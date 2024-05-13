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St. Anton am Arlberg
Kolebka narciarstwa alpejskiego

Międzynarodowy ośrodek narciarski światowej klasy. Każdej zimy miłośnicy sportów zimowych z całego świata zbierają się w St. Anton am Arlberg, by korzystać z życia.

Region St. Anton am Arlberg należy do najbardziej obfitujcych w śnieg ośrodków sportów zimowych w Alpach i oprócz zapierających dech w piersiach szczytów oferuje niekończące się trasy narciarskie, liczne możliwości uprawiania freeride’u, gościnność i tradycję.

Nieograniczone możliwości

St. Anton am Arlberg wraz z sąsiednimi miejscowościami Pettneu, Flirsch i Strengen słusznie cieszy się światową renomą. Wyjątkowy ośrodek sportów zimowych, doskonała obsługa gości, kolejka gondolowa z diabelskim młynem, centrum wellness Arlberg WellCom oraz wykwintna kuchnia to składniki niezapomnianego pobytu. Ski Arlberg to z kolei największy spójny obszar narciarski w Austrii i piąty co do wielkości obszar narciarski na świecie. 85 wyciągów i kolejek obsługuje ponad 300 kilometrów oznakowanych tras zjazdowych oraz 200 kilometrów tras w terenie – dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, by urlop zimowy spędzić aktywnie.

Fakty i liczby
Ośrodek narciarskiSt. Anton am Arlberg - Ski Arlberg
Trasy narciarskieponad 300 km
Tereny freeride'owe200 km
Trasy biegoweponad 40 km
Zimowe szlaki turystyczneok. 80 km
Wyciągi i kolejki85
Szkoły narciarskie37
Najwyższy szczyt w regionieHoher Riffler (3 168 m n.p.m.)
Najwyższy szczyt ośrodka narciarskiegoValluga (2 809 m n.p.m.)
Mapa
Aktualności
Noclegi
Kontakt

Dlaczego warto wybrać St. Anton am Arlberg?

Idealne warunki narciarskie

Pewność śniegu, doskonałe warunki narciarskie, liczne możliwości uprawiania freeride’u - oto co wyróżnia Ski Arlberg. To największy spójny ośrodek narciarski w Austrii.

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Miejsce spotkań

St. Anton am Arlberg przyciąga i łączy ludzi z całego świata. Sportowy duch międzynarodowej społeczności tworzy więzi, które trwają znacznie dłużej niż sam pobyt.

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Łatwy dojazd pociągiem

Do St. Anton am Arlberg łatwo dojechać pociągiem z całej Europy. Zatrzumują się tu pociągi Railjet, codziennie kursuje kilka bezpośrednich połączeń z Wiednia i Zurychu.

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Najlepsze górskie przeżycia

Platforma widokowa Valluga na wys. 2 811 m n.p.m.

Run of Fame - najdłuższa trasa narciarska w Alpach

Zimowy szlak wspinaczkowy Arlberg

Kolacja przy świecach w Galzig

Kwietniowe narty w słońcu

Coś dla sportowych rodzin: Fun Slope na Galzig

Elementy zabawy, strome zakręty, faliste odcinki i małe skocznie sprawiają, że Fun Slope jest prawdziwą atrakcją dla dzieci i młodzieży. Sprawdź szczegóły

Nie każdy o tym wie!

Sekretne wskazówki

Nostalgiczna przejażdżka wyciągiem krzesełkowym na Rendl

Urocze wyciągi krzesełkowe na Rendl zapewniają wyjątkowe wrażenia. Odchyl się wygodnie w oparciu i w pełni rozkoszuj się panoramą Alp. Ta przyjemna przejażdżka zachęca do inspirujących rozmów i tworzy naprawdę wyjątkową atmosferę. Skorzystaj z tej okazji, póki kolejka jeszcze jest dostępna.

Obserwacja koziorożców na stoku nr 100

Atrakcja dla miłośników przyrody: na stoku nr 100 w kierunku Valfagehrbahn masz wyjątkową okazję do obserwacji koziorożców w ich naturalnym środowisku. Te majestatyczne zwierzęta często można zobaczyć w pobliżu stoku, co zapewnia niezapomniane wrażenia. Miej oczy szeroko otwarte i ciesz się imponującym światem zwierząt Alp podczas zjazdu.

Bez nart też jest co robić!

Aktywności poza stokami narciarskimi

  • Miłośników narciarstwa biegowego przyciąga sieć tras o długości około 40 km: siedem tras, pewny śnieg, różnorodność i dobreme oznakowanie

  • Różnorodne tory saneczkowe w St. Anton, Pettneu, Schnann, Flirsch i Strengen zapewniają mnóstwo zabawy dla dużych i małych poza stokami.

  • Niezwykłą ciszę górskiego krajobrazu można również odkrywać podczas wędrówek pieszych. Wędrówka w rakietach śnieżnych otwiera niezapomniane panoramy na pokryty śniegiem zimowy krajobraz.

  • W regionie można też skorzystać z oferty sportów halowych. Tenis, squash, kręgle, wspinaczka, bouldering: w ultranowoczesnym centrum sportowo-wspinaczkowym arl.park w St. Anton am Arlberg miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą się wyszaleć przez cały rok. Główną atrakcją są różnorodne możliwości wspinaczkowe o różnych stopniach trudności – do dyspozycji wspinaczy jest na przykład około 80 metrów kwadratowych powierzchni do boulderingu oraz 70 tras. Przylegająca hala z trampolinami rozszerza ofertę do łącznej powierzchni 1 000 metrów kwadratowych, oferując między innymi 14 pól do skoków, maty do skoków Airtrack oraz poduszkę powietrzną Bagjump z wieżą Freefall Tower.

  • Od rana do wieczora zarówno Arlberg WellCom w St. Anton am Arlberg, jak i Wellnesspark Arlberg Stanzertal w Pettneu zapraszają na relaksujące chwile w strefach wellness.

Wybrane wydarzenia w St. Anton am Arlberg

Stanton Ski Open

4.12.2026 – 6.12.2026
St. Anton am Arlberg

Oficjalne otwarcie sezonu narciarskiego: będą koncerty, testy sprzętu i foodtrucki.

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Skishow 'The Snow must go on'

30.12.26 i od 13.01.27 w każdą środę

Multimedialne widowisko narciarskie zabierze publiczność w podróż w czasie.

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Tanzcafé Arlberg

kwiecień 2027
Lech, Zürs i St. Anton am Arlberg

Wiosenne święto narciarstwa i muzyki już od 2013 r.

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Wyścig Der Weisse Rausch - Biała Gorączka

17.04.2027
St. Anton am Arlberg

Słynny wyścig narciarski ponownie wystawi granice wytrzymałości uczestników na próbę.

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Kontakt

Tourismusverband St. Anton am Arlberg

Dorfstraße 8

6580 St. Anton am Arlberg

Telefon: +435446 22690

info@stantonamarlberg.com
www.stantonamarlberg.com

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