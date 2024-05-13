Międzynarodowy ośrodek narciarski światowej klasy. Każdej zimy miłośnicy sportów zimowych z całego świata zbierają się w St. Anton am Arlberg, by korzystać z życia.

Region St. Anton am Arlberg należy do najbardziej obfitujcych w śnieg ośrodków sportów zimowych w Alpach i oprócz zapierających dech w piersiach szczytów oferuje niekończące się trasy narciarskie, liczne możliwości uprawiania freeride’u, gościnność i tradycję.

Nieograniczone możliwości

St. Anton am Arlberg wraz z sąsiednimi miejscowościami Pettneu, Flirsch i Strengen słusznie cieszy się światową renomą. Wyjątkowy ośrodek sportów zimowych, doskonała obsługa gości, kolejka gondolowa z diabelskim młynem, centrum wellness Arlberg WellCom oraz wykwintna kuchnia to składniki niezapomnianego pobytu. Ski Arlberg to z kolei największy spójny obszar narciarski w Austrii i piąty co do wielkości obszar narciarski na świecie. 85 wyciągów i kolejek obsługuje ponad 300 kilometrów oznakowanych tras zjazdowych oraz 200 kilometrów tras w terenie – dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, by urlop zimowy spędzić aktywnie.