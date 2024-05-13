Kitzbühel
Koronny klejnot Alp
Introduction
Ruszaj na trasy, na których twórzyła się historia narciarstwa. Kitzbühel, położony w sercu Alp Kitzbühelskich, łączy ponad 750 lat historii z nowoczesnym ośrodkiem narciarskim. Jego symbolem jest legendarna trasa Streif na górze Hahnenkamm - jedna z najsłynniejszych tras wyścigowych na świecie. W sumie na narciarzy czeka tu 233 km tras zjazdowych oraz 58 kolejek linowych i wyciągów.
Kitzbühel oferuje szeroki wybór zakwaterowania – od 19 hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych po mniejsze, rodzinne pensjonaty. Nieodłącznym elementem zimowego wypoczynku jest również ponad 60 górskich schronisk i restauracji, w których można skosztować dań kuchni tyrolskiej, a także nowoczesnej gastronomii. Zimowy Kitzbühel to więc nie tylko legendarny Hahnenkamm - łączy on narciarstwo, górską gastronomię, zimowe atrakcje oraz atmosferę historycznego miasta.
Sezon zimowy: 6 listopada 2026 - 4 kwietnia 2027
Dlaczego warto pojechać do Kitzbühel?
Jeden z najbardziej znanych ośrodków narciarskich w Austrii
Miejsce, gdzie odbywa się legendarny wyścig Hahnenkamm na stoku Streif
KitzSkiWelt Tour - trasa narciarska o długości 87 km
Ponad 60 schronisk górskich i restauracji - od tradycyjnej kuchni tyrolskiej po wykwintne dania
Zimowe atrakcje poza stokami - narciarstwo biegowe, sanki, łyżwy lub turystyka zimowa
Historyczne centrum Kitzbühelu ze sklepami, restauracjami i jarmarkami adwentowymi
Wellness i spa – relaks po dniu spędzonym w górach
Narciarskie przeżycia na stoku i poza nim
Narty
W Kitzbühel na narciarzy czeka 233 km przygotowanych tras zjazdowych oraz 58 kolejek linowych i wyciągów. Czeka tu również legendarny Hahnenkamm.
Skitury
Im więcej, tym lepiej! Wybierz się na poranną wycieczkę na Bichlalm lub dołącz w każdy piątek do innych narciarzy skiturowych podczas nocnej wyprawy na Jochberg.
Zjedź po słynnym stoku Streif
Trasa narciarska nr 21 biegnie wzdłuż toru wyścigowego, ma 3,3 km i nachylenie do 85%. Dostępna jest również rodzinna trasa zjazdowa, która omija najtrudniejsze odcinki.
Zimowa zabawa w Kitzbühel
Rakiety śnieżne na Hahnenkamm
Wypróbuj jedną z najbardziej znanych tras zjazdowych na świecie i podziwiaj malownicze widoki podczas wędrówki na rakietach śnieżnych w towarzystwie przewodnika.
Sanki
To idealna aktywność dla osób w każdym wieku, ponieważ nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Wybierz trasę i po drodze wpadnij na przekąskę do schroniska.
Łyżwy i curling
Zapraszamy na jazdę na łyżwach w Sportparku: można tam wypożyczyć sprzęt lub zagrać rundę curlingu austriackiego w jedynej kryta hala do tego sportu w Austrii.
Sekretne wskazówki dla rodzinKitzbühel oferuje zimowe atrakcje dla każdego członka rodziny, bez względu na to, co wybierzesz: narty na rodzinnych stokach, zjazdy na sankach czy korzystanie z uroków lokalnej gastronomii w górskim schronisku.
Wydarzenia
Jarmarki bożonarodzeniowe
W okresie przedświątecznym Kitzbühel zamienia się w zimową bajkę. Kupuj wyroby rzemieślnicze i lokalne przysmaki na jarmarkach w Stadtparku i Hinterstadt.
Powitanie Nowego Roku
Rozpocznij nowy rok w samym sercu Kitzbühel. Czekają na ciebie zachwycające instalacje świetlne, artyści uliczni, DJ-e i fajerwerki.
24. edycja Bendura Bank SP w polo na śniegu
Jest to jeden z najbardziej prestiżowych zimowych turniejów polo na świecie, w którym bierze udział 16 drużyn i ponad 200 koni.
KitzSkiWelt Tour
Szukasz wyjątkowej przygody na nartach? KitzSkiWelt Tour stanowi najdłuższą trasę narciarską na świecie, rozciągającą się na imponującym odcinku 87 km. Ta niezwykła trasa prowadzi narciarzy przez różnorodne krajobrazy i oferuje nieograniczone możliwości odkrywania oraz dostarcza wielu emocji.
FAQ: Zimowy urlop w Kitzbühel
Kitzbühel
Hinterstadt 18
6370 Kitzbühel
Telefon: +43 5356 66660