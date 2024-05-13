Altenmarkt-Zauchensee to prawdziwa zimowa atrakcja w regionie Ski amadé! Narty, freeride czy wędrówki – Twoja przygoda zaczyna się tutaj!

Urokliwy region Altenmarkt-Zauchensee w samym sercu Salzburger Sportwelt i Ski amadé jest jednym z najbardziej różnorodnych sportowo i przyjaznych ośrodków narciarskich w Ziemi Salzburskiej. Zaawansowani narciarze, rodziny na feriach czy początkujący dorośli – wszyscy są tu mile widziani!

Zauchensee-Flachauwinkl to najwyżej położony ośrodek narciarski w regionie Salzburger Sportwelt, miejsce rozgrywania zawodów Pucharu Świata, w tym regularnych zawodów kobiet AUDI FIS w dyscyplinach szybkościowych. Jeśli szukasz regionu z gwarancją śniegu, szybkimi zjazdami, ekscytującymi terenami do freeride'u i adrenaliną w snowparkach, pokochasz to miejsce od razu. Kusi tu też zupełnie nowa kolejka gondolowa na szczyt Schwarzwand.

Radstadt-Altenmarkt to doskonałe miejsce dla rodzin, narciarzy rekreacyjnych i początkujących. Szczególnie dużo świetych tras narciarskich oferuje teren Kemahdhöhe.

A jeśli masz już dość jazdy na nartach, wybierz się na spokojną zimową wędrówkę, udaj się do parku wodnego Erlebnis-Therme Amadé w Altenmarkt lub kup kilka pamiątek w jednym z 80 sklepów w wiosce - oczywiście jeszcze zanim ostatecznie trafisz do tradycyjnej gospody na pyszną kolację.

Ciesz się śnieżną zimą we wszystkich jej odsłonach – tak właśnie wyglądają ferie zimowe w Altenmarkt-Zauchensee!