Ośrodek narciarski w St. Jakob im Defreggental, Tyrol Wschodni
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Zima w Osttirolu
Narty, wydarzenia, oferty

W Lienz goście cenią ponad 20 km zróżnicowanych tras narciarskich, a Zettersfeld przyciąga rodziny i początkujących narciarzy słonecznymi tarasami i widokami na Dolomity.

Jeden karnet - 7 ośrodków narciarskich

We wszystkich siedmiu rozległych i ultranowoczesnych ośrodkach narciarskich na południe od głównego grzbietu Alp panuje swobodna atmosfera relaksu, choć każdy z nich jest zupełnie inny. Z karnetem SkiHit Osttirol (od 1,5 dnia) narciarze mogą wybierać spośród wszystkich 7 terenów narciarskich w Osttirolu i, podobnie jak posiadacze karty gościa, bezpłatnie korzystać ze wszystkich skibusów w regionie.

  • W St. Jakob w dolinie Defereggen narciarze mogą cieszyć się wysokogórskimi trasami z rozległymi widokami na okoliczne trzytysięczniki, a najwyżej położona kolejka linowa w Osttirolu w mgnieniu oka zabiera ich na wys. 2683 m n.p.m.

  • W ośrodkach Zettersfeld i Hochstein w Lienz goście doceniają ponad 30 km zróżnicowanych tras. Zettersfeld jest szczególnie popularny wśród rodzin i początkujących. Hochstein z kolei przyciąga ambitnych narciarzy trasami Pucharu Świata.

  • Ośrodek narciarski Sillian Hochpustertal w samym sercu Dolomitów, w pobliżu granicy z Południowym Tyrolem, rozciąga się na wysokości od 1000 do 2400 m. Tutaj narciarze rekreacyjni, rodziny, freeriderzy i snowboardziści mogą cieszyć się udaną mieszanką austriackiej jakości stoków i włoskiego nieskrępowania.

  • Dobrą propozycją dla rodzin jest teren narciarski Golzentipp w Obertilliach, który jest najwyżej położonym ośrodkiem w dolinie Lesachtal w Osttirolu (wys. 1450 m n.p.m.). Początkujący narciarze doceniają ten teren za szerokie i łatwe stoki bez tłumów, podczas gdy doświadczeni chętnie próbują wariantów i bardziej stromych tras w górnej części ośrodka.

  • Na nowym obszarze dla dzieci Himbeergoll maluchy mogą cieszyć się pierwszorzędną zabawą i pierwszymi wrażeniami na nartach.

  • Rodzinny teren narciarski Kartitsch w dolinie Gailtal również świetnie nadaje się dla początkujących. Pierwsze skręty można ćwiczyć na łącznie 4 km łatwych tras zjazdowych.

Osttirol: fakty i liczby
Liczba ośrodków narciarskich7
Trasy narciarskie150 km
Wyciągi narciarskie53
Szkoły narciarskie15
Trasy biegowe400 km
Zimowe szlaki piesze120 km
Najwyższa góra regionuGroßglockner (3798 m n.p.m.)
Idealnie pasuje dla:
Families, Friends i Couples
Najlepszy czas na podróż
Przez cały rok

Sezon narciarski:

od końca listopada 2024 do kwietnia 2025

Słoneczne stokii widok na 266 trzytysięczników
Narciarski urlop w Osttirol

Dlaczego warto zaplanować narciarski urlop właśnie tu?

  • Sługi sezon narciarski od listopada do kwietnia

  • 7 nowoczesnych ośrodków narciarskich dostępnych z jednym karnetem

  • Ponad 150 km doskonale przygotowanych i przestronnych tras narciarskich

  • Aż 400 km przetartych tras narciarstwa biegowego

  • Świetna oferta dla rodzin: darmowy karnet dla dzieci do 6. roku życia, taryfa dziecięca do 18. roku życia

  • Górskie tło z ok. 266 trzytysięcznikami i najwyższą górą Austrii, Großglocknerem

  • Doskonała baza hotelowa

  • Spokój i cisza wśród natury na wyciągnięcie ręki

Narty w OsttiroluKarnet SkiHit

7 ośrodków = 1 karnet

W Osttirolu można wybierać spośród 7 dużych i supernowoczesnych ośrodków narciarskich.

Großglockner Resort Kals-Matrei

Największy teren narciarski w regionie Osttirol o łącznej powierzchni 270 ha stoków, widok na Grossglockner z tarasu widokowego Adlerhorst na wysokości 2 421 m.

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Skizentrum St. Jakob im Defereggental

Wjedź najwyżej położoną kolejką linową w Osttirolu na wysokość 2683 m n.p.m. i podziwiaj wysokie górskie zbocza ze spektakularnymi widokami na okoliczne trzytysięczniki.

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Zettersfeld w Lienz

Zettersfeld szczególnie cenią rodziny i narciarze rekreacyjni. Kusi słonecznymi tarasami i wspaniałym widokiem na Dolomity.

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Skizentrum Sillian Hochpustertal

Ośrodek położony w sercu Dolomitów w pobliżu granicy z Południowym Tyrolem na wys. od 1000 do 2400 m oferuje połączenie austriackiej jakości stoków i włoskiej lekkości.

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Golzentipp w Obertilliach

Ośrodek jest doskonałym miejscem dla rodzin z dziećmi, ponieważ znajduje się na wysokości 1450 m i jest najwyżej położonym ośrodkiem w dolinie Lesachtal.

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Rodzinny urlop w Osttirolu

W Osttirolu na rodziny z dziećmi w każdym wieku czeka wiele niespodzianek: od ciekawych urozmaiceń i wielu terenów do ćwiczeń dla najmłodszych, przez szerokie i przestronne stoki, po doskonałe oferty karnetów i bogaty program aktywności (również edukacyjnych) przeznaczonych dla rodzin.

Narty z rodziną
Idealne miejsce na urlopdla całej rodziny

Polecamy atrakcje poza stokami

W regionie Osttirol oferta aktywności poza stokami jest niezwykle bogata.

Najlepsze punkty widokowe

Adlerlounge

66 trzytysięczników i Großglockner

Thurntaler

Dolomity, 3 Zinnen, Wysokie Taury

Golzentipp/Obertilliach

Dolomity, Karnische Kamm i Taury

Najlepsze restauracje w Osttirol

Jeśli chcesz skosztować typowej regionalnej kuchni, nie możesz przegapić nadziewanego Schlipfkrapfen na lunch, a na kolację boczku i domowej kiełbasy Hauswürstel z ciemnym osttirolskim chlebem i kieliszkiem owocowej brandy Osttirol Pregler. Do tego widoki - bajka!

Schroniska i restauracje

  • Chata górska Dolomitenhütte:

    Słynne schronisko górska z oświetlonym torem saneczkowym wysoko nad miastem Lienz.

  • Adlerlounge w Großglockner Resort Kals-Matrei

    Widok na 66 trzytysięczników, w tym Großglockner, pyszna kuchnia na wys. 2403 m

  • Gadein am Thurntaler w Sillian

    Najpiękniejszy słoneczny taras w całym ośrodku narciarskim.

  • Mooseralm in St. Jakob

    Najwyżej położone schronisko z restauracją w ośrodku narciarskim St. Jakob. Oferuje spektakularne widoki i oryginalne tyrolskie specjały.

  • Meckis Panoramastube

    Nieograniczony wysok na Dolomity Lienzkie. Doskonałe regionalne przysmaki własnego wyrobu.

Sprawdź inne schroniska i restauracje
Gastronomia i krajobrazyKosztuj lokalnych specjałów i chłoń piękne widoki

Wybierz ofertę dla siebie

Wszystkie noclegi w SkiWelt i okolicy można zarezerwować online na www.skiwelt.tirol. Znajdź zakwaterowanie dowolnej kategorii (5*, 4*, 3*) z bezpośrednim dostępem do terenu narciarskiego w 9 ośrodkach wypoczynkowych w SkiWelt!

Ski Hit Osttirol

Oferta obejmuje 7 nocl. z karnetem narciarskim.
Hotel*****: 1279 €
Hotel****: 859 €
Hotel***: 754 €
Gasthof z 2 posiłkami: 684 €
Pensjonat ze śniadaniem: 656 €
Mieszkanie prywatne ze śniadaniem: 579 €
Apartament: 604 €

Znajdź ofertę dla siebie

Słoneczna wiosna na nartach w Osttirol

Oferta Sonnenskitage Osttirol:
Hotel*****: 532 €
Hotel****: 352 €
Hotel***: 307 €
Gasthof z 2 posiłkami: 277 €
Pensjonat ze śniadaniem: 265 €
Mieszkanie prywatne ze śniadaniem: 232,- €
Apartament: 257 €

Znajdź ofertę dla siebie

Almfamilyhotel Scherer w Obertilliach: z hotelu wprost na stok narciarskie

Zaplanuj wspaniały rodzinny pobyt

Poznaj najlepsze wydarzenia w regionie

Jarmark bożonarodzeniowy

22.12.2024 – 24.12.2024
Lienz
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Dni zimowych wędrówek

9.01.2025 – 12.01.2025
Kartitsch
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Międzynarodowy Festiwal Wspinaczki Lodowej

9.01.2025 – 12.01.2025
Matrei
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Międzynarodowy bieg narciarski Dolomitenlauf

17.01.2025 – 19.01.2025
Lienz i Obertilliach

Austriacki festiwal skiturowy

23.01.2025 – 26.01.2025
Sillian

NOWOŚĆ: Trasa zjazdowa do dolnej stacji Matrei w ośrodku Großglockne

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To dobrze wiedzieć

Praktyczne informacje

Jak dojechać do ośrodka narciarskiego? Do Osttirolu można dotrzeć pociągiem, samochodem lub autobusem. Dowiedz się też więcej o możliwościach przejazdów na miejscu.

Gdzie szukać noclegu? Szukasz hotelu, pensjonatu lub kwatery prywatnej? Odwiedź stronę regionu i znajdź najlepsze oferty.

Jak znaleźć szkółkę narciarską? W szkółkach narciarskich można trenować jazdę na nartach poprzez zabawę.

Jakie wydarzenia odbywają się w regionie? Tutaj znajdziesz przegląd wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie.

Jak najlepiej poznać ofertę narciarską w regionie? Sprawdź, co czeka na narciarzy w Osttirolu i poczuj się tu jak w domu.

Jakie karnety narciarskie oferuje region? Tutaj znajdziesz ich przegląd i ceny.

Jak sprawdzić aktualne warunki śniegowe w regionie? Zajrzyj na raport pogodowy na stronie i bez obaw planuj każdy urlop w Osttirol.

Czy region oferuje kamerki internetowe? Sprawdź obraz na żywo z 23 miejsc w Osttirolu.

Kontakt
Strona internetowa

Tourismusverband Osttirol

Mühlgasse 11

9900 Lienz

Telefon: +4350212212

info@osttirol.com
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