Krajobraz w dolinie Raurisertal
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Twoja zima w Rauris
Narciarski urlop w oryginalnej odsłonie

Ośrodek wypoczynkowy z dala od zgiełku miasta, gdzie można podziwiać zaśnieżone krajobrazy, trasy narciarskie i wyjątkową gościnność.

Duże ośrodki narciarskie są bez wątpienia wspaniałe. Jednak czasami wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, aby spędzić niezapomniane zimowe wakacje, to malownicze stoki, pokryte śniegiem lasy i idylliczne schroniska górskie, w których można odpocząć po długim dniu spędzonym na świeżym powietrzu. Właśnie takie miejsce oferuje dolina Rauris w Ziemi Salzburskiej.

Położony w samym sercu Parku Narodowego Wysokich Taurow zimowy kurort jest doskonałym miejscem na beztroski urlop narciarski jak z marzeń. Jest to również idealne miejsce dla początkujących narciarzy lub rodzin. Spędź czas na nartach, snowboardzie i delektuj się regionalnymi przysmakami w tradycyjnym schronisku. A jeśli potrzebujesz odpocząć od stoków, wybierz się na spokojną zimową wędrówkę, zwiedzaj park narodowy w towarzystwie strażnika lub spróbuj wspinaczki lodowej. A jeśli podróżujesz z dziećmi, z pewnością pokochajcie rodzinne przygody na sankach.

Zostaw za sobą codzienność i ciesz się życiem dzień po dniu – tak właśnie wygląda zimowy urlop w dolinie Rauris!

Fakty i liczby
Wyciągi narciarskie:10
Trasy narciarskie:32,5 km
Trasy narciarstwa biegowego:30 km
Zimowe szlaki piesze:30 km
Wysokość:950 – 2175 m n.p.m.
Najwyższy punkt:Hocharn (3254 m n.p.m.)

Sezon narciarski:
12 grudnia 2025 r. – 6 kwietnia 2026 r.

Karnety narciarskie
Karnet 3-dniowy od 189 €

Pogoda
Mapa
Zimowe chwile,które zostają na dłużej

Dlaczego warto odwiedzić Rauris?

  • Ukryty klejnot wśród zimowych ośrodków wypoczynkowych w Parku Narodowym Wysokich Taurów w Ziemi Salzburskiej

  • Jeden z pierwszych ośrodków narciarskich neutralnych dla klimatu w Austrii

  • Świetne miejsce dla rodzin z wydzielonym rodzinnym terenem narciarskim i przyjaznymi dla dzieci trasami narciarskimi

  • Wiele atrakcji poza stokami, w tym zimowe wędrówki, narciarstwo biegowe, saneczkarstwo, curling i przejażdżki bryczką

  • Region, w którym wciąż pielęgnuje się dawne tradycje

  • Bezpłatne autobusy dla narciarzy i transfery do Hüttwinkltal, punktu wyjścia wielu zimowych wędrówek i tras biegowych

Dowiedz się więcej o regionie

Najczęściej zadawane pytania

Samochodem
Z Salzburga: jedź autostradą A10 (Tauern Autobahn) do zjazdu Bischofshofen, następnie drogą B311 do Taxenbach. Następnie zjedź na Raurisertal (ok. 1 godzina).

Z Innsbrucka: jedź autostradą A12 (Inntal Autobahn) i drogą B178 do drogi B311 do Taxenbach, a następnie zjedź na Raurisertal (ok. 2 godziny).

Samolotem
Najbliższe lotniska to Salzburg (90 km) i Monachium w Niemczech (220 km).

Pociągiem
Pociągiem dostaniesz się z Salzburga do Taxenbach-Rauris (1 godz. 22 min.), następnie autobusem 640 do Rauris.

Dojazd do Rauris

Tak, dolina Rauris jest idealnym miejscem na zimowy urlop rodzinny. Znajdują się tu 3 szkoły narciarskie dla osób w każdym wieku, specjalny stok dla rodzin oraz wyciąg dla początkujących. Rodziny mogą wziąć udział w wycieczkach z przewodnikiem na rakietach śnieżnych lub skorzystać z toru saneczkowego Kreuzboden (w poniedziałki i czwartki otwarty również po zmroku!).

Od 28 marca do 6 kwietnia 2026 r. dzieci i młodzież do 15 roku życia mogą jeździć na nartach za darmo, jeśli towarzyszy im osoba dorosła posiadająca karnet narciarski na co najmniej trzy dni (zniżka dostępna tylko na miejscu).

Zaplanuj rodzinny urlop w Rauris

W dolinie Rauris nie brakuje punktów widokowych. Oto kilka najlepszych z nich:

  • Stacja górska Gipfelbahn (2175 m n.p.m.)

    Oszałamiające panoramiczne widoki na pasmo górskie Goldberg i Großglockner – idealne miejsce do podziwiania wschodów i zachodów słońca.

  • Kolm Saigurn u podnóża Hüttwinkltal

    Pośród trzytysięczników i obserwatorium Sonnblick – wyjątkowe miejsce w Parku Narodowym Wysokich Taurów.

  • Ramka widokowa przy stacji górskiej Waldalm (1785 m n.p.m.)

    Tutaj górski krajobraz staje się dziełem sztuki. Duża drewniana rama to doskonałe miejsce do robienia zdjęć niczym z pocztówek.

  • Hochbühel (1769 m n.p.m.)

    Tuż przy zimowym szlaku turystycznym. Spokojne miejsce z imponującym widokiem na dolinę Rauris i otaczające ją góry.

Zimowe przeżycia na nartach

Narty i snowboard

Jazda na nartach i snowboardzie w dolinie Rauris oznacza dużą różnorodność tras, krótki czas oczekiwania na wyciągi i wspaniałe panoramy.

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Freeride

Mnóstwo otwartej przestrzeni, idealnej do niezapomnianych przygód poza trasami – idealnej dla tych, którzy szukają nietkniętego śniegu i wolności w górach.

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Narty z rodziną

W Rauris znajdują się trzy szkoły narciarskie, stok dla rodzin oraz wyciąg dla początkujących. To doskonałe miejsce dla dzieci, które chcą opanować narciarską sztukę.

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Aktywności poza stokami

Wspinaczka lodowa

Wybierz jedną z 13 spektakularnych tras na górze Hohe Sonnenblick. Dla początkujących i doświadczonych wspinaczy - tu każdy znajdzie coś dla siebie!

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Narciarstwo biegowe

Spokojna wycieczka lub wymagająca trasa wysokogórska z panoramicznymi widokami - narciarstwo biegowe w Parku Narodowym Wysokich Taurów to wyjątkowe przeżycie.

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Zimowe wędrówki

Ośnieżone lasy, lśniące pola i wyjątkowy spokój. Odkryj uroki regionu podczas zimowej wędrówki. Kolm Saigurn to ulubione miejsce mieszkańców.

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Sanki

Tor saneczkowy w Kreuzboden to świetna zabawa dla osób w każdym wieku. W poniedziałki i czwartki jest oświetlony. po zmroku.

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Wskazówki kulinarne

Zima w dolinie Rauris to coś więcej niż „tylko” jazda na nartach i cieszenie się naturą. Równie ważne są regionalne potrawy i napoje! Zupa z kluseczkami serowymi i Kaiserschmarren w schronisku górskim, wiedeński sznycel z ziemniakami z pietruszką w stuletniej tradycyjnej gospodzie lub przekąska z boczkiem i serem na słonecznym tarasie w połączeniu z domowym sznapsem – tak smakują wakacje w dolinie Rauris!

Rauris dla smakoszy

Kalendarz wydarzeń

Jarmarki bożonarodzeniowe

6.12.2025 – 20.12.2025
Rauris

Kupuj rękodzieło i wypieki, rozgrzej się kubkiem grzanego wina na jarmarkach - trzy soboty w grudniu w parku Voglmaier.

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Dziobate perchty

5.01.2026
Rauris

Wyjątkowa tradycja w dolinie Rauris: perchty z ptasimi dziobami chodzą po wioskach, pukają do drzwi i sprawdzają, czy domy są schludne i czyste.

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Parada perchtów

6.01.2026
Rauris

Tradycyjna parada, w której biorą udział różnorodne postacie rodem z folkloru, w spektakularnych maskach, pochodzące z XIX wieku. Odbywa się co dwa lata.

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Nasza wskazówka

Wyprawa na rakietach z przewodnikiem

Poznaj Park Narodowy Wysokich Taurów z nowej perspektywy: wybierz się na wycieczkę z przewodnikiem na rakietach śnieżnych i ciesz się spokojnymi zimowymi krajobrazami, jednocześnie poznając okolice - a przy okazji spalając kalorie.

Strażnicy Parku organizują wycieczki dla gości dwa razy w tygodniu. A jeśli posiadasz kartę gościa Raurisertal Guest Card i zimową kartę Parku Narodowego, są one dla Ciebie bezpłatne!

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Kontakt

Tourismusverband Raurisertal

Sportstraße 2

5661 Rauris

Telefon: +43 6544 200 22

info@raurisertal.at
www.raurisertal.at
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