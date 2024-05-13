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Kitzbühel
Koronny klejnot Alp

Kitzbühel – miejsce, gdzie znajduje się kultowa trasa Streif oraz najdłuższe safari narciarskie na świecie. Odkryj zimowe atrakcje w perełce austriackich Alp.

Ruszaj na trasy, na których twórzyła się historia narciarstwa. Kitzbühel, położony w sercu Alp Kitzbühelskich, łączy ponad 750 lat historii z nowoczesnym ośrodkiem narciarskim. Jego symbolem jest legendarna trasa Streif na górze Hahnenkamm - jedna z najsłynniejszych tras wyścigowych na świecie. W sumie na narciarzy czeka tu 233 km tras zjazdowych oraz 58 kolejek linowych i wyciągów.

Kitzbühel oferuje szeroki wybór zakwaterowania – od 19 hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych po mniejsze, rodzinne pensjonaty. Nieodłącznym elementem zimowego wypoczynku jest również ponad 60 górskich schronisk i restauracji, w których można skosztować dań kuchni tyrolskiej, a także nowoczesnej gastronomii. Zimowy Kitzbühel to więc nie tylko legendarny Hahnenkamm - łączy on narciarstwo, górską gastronomię, zimowe atrakcje oraz atmosferę historycznego miasta.

Fakty i liczby
Wyciągi58
Trasy narciarskie233 km
Trasy narciarstwa biegowego70 km
Zimowe szlaki turystyczne34 tras
Wysokość772 do 2 000 m
Najwyższy szczyt2 000 m n.p.m.

Sezon zimowy: 6 listopada 2026 - 4 kwietnia 2027

Dlaczego warto pojechać do Kitzbühel?

  • Jeden z najbardziej znanych ośrodków narciarskich w Austrii

  • Miejsce, gdzie odbywa się legendarny wyścig Hahnenkamm na stoku Streif

  • KitzSkiWelt Tour - trasa narciarska o długości 87 km

  • Ponad 60 schronisk górskich i restauracji - od tradycyjnej kuchni tyrolskiej po wykwintne dania

  • Zimowe atrakcje poza stokami - narciarstwo biegowe, sanki, łyżwy lub turystyka zimowa

  • Historyczne centrum Kitzbühelu ze sklepami, restauracjami i jarmarkami adwentowymi

  • Wellness i spa – relaks po dniu spędzonym w górach

Więcej o zimowym Kitzbühel
Czy wiesz, że Kitzbühel... to jeden z najbardziej ekskluzywnych ośrodków w Alpach?

Narciarskie przeżycia na stoku i poza nim

Narty

W Kitzbühel na narciarzy czeka 233 km przygotowanych tras zjazdowych oraz 58 kolejek linowych i wyciągów. Czeka tu również legendarny Hahnenkamm.

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Skitury

Im więcej, tym lepiej! Wybierz się na poranną wycieczkę na Bichlalm lub dołącz w każdy piątek do innych narciarzy skiturowych podczas nocnej wyprawy na Jochberg.

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Zjedź po słynnym stoku Streif

Trasa narciarska nr 21 biegnie wzdłuż toru wyścigowego, ma 3,3 km i nachylenie do 85%. Dostępna jest również rodzinna trasa zjazdowa, która omija najtrudniejsze odcinki.

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Łyżwy

Wybierz jedną z 70 km tras biegowych. Wskazówka: trasa przy polu golfowym Kitzbühel Schwarzsee-Reith jest otwarta codziennie do godz. 21:30.

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Zimowa zabawa w Kitzbühel

Rakiety śnieżne na Hahnenkamm

Wypróbuj jedną z najbardziej znanych tras zjazdowych na świecie i podziwiaj malownicze widoki podczas wędrówki na rakietach śnieżnych w towarzystwie przewodnika.

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Sanki

To idealna aktywność dla osób w każdym wieku, ponieważ nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Wybierz trasę i po drodze wpadnij na przekąskę do schroniska.

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Łyżwy i curling

Zapraszamy na jazdę na łyżwach w Sportparku: można tam wypożyczyć sprzęt lub zagrać rundę curlingu austriackiego w jedynej kryta hala do tego sportu w Austrii.

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Odpoczynek v SPA

Relaks dla ciała i duszy: sauny i baseny z panoramicznym widokiem, łaźnie parowe czy zajęcia jogi – luksusowe spa w Kitzbühel oferuje wszystko.

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Sekretne wskazówki dla rodzin

Kitzbühel oferuje zimowe atrakcje dla każdego członka rodziny, bez względu na to, co wybierzesz: narty na rodzinnych stokach, zjazdy na sankach czy korzystanie z uroków lokalnej gastronomii w górskim schronisku.

Wydarzenia

Jarmarki bożonarodzeniowe

18.11.2026 – 27.12.2026
Kitzbühel

W okresie przedświątecznym Kitzbühel zamienia się w zimową bajkę. Kupuj wyroby rzemieślnicze i lokalne przysmaki na jarmarkach w Stadtparku i Hinterstadt.

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Powitanie Nowego Roku

31.12.2026 – 1.01.2027
Kitzbühel

Rozpocznij nowy rok w samym sercu Kitzbühel. Czekają na ciebie zachwycające instalacje świetlne, artyści uliczni, DJ-e i fajerwerki.

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24. edycja Bendura Bank SP w polo na śniegu

14.01.2027 – 17.01.2027
Kitzbühel

Jest to jeden z najbardziej prestiżowych zimowych turniejów polo na świecie, w którym bierze udział 16 drużyn i ponad 200 koni.

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87. edycja zawodów Hahnenkamm

18.01.2027 – 24.01.2027
Kitzbühel

Każdego roku najlepsi narciarze świata zjeżdżają się na Hahnenkamm. Najważniejsze atrakcje to legendarny zjazd i slalom.

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Polecamy

KitzSkiWelt Tour

Szukasz wyjątkowej przygody na nartach? KitzSkiWelt Tour stanowi najdłuższą trasę narciarską na świecie, rozciągającą się na imponującym odcinku 87 km. Ta niezwykła trasa prowadzi narciarzy przez różnorodne krajobrazy i oferuje nieograniczone możliwości odkrywania oraz dostarcza wielu emocji.

Niepowtarzalne przeżycie

FAQ: Zimowy urlop w Kitzbühel

Pociągiem/autobusem: możesz skorzystać z bezpośredniego pociągu z Innsbrucka (1 godzina 20 minut), Salzburga (1 godzina 15 minut) lub Monachium (2 godziny).

Samochodem: z Niemiec: jedź autostradą A8 w kierunku Salzburga, a następnie autostradą A93 w kierunku Kufstein, na skrzyżowaniu „Inntal-Dreieck” aż do zjazdu „Kufstein Süd”. Następnie należy jechać drogą Loferer Bundesstraße (B178) w kierunku St. Johann in Tirol, a potem drogą Pass Thurn Bundesstraße (B161) do Kitzbühel.

Dojazd do Kitzbühel

Tak. Do Kitzbühel można łatwo dojechać pociągiem, a w regionie znajdują się trzy stacje kolejowe oraz połączenia autobusowe. Istnieją bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Salzburga, Innsbrucka, Monachium i Wiednia.

Ośrodek narciarski Kitzbühel oferuje 233 km tras zjazdowych oraz 58 kolejek linowych i wyciągów. Do najbardziej znanych miejsc należy Hahnenkamm z legendarnym torem wyścigowym Streif.

Tak. Chociaż Kitzbühel słynie z trudnych tras zjazdowych, oferuje również łagodniejsze trasy i strefy dla początkujących, na przykład na Kitzbüheler Horn i w okolicy Hahnenkamm. Dostępne są szkoły narciarskie oraz bezpłatne wyciągi dla początkujących.

Tak. Rodziny mogą korzystać z rodzinnych stref narciarskich, szkół narciarskich oraz innych zimowych atrakcji, takich jak na przykład saneczkarstwo. Dla dzieci przygotowano również KitzMinistreif, gdzie mogą przez zabawę zapoznać się z elementami wyścigów narciarskich.

W Kitzbühel można uprawiać narciarstwo biegowe, jeździć na sankach, jeździć na łyżwach, spacerować zimą, a także korzystać z zabiegów wellness. Można też zatrzymać się w górskich schroniskach i restauracjach lub pospacerować po historycznym centrum miasta.

Streif to słynny tor zjazdowy na Hahnenkammie i jeden z symboli Kitzbühel. Tor wyścigowy ma długość 3,3 km, a jego nachylenie sięga nawet 85%. Obok niego biegnie również łatwiejsza trasa, która omija najtrudniejsze odcinki.

Kontakty

Kitzbühel

Hinterstadt 18

6370 Kitzbühel

Telefon: +43 5356 66660

info@kitzbuehel.com
www.kitzbuehel.com
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