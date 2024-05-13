Twoja zima w Altenmarkt-Zauchensee
Twoja zimowa przygoda
Introduction
Urokliwy region Altenmarkt-Zauchensee w samym sercu Salzburger Sportwelt i Ski amadé jest jednym z najbardziej różnorodnych sportowo i przyjaznych ośrodków narciarskich w Ziemi Salzburskiej. Zaawansowani narciarze, rodziny na feriach czy początkujący dorośli – wszyscy są tu mile widziani!
Zauchensee-Flachauwinkl to najwyżej położony ośrodek narciarski w regionie Salzburger Sportwelt, miejsce rozgrywania zawodów Pucharu Świata, w tym regularnych zawodów kobiet AUDI FIS w dyscyplinach szybkościowych. Jeśli szukasz regionu z gwarancją śniegu, szybkimi zjazdami, ekscytującymi terenami do freeride'u i adrenaliną w snowparkach, pokochasz to miejsce od razu. Kusi tu też zupełnie nowa kolejka gondolowa na szczyt Schwarzwand.
Radstadt-Altenmarkt to doskonałe miejsce dla rodzin, narciarzy rekreacyjnych i początkujących. Szczególnie dużo świetych tras narciarskich oferuje teren Kemahdhöhe.
A jeśli masz już dość jazdy na nartach, wybierz się na spokojną zimową wędrówkę, udaj się do parku wodnego Erlebnis-Therme Amadé w Altenmarkt lub kup kilka pamiątek w jednym z 80 sklepów w wiosce - oczywiście jeszcze zanim ostatecznie trafisz do tradycyjnej gospody na pyszną kolację.
Ciesz się śnieżną zimą we wszystkich jej odsłonach – tak właśnie wyglądają ferie zimowe w Altenmarkt-Zauchensee!
Sezon narciarski:
28 listopada 2025 - 12 kwietnia 2026
Dlaczego warto odwiedzić Altenmarkt-Zauchensee?
Raj dla miłośników sportów zimowych, który oferuje podwójną atrakcję: Zauchensee-Flachauwinkel (do 2176 m n.p.m.) z gwarancją śniegu (od końca listopada do kwietnia), oferujący 45 km tras narciarskich, oraz przytulny i przyjazny rodzinom Radstadt-Altenmarkt (do 1700 m n.p.m.) z 17 km tras narciarskich.
Raj dla miłośników freeride'u, off-piste'u i głębokiego śniegu.
Szeroki wybór atrakcji poza trasami, w tym narciarstwo biegowe, zimowe wędrówki, skitury, przejażdżki saniami zaprzężonymi w konie, sanki i wiele innych.
Świetne rabaty dla rodzin.
Park wodny Erlebnis-Therme Amadé w Altenmarkt z 11 basenami, 5 saunami i 3 spektakularnymi zjeżdżalniami.
Najczęściej zadawane pytania
Przeżycia na nartach
Trasa Pucharu Świata Zauchensee
Sprawdź swoje umiejętności na trasie, na której od 1990 roku rywalizują najlepsi narciarze świata – od Gamskogel przez Kälberloch.
Freeride
Region ten jest prawdziwą gratką dla miłośników freeride'u. Czekają tu na nich tereny z panoramicznymi widokami, nietknięty śnieg, ekscytujące zjazdy i stoki z muldami.
Aktywności poza trasami narciarskimi
Zimowe wędrówki
Zimowe wędrówki to doskonały sposób na cieszenie się ciszą regionu. Odkrywaj okolicę dzięki doskonale przygotowanej sieci szlaków.
Sanki
Wybierz jedną z czterech tras saneczkowych i ruszaj w drogę! Wypróbuj trasę klasyczną lub Zipfelbob, aby cieszyć się szybkim zjazdem. Zabawa bez względu na wiek!
Biegówki
Skorzystaj z jednej z największych sieci tras narciarstwa biegowego w Austrii. Bezpłatne porady od ekspertów („Flying Coaches”) we wtorki i czwartki.
Park wodny Erlebnis-Therme Amadé
Masz ochotę na relaks w spa? W tym ośrodku w Altenmarkt czeka na Ciebie 11 basenów, 5 saun i 3 zjeżdżalnie. Dodatkową atrakcją jest wspaniała górska sceneria.
Kulinarne przyjemności
Tradycyjne potrawy serwowane w schroniskach tuż przy stokach w ciągu dnia lub kreatywne kolacje dla smakoszy wieczorem: Altenmarkt-Zauchensee ma ponad 60 schronisk i restauracji, które tylko czekają na odkrycie. Jednego dnia można delektować się regionalnymi specjałami z Ziemi Salzburskiej, a następnego daniami kuchni śródziemnomorskiej lub azjatyckiej. Kucharze z Altenmarkt-Zauchensee słyną z serwowania sezonowych przysmaków przygotowanych z najwyższej jakości regionalnych produktów.
Zadbamy o Twoją rozrywkę
Jarmark bożonarodzeniowy "Arts & Craft"
Drewniane stragany, niewielki las jodłowy, duży wieniec adwentowy i niezliczone lampiony tworzą świąteczną atmosferę na rynku (w wybrane dni).
Wiedeński Chór Chłopięcy
Najsłynniejszy chór chłopięcy na świecie wystąpi na scenie w Altenmarkt, zachwycając publiczność swoim programem bożonarodzeniowym.
Górski adwent nad jeziorem
Światło i muzyka, natura i tradycja spotykają się nad brzegiem jeziora Zauchensee - nie można przegapić tego wyjątkowego jarmarku bożonarodzeniowego (w wybrane dni).
Sanki nocą
Dwie z czterech tras saneczkowych w Altenmarkt-Zauchensee są oświetlone wieczorami! Ciesz się romantyczną przejażdżką sankami przez pokrytą śniegiem zimową puszczę – idealny sposób na zakończenie dnia dla zakochanych lub przyjaciół, którzy mają ochotę na małą rywalizację!
Tourismusverband Altenmarkt-Zauchensee
Sportplatzstraße 6
5541 Altenmarkt
Telefon: +43 6452 55 11