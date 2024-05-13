W Wipptal można doświadczyć zimy w całej jej różnorodności: narciarstwo biegowe, saneczkarstwo, narciarstwo, zimowe wędrówki - wszystko pośród dziewiczej przyrody.

W Wipptal zima przybiera swoją pierwotną formę: czystą, potężną i wolną. Pięć dziewiczych górskich dolin zaprasza do różnorodnych aktywności. Narciarstwo biegowe, wędrówki na rakietach śnieżnych poza utartymi szlakami lub skitouring między ośnieżonymi stokami. Tu nie chodzi o rekordy. Chodzi o Twoje tempo, Twoje doświadczenia, Twój zimowy czas.

Mały, ale niezwykle urokliwy teren narciarski Bergeralm oferuje doskonale przygotowane trasy i rozległe widoki - kompaktowy, kameralny i gwarantujący relaks. Sprawdź od razu!

Położenie i dojazd

Dolina Wipptal leży w zachodniej Austrii, w Tyrolu. Rozciąga się wzdłuż rzeki Sill, na południe od Innsbrucka, aż do przełęczy Brenner, która stanowi granicę z Włochami. Cztery miejscowości regionu – Matrei, Steinach, St. Jodok i Gries am Brenner – są doskonale skomunikowane z siecią transportu publicznego dzięki linii kolejowej Brennerbahn. Karta gościa uprawnia na terenie całej doliny Wipptal do bezpłatnych przejazdów autobusami i pociągami.

Do doliny Wipptal można również łatwo dojechać samochodem autostradą Brenner A13 lub drogą Brennerstraße B182. Dobrze zaplanowane wakacje się opłacają - nagradzamy dojazd pociągiem! Na miejscu samochód można spokojnie odstawić na czas urlopu. Do pięciu bocznych dolin doliny Wipptal – Gschnitztal, Valsertal, Navistal, Schmirntal i Obernbergtal – można wygodnie dojechać środkami transportu publicznego. Sprawdź dojazd.