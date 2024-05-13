Ziemia Salzburska
To jest powód, dla którego istniejemy!
Introduction
Zima w Ziemi Salzburskiej to niezapomniane doświadczenie. Oferuje fantastyczne stoki narciarskie, tory saneczkowe oraz ekscytujące wydarzenia, takie jak Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim Saalbach 2025. Podczas relaksującego lunchu w górskim schronisku możesz podziwiać spektakularne widoki, które czynią zimę tutaj tak wyjątkową.
Region ten ma wiele do zaoferowania zarówno rodzinom, jak i miłośnikom sportu. Rodziny z dziećmi mogą wybrać się na malownicze wycieczki, a także spróbować jazdy na sankach lub łyżwach. Natomiast poszukiwacze adrenaliny z pewnością znajdą tu niejedną okazję do sprawdzenia swoich granic i umiejętności.
Sezon narciarski:
11 października 2025 - 25 maja 2026
Dlaczego Ziemia Salzburska?
Rodzina przede wszystkim: w regionie czekają atrakcje dla całej rodziny oraz przyjazne hotele. W 90 szkółkach narciarskich dzieci są pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, którzy dbają o ich bezpieczeństwo i rozwój. Młodzi narciarze mogą sprawdzić swoje umiejętności na łagodnych stokach, bawiąc się z uroczymi maskotkami.
Gwarantowane wrażenia z jazdy na nartach: miłośnicy sportów zimowych z pewnością docenią gwarancję śniegu oraz bogactwo różnorodnych terenów narciarskich, które oferują ponad 2000 przygotowanych tras zjazdowych. Do tego nowoczesne wyciągi i kolejki linowe zapewniają komfort i wygodę na stoku.
Rozrywka poza trasami: Ziemia Salzburska to doskonałe miejsce do uprawiania freeride'u i skituringu. Freeride należy prawdopodobnie do najciekawszych i najbardziej intensywnych sportów, jakie można uprawiać w regionie Salzburga.
Korzystny cenowo i zrównoważony transport publiczny: dzięki biletowi Guest Mobility Ticket możesz korzystać ze wszystkich autobusów, pociągów i autobusów wahadłowych firmy Salzburg Verkehr przez cały okres pobytu i nie musisz kupować żadnych dodatkowych biletów.
Salzburskie regiony zimowe
Najczęściej zadawane pytania
Atrakcje dla narciarzy
Dachstein West
Dachstein Tour oferuje 44 km tras narciarskich z widokiem na lodowiec i jeziora. Dobrze oznakowana jest idealna dla rodzin i miłośników narciarstwa na każdym poziomie.
Flachau
W samym sercu Ski amadé. Oferuje 760 km tras narciarskich, 270 wyciągów i najwyższej jakości usługi. Odkryj Snow Space Salzburg, Shuttleberg i Skiparadies Zauchensee.
Obertauern
Najbardziej śnieżny austriacki ośrodek narciarski - wszystko dzięki średniej wysokości pokrywy śnieżnej wynoszącej 264 cm w ciągu ostatnich 30 lat.
Grossarltal
Gwarantowany śnieg, szerokie stoki, nowoczesne wyciągi i przytulne schroniska - oto ośrodek narciarski Grossarltal-Dorfgastein. Jest szczególnie popularny wśród rodzin.
Zell am See - Kaprun
Zimowy raj: 408 km tras narciarskich, lodowiec i snowparki. Idealny dla narciarzy na każdym poziomie zaawansowania i zapewniający wspaniałe wrażenia na śniegu!
Salzburski Lungau
Większość Salzburskiego Lungau leży na wysokości powyżej 1000 metrów. Śnieg jest tu więc praktycznie gwarantowany. Idealne miejsce dla miłośników zimowych aktywności.
Hochkönig
Königstour łączy 35 km tras narciarskich i 6 szczytów. Czekają na Ciebie sportowe wyzwania, wspaniałe widoki i posiłki w schroniskach z regionalnymi specjałami.
St. Johann in Salzburg
Trasa z elektronicznym pomiarem czasu sprawdzi, kto jest najszybszy. Przegrasz? Zgodnie z lokalnym zwyczajem stawiasz zwycięzcy gorącą czekoladę w schronisku!
Poza trasami
Flachau
Odkryj Flachau poza stokami narciarskimi: zimowe szlaki piesze, rakiety śnieżne, kuligi konne i nowe sporty z przewodnikiem. Aktywna, śnieżna przygoda w sercu Alp.
Zell am See - Kaprun
Po całym dniu spędzonym na stoku w Zell am See-Kaprun czeka na Ciebie wellness: sauny, baseny i masaże w Tauern SPA oraz hotelach. Zapraszamy do relaksu w sercu Alp.
Grossarltal
Poza stokami narciarskimi Grossarltal kusi trasami biegowymi, konnym kuligami, skituringiem i 10 aktywnościami outdoorowymi z przewodnikiem/tydzień w ramach BERG-GESUND.
St. Johann in Salzburg
Wycieczka skiturowa na Hahnbaum w St. Johann oferuje dwa podejścia, bezpieczne trasy i piękne widoki. Doskonałe miejsce dla skiturowców i miłośników sportów zimowych.
Filzmoos
Odkryj pierwszą zimową wioskę turystyczną Austrii i trasę premium Rossbrand. Czekają na Ciebie zaśnieżone szlaki i zachwycające widoki na alpejskie szczyty.
Dachstein West
Skialpinizm stał się w Austrii absolutnym trendem. Dlatego powstała nowa trasa Atomic Backland w Russbach.
Salzburski Lungau
Romantyczny zimowy krajobraz bocznych dolin Lungau w Ziemi Salzburskiej jest idealnym miejscem na długie przejażdżki saniami zaprzężonymi w konie..
Obertauern
Skorzystaj z wyjątkowej lokalizacji Obertauern bezpośrednio przy stokach narciarskich i jeszcze przed śniadaniem wykonaj pierwszy zjazd na świeżo przygotowanych trasach.
Wskazówki dla wtajemniczonych
St. Johann in Salzburg
Wycieczka na rakietach śnieżnych zabierze Cię do dziewiczej zimowej przyrody. Odkryj ciszę lasów, dziką przyrodę i magiczne widoki na ośnieżone szczyty.
Filzmoos
Odkryj Yukigassen w Filzmoos – drużynową bitwę na śnieżki rodem z Japonii. Sport ten można uprawiać lub oglądać podczas międzynarodowych mistrzostw świata w Rossbrand.
Absolut Park we Flachau
Snowboardziści i freestylerzy są tu w swoim żywiole. W Absolut Parku czekają doskonale przygotowane trasy z ponad 100 przeszkodami, które zapewnią mnóstwo zabawy.
Salzburski Lungau
Trzy zamki zapraszają do zanurzenia w historię i związanych z nią legend Salzburskiego Lungau. Nie od dziś są atrakcyjnymi celami wycieczek.
Dachstein West
Russbach leży w samym środku górskiego świata. Sanki i snowtubing to wyjątkowa frajda! Nie tylko dzieci, ale także dorośli mogą cieszyć się ekscytującym zjazdem!
Grossarltal
Tak wygląda adwent w dolinie Großarltal. Na jarmarkach bożonarodzeniowych czeka jakość, autentyczność, tradycja i oryginalność - to magiczne przeżycie dla całej rodziny.
Tauernrunde dla dzieci
Znana trasa Tauernrunde jest dostępna dla dzieci. Na odcinku Bobby, nazwanym na cześć maskotki regionu, dzieci mają mnóstwo zabawy. Trasa MyTrack jest dla doświadczonych.
Hochkönig
Wyrusz na stok i zbieraj odznaki, aby wziąć udział w comiesięcznym losowaniu nagród. Pod koniec sezonu zostanie wyłoniony król Hochkönigu.
Ciekawe wydarzenia w regionie
Skitouren Charity Dachstein West
Celem jest pokonanie jak największej liczby tras lub metrów wysokości. Minimalne wymaganie: jedna trasa na nartach skiturowych lub rakietach śnieżnych.
Alpine craft festival
Alpine Craft Festival w Hochkönig: weekend pełen piwa rzemieślniczego, muzyki na żywo i pokazów w scenerii Alp. Święto smaków, przyjemności i przyjaznej atmosfery.
Skikeriki
Poranne szusowanie po świeżo przygotowanych stokach o wschodzie słońca, zakończone śniadaniem w górskim schronisku.
Parada Krampusów
W Salzburskim Lungau do adwentu nieodłącznie należą św. Mikołaj, diabły i anioły. Poczuj tradycyjną przedświąteczną atmosferę parady.
Audi FIS SP w nocnym slalomie kobiet
Zawody narciarskie najlepszych slalomistek świata z doskonałym programem towarzyszącym.
Ski 'n' Brunch
Kto rano wstaje, ten ma przewagę! Bądź pierwsza/-y na stoku, a za swoje osiągnięcie nagródź się obfitym śniadaniem.
Spacer z nocnym stróżem
Nocna straż w Radstadt zabierze Cię w podróż do średniowiecza. Stroje z epoki, pieśni i legendy ożywiają urok tego historycznego miasta.
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstraße 23
5300 Hallwang
Telefon: +43662668844