St. Anton am Arlberg
Kolebka narciarstwa alpejskiego
Introduction
Region St. Anton am Arlberg należy do najbardziej obfitujcych w śnieg ośrodków sportów zimowych w Alpach i oprócz zapierających dech w piersiach szczytów oferuje niekończące się trasy narciarskie, liczne możliwości uprawiania freeride’u, gościnność i tradycję.
Nieograniczone możliwości
St. Anton am Arlberg wraz z sąsiednimi miejscowościami Pettneu, Flirsch i Strengen słusznie cieszy się światową renomą. Wyjątkowy ośrodek sportów zimowych, doskonała obsługa gości, kolejka gondolowa z diabelskim młynem, centrum wellness Arlberg WellCom oraz wykwintna kuchnia to składniki niezapomnianego pobytu. Ski Arlberg to z kolei największy spójny obszar narciarski w Austrii i piąty co do wielkości obszar narciarski na świecie. 85 wyciągów i kolejek obsługuje ponad 300 kilometrów oznakowanych tras zjazdowych oraz 200 kilometrów tras w terenie – dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, by urlop zimowy spędzić aktywnie.
Dlaczego warto wybrać St. Anton am Arlberg?
Idealne warunki narciarskie
Pewność śniegu, doskonałe warunki narciarskie, liczne możliwości uprawiania freeride’u - oto co wyróżnia Ski Arlberg. To największy spójny ośrodek narciarski w Austrii.
Miejsce spotkań
St. Anton am Arlberg przyciąga i łączy ludzi z całego świata. Sportowy duch międzynarodowej społeczności tworzy więzi, które trwają znacznie dłużej niż sam pobyt.
Najlepsze górskie przeżycia
Coś dla sportowych rodzin: Fun Slope na Galzig
Elementy zabawy, strome zakręty, faliste odcinki i małe skocznie sprawiają, że Fun Slope jest prawdziwą atrakcją dla dzieci i młodzieży. Sprawdź szczegóły
Sekretne wskazówki
Nostalgiczna przejażdżka wyciągiem krzesełkowym na Rendl
Urocze wyciągi krzesełkowe na Rendl zapewniają wyjątkowe wrażenia. Odchyl się wygodnie w oparciu i w pełni rozkoszuj się panoramą Alp. Ta przyjemna przejażdżka zachęca do inspirujących rozmów i tworzy naprawdę wyjątkową atmosferę. Skorzystaj z tej okazji, póki kolejka jeszcze jest dostępna.
Obserwacja koziorożców na stoku nr 100
Atrakcja dla miłośników przyrody: na stoku nr 100 w kierunku Valfagehrbahn masz wyjątkową okazję do obserwacji koziorożców w ich naturalnym środowisku. Te majestatyczne zwierzęta często można zobaczyć w pobliżu stoku, co zapewnia niezapomniane wrażenia. Miej oczy szeroko otwarte i ciesz się imponującym światem zwierząt Alp podczas zjazdu.
Aktywności poza stokami narciarskimi
Miłośników narciarstwa biegowego przyciąga sieć tras o długości około 40 km: siedem tras, pewny śnieg, różnorodność i dobreme oznakowanie
Różnorodne tory saneczkowe w St. Anton, Pettneu, Schnann, Flirsch i Strengen zapewniają mnóstwo zabawy dla dużych i małych poza stokami.
Niezwykłą ciszę górskiego krajobrazu można również odkrywać podczas wędrówek pieszych. Wędrówka w rakietach śnieżnych otwiera niezapomniane panoramy na pokryty śniegiem zimowy krajobraz.
W regionie można też skorzystać z oferty sportów halowych. Tenis, squash, kręgle, wspinaczka, bouldering: w ultranowoczesnym centrum sportowo-wspinaczkowym arl.park w St. Anton am Arlberg miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą się wyszaleć przez cały rok. Główną atrakcją są różnorodne możliwości wspinaczkowe o różnych stopniach trudności – do dyspozycji wspinaczy jest na przykład około 80 metrów kwadratowych powierzchni do boulderingu oraz 70 tras. Przylegająca hala z trampolinami rozszerza ofertę do łącznej powierzchni 1 000 metrów kwadratowych, oferując między innymi 14 pól do skoków, maty do skoków Airtrack oraz poduszkę powietrzną Bagjump z wieżą Freefall Tower.
Od rana do wieczora zarówno Arlberg WellCom w St. Anton am Arlberg, jak i Wellnesspark Arlberg Stanzertal w Pettneu zapraszają na relaksujące chwile w strefach wellness.
Wybrane wydarzenia w St. Anton am Arlberg
Stanton Ski Open
Oficjalne otwarcie sezonu narciarskiego: będą koncerty, testy sprzętu i foodtrucki.
Skishow 'The Snow must go on'
Multimedialne widowisko narciarskie zabierze publiczność w podróż w czasie.
Tanzcafé Arlberg
Wiosenne święto narciarstwa i muzyki już od 2013 r.
Tourismusverband St. Anton am Arlberg
Dorfstraße 8
6580 St. Anton am Arlberg
Telefon: +435446 22690