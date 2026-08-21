Twoja zima w Salzburger Sportwelt
Łatwa komunikacja i wspólna karta gościa dla 4 regionów
Introduction
Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt i Wagrain-Kleinarl zbliżają się do siebie. W kwietniu bieżącego roku połączyły się, tworząc wspólny region.
Dla gości oznacza to przede wszystkim: więcej możliwości, mniejsze odległości oraz urlop zimowy, który można zaplanować jeszcze łatwiej.
Dzięki wspólnej karcie gościa wiele rzeczy staje się łatwiej dostępnych – od pobytu po poruszanie się po regionie. Miłośników narciarstwa czeka Ski amadé – ogromny świat sportów zimowych z aż 760 kilometrami tras i 270 wyciągami, dostępny na jednym karnecie narciarskim. Dzisiaj na stoku, jutro na trasie biegowej, później w termach, a międzyczasie w jednej z ośnieżonych dolin na spokojnym zimowym spacerze.
Zauchensee: ośrodek Pucharu Świata położony na wysokość do 2 188 m n.p.m. Oznacza to świetne warunki dla najbardziej wymagających: szerokie stoki, długie zjazdy i prawdziwie alpejskie zimowe dni. Altenmarkt uzupełnia tę sportową stronę o relaks w termach Erlebnis-Therme Amadé: 11 basenów, 5 saun i 3 zjeżdżalnie sprawiają, że jest to idealne miejsce na odprężenie.
Eben: najbardziej rodzinny miejsce w regionie. Na Monte Popolo czeka na obszerny teren narciarski z 6 kilometrami tras, szerokimi zjazdami oraz płaskim terenem dla dzieci z wyciągiem talerzowym, figurkami zwierząt i atrakcyjną trasą dla najmłodszych. Nowa 8-osobowa kolejka gondolowa dostępna od sezonu zimowego 2026/27 sprawi, że dotarcie do ośrodka będzie jeszcze wygodniejsze.
Radstadt: dla wszystkich, którzy chcą spędzać czas nie tylko na stoku narciarskim. Prawdziwą atrakcją jest trasa biegowa na Rossbrand położona na wysokości od 1 600 do 1 760 metrów n.p.m., z rozległym widokiem na góry i około 15 km tras do biegu klasycznego i łyżwowego. Oprócz tego czekają tu zimowe szlaki turystyczne i spokojne trasy okrężne, dzięki którym Radstadt jest idealnym wyborem na zimowe dni na łonie natury. Świetną zabawę na sankach zapewnia 6-kilometrowy tor saneczkowy Königslehen.
Wagrain-Kleinarl: dzięki nowej 10-osobowej kolejce kabinowej dostępnej od najbliższej zimy wjazd do Snow Space Salzburg na Grafenberg staje się jeszcze wygodniejszy: w ok. 10 min można wjechać na lokalną górę, a stamtąd dalej w kierunku G-LINK. Dzięki takim terenom jak Shuttleberg czy Absolut Park Kleinart stanowi atrakcję dla starszych dzieci, młodzieży i fanów freestyle’u: największy w Austrii snowpark oferuje ok. 1,5 km powierzchni, ok. 100 przeszkód oraz trasy dla początkujących i profesjonalistów. Spokojna alternatywa rozciąga się w kierunku Jägersee: zimowe szlaki turystyczne i trasy narciarstwa biegowego prowadzą do wyjątkowo pięknej części doliny Kleinarl.
Cztery miejscowości, wiele możliwości spędzania zimy i urlop, który po prostu świetnie się łączy: właśnie w tym tkwi siła nowego wspólnego regionu. Rodziny znajdą tu wiele pomysłów na rozpoczęcie przygody ze śniegiem, narciarze sportowi – alpejskie zjazdy, narciarze biegowi – spokojne trasy biegowe, a miłośnicy wypoczynku – wyjątkowe miejsca w dolinie i na górze. Każda miejscowość ma swój niepowtarzalny charakter.
Sezon narciarski:
27 listopada 2026 - 11 kwietnia 2027
Dlaczego warto odwiedzić Salzburger Sportwelt?
Zrzeszenie ośrodków narciarskich Salzurger Sportwelt oferuje przede wszystkim wygodę i łatwiejsze planowanie urlopu. Między ośrodkami łatwo się przemieszczać dzięki bezplatnej komunikacji publicznej (polecamy kartę Guest Mobility Ticket), a najważniejsze informacje dostępne są na wspólnej stronie www.salzburgersportwelt.com.
Cztery regiony oferują różnorodny urlop na najwyższym poziomie: trasy narciarskie o różnym stopniu trudności, trasy biegowe, snowparki, kuligi, ośrodki wellness (Erlebnis-Therme Amadé i Wasserwelt Wagrain)
Parki wodne: Erlebnis-Therme Amadé w Altenmarkt im Pongau, Wasserwelt Wagrain oraz Freizeitpark Filzmoos zapraszają na relaks po nartach: baseny, sauny, zjeżdżalnie, sporty wodne i mnóstwo przyjemności.
Najczęściej zadawane pytania
Zimowe przeżycia
Doskonałe ośrodki narciarskie
12 szczytów, 5 dolin i 210 km idealnie przygotowanych i naśnieżonych tras narciarskich.
Narty biegowe z panoramicznym widokiem
Wysoko położone trasy na Rossbrand, szlak okrężny Gnadenalm, trasy przez las i tereny do biatrlonu.
Wodne światy
Aktywności poza trasami narciarskimi
Zimowe wędrówki
Zimowe wędrówki to doskonały sposób na cieszenie się ciszą regionu. Odkrywaj okolicę dzięki doskonale przygotowanej sieci szlaków.
Wędrówki na rakietach
Ta zimowa aktywność jest dostępna w każdym wieku, niezależnie od kondycji i umiejętności, i daje mnóstwo wrażeń.
Kuligi
Przejażdżki saniami przez ośnieżony krajobraz, wśród gór i lasów, są dostępne w wielu miejscach regionu.
Jezioro Jägersee
Położone na wysokości 1 099 m n.p.m. górskie jezioro zaporowe oferuje idylliczne widoki niezależnie od pory roku i pogody.
Kulinarne przyjemności
Tradycyjne potrawy serwowane w schroniskach tuż przy stokach, kreatywne kolacje dla smakoszy wieczorem i uwaga poświęcona jakości produktów - oto najważniejsze elementy kultury kulinarnej regionu Salzburger Sportwelt.
Marka Organic from the valley w Wagrain-Kleinarl zrzesza producentów i dostawców oferujących wysokiej jakości regionalnych produktów.
Szczególnie polecane schronisko Bio-Bergrestaurant Lumberjack oferuje potrawy z produktów pochodzących z najbliższej okolicy oraz różnorodne menu, także wegańskie i wegetariańskie.
Z kolei położona na wysokości 1112 m n.p.m. Mossalm to restauracja o 450-letniej tradycji i spektakularnym widoku z tarasu.
Zadbamy o Twoją rozrywkę
Zimowe festyny w Wagrain
Salzburger Sportwelt
Markt 14
5602 Wagrain
Telefon: +43 6452 55 11