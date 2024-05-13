546 km tras narciarskich, lodowiec i świat pełen wrażeń.

Dolina Zillertal to jedno z najbardziej wszechstronnych zimowych miejsc w Alpach. Cztery duże ośrodki narciarskie, 546 km tras, 180 wyciągów oraz lodowiec, który zapewnia jeden z najdłuższych sezonów narciarskich w Austrii — aż do późnej wiosny. Ponad 80% tras znajduje się powyżej 1 700 m n.p.m., co gwarantuje pewność śniegu od grudnia aż do końca kwietnia.

Jednak zima w Zillertal to coś więcej niż tylko trasy narciarskie. Poza nartami czeka świat pełen różnorodności: od najbardziej stromej trasy w Austrii po lodowy pałac głęboko w lodowcu, od międzynarodowych festiwali muzycznych po wycieczkę z przewodnikiem po serowarni. A wszędzie ta niepowtarzalna tyrolska gościnność - w górskiej restauracji, przytulnym schronisku czy w pubie après-ski.

Dolina Zillertal to miejsce na każdą porę roku. Latem i jesienią cztery regiony wypoczynkowe – Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach i Tux-Finkenberg – stają się rajem dla miłośników wędrówek i rowerów, otoczone 422 km² dziewiczej przyrody w Parku Przyrodniczym Hochgebirgs-Naturpark. Miłośnicy golfa znajdą coś dla siebie na wielokrotnie nagradzanym 18-dołkowym polu golfowym Zillertal-Uderns, uznanym za „Pole Golfowe Roku” i należącym do sieci Leading Golf Courses of Austria.

A ci, którzy chcą poznać ten region tak, jak znają go jego mieszkańcy, odkryją żywą kulturę wielowiekowego rzemiosła, typowych strojów ludowych i muzyki, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w pięciu bocznych dolinach i 25 gminach doliny Zillertal.