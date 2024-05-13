Skier in red suit on prepared slope with snow-covered mountain peaks and sun in background.
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Zillertal
Tego doświadczysz tylko tutaj!

546 km tras narciarskich, lodowiec i świat pełen wrażeń.

Dolina Zillertal to jedno z najbardziej wszechstronnych zimowych miejsc w Alpach. Cztery duże ośrodki narciarskie, 546 km tras, 180 wyciągów oraz lodowiec, który zapewnia jeden z najdłuższych sezonów narciarskich w Austrii — aż do późnej wiosny. Ponad 80% tras znajduje się powyżej 1 700 m n.p.m., co gwarantuje pewność śniegu od grudnia aż do końca kwietnia.

Jednak zima w Zillertal to coś więcej niż tylko trasy narciarskie. Poza nartami czeka świat pełen różnorodności: od najbardziej stromej trasy w Austrii po lodowy pałac głęboko w lodowcu, od międzynarodowych festiwali muzycznych po wycieczkę z przewodnikiem po serowarni. A wszędzie ta niepowtarzalna tyrolska gościnność - w górskiej restauracji, przytulnym schronisku czy w pubie après-ski.

Dolina Zillertal to miejsce na każdą porę roku. Latem i jesienią cztery regiony wypoczynkowe – Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg – stają się rajem dla miłośników wędrówek i rowerów, otoczone 422 km² dziewiczej przyrody w Parku Przyrodniczym Hochgebirgs-Naturpark. Miłośnicy golfa znajdą coś dla siebie na wielokrotnie nagradzanym 18-dołkowym polu golfowym Zillertal-Uderns, uznanym za „Pole Golfowe Roku” i należącym do sieci Leading Golf Courses of Austria.

A ci, którzy chcą poznać ten region tak, jak znają go jego mieszkańcy, odkryją żywą kulturę wielowiekowego rzemiosła, typowych strojów ludowych i muzyki, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w pięciu bocznych dolinach i 25 gminach doliny Zillertal.

Fakty i liczby
Liczba ośrodków narciarskich4
Trasy narciarskie546 km
Wyciągi i kolejki180
Trasy zimowych wędrówek460 km
Trasy narciarstwa biegowego113 km
Tory saneczkowe15 (łączna długość 48 km)
Funparki8
Szkoły narciarskie25 (łącznie ok. 500 instruktorów)
Schroniska narciarskie150
Najwyżej położona trasa narciarska regionuHintertuxer Gletscher (3 250 m n.p.m.)
Położenie ośrodka580-3 250 m n.p.m.
Najwyższa góraHochfeiler (3 509 m n.p.m.)

Sezon narciarski:
od początku grudnia do kwietnia

Raport śniegowy
Ośrodki narciarskie

Dlaczego warto odwiedzić Zillertal

  • Niezwykle długi sezon narciarski dzięki lodowcowi Hintertux

  • 4 tereny narciarskie, stoki na lodowcu do wysokości 3 250 m n.p.m.

  • Doskonale przygotowane trasy narciarskie

  • Przyjemne rodzinne tereny narciarskie

  • Długie trasy sportowe

  • Wyzwanie dla wymagających: trasa Harakiri o nachyleniu 78%

  • 8 snowparków

  • Narciarstwo wczesnym rankiem

  • Superskipas na 546 km tras zjazdowych i skibusy

  • Szeroka gama zimowych atrakcji na stokach i poza nimi

  • Świetna regionalna kuchnia w 80 schroniskach przy trasach i w dolinie

  • Ciekawe wydarzenia, np. Alpicon, Lederhosen Wedel Tage, Snowbombing, Hintertuxer Gletscher Open Air

  • Słynna tyrolska gościnność

Więcej o regionieZillertal Superskipass

Najczęściej zadawane pytania

Ponad 80% tras narciarskich w Zillertalu znajduje się na wysokości powyżej 1 700 m n.p.m., co zapewnia doskonałe warunki śniegowe przez cały sezon. Lodowiec Hintertux na wysokości 3 250 m n.p.m. oferuje jeden z najdłuższych sezonów narciarskich w Austrii — od jesieni aż do późnej wiosny. Dzięki temu dolina Zillertal należy do najbardziej śnieżnych ośrodków narciarskich w Austrii.

Karnet Zillertaler Superskipass zapewnia dostęp do wszystkich czterech ośrodków narciarskich w dolinie Zillertal: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg. Łącznie obejmuje to 546 km tras narciarskich i 180 wyciągów. W cenę wliczone są autobusy narciarskie oraz transport publiczny w regionie, dzięki czemu każdego dnia można bez trudu przemieszczać się między poszczególnymi ośrodkami.

Tak. Zillertal jest popularnym miejscem wypoczynku rodzinnego w Alpach. Oferuje doskonałą kombinację przygody, rekreacji i relaksu dla małych i dużych, i jest szczególnie popularny ze względu na swoją różnorodność oraz ekscytujące rodzinne atrakcje. Już sama nazwa Zillertal kojarzy się z rodzinną zabawą. Przygody na stokach z zakrętami, falami i tunelami oraz łącznie 48 km torów saneczkowych spełnią każde zimowe marzenie.
W 25 szkołach narciarskich z 500 instruktorami narciarstwa przekonasz się, co oznacza nauka jazdy na nartach poprzez zabawę i rozrywkę.

Zillertal dla rodziny

Lodowiec Hintertux jest jedynym ośrodkiem narciarskim w Austrii, który działa niemal przez cały rok, oferując tym samym niezwykle długi sezon narciarski. Na wysokości 3 250 m n.p.m. znajdziesz nie tylko doskonałe stoki, ale także Natur Eis Palast — lodowy pałac położony głęboko w lodowcu — oraz jaskinię Spannagelhöhle, jedyną jaskinię marmurową w Alpach Środkowych.

Oferta jest bogata: 460 km zimowych szlaków turystycznych, 113 km tras do narciarstwa biegowego, 15 torów saneczkowych, z czego 28 km jest oświetlonych do nocnej jazdy na sankach, zimowa via ferrata w Hochfügen, łyżwiarstwo i paralotniarstwo. Na wypadek złej pogody do dyspozycji gości jest kryty park rozrywki KABOOM, browar BrauKunstHaus oraz serownia Erlebnissennerei w Mayrhofen.

4 ośrodki narciarskie w jednej dolinie
W Zillertalu można wybierać spośród 4 ośrodków narciarskich, które różnią się między sobą wielkością i natężeniem ruchu. Na lodowcu Hintertux trasy narciarskie sięgają wysokości nawet 3250 m n.p.m.!
Spieljoch, Hochzillertal i Hochfügen
Spieljoch w Fügen jest świetną propozycją dla rodzin. Posiada FunSlope Spieljoch, tor saneczkowy i szerokie trasy narciarskie, a w Hochfügen - Hochzillertal czekają wymarzone tereny freeride'owe.
Zillertal Arena
Zabawa na stokach, rustykalne schroniska, idealnie nasłonecznione zbocza gór – to wszystko oferuje Zell-Gerlos wraz z Zillertal Arena, największym połączonym obszarem narciarskim w Zillertalu.
Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000
Lodowiec Hintertux oferuje możliwość przedłużenia sezonu narciarskiego, zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy sezon już się skończył lub gdzie indziej jeszcze się nie rozpoczął. Dzięki lodowcowi masz stuprocentową pewność, że pokrywa śnieżna utrzyma się od października do początku lata.
Mayrhofner Bergbahnen - Mountopolis
Dla miłośników akcji są wymagające trasy w Penken. Dla narciarzy rekreacyjnych, rodzin lub początkujących jest Ahorn, gdzie czekają także słoneczne stoki carvingowe.

Zimowy urlop w regionie Zillertal
Lodowiec Hintertux
Kamery internetowe

Transport
Dzięki licznym połączeniom komunikacji publicznej z głównych miast europejskich możesz cieszyć się wygodnym i korzystnym cenowo dojazdem do Zillertalu. Jeśli podróżujesz pociągiem lub samolotem, Twój urlop rozpoczną się zaraz po wyjściu z domu – bez korków na newralgicznych skrzyżowaniach i bez liczenia rezerw czasowych. Z Jenbach, docelowej stacji kolejowej, można łatwo dostać się do miejsca zakwaterowania pociągiem Zillertalbahn lub autobusem. Z najbliższych lotnisk w Innsbrucku lub Monachium do Zillertalu szybko i wygodnie zawiezie Cię niezawodny transfer lotniskowy Four Seasons.

Znajdź zakwaterowanie
W każdym z czterech regionów: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach czy Tux-Finkenberg czeka na Ciebie serdeczne powitanie - autentyczne, niezapomniane i wyjątkowe.

Dojazd
Zakwaterowanie

Zillertaler Superskipass to wyjątkowy bilet wstępu do świata narciarskich atrakcji w całym regionie Zillertal. Jest ważny od początku grudnia do kwietnia i umożliwia korzystanie z 546 km doskonale przygotowanych tras zjazdowych, obsługiwanych przez 180 wyciągów i kolejek linowych w czterech rozległych ośrodkach narciarskich: Spieljoch, Hochzillertal i Hochfügen, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis i Ski-& Gletscherwelt Zillertal 3000.
Idealna okazja, aby cieszyć się nieograniczoną zabawą na stokach.

Odkryj kulinarną magię Zillertalu: najwyższej klasy doznania
Zillertal to nie tylko gwarancja idealnego urlopu zimowego, ale także regionalnych rozkoszy kulinarnych na najwyższym poziomie. Oprócz różnorodnej oferty schronisk i restauracji w ośrodkach narciarskich, region szczyci się wielokrotnie nagradzanymi restauracjami i żywą tyrolską kulturą gościnności. Zillertal łączy w sobie urok przytulnych górskich schronisk, tradycyjnych gospód i nowoczesnej gastronomii na najwyższym poziomie.
A na co kładzie się największy nacisk? Na wykorzystanie regionalnych produktów, najwyższą jakość i kreatywność.
W Zillertalu liczy się motto: Regionalność jest na pierwszym miejscu, ale czasami inspiracja z innych źródeł nie zaszkodzi. Produktów lokalnego pochodzenia można skosztować nie tylko w restauracjach i schroniskach, ale także w miejscach, gdzie powstają. W Mayrhofen można odwiedzić lokalną mleczarnię Erlebnissennerei Zillertal, gdzie dowiesz się wszystkiego o produkcji serów i jogurtów. Atrakcją jest też BrauKunstHaus w Zell am Ziller. Na ponad 5000 m² browar Zillertal Bier oferuje multimedialną wycieczkę po procesie warzenia piwa.

Wybrane schroniska:
Mountain Loft na górze Spieljoch
Wiesenalm niedaleko Zell am Ziller
WhiteLounge na płaskowyżu Ahorn
Spannagelhaus na lodowcu Hintertux

Gastronomia w Zillertalu
Narty bez granic w dolinie Zillertal

Od tras carvingowych po najbardziej stromy zjazd w Austrii

546 km tras narciarskich, cztery duże ośrodki narciarskie, 180 wyciągów — dolina Zillertal plasuje się w czołówce Alp. Każdy z czterech regionów: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg ma swój niepowtarzalny charakter, ale łączy je ta sama tyrolska gościnność.

Rodziny znajdą tu szerokie, spokojne stoki oraz doskonałe szkoły narciarskie. Na zaawansowanych narciarzy czekają wyzwania na stoku Harakiri w Mayrhofen - z nachyleniem 78% jest to najbardziej stromy stok narciarski w Austrii. Miłośnicy freestyle’u mają do wyboru osiem snowparków i funparków. A ci, którzy pragną przeżyć niezapomnianą przygodę w puchu, znajdą ją w Hochfügen, gdzie First Line Skiing zapewnia dostęp do dziewiczych stoków za pomocą ratraka.

Dla rannych ptaszków w marcu w Zillertal Arena organizowane jest Good Morning Skiing: w każdy czwartek i niedzielę miłośnicy sportów zimowych pokonują pierwsze zjazdy na świeżo przygotowanych stokach, w porannej ciszy i w blasku wschodzącego słońca.

Główną atrakcją jest lodowiec Hintertux: położony na wysokości 3 250 m n.p.m. oferuje wyjątkowo długi sezon narciarski - od jesieni aż do późnej wiosny. Stanowi doskonałe uzupełnienie tras narciarskich w pozostałej części doliny Zillertal, które charakteryzują się wyjątkową pewnością śnieżną, a ponad 80% z nich znajduje się powyżej 1 700 m n.p.m.

Dowiedz się więcej

Co sprawia, że dolina Zillertal jest wyjątkowa

Cztery powody, dla których warto wybrać dolinę Zillertal

Lodowiec Hintertux - niezwykle długi sezon narciarski

Narty na wys. 3250 m, od jesieni aż do późnej wiosny. Lodowy pałac i jaskinia Spannagelhöhle zapewniają wyjątkową przygodę na lodowcu poza trasami narciarskimi.

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Harakiri - najbardziej stroma trasa w Austrii

78% nachylenia, 78% adrenaliny. Legendarny stok Harakiri w Mayrhofen to największe wyzwanie dla doświadczonych narciarzy i snowboardzistów.

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Freeride w Hochfügen

Na ratraku w kierunku dziewiczego puchu. Hochfügen to sekretne miejsce dla miłośników świeżego śniegu, którzy szukają przygód poza oznakowanymi trasami.

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Good Morning Skiing w Zillertal Arena

W każdy czwartek i niedzielę w marcu: „Good Morning Skiing” w Zillertal Arena – pierwsze zjazdy po świeżo przygotowanych trasach o wschodzie słońca.

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Jeden karnet na cały region Zillertal: 546 km tras, 180 wyciągów, damowe skibusy

Karnet Zillertaler Superskipass

Zillertal poza trasami narciarskimi

Bo dzień bez nart też może być wyjątkowy

Sanki na najdłuższym torze w dolinie Zillertal

Tor saneczkowy Gerlosstein ma 7 km długości i jest oświetlony również w nocy. W górę kolejką Gerlossteinbahn, a potem siedem kilometrów zabawy w dół.

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Zimowe wędrówki z pięknymi widokami

460 km przygotowanych zimowych szlaków turystycznych. Szlak Rundweg w Hochzillertal-Kaltenbach łączy spokój, śnieg i panoramiczne widoki. Idealny na dzień bez nart.

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Zimowa trasa wspinaczkowa Hochfügen

Nowa via ferrata na wys. 2341 m: długość 260 m, most linowy o dł. 28 m i widok na całą dolinę Zillertal. Dla tych, którzy chcą popatrzeć z innej perspektywy.

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Ścieżka przygodowa AlbertAdler

Zimowa wędrówka ze stacji Ahornbahn, obok baru WhiteLounge SchneeBar, do punktu widokowego AdlerBühne Ahorn, gdzie można podziwiać ptaki drapieżne i panoramiczne widoki.

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Sekretna wskazówka

Wschód słońca nad doliną Zillertal

Gdy budzi się dzień lub zapada noc, górski świat doliny Zillertal pogrąża się w głębokim błękicie. Stoki, schroniska i wioski nabierają wyjątkowej barwy, której nie da się doświadczyć w ciągu dnia. Ratraki rozpoczynają swoją nocną pracę, powraca cisza, a zimowa wędrówka lub wycieczka narciarska w tym świetle staje się przeżyciem samym w sobie. Wschody i zachody słońca w dolinie Zillertal: ciche piękno w najczystszej postaci.

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Ciekawe wydarzenia w regionie

Zillertal Välley Rälley 2026/27

19-20.12, 23-24.1, 27-28.2, 24-25.4
Snowparki w Zillertalu

Freestyle snowboardowa trasa, która służy jako platforma dla młodych i obiecujących snowboardzistów z całej Europy, obejmuje kilka zawodów w różnych dyscyplinach.

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Ski Food Festival

12.12.2026 – 13.12.2026
Hochzillertal-Kaltenbach i Spieljoch w Fügen

2-dniowe wydarzenie w ośrodkach narciarskich Hochzillertal-Kaltenbach i Spieljoch w Fügen z próbowaniem specjałów z różnych części świata w schroniskach i na stokach!

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Hintertuxer Gletscher Open Air

19.03.2027
Sommerberg Arena

Na wysokości 2 100 m, z górami w tle. Poruszające utwory i znane hity pod gołym niebem. Wstęp wolny.

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Zillertal Arena 90s days

19.03.2027 – 21.03.2027

Zillertal Arena stanie się sceną poświęconą latom dziewięćdziesiątym. Zespoły grające na żywo, DJ-e i największe muzyczne hity - na stoku i poza nim.

Więcej infomacji

Snowbombing Festival

5.04.2027 – 10.04.2027
Mayrhofen

Wspaniałe wydarzenia i koncerty w ramach kultowego już festiwalu Mayrhofen.

Więcej informacji
Sprawdź więcej wydarzeń w Zillertalu
Propozycje kulinarne
Kuchnia: regionalna i kreatywna

Posmakuj Zillertalu: od schronisk po restauracje z widokiem

Osiemdziesiąt schronisk górskich, nagradzane restauracje i kreatywna kuchnia górska - w dolinie Zillertal jedzenie traktuje się poważnie. Niedawno odnowiona restauracja 8er-Alm w Hochfügen łączy nowoczesny design z regionalnymi specjałami oraz dużym zadaszonym tarasem słonecznym tuż przy stoku. W Zillertal Arena restauracja Kreuzjoch Alm jest ulubionym miejscem serwującym domowe potrawy i produkty z własnego gospodarstwa. Stieralm wyróżnia się wołowiną rasy Angus z własnej hodowli oraz wyrafinowanym wyborem win. A na lodowcu Hintertuxer Gletsjer lokal Tuxer Fernerhaus serwuje dania przygotowywane codziennie na świeżo — od tradycyjnej kuchni tyrolskiej po specjały kuchni międzynarodowej, a wisienką na torcie jest bar z panoramicznym widokiem.

W menu znajdą się zarówno tradycyjne potrawy, jak i kreatywne dania kuchni międzynarodowej. Ponad 80 schronisk górskich z bajecznymi widokami zaprasza do stołu - zarówno w górach, jak i w dolinie.

Odkryj tutaj

Specjalności z regionu Zillertal

Ponieważ w dolinie Zillertal tradycje są pielęgnowane i podtrzymywane, kwitnie tu również bogata oferta najróżniejszych specjałów. Znajdziesz tu oryginalne przepisy z regionu Zillertal oraz smakołyki, które możesz przygotować w domu.

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Ski-in & Ski-out. Przy dolnej stacji Spieljochbahn. Aktywny wypoczynek i wellness. Idealna baza na zimowy urlop: przestronne centrum wellness, bogata oferta kulinarna.

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Zima w górach: ciesz się urlopem w Hochfügen. Karnet Zillertaler Superskipass na 6 dni, wykwintna kuchnia, bezpłatny dostęp do Lamark Spa: kryty basen, jacuzzi, sauny.

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Kontakt
Odkryj Zillertal

Zillertal Tourismus GmbH

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefon: +43 5288 87187

info@zillertal.at
www.zillertal.at
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