybierać spośród wszystkich 7 terenów narciarskich w Osttirolu i, podobnie jak posiadacze karty gościa, bezpłatnie korzystać ze wszystkich skibusów w regionie.
W St. Jakob w dolinie Defereggen narciarze mogą cieszyć się wysokogórskimi trasami z rozległymi widokami na okoliczne trzytysięczniki, a najwyżej położona kolejka linowa w Osttirolu w mgnieniu oka zabiera ich na wys. 2683 m n.p.m.
W ośrodkach Zettersfeld i Hochstein w Lienz goście doceniają ponad 30 km zróżnicowanych tras. Zettersfeld jest szczególnie popularny wśród rodzin i początkujących. Hochstein z kolei przyciąga ambitnych narciarzy trasami Pucharu Świata.
Ośrodek narciarski Sillian Hochpustertal w samym sercu Dolomitów, w pobliżu granicy z Południowym Tyrolem, rozciąga się na wysokości od 1000 do 2400 m. Tutaj narciarze rekreacyjni, rodziny, freeriderzy i snowboardziści mogą cieszyć się udaną mieszanką austriackiej jakości stoków i włoskiego nieskrępowania.
Dobrą propozycją dla rodzin jest teren narciarski Golzentipp w Obertilliach, który jest najwyżej położonym ośrodkiem w dolinie Lesachtal w Osttirolu (wys. 1450 m n.p.m.). Początkujący narciarze doceniają ten teren za szerokie i łatwe stoki bez tłumów, podczas gdy doświadczeni chętnie próbują wariantów i bardziej stromych tras w górnej części ośrodka.
Na nowym obszarze dla dzieci Himbeergoll maluchy mogą cieszyć się pierwszorzędną zabawą i pierwszymi wrażeniami na nartach.
Rodzinny teren narciarski Kartitsch w dolinie Gailtal również świetnie nadaje się dla początkujących. Pierwsze skręty można ćwiczyć na łącznie 4 km łatwych tras zjazdowych.
Sezon narciarski:
od końca listopada 2024 do kwietnia 2025
Dlaczego warto zaplanować narciarski urlop właśnie tu?
Sługi sezon narciarski od listopada do kwietnia
7 nowoczesnych ośrodków narciarskich dostępnych z jednym karnetem
Ponad 150 km doskonale przygotowanych i przestronnych tras narciarskich
Aż 400 km przetartych tras narciarstwa biegowego
Świetna oferta dla rodzin: darmowy karnet dla dzieci do 6. roku życia, taryfa dziecięca do 18. roku życia
Górskie tło z ok. 266 trzytysięcznikami i najwyższą górą Austrii, Großglocknerem
Doskonała baza hotelowa
Spokój i cisza wśród natury na wyciągnięcie ręki
7 ośrodków = 1 karnetW Osttirolu można wybierać spośród 7 dużych i supernowoczesnych ośrodków narciarskich.
Großglockner Resort Kals-Matrei
Największy teren narciarski w regionie Osttirol o łącznej powierzchni 270 ha stoków, widok na Grossglockner z tarasu widokowego Adlerhorst na wysokości 2 421 m.
Skizentrum St. Jakob im Defereggental
Wjedź najwyżej położoną kolejką linową w Osttirolu na wysokość 2683 m n.p.m. i podziwiaj wysokie górskie zbocza ze spektakularnymi widokami na okoliczne trzytysięczniki.
Zettersfeld w Lienz
Zettersfeld szczególnie cenią rodziny i narciarze rekreacyjni. Kusi słonecznymi tarasami i wspaniałym widokiem na Dolomity.
Skizentrum Sillian Hochpustertal
Ośrodek położony w sercu Dolomitów w pobliżu granicy z Południowym Tyrolem na wys. od 1000 do 2400 m oferuje połączenie austriackiej jakości stoków i włoskiej lekkości.
Introduction
W Osttirolu na rodziny z dziećmi w każdym wieku czeka wiele niespodzianek: od ciekawych urozmaiceń i wielu terenów do ćwiczeń dla najmłodszych, przez szerokie i przestronne stoki, po doskonałe oferty karnetów i bogaty program aktywności (również edukacyjnych) przeznaczonych dla rodzin.
Polecamy atrakcje poza stokamiW regionie Osttirol oferta aktywności poza stokami jest niezwykle bogata.
Najlepsze punkty widokowe
Najlepsze restauracje w OsttirolJeśli chcesz skosztować typowej regionalnej kuchni, nie możesz przegapić nadziewanego Schlipfkrapfen na lunch, a na kolację boczku i domowej kiełbasy Hauswürstel z ciemnym osttirolskim chlebem i kieliszkiem owocowej brandy Osttirol Pregler. Do tego widoki - bajka!
Schroniska i restauracje
Słynne schronisko górska z oświetlonym torem saneczkowym wysoko nad miastem Lienz.
Adlerlounge w Großglockner Resort Kals-Matrei
Widok na 66 trzytysięczników, w tym Großglockner, pyszna kuchnia na wys. 2403 m
Gadein am Thurntaler w Sillian
Najpiękniejszy słoneczny taras w całym ośrodku narciarskim.
Najwyżej położone schronisko z restauracją w ośrodku narciarskim St. Jakob. Oferuje spektakularne widoki i oryginalne tyrolskie specjały.
Nieograniczony wysok na Dolomity Lienzkie. Doskonałe regionalne przysmaki własnego wyrobu.
Wybierz ofertę dla siebieWszystkie noclegi w SkiWelt i okolicy można zarezerwować online na www.skiwelt.tirol. Znajdź zakwaterowanie dowolnej kategorii (5*, 4*, 3*) z bezpośrednim dostępem do terenu narciarskiego w 9 ośrodkach wypoczynkowych w SkiWelt!
Ski Hit Osttirol
Oferta obejmuje 7 nocl. z karnetem narciarskim.
Hotel*****: 1279 €
Hotel****: 859 €
Hotel***: 754 €
Gasthof z 2 posiłkami: 684 €
Pensjonat ze śniadaniem: 656 €
Mieszkanie prywatne ze śniadaniem: 579 €
Apartament: 604 €
Słoneczna wiosna na nartach w Osttirol
Oferta Sonnenskitage Osttirol:
Hotel*****: 532 €
Hotel****: 352 €
Hotel***: 307 €
Gasthof z 2 posiłkami: 277 €
Pensjonat ze śniadaniem: 265 €
Mieszkanie prywatne ze śniadaniem: 232,- €
Apartament: 257 €
Ski Hit Osttirol
Oferta obejmuje 7 nocl. z karnetem narciarskim.
Hotel*****: 1279 €
Hotel****: 859 €
Hotel***: 754 €
Gasthof z 2 posiłkami: 684 €
Pensjonat ze śniadaniem: 656 €
Mieszkanie prywatne ze śniadaniem: 579 €
Apartament: 604 €
Słoneczna wiosna na nartach w Osttirol
Oferta Sonnenskitage Osttirol:
Hotel*****: 532 €
Hotel****: 352 €
Hotel***: 307 €
Gasthof z 2 posiłkami: 277 €
Pensjonat ze śniadaniem: 265 €
Mieszkanie prywatne ze śniadaniem: 232,- €
Apartament: 257 €
Almfamilyhotel Scherer w Obertilliach: z hotelu wprost na stok narciarskie
Poznaj najlepsze wydarzenia w regionie
NOWOŚĆ: Trasa zjazdowa do dolnej stacji Matrei w ośrodku Großglockne
Praktyczne informacje
Jak dojechać do ośrodka narciarskiego? Do Osttirolu można dotrzeć pociągiem, samochodem lub autobusem. Dowiedz się też więcej o możliwościach przejazdów na miejscu.
Gdzie szukać noclegu? Szukasz hotelu, pensjonatu lub kwatery prywatnej? Odwiedź stronę regionu i znajdź najlepsze oferty.
Jak znaleźć szkółkę narciarską? W szkółkach narciarskich można trenować jazdę na nartach poprzez zabawę.
Jakie wydarzenia odbywają się w regionie? Tutaj znajdziesz przegląd wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie.
Jak najlepiej poznać ofertę narciarską w regionie? Sprawdź, co czeka na narciarzy w Osttirolu i poczuj się tu jak w domu.
Jakie karnety narciarskie oferuje region? Tutaj znajdziesz ich przegląd i ceny.
Jak sprawdzić aktualne warunki śniegowe w regionie? Zajrzyj na raport pogodowy na stronie i bez obaw planuj każdy urlop w Osttirol.
Czy region oferuje kamerki internetowe? Sprawdź obraz na żywo z 23 miejsc w Osttirolu.
Tourismusverband Osttirol
Mühlgasse 11
9900 Lienz
Telefon: +4350212212