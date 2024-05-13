Ośrodek wypoczynkowy z dala od zgiełku miasta, gdzie można podziwiać zaśnieżone krajobrazy, trasy narciarskie i wyjątkową gościnność.

Duże ośrodki narciarskie są bez wątpienia wspaniałe. Jednak czasami wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, aby spędzić niezapomniane zimowe wakacje, to malownicze stoki, pokryte śniegiem lasy i idylliczne schroniska górskie, w których można odpocząć po długim dniu spędzonym na świeżym powietrzu. Właśnie takie miejsce oferuje dolina Rauris w Ziemi Salzburskiej.

Położony w samym sercu Parku Narodowego Wysokich Taurow zimowy kurort jest doskonałym miejscem na beztroski urlop narciarski jak z marzeń. Jest to również idealne miejsce dla początkujących narciarzy lub rodzin. Spędź czas na nartach, snowboardzie i delektuj się regionalnymi przysmakami w tradycyjnym schronisku. A jeśli potrzebujesz odpocząć od stoków, wybierz się na spokojną zimową wędrówkę, zwiedzaj park narodowy w towarzystwie strażnika lub spróbuj wspinaczki lodowej. A jeśli podróżujesz z dziećmi, z pewnością pokochajcie rodzinne przygody na sankach.

Zostaw za sobą codzienność i ciesz się życiem dzień po dniu – tak właśnie wygląda zimowy urlop w dolinie Rauris!