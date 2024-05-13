Kitzbühel – miejsce, gdzie znajduje się kultowa trasa Streif oraz najdłuższe safari narciarskie na świecie. Odkryj zimowe atrakcje w perełce austriackich Alp.

Ruszaj na trasy, na których twórzyła się historia narciarstwa. Kitzbühel, położony w sercu Alp Kitzbühelskich, łączy ponad 750 lat historii z nowoczesnym ośrodkiem narciarskim. Jego symbolem jest legendarna trasa Streif na górze Hahnenkamm - jedna z najsłynniejszych tras wyścigowych na świecie. W sumie na narciarzy czeka tu 233 km tras zjazdowych oraz 58 kolejek linowych i wyciągów.

Kitzbühel oferuje szeroki wybór zakwaterowania – od 19 hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych po mniejsze, rodzinne pensjonaty. Nieodłącznym elementem zimowego wypoczynku jest również ponad 60 górskich schronisk i restauracji, w których można skosztować dań kuchni tyrolskiej, a także nowoczesnej gastronomii. Zimowy Kitzbühel to więc nie tylko legendarny Hahnenkamm - łączy on narciarstwo, górską gastronomię, zimowe atrakcje oraz atmosferę historycznego miasta.