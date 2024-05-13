Three laughing people wearing ski helmets and goggles, photographed from below, blue sky in the background.
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Ziemia Salzburska
To jest powód, dla którego istniejemy!

Odkryj zimową magię Ziemi Salzburskiej! Ośnieżone góry, lśniące jeziora i urokliwe wioski czekają na Ciebie. Zaplanuj zimowy urlop marzeń.

Zima w Ziemi Salzburskiej to niezapomniane doświadczenie. Oferuje fantastyczne stoki narciarskie, tory saneczkowe oraz ekscytujące wydarzenia, takie jak Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim Saalbach 2025. Podczas relaksującego lunchu w górskim schronisku możesz podziwiać spektakularne widoki, które czynią zimę tutaj tak wyjątkową.

Region ten ma wiele do zaoferowania zarówno rodzinom, jak i miłośnikom sportu. Rodziny z dziećmi mogą wybrać się na malownicze wycieczki, a także spróbować jazdy na sankach lub łyżwach. Natomiast poszukiwacze adrenaliny z pewnością znajdą tu niejedną okazję do sprawdzenia swoich granic i umiejętności.

Ziemia Salzburska w liczbach
Ośrodki narciarskie65
Trasy zjazdowe2750 km
Wyciągi narciarskie750
Trasy biegowe200 km
Szlaki turystyczne1600 km
Położenie ośrodków800-2800 m n.p.m.

Sezon narciarski:

11 października 2025 - 25 maja 2026

Raport śniegowy
NOWOŚĆ: Guest Mobility Ticket

Dlaczego Ziemia Salzburska?

  • Rodzina przede wszystkim: w regionie czekają atrakcje dla całej rodziny oraz przyjazne hotele. W 90 szkółkach narciarskich dzieci są pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, którzy dbają o ich bezpieczeństwo i rozwój. Młodzi narciarze mogą sprawdzić swoje umiejętności na łagodnych stokach, bawiąc się z uroczymi maskotkami.

  • Gwarantowane wrażenia z jazdy na nartach: miłośnicy sportów zimowych z pewnością docenią gwarancję śniegu oraz bogactwo różnorodnych terenów narciarskich, które oferują ponad 2000 przygotowanych tras zjazdowych. Do tego nowoczesne wyciągi i kolejki linowe zapewniają komfort i wygodę na stoku.

  • Rozrywka poza trasami: Ziemia Salzburska to doskonałe miejsce do uprawiania freeride'u i skituringu. Freeride należy prawdopodobnie do najciekawszych i najbardziej intensywnych sportów, jakie można uprawiać w regionie Salzburga.

  • Korzystny cenowo i zrównoważony transport publiczny: dzięki biletowi Guest Mobility Ticket możesz korzystać ze wszystkich autobusów, pociągów i autobusów wahadłowych firmy Salzburg Verkehr przez cały okres pobytu i nie musisz kupować żadnych dodatkowych biletów.

Zima na Ziemi SalzburskiejJazda na nartach w atrakcyjnej cenie

Salzburskie regiony zimowe

Obertauern

Grossarltal

Dachstein West

Hochkönig

Filzmoos

Zell am See - Kaprun

Flachau

Radstadt

St. Johann in Salzburg

Salzburski Lungau

Najczęściej zadawane pytania

Samochodem

Z południowej Polski najlepiej dojechać przez Czechy, Linz i Salzburg. Z północnych terenów naszego kraju trasa prowadzi przez Monachium i przejścia graniczne Walserberg, Steinpass lub Kufstein. Na wchód Ziemi Salzburskiej dotrzesz autostradą A10 w kierunku Villach, natomiast na zachów przez tzw. „mały niemiecki zakątek“, czyli Bad Reichenhal i Lofer.

Pociągiem

PKP oferuje dogodne, nocne bezpośrednie połączenie z Warszawy/Krakowa do Monachium przez Salzburg. Polecamy także połączenia dzienne i nocne z Krakowa, Warszawy i Gdańska z przesiadką w Wiedniu i Salzburgu. Z Wiednia do Salzburga kursują ponadto regularnie prywatne koleje WESTbahn, oferujące przejazdy w atrakcyjnych cenach.

Autobusem

Ze wszystkich regionów Polski kursują do Austrii i na Ziemię Salzburską autobusy liniowe. Przewozy oferuje m. in. FlixBus. Między miastami austriackimi oraz do kurortów Ziemi Salzburskiej kursują autobusy liniowe firmy Postbus.

Nowość 2025 – Guest Mobility Ticket

Od 1 maja 2025 r. goście zakwaterowani w Ziemi Salzburskiej mają bezpłatny dostęp do transportu publicznego przez cały okres swojego pobytu. Bilet otrzymuje się automatycznie przy zameldowaniu i jest on ważny w autobusach, S-Bahn, pociągach regionalnych oraz wybranych połączeniach dalekobieżnych.

Więcej informacji

W Ziemi Salzburskiej znajdziesz wszelkiego rodzaju zakwaterowanie – od przytulnych pensjonatów, przez rodzinne hotele, po luksusowe ośrodki wellness. Dzięki zróżnicowanemu krajobrazowi gór i jezior możesz wybierać między tradycyjnymi alpejskimi schroniskami, stylowymi hotelami w mieście Salzburg oraz nowoczesnymi apartamentami tuż przy stoku narciarskim.

Każdy z 22 regionów narciarskich oferuje niepowtarzalną atmosferę: latem turystyka piesza, jazda na rowerze lub wydarzenia kulturalne, a zimą ośnieżone stoki i najwyższej jakości usługi. Niezależnie od tego, czy szukasz romantycznej atmosfery, rodzinnych wakacji czy aktywnego wypoczynku w górach, w Ziemi Salzburskiej zawsze znajdziesz coś dla siebie.

Znajdź zakwaterowanie

Ziemia Salzburska oferuje różnorodne tereny rekreacyjne, gdzie można spędzić urlop w górach, ciesząc się dobroczynnym klimatem. Niezależnie od tego, którą destynację wybierzesz, czekają na Ciebie wspaniałe widoki, atrakcje i przygody, usługi na najwyższym poziomie oraz wyjątkowa alpejska przyroda. Na pewno nie będziesz się tu nudzić.

Więcej o regionach

Atrakcje dla narciarzy

Dachstein West

Dachstein Tour oferuje 44 km tras narciarskich z widokiem na lodowiec i jeziora. Dobrze oznakowana jest idealna dla rodzin i miłośników narciarstwa na każdym poziomie.

Pierwszy slalom w Dachstein West

Flachau

W samym sercu Ski amadé. Oferuje 760 km tras narciarskich, 270 wyciągów i najwyższej jakości usługi. Odkryj Snow Space Salzburg, Shuttleberg i Skiparadies Zauchensee.

Czysta przyjemność z nart

Obertauern

Najbardziej śnieżny austriacki ośrodek narciarski - wszystko dzięki średniej wysokości pokrywy śnieżnej wynoszącej 264 cm w ciągu ostatnich 30 lat.

Gwarancja śniegu

Grossarltal

Gwarantowany śnieg, szerokie stoki, nowoczesne wyciągi i przytulne schroniska - oto ośrodek narciarski Grossarltal-Dorfgastein. Jest szczególnie popularny wśród rodzin.

Rodzinny urlop na nartach

Zell am See - Kaprun

Zimowy raj: 408 km tras narciarskich, lodowiec i snowparki. Idealny dla narciarzy na każdym poziomie zaawansowania i zapewniający wspaniałe wrażenia na śniegu!

Raj narciarski na wyciągnięcie ręki

Salzburski Lungau

Większość Salzburskiego Lungau leży na wysokości powyżej 1000 metrów. Śnieg jest tu więc praktycznie gwarantowany. Idealne miejsce dla miłośników zimowych aktywności.

Pewność śniegu w Lungau

Hochkönig

Königstour łączy 35 km tras narciarskich i 6 szczytów. Czekają na Ciebie sportowe wyzwania, wspaniałe widoki i posiłki w schroniskach z regionalnymi specjałami.

Więcej informacji

St. Johann in Salzburg

Trasa z elektronicznym pomiarem czasu sprawdzi, kto jest najszybszy. Przegrasz? Zgodnie z lokalnym zwyczajem stawiasz zwycięzcy gorącą czekoladę w schronisku!

Ciesz się sportową jazdą

Radstadt

Idealna baza wypadowa do odkrywania najsłynniejszych ośrodków narciarskich. Skibusem lub samochodem w 30 min dotrzesz do Obertauern, Schladming i Snow Space Salzburg.

Dowiedz się więcej

Poza trasami

Flachau

Odkryj Flachau poza stokami narciarskimi: zimowe szlaki piesze, rakiety śnieżne, kuligi konne i nowe sporty z przewodnikiem. Aktywna, śnieżna przygoda w sercu Alp.

Sanki, wędrówki i inne atrakcje

Zell am See - Kaprun

Po całym dniu spędzonym na stoku w Zell am See-Kaprun czeka na Ciebie wellness: sauny, baseny i masaże w Tauern SPA oraz hotelach. Zapraszamy do relaksu w sercu Alp.

Odpocznij po nartach

Grossarltal

Poza stokami narciarskimi Grossarltal kusi trasami biegowymi, konnym kuligami, skituringiem i 10 aktywnościami outdoorowymi z przewodnikiem/tydzień w ramach BERG-GESUND.

Więcej informacji

St. Johann in Salzburg

Wycieczka skiturowa na Hahnbaum w St. Johann oferuje dwa podejścia, bezpieczne trasy i piękne widoki. Doskonałe miejsce dla skiturowców i miłośników sportów zimowych.

Dowiedz się więcej

Filzmoos

Odkryj pierwszą zimową wioskę turystyczną Austrii i trasę premium Rossbrand. Czekają na Ciebie zaśnieżone szlaki i zachwycające widoki na alpejskie szczyty.

Za zimowym słońcem

Dachstein West

Skialpinizm stał się w Austrii absolutnym trendem. Dlatego powstała nowa trasa Atomic Backland w Russbach.

Spróbuj skituringu

Salzburski Lungau

Romantyczny zimowy krajobraz bocznych dolin Lungau w Ziemi Salzburskiej jest idealnym miejscem na długie przejażdżki saniami zaprzężonymi w konie..

Aktywności poza trasami

Obertauern

Skorzystaj z wyjątkowej lokalizacji Obertauern bezpośrednio przy stokach narciarskich i jeszcze przed śniadaniem wykonaj pierwszy zjazd na świeżo przygotowanych trasach.

Ze stoku na śniadanie

Hochkönig

Ciesz się wyjątkową kolacją z rodziną lub przyjaciółmi w kabinie kolejcki linowej, podziwiając fantastyczne widoki i delektując się lokalnymi specjałami.

Więcej informacji

Wskazówki dla wtajemniczonych

St. Johann in Salzburg

Wycieczka na rakietach śnieżnych zabierze Cię do dziewiczej zimowej przyrody. Odkryj ciszę lasów, dziką przyrodę i magiczne widoki na ośnieżone szczyty.

Dowiedz się więcej

Filzmoos

Odkryj Yukigassen w Filzmoos – drużynową bitwę na śnieżki rodem z Japonii. Sport ten można uprawiać lub oglądać podczas międzynarodowych mistrzostw świata w Rossbrand.

Sprawdź szczegóły

Absolut Park we Flachau

Snowboardziści i freestylerzy są tu w swoim żywiole. W Absolut Parku czekają doskonale przygotowane trasy z ponad 100 przeszkodami, które zapewnią mnóstwo zabawy.

Największy snowpark w Austrii

Salzburski Lungau

Trzy zamki zapraszają do zanurzenia w historię i związanych z nią legend Salzburskiego Lungau. Nie od dziś są atrakcyjnymi celami wycieczek.

Kawałek historii

Dachstein West

Russbach leży w samym środku górskiego świata. Sanki i snowtubing to wyjątkowa frajda! Nie tylko dzieci, ale także dorośli mogą cieszyć się ekscytującym zjazdem!

Na sanki

Grossarltal

Tak wygląda adwent w dolinie Großarltal. Na jarmarkach bożonarodzeniowych czeka jakość, autentyczność, tradycja i oryginalność - to magiczne przeżycie dla całej rodziny.

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Tauernrunde dla dzieci

Znana trasa Tauernrunde jest dostępna dla dzieci. Na odcinku Bobby, nazwanym na cześć maskotki regionu, dzieci mają mnóstwo zabawy. Trasa MyTrack jest dla doświadczonych.

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Hochkönig

Wyrusz na stok i zbieraj odznaki, aby wziąć udział w comiesięcznym losowaniu nagród. Pod koniec sezonu zostanie wyłoniony król Hochkönigu.

Wyzwanie czeka!

Zell am See - Kaprun

Restauracja Franzl łączy nowoczesny styl z rustykalnym urokiem. Panoramiczne widoki, salon z kominkiem i cesarskie specjały, jak sznycel wiedeński czy omlet.

Jak na cesarskim dworze

Ciekawe wydarzenia w regionie

Skitouren Charity Dachstein West

7.03.2026
Russbach

Celem jest pokonanie jak największej liczby tras lub metrów wysokości. Minimalne wymaganie: jedna trasa na nartach skiturowych lub rakietach śnieżnych.

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Alpine craft festival

marzec 2026
Hochkönig

Alpine Craft Festival w Hochkönig: weekend pełen piwa rzemieślniczego, muzyki na żywo i pokazów w scenerii Alp. Święto smaków, przyjemności i przyjaznej atmosfery.

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Skikeriki

w każdą środę przez cały sezon zimowy
Panoramabahn , Grossarltal

Poranne szusowanie po świeżo przygotowanych stokach o wschodzie słońca, zakończone śniadaniem w górskim schronisku.

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Parada Krampusów

5.12.2025
St. Michael im Lungau

W Salzburskim Lungau do adwentu nieodłącznie należą św. Mikołaj, diabły i anioły. Poczuj tradycyjną przedświąteczną atmosferę parady.

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Audi FIS SP w nocnym slalomie kobiet

12.01.2026 – 13.01.2026
Flachau

Zawody narciarskie najlepszych slalomistek świata z doskonałym programem towarzyszącym.

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Ski 'n' Brunch

styczeń – luty
Schmittenstraße 119, Zell am See

Kto rano wstaje, ten ma przewagę! Bądź pierwsza/-y na stoku, a za swoje osiągnięcie nagródź się obfitym śniadaniem.

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Spacer z nocnym stróżem

każdy piątek
Wieża miejska, Radstadt

Nocna straż w Radstadt zabierze Cię w podróż do średniowiecza. Stroje z epoki, pieśni i legendy ożywiają urok tego historycznego miasta.

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Skiopening 2025

28.11.2025 – 5.12.2025
Obertauern

Kiedy spadnie pierwszy śnieg, góry pokryją się bielą, a stoki narciarskie w Obertauern ożyją, nadchodzi czas na początek zimy - a sezon 2025 będzie ekscytujący jak nigdy dotąd!

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Kontakt
Odkryj Ziemię Salzburską

SalzburgerLand Tourismus GmbH

Wiener Bundesstraße 23

5300 Hallwang

Telefon: +43662668844

info@salzburgerland.com

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