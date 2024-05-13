Wipptal
Twój Wipptal. Twoja zima. Twoje doświadczenie
Introduction
W Wipptal zima przybiera swoją pierwotną formę: czystą, potężną i wolną. Pięć dziewiczych górskich dolin zaprasza do różnorodnych aktywności. Narciarstwo biegowe, wędrówki na rakietach śnieżnych poza utartymi szlakami lub skitouring między ośnieżonymi stokami. Tu nie chodzi o rekordy. Chodzi o Twoje tempo, Twoje doświadczenia, Twój zimowy czas.
Mały, ale niezwykle urokliwy teren narciarski Bergeralm oferuje doskonale przygotowane trasy i rozległe widoki - kompaktowy, kameralny i gwarantujący relaks. Sprawdź od razu!
Położenie i dojazd
Dolina Wipptal leży w zachodniej Austrii, w Tyrolu. Rozciąga się wzdłuż rzeki Sill, na południe od Innsbrucka, aż do przełęczy Brenner, która stanowi granicę z Włochami. Cztery miejscowości regionu – Matrei, Steinach, St. Jodok i Gries am Brenner – są doskonale skomunikowane z siecią transportu publicznego dzięki linii kolejowej Brennerbahn. Karta gościa uprawnia na terenie całej doliny Wipptal do bezpłatnych przejazdów autobusami i pociągami.
Do doliny Wipptal można również łatwo dojechać samochodem autostradą Brenner A13 lub drogą Brennerstraße B182. Dobrze zaplanowane wakacje się opłacają - nagradzamy dojazd pociągiem! Na miejscu samochód można spokojnie odstawić na czas urlopu. Do pięciu bocznych dolin doliny Wipptal – Gschnitztal, Valsertal, Navistal, Schmirntal i Obernbergtal – można wygodnie dojechać środkami transportu publicznego. Sprawdź dojazd.
Co wyróżnia Wipptal zimą?Pomiędzy majestatycznymi pasmami gór i łagodnymi dolinami czeka na Ciebie prawdziwa przyroda, urozmaicona oferta sportów zimowych i spokojne chwile z dala od zgiełku. Tutaj zima jest wciąż prawdziwa.
Górskie wioski dla wędrowców
Motto brzmi: im mniej, tym lepiej. W harmonii między naturą a człowiekiem respektowane są naturalne granice. Poznaj St. Jodok, Schmirn- & Valsertal i dolinę Geschnitztal.
Aktywność w górach Wipptal
Ten mało znany górski region zachęca do aktywności na łonie natury i oferuje smaczną kuchnię. Poznaj regeneracyjną moc zimowego urlopu.
Wipptal w kadrze
Ośrodek narciarski Bergeralm
Ośrodek narciarski i rekreacyjny Bergeralm w Steinach oferuje 29 km doskonale przygotowanych tras narciarskich, wyróżnionych Tyrolskim Znakiem Jakości i o każdym stopniu trudności. 7 nowoczesnych wyciągów zapewnia szybki i wygodny wjazd na górę. Na wysokości od 1000 do 2200 m n.p.m. śnieg leży od początku grudnia do połowy kwietnia.
Bergeralm oferuje korzystne ceny dla rodzin. Atrakcje dla dzieci obejmują Ski-Kinderland, park rozrywki dla dzieci i tor narciarski dla najmłodszych. Sprawdź ceny skipassów!
W szkole narciarskiej Bergeralm czeka opieka dla najmłodszych (od 3. r.ż.), a także kursy narciarskie dla dzieci i dosrosłych. Przy dolnej stacji wyciągu można wypożyczyć sprzęt.
Aż trzy razy w tygodniu możesz tu cieszyć się nocną jazdą na nartach (środa, piątek i sobota od 18:30 do 21:30).
Oprócz stoków narciarskich w Bergeralm czeka tor saneczkowy (5 km), wysokogórska trasa narciarstwa biegowego (10 km) oraz szlaki zimowych wędrówek z fantastycznym widokiem na okolicę.
Wyciąg narciarski Trins
Stok narciarski, lodowisko i tor saneczkowy.
Stok przy wyciągu narciarskim Trins oferuje idealne warunki do nauki jazdy na nartach lub doskonalenia techniki. Dla dzieci przygotowano kurs i przedszkole narciarskie, łagodne górki do jazdy na sankach i nartach, magiczny dywan,
Tuż obok wyciągu znajduje się plac zabaw ze ślizgawką, domek zabaw dla dzieci, oświetlone wieczorem lodowisko i tor saneczkowy.
Po szaleństwach na śniegu przytulna restauracja Liftstüberl zaprasza na przerwę - z dobrym jedzeniem, gorącą czekoladą i widokiem na bawiące się dzieci. Trins nie jest dużym terenem narciarskim - ale jest to miejsce, w którym rodziny mogą się świetnie bawić.
Sprawdź jeszcze więcej pomysłów na spędzanie czasu poza stokami narciarskimi:
BBT Tunnel Worlds: zobacz jak powstawał słynny tunel Brenner. Odkryj największy obecnie podziemny projekt infrastrukturalny w Europie (ok. 800 m²) i zdobądź ekscytujący wgląd w podziemny świat Alp. Liczne stacje z różnych dziedzin, takich jak historia, geologia, geodezja, drążenie tuneli, technologia, środowisko i wiele innych, zapraszają do zabawy.
Sztuczne lodowisko i wielofunkcyjna hala w Steinach: oferuje zabawę na łyżwach niezależnie od pogody.
Kryty plac zabaw w hotelu JUFA w Steinach: rodziny mogą tu cieszyć się przestronnym krytym placem zabaw, który zapewnia ćwiczenia, zabawę i gry nawet przy złej pogodzie. Plac zabaw wykonany jest prawie w całości z drewna i jest tematycznie związany ze światem tuneli.
Prawdziwe doświadczenie gór
Wędrówki z alpakami
Zimowa wędrówka w towarzystwie puszystych alpak przez pokryty śniegiem krajobraz dolin Gschnitz i Schmirn to niezapomniane przeżycie. Wędrówki odbywają się też wieczorem.
Zimowa wycieczka nad jezioro Obernberg
Jezioro Obernberger zachwyca o każdej porze roku. Wędrówka trasą o długości 2,8 km i przewyższeniu 193 m zajmuje ok. godzinę.
Zimowy szlak turystyczny premium Gschnitztal
Malowniczy zimowy szlak turystyczny na dnie doliny przez łąki wzdłuż potoku Gschnitztalbach. Długość: 6,3 km, przewyższenie: 50 m, czas przejścia: 2 godz.
Punkty widokowe i fotograficzne
Punkty widokowe
Mały kościół pielgrzymkowy św. Magdaleny znajduje się na stromym skalistym zboczu między Trins i Gschnitz.
Po krótkiej wędrówce (ok. 1 godz.) czeka zapierający dech w piersiach widok na Trins i dalej w głąb doliny Gschnitztal - aż do lodowców na czele doliny.
Punkty fotograficzne
Idyllicznie położony w wiosce Trins, łatwo dostępny podczas krótkiego spaceru. Otoczony lasem i skałami jest popularnym celem wycieczek dla rodzin, miłośników przyrody i osób szukających ciszy i spokoju.
Olperer o wys. 3476 m n.p.m. jest jednym z najbardziej charakterystycznych szczytów w Alpach Zillertalskich. Uderzający, zlodowaciały szczyt jest dobrze widoczny z prawie wszystkich dolin w Wipptal.
Przecinając wąwóz Sill na dużej wysokości, można podziwiać imponujący widok na zamek i otaczający go górski krajobraz.
Punkty widokowe
Mały kościół pielgrzymkowy św. Magdaleny znajduje się na stromym skalistym zboczu między Trins i Gschnitz.
Po krótkiej wędrówce (ok. 1 godz.) czeka zapierający dech w piersiach widok na Trins i dalej w głąb doliny Gschnitztal - aż do lodowców na czele doliny.
Punkty fotograficzne
Idyllicznie położony w wiosce Trins, łatwo dostępny podczas krótkiego spaceru. Otoczony lasem i skałami jest popularnym celem wycieczek dla rodzin, miłośników przyrody i osób szukających ciszy i spokoju.
Olperer o wys. 3476 m n.p.m. jest jednym z najbardziej charakterystycznych szczytów w Alpach Zillertalskich. Uderzający, zlodowaciały szczyt jest dobrze widoczny z prawie wszystkich dolin w Wipptal.
Przecinając wąwóz Sill na dużej wysokości, można podziwiać imponujący widok na zamek i otaczający go górski krajobraz.
Miejsca mocy i atrakcje turystyczneNaładuj baterie w ciszy i zaznaj spokoju w górach
Klasztor Maria Waldrast
Popularne miejsce pielgrzymek. Kościół powstał w 1429 r. w miejscu objawienia Maryi na leśnej polanie u podnóża Serles. Jeden z najwyżej położonych klasztorów w Europie.
Zamek Trautson - perła doliny Wipptal
Średniowieczny zamek Trautson leży nad Matrei. Zbudowany w XIII wieku. Na przestrzeni wieków kompleks był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany.
Kościółek pielgrzymkowy zur Kalten Herberge
Ukryty na leśnej polanie nad Schmirn kościół pielgrzymkowy. Łatwo dostępny dzięki szlakom turystycznym. Widok na imponujący Olperer.
Kuchnia z regionu Wipptal
Goście mogą delektować się domowymi tyrolskimi przysmakami pośród alpejskich górskich krajobrazów w licznych rustykalnych schroniskach rozsianych w regionie. Na talerzach pojawia się boczek, ser, świeże ciasta i tradycyjne pierogi. Wyjątkowe doznania oferuje kulinarno-krajoznawcza trasa Naviser Almenrunde.
Składniki górskiego śniadanie w Wipptal to nie tylko smak i jakość, ale także na pochodzenie produktów: z Wipptal i sąsiednich dolin. Górska restauracja Stechholzer zaprasza na śniadania w każdy piątek od 8 do 10:00.
Na stole: świeży chleb, kiełbasa lub bekon, produkty mleczne, takie jak ser lub jogurt, jajka z wolnego wybiegu, miód, herbata ziołowa, sezonowe warzywa i owoce oraz, w niektórych obiektach, domowe dżemy lub pasty do smarowania. I nie stosuje się tu plastikowych opakowań.
Celem inicjatywy „Genussspechte” (w wolnym tłumaczeniu "dzięcioły dobrego smaku") jest zacieśnienie współpracy między regionalnymi producentami a restauratorami, a tym samym trwałe wzmocnienie wartości dodanej w dolinie. Produkty regionalne mają stać się dostępne dla wszystkich i umożliwić ich odkrywanie. Jasno określone kryteria jakości gwarantują konsumentom przyjemne doznania kulinarne.
Gospodynik Christine zaprasza na regionalne i tradycyjne smakołyki, których receptury są przekazywane z pokolenia na pokolenie
Najciekawsze wydarzenia
Adwent w Wipptal
Okazja do celebrowania tyrolskich tradycji bożonarodzeniowychh, np. procesja św. Mikołaja, pieczenie tradycyjnych ciasteczek i jarmarki adwentowe. Najważniejszym wydarzeniem jest Tyrolski Adwent Operetkowy w historycznym centrum Matrei.
Puchar Świata w paranarciarstwie alpejskim
Steinach am Brenner co roku staje się miejscem rywalizacji w ramach Pucharu Świata. Na doskonale przygotowanych stokach Bergeralm w szranki staną sportowcy z takich krajów jak Australia, USA, Kanada i Japonia.
Wyjątkowe wędrówki: kulinarny triathlon
Od grudnia do marca w każdą środę odbywa się kulinarny triatlon - rozpoczyna się wędrówką w rakietach, a kończy zjazdem na sankach. Na dobrą kolację zaprasza rodzina Hörtnagl.
Tourismusverband Wipptal
Rathausplatz 1
6150 Steinach am Brenner
Telefon: +4352726270