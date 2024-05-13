Samochodem

Z południowej Polski najlepiej dojechać przez Czechy, Linz i Salzburg. Z północnych terenów naszego kraju trasa prowadzi przez Monachium i przejścia graniczne Walserberg, Steinpass lub Kufstein. Na wchód Ziemi Salzburskiej dotrzesz autostradą A10 w kierunku Villach, natomiast na zachów przez tzw. „mały niemiecki zakątek“, czyli Bad Reichenhal i Lofer.

Pociągiem

PKP oferuje dogodne, nocne bezpośrednie połączenie z Warszawy/Krakowa do Monachium przez Salzburg. Polecamy także połączenia dzienne i nocne z Krakowa, Warszawy i Gdańska z przesiadką w Wiedniu i Salzburgu. Z Wiednia do Salzburga kursują ponadto regularnie prywatne koleje WESTbahn, oferujące przejazdy w atrakcyjnych cenach.

Autobusem

Ze wszystkich regionów Polski kursują do Austrii i na Ziemię Salzburską autobusy liniowe. Przewozy oferuje m. in. FlixBus. Między miastami austriackimi oraz do kurortów Ziemi Salzburskiej kursują autobusy liniowe firmy Postbus.

Nowość 2025 – Guest Mobility Ticket

Od 1 maja 2025 r. goście zakwaterowani w Ziemi Salzburskiej mają bezpłatny dostęp do transportu publicznego przez cały okres swojego pobytu. Bilet otrzymuje się automatycznie przy zameldowaniu i jest on ważny w autobusach, S-Bahn, pociągach regionalnych oraz wybranych połączeniach dalekobieżnych.