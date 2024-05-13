Zillertal
Tego doświadczysz tylko tutaj!
Introduction
Dolina Zillertal to jedno z najbardziej wszechstronnych zimowych miejsc w Alpach. Cztery duże ośrodki narciarskie, 546 km tras, 180 wyciągów oraz lodowiec, który zapewnia jeden z najdłuższych sezonów narciarskich w Austrii — aż do późnej wiosny. Ponad 80% tras znajduje się powyżej 1 700 m n.p.m., co gwarantuje pewność śniegu od grudnia aż do końca kwietnia.
Jednak zima w Zillertal to coś więcej niż tylko trasy narciarskie. Poza nartami czeka świat pełen różnorodności: od najbardziej stromej trasy w Austrii po lodowy pałac głęboko w lodowcu, od międzynarodowych festiwali muzycznych po wycieczkę z przewodnikiem po serowarni. A wszędzie ta niepowtarzalna tyrolska gościnność - w górskiej restauracji, przytulnym schronisku czy w pubie après-ski.
Dolina Zillertal to miejsce na każdą porę roku. Latem i jesienią cztery regiony wypoczynkowe – Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg – stają się rajem dla miłośników wędrówek i rowerów, otoczone 422 km² dziewiczej przyrody w Parku Przyrodniczym Hochgebirgs-Naturpark. Miłośnicy golfa znajdą coś dla siebie na wielokrotnie nagradzanym 18-dołkowym polu golfowym Zillertal-Uderns, uznanym za „Pole Golfowe Roku” i należącym do sieci Leading Golf Courses of Austria.
A ci, którzy chcą poznać ten region tak, jak znają go jego mieszkańcy, odkryją żywą kulturę wielowiekowego rzemiosła, typowych strojów ludowych i muzyki, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w pięciu bocznych dolinach i 25 gminach doliny Zillertal.
Sezon narciarski:
od początku grudnia do kwietnia
Dlaczego warto odwiedzić Zillertal
Niezwykle długi sezon narciarski dzięki lodowcowi Hintertux
4 tereny narciarskie, stoki na lodowcu do wysokości 3 250 m n.p.m.
Doskonale przygotowane trasy narciarskie
Przyjemne rodzinne tereny narciarskie
Długie trasy sportowe
Wyzwanie dla wymagających: trasa Harakiri o nachyleniu 78%
8 snowparków
Narciarstwo wczesnym rankiem
Superskipas na 546 km tras zjazdowych i skibusy
Szeroka gama zimowych atrakcji na stokach i poza nimi
Świetna regionalna kuchnia w 80 schroniskach przy trasach i w dolinie
Ciekawe wydarzenia, np. Alpicon, Lederhosen Wedel Tage, Snowbombing, Hintertuxer Gletscher Open Air
Słynna tyrolska gościnność
Najczęściej zadawane pytania
Od tras carvingowych po najbardziej stromy zjazd w Austrii
546 km tras narciarskich, cztery duże ośrodki narciarskie, 180 wyciągów — dolina Zillertal plasuje się w czołówce Alp. Każdy z czterech regionów: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg ma swój niepowtarzalny charakter, ale łączy je ta sama tyrolska gościnność.
Rodziny znajdą tu szerokie, spokojne stoki oraz doskonałe szkoły narciarskie. Na zaawansowanych narciarzy czekają wyzwania na stoku Harakiri w Mayrhofen - z nachyleniem 78% jest to najbardziej stromy stok narciarski w Austrii. Miłośnicy freestyle’u mają do wyboru osiem snowparków i funparków. A ci, którzy pragną przeżyć niezapomnianą przygodę w puchu, znajdą ją w Hochfügen, gdzie First Line Skiing zapewnia dostęp do dziewiczych stoków za pomocą ratraka.
Dla rannych ptaszków w marcu w Zillertal Arena organizowane jest Good Morning Skiing: w każdy czwartek i niedzielę miłośnicy sportów zimowych pokonują pierwsze zjazdy na świeżo przygotowanych stokach, w porannej ciszy i w blasku wschodzącego słońca.
Główną atrakcją jest lodowiec Hintertux: położony na wysokości 3 250 m n.p.m. oferuje wyjątkowo długi sezon narciarski - od jesieni aż do późnej wiosny. Stanowi doskonałe uzupełnienie tras narciarskich w pozostałej części doliny Zillertal, które charakteryzują się wyjątkową pewnością śnieżną, a ponad 80% z nich znajduje się powyżej 1 700 m n.p.m.
Co sprawia, że dolina Zillertal jest wyjątkowaCztery powody, dla których warto wybrać dolinę Zillertal
Lodowiec Hintertux - niezwykle długi sezon narciarski
Narty na wys. 3250 m, od jesieni aż do późnej wiosny. Lodowy pałac i jaskinia Spannagelhöhle zapewniają wyjątkową przygodę na lodowcu poza trasami narciarskimi.
Harakiri - najbardziej stroma trasa w Austrii
78% nachylenia, 78% adrenaliny. Legendarny stok Harakiri w Mayrhofen to największe wyzwanie dla doświadczonych narciarzy i snowboardzistów.
Freeride w Hochfügen
Na ratraku w kierunku dziewiczego puchu. Hochfügen to sekretne miejsce dla miłośników świeżego śniegu, którzy szukają przygód poza oznakowanymi trasami.
Jeden karnet na cały region Zillertal: 546 km tras, 180 wyciągów, damowe skibusy
Zillertal poza trasami narciarskimiBo dzień bez nart też może być wyjątkowy
Sanki na najdłuższym torze w dolinie Zillertal
Tor saneczkowy Gerlosstein ma 7 km długości i jest oświetlony również w nocy. W górę kolejką Gerlossteinbahn, a potem siedem kilometrów zabawy w dół.
Zimowe wędrówki z pięknymi widokami
460 km przygotowanych zimowych szlaków turystycznych. Szlak Rundweg w Hochzillertal-Kaltenbach łączy spokój, śnieg i panoramiczne widoki. Idealny na dzień bez nart.
Zimowa trasa wspinaczkowa Hochfügen
Nowa via ferrata na wys. 2341 m: długość 260 m, most linowy o dł. 28 m i widok na całą dolinę Zillertal. Dla tych, którzy chcą popatrzeć z innej perspektywy.
Wschód słońca nad doliną Zillertal
Gdy budzi się dzień lub zapada noc, górski świat doliny Zillertal pogrąża się w głębokim błękicie. Stoki, schroniska i wioski nabierają wyjątkowej barwy, której nie da się doświadczyć w ciągu dnia. Ratraki rozpoczynają swoją nocną pracę, powraca cisza, a zimowa wędrówka lub wycieczka narciarska w tym świetle staje się przeżyciem samym w sobie. Wschody i zachody słońca w dolinie Zillertal: ciche piękno w najczystszej postaci.
Ciekawe wydarzenia w regionie
Zillertal Välley Rälley 2026/27
Freestyle snowboardowa trasa, która służy jako platforma dla młodych i obiecujących snowboardzistów z całej Europy, obejmuje kilka zawodów w różnych dyscyplinach.
Ski Food Festival
2-dniowe wydarzenie w ośrodkach narciarskich Hochzillertal-Kaltenbach i Spieljoch w Fügen z próbowaniem specjałów z różnych części świata w schroniskach i na stokach!
Hintertuxer Gletscher Open Air
Na wysokości 2 100 m, z górami w tle. Poruszające utwory i znane hity pod gołym niebem. Wstęp wolny.
Zillertal Arena 90s days
Zillertal Arena stanie się sceną poświęconą latom dziewięćdziesiątym. Zespoły grające na żywo, DJ-e i największe muzyczne hity - na stoku i poza nim.
Posmakuj Zillertalu: od schronisk po restauracje z widokiem
Osiemdziesiąt schronisk górskich, nagradzane restauracje i kreatywna kuchnia górska - w dolinie Zillertal jedzenie traktuje się poważnie. Niedawno odnowiona restauracja 8er-Alm w Hochfügen łączy nowoczesny design z regionalnymi specjałami oraz dużym zadaszonym tarasem słonecznym tuż przy stoku. W Zillertal Arena restauracja Kreuzjoch Alm jest ulubionym miejscem serwującym domowe potrawy i produkty z własnego gospodarstwa. Stieralm wyróżnia się wołowiną rasy Angus z własnej hodowli oraz wyrafinowanym wyborem win. A na lodowcu Hintertuxer Gletsjer lokal Tuxer Fernerhaus serwuje dania przygotowywane codziennie na świeżo — od tradycyjnej kuchni tyrolskiej po specjały kuchni międzynarodowej, a wisienką na torcie jest bar z panoramicznym widokiem.
W menu znajdą się zarówno tradycyjne potrawy, jak i kreatywne dania kuchni międzynarodowej. Ponad 80 schronisk górskich z bajecznymi widokami zaprasza do stołu - zarówno w górach, jak i w dolinie.
Specjalności z regionu Zillertal
Ponieważ w dolinie Zillertal tradycje są pielęgnowane i podtrzymywane, kwitnie tu również bogata oferta najróżniejszych specjałów. Znajdziesz tu oryginalne przepisy z regionu Zillertal oraz smakołyki, które możesz przygotować w domu.
Ciekawe oferty
Hotel Kohlerhof
Ski-in & Ski-out. Przy dolnej stacji Spieljochbahn. Aktywny wypoczynek i wellness. Idealna baza na zimowy urlop: przestronne centrum wellness, bogata oferta kulinarna.
Alpin Family Resort Seetal
Niezapomniana zima. Położenie tuż przy dolnej stacji ośrodka Hochzillertal. Górskie krajobrazy, strefa wellness, serdeczna gościnność, atrakcje dla rodzin.
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefon: +43 5288 87187