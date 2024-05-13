Twoja zima w Rauris
Narciarski urlop w oryginalnej odsłonie
Introduction
Duże ośrodki narciarskie są bez wątpienia wspaniałe. Jednak czasami wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, aby spędzić niezapomniane zimowe wakacje, to malownicze stoki, pokryte śniegiem lasy i idylliczne schroniska górskie, w których można odpocząć po długim dniu spędzonym na świeżym powietrzu. Właśnie takie miejsce oferuje dolina Rauris w Ziemi Salzburskiej.
Położony w samym sercu Parku Narodowego Wysokich Taurow zimowy kurort jest doskonałym miejscem na beztroski urlop narciarski jak z marzeń. Jest to również idealne miejsce dla początkujących narciarzy lub rodzin. Spędź czas na nartach, snowboardzie i delektuj się regionalnymi przysmakami w tradycyjnym schronisku. A jeśli potrzebujesz odpocząć od stoków, wybierz się na spokojną zimową wędrówkę, zwiedzaj park narodowy w towarzystwie strażnika lub spróbuj wspinaczki lodowej. A jeśli podróżujesz z dziećmi, z pewnością pokochajcie rodzinne przygody na sankach.
Zostaw za sobą codzienność i ciesz się życiem dzień po dniu – tak właśnie wygląda zimowy urlop w dolinie Rauris!
Sezon narciarski:
12 grudnia 2025 r. – 6 kwietnia 2026 r.
Dlaczego warto odwiedzić Rauris?
Ukryty klejnot wśród zimowych ośrodków wypoczynkowych w Parku Narodowym Wysokich Taurów w Ziemi Salzburskiej
Jeden z pierwszych ośrodków narciarskich neutralnych dla klimatu w Austrii
Świetne miejsce dla rodzin z wydzielonym rodzinnym terenem narciarskim i przyjaznymi dla dzieci trasami narciarskimi
Wiele atrakcji poza stokami, w tym zimowe wędrówki, narciarstwo biegowe, saneczkarstwo, curling i przejażdżki bryczką
Region, w którym wciąż pielęgnuje się dawne tradycje
Bezpłatne autobusy dla narciarzy i transfery do Hüttwinkltal, punktu wyjścia wielu zimowych wędrówek i tras biegowych
Najczęściej zadawane pytania
Zimowe przeżycia na nartach
Narty i snowboard
Jazda na nartach i snowboardzie w dolinie Rauris oznacza dużą różnorodność tras, krótki czas oczekiwania na wyciągi i wspaniałe panoramy.
Freeride
Mnóstwo otwartej przestrzeni, idealnej do niezapomnianych przygód poza trasami – idealnej dla tych, którzy szukają nietkniętego śniegu i wolności w górach.
Aktywności poza stokami
Wspinaczka lodowa
Wybierz jedną z 13 spektakularnych tras na górze Hohe Sonnenblick. Dla początkujących i doświadczonych wspinaczy - tu każdy znajdzie coś dla siebie!
Narciarstwo biegowe
Spokojna wycieczka lub wymagająca trasa wysokogórska z panoramicznymi widokami - narciarstwo biegowe w Parku Narodowym Wysokich Taurów to wyjątkowe przeżycie.
Zimowe wędrówki
Ośnieżone lasy, lśniące pola i wyjątkowy spokój. Odkryj uroki regionu podczas zimowej wędrówki. Kolm Saigurn to ulubione miejsce mieszkańców.
Wskazówki kulinarne
Zima w dolinie Rauris to coś więcej niż „tylko” jazda na nartach i cieszenie się naturą. Równie ważne są regionalne potrawy i napoje! Zupa z kluseczkami serowymi i Kaiserschmarren w schronisku górskim, wiedeński sznycel z ziemniakami z pietruszką w stuletniej tradycyjnej gospodzie lub przekąska z boczkiem i serem na słonecznym tarasie w połączeniu z domowym sznapsem – tak smakują wakacje w dolinie Rauris!
Kalendarz wydarzeń
Jarmarki bożonarodzeniowe
Kupuj rękodzieło i wypieki, rozgrzej się kubkiem grzanego wina na jarmarkach - trzy soboty w grudniu w parku Voglmaier.
Dziobate perchty
Wyjątkowa tradycja w dolinie Rauris: perchty z ptasimi dziobami chodzą po wioskach, pukają do drzwi i sprawdzają, czy domy są schludne i czyste.
Wyprawa na rakietach z przewodnikiem
Poznaj Park Narodowy Wysokich Taurów z nowej perspektywy: wybierz się na wycieczkę z przewodnikiem na rakietach śnieżnych i ciesz się spokojnymi zimowymi krajobrazami, jednocześnie poznając okolice - a przy okazji spalając kalorie.
Strażnicy Parku organizują wycieczki dla gości dwa razy w tygodniu. A jeśli posiadasz kartę gościa Raurisertal Guest Card i zimową kartę Parku Narodowego, są one dla Ciebie bezpłatne!
Tourismusverband Raurisertal
Sportstraße 2
5661 Rauris
Telefon: +43 6544 200 22