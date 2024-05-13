Two skiers on a slope, one in red, snow-covered mountains and larch forests in the background.
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Twoja zima w Altenmarkt-Zauchensee
Twoja zimowa przygoda

Altenmarkt-Zauchensee to prawdziwa zimowa atrakcja w regionie Ski amadé! Narty, freeride czy wędrówki – Twoja przygoda zaczyna się tutaj!

Urokliwy region Altenmarkt-Zauchensee w samym sercu Salzburger Sportwelt i Ski amadé jest jednym z najbardziej różnorodnych sportowo i przyjaznych ośrodków narciarskich w Ziemi Salzburskiej. Zaawansowani narciarze, rodziny na feriach czy początkujący dorośli – wszyscy są tu mile widziani!

Zauchensee-Flachauwinkl to najwyżej położony ośrodek narciarski w regionie Salzburger Sportwelt, miejsce rozgrywania zawodów Pucharu Świata, w tym regularnych zawodów kobiet AUDI FIS w dyscyplinach szybkościowych. Jeśli szukasz regionu z gwarancją śniegu, szybkimi zjazdami, ekscytującymi terenami do freeride'u i adrenaliną w snowparkach, pokochasz to miejsce od razu. Kusi tu też zupełnie nowa kolejka gondolowa na szczyt Schwarzwand.

Radstadt-Altenmarkt to doskonałe miejsce dla rodzin, narciarzy rekreacyjnych i początkujących. Szczególnie dużo świetych tras narciarskich oferuje teren Kemahdhöhe.

A jeśli masz już dość jazdy na nartach, wybierz się na spokojną zimową wędrówkę, udaj się do parku wodnego Erlebnis-Therme Amadé w Altenmarkt lub kup kilka pamiątek w jednym z 80 sklepów w wiosce - oczywiście jeszcze zanim ostatecznie trafisz do tradycyjnej gospody na pyszną kolację.

Ciesz się śnieżną zimą we wszystkich jej odsłonach – tak właśnie wyglądają ferie zimowe w Altenmarkt-Zauchensee!

Fakty i liczby
Wyciągi:23
Trasy narciarskie:63 km
Trasy narciarstwa biegowego:30 km
Zimowe szlaki piesze:49 km
Wysokość:842 - 2 138 m
Najwyższy punkt regionu:Strimskogel (2 138 m n.p.m.)

Sezon narciarski:
28 listopada 2025 - 12 kwietnia 2026

Karnety Ski amadé
3-dniowy karnet już od 224 €

Pogoda
Raport śniegowy
Pewny śniegod listopada do połowy kwietnia

Dlaczego warto odwiedzić Altenmarkt-Zauchensee?

Dowiedz się więcej o regionie

Najczęściej zadawane pytania

Samochodem:
Z Salzburga: autostradą A10 Tauern w kierunku Villach/Graz (65 km).

Z Wiednia: należy jechać autostradą A1 Westautobahn (autostrada zachodnia) w kierunku Salzburga, a następnie kontynuować podróż zgodnie z powyższym opisem (autostradą A10 Tauern).

Z Niemiec: jadąc autostradą A8, należy skorzystać z przejścia granicznego Walserberg. Następnie należy kontynuować jazdę autostradą A10 Tauern w kierunku Villach/Graz.

Samolotem:
Najbliższe lotniska znajdują się w Salzburgu (65 km) i Monachium (235 km).

Pociągiem/autobusem:
Pociągiem do Salzburga (ok. 1,5 godz., 8 razy dziennie) lub Bischofshofen (ok. 24 min, kilka razy dziennie).

Obie stacje obsługują pociągi EuroCity (EC) i InterCity (IC).

Dojazd

Tak, Altenmarkt-Zauchensee to doskonały wybór na rodzinne wakacje narciarskie. Znajduje się tu wiele niebieskich tras i specjalnych rodzinnych obszarów narciarskich, np. na Kemahdhöhe w Radstadt-Altenmarkt: 17 km łatwych tras, siedem wyciągów, park rozrywki dla dzieci „Fichtelland”, funslope i tor z pomiarem czasu. W Zauchensee-Flachauwinkel każda z trzech gór narciarskich ma niebieski stok prowadzący do areny Pucharu Świata.

Trzy szkoły narciarskie w Altenmarkt-Zauchensee oferują kursy dla dzieci od 3 roku życia.

Altenmarkt-Zauchensee z dziećmi

  • Schronisko Rauchkopf
    Ciesz się wspaniałą zimową panoramą i tarasem słonecznym tuż obok górnej stacji wyciągu krzesełkowego Tauernkar.

  • Arlhofhütte
    Położone przy dolnej stacji kolejki linowej Hochbifangbahn schronisko jest popularnym miejscem spotkań po nartach i na kolację.

Przeżycia na nartach

Trasa Pucharu Świata Zauchensee

Sprawdź swoje umiejętności na trasie, na której od 1990 roku rywalizują najlepsi narciarze świata – od Gamskogel przez Kälberloch.

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Freeride

Region ten jest prawdziwą gratką dla miłośników freeride'u. Czekają tu na nich tereny z panoramicznymi widokami, nietknięty śnieg, ekscytujące zjazdy i stoki z muldami.

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12 Peaks Trophy

73 km niebieskich, 103 km czerwonych i 8 km czarnych tras rozciągają się w 5 pięknych dolinach jednego z największych i najbardziej zróżnicowanych regionów w Alpach.

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Aktywności poza trasami narciarskimi

Zimowe wędrówki

Zimowe wędrówki to doskonały sposób na cieszenie się ciszą regionu. Odkrywaj okolicę dzięki doskonale przygotowanej sieci szlaków.

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Sanki

Wybierz jedną z czterech tras saneczkowych i ruszaj w drogę! Wypróbuj trasę klasyczną lub Zipfelbob, aby cieszyć się szybkim zjazdem. Zabawa bez względu na wiek!

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Biegówki

Skorzystaj z jednej z największych sieci tras narciarstwa biegowego w Austrii. Bezpłatne porady od ekspertów („Flying Coaches”) we wtorki i czwartki.

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Park wodny Erlebnis-Therme Amadé

Masz ochotę na relaks w spa? W tym ośrodku w Altenmarkt czeka na Ciebie 11 basenów, 5 saun i 3 zjeżdżalnie. Dodatkową atrakcją jest wspaniała górska sceneria.

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Muzeum historii regionu w Altenmarkt

Zapoznaj się z narzędziami rolniczymi z dawnych czasów i dowiedz się więcej o historycznej roli kobiet oraz tradycyjnym stylu życia do lat 60. XX wieku.

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Kulinarne przyjemności

Tradycyjne potrawy serwowane w schroniskach tuż przy stokach w ciągu dnia lub kreatywne kolacje dla smakoszy wieczorem: Altenmarkt-Zauchensee ma ponad 60 schronisk i restauracji, które tylko czekają na odkrycie. Jednego dnia można delektować się regionalnymi specjałami z Ziemi Salzburskiej, a następnego daniami kuchni śródziemnomorskiej lub azjatyckiej. Kucharze z Altenmarkt-Zauchensee słyną z serwowania sezonowych przysmaków przygotowanych z najwyższej jakości regionalnych produktów.

Altenmarkt-Zauchensee dla smakoszy

Zadbamy o Twoją rozrywkę

Jarmark bożonarodzeniowy "Arts & Craft"

22.11.2025 – 21.12.2025
Altenmarkt

Drewniane stragany, niewielki las jodłowy, duży wieniec adwentowy i niezliczone lampiony tworzą świąteczną atmosferę na rynku (w wybrane dni).

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Wiedeński Chór Chłopięcy

27.11.2025
Kościół parafialny, Altenmarkt

Najsłynniejszy chór chłopięcy na świecie wystąpi na scenie w Altenmarkt, zachwycając publiczność swoim programem bożonarodzeniowym.

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Górski adwent nad jeziorem

6.12.2025 – 23.12.2025
Zauchensee

Światło i muzyka, natura i tradycja spotykają się nad brzegiem jeziora Zauchensee - nie można przegapić tego wyjątkowego jarmarku bożonarodzeniowego (w wybrane dni).

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Narciarski Puchar Świata kobiet

10.01.2026 – 11.01.2026
Zauchensee

Zobacz, jak najlepsze narciarki świata rywalizują w zawodach zjazdowych i supergigancie. Zauchensee jest uważane za jeden z najbardziej spektakularnych torów na świecie.

Sprawdź szczegóły
Nasza wskazówka

Sanki nocą

Dwie z czterech tras saneczkowych w Altenmarkt-Zauchensee są oświetlone wieczorami! Ciesz się romantyczną przejażdżką sankami przez pokrytą śniegiem zimową puszczę – idealny sposób na zakończenie dnia dla zakochanych lub przyjaciół, którzy mają ochotę na małą rywalizację!

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Kontakt

Tourismusverband Altenmarkt-Zauchensee

Sportplatzstraße 6

5541 Altenmarkt

Telefon: +43 6452 55 11

info@altenmarkt-zauchensee.at
www.altenmarkt-zauchensee.at
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