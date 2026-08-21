Two skiers on a groomed slope in sunshine, red gondola, snow-covered mountains in the background.
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Twoja zima w Salzburger Sportwelt
Łatwa komunikacja i wspólna karta gościa dla 4 regionów

Cztery miejsca, jeden zimowy urlop: Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt i Wagrain-Kleinarl w ramach Ski amadé oferują aż 760 km tras narciarskich i 270 wyciągów.

Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt i Wagrain-Kleinarl zbliżają się do siebie. W kwietniu bieżącego roku połączyły się, tworząc wspólny region.

Dla gości oznacza to przede wszystkim: więcej możliwości, mniejsze odległości oraz urlop zimowy, który można zaplanować jeszcze łatwiej.

Dzięki wspólnej karcie gościa wiele rzeczy staje się łatwiej dostępnych – od pobytu po poruszanie się po regionie. Miłośników narciarstwa czeka Ski amadé – ogromny świat sportów zimowych z aż 760 kilometrami tras i 270 wyciągami, dostępny na jednym karnecie narciarskim. Dzisiaj na stoku, jutro na trasie biegowej, później w termach, a międzyczasie w jednej z ośnieżonych dolin na spokojnym zimowym spacerze.

Zauchensee: ośrodek Pucharu Świata położony na wysokość do 2 188 m n.p.m. Oznacza to świetne warunki dla najbardziej wymagających: szerokie stoki, długie zjazdy i prawdziwie alpejskie zimowe dni. Altenmarkt uzupełnia tę sportową stronę o relaks w termach Erlebnis-Therme Amadé: 11 basenów, 5 saun i 3 zjeżdżalnie sprawiają, że jest to idealne miejsce na odprężenie.

Eben: najbardziej rodzinny miejsce w regionie. Na Monte Popolo czeka na obszerny teren narciarski z 6 kilometrami tras, szerokimi zjazdami oraz płaskim terenem dla dzieci z wyciągiem talerzowym, figurkami zwierząt i atrakcyjną trasą dla najmłodszych. Nowa 8-osobowa kolejka gondolowa dostępna od sezonu zimowego 2026/27 sprawi, że dotarcie do ośrodka będzie jeszcze wygodniejsze.

Radstadt: dla wszystkich, którzy chcą spędzać czas nie tylko na stoku narciarskim. Prawdziwą atrakcją jest trasa biegowa na Rossbrand położona na wysokości od 1 600 do 1 760 metrów n.p.m., z rozległym widokiem na góry i około 15 km tras do biegu klasycznego i łyżwowego. Oprócz tego czekają tu zimowe szlaki turystyczne i spokojne trasy okrężne, dzięki którym Radstadt jest idealnym wyborem na zimowe dni na łonie natury. Świetną zabawę na sankach zapewnia 6-kilometrowy tor saneczkowy Königslehen.

Wagrain-Kleinarl: dzięki nowej 10-osobowej kolejce kabinowej dostępnej od najbliższej zimy wjazd do Snow Space Salzburg na Grafenberg staje się jeszcze wygodniejszy: w ok. 10 min można wjechać na lokalną górę, a stamtąd dalej w kierunku G-LINK. Dzięki takim terenom jak Shuttleberg czy Absolut Park Kleinart stanowi atrakcję dla starszych dzieci, młodzieży i fanów freestyle’u: największy w Austrii snowpark oferuje ok. 1,5 km powierzchni, ok. 100 przeszkód oraz trasy dla początkujących i profesjonalistów. Spokojna alternatywa rozciąga się w kierunku Jägersee: zimowe szlaki turystyczne i trasy narciarstwa biegowego prowadzą do wyjątkowo pięknej części doliny Kleinarl.

Cztery miejscowości, wiele możliwości spędzania zimy i urlop, który po prostu świetnie się łączy: właśnie w tym tkwi siła nowego wspólnego regionu. Rodziny znajdą tu wiele pomysłów na rozpoczęcie przygody ze śniegiem, narciarze sportowi – alpejskie zjazdy, narciarze biegowi – spokojne trasy biegowe, a miłośnicy wypoczynku – wyjątkowe miejsca w dolinie i na górze. Każda miejscowość ma swój niepowtarzalny charakter.

Fakty i liczby
Regiony narciarskie4
Trasy narciarskie:210 km
Szkółki narciarskie:12
Trasy skiturowe:11
Trasy narciarstwa biegowego:115 km
Zimowe szlaki piesze:137
Trasy wędrówek w rakietach:59 km
Lodowiska:2 (Wagrain i Altenmarkt)
Wysokość:842 - 2 138 m
Najwyższy punkt regionu:Strimskogel (2 138 m n.p.m.)

Sezon narciarski:
27 listopada 2026 - 11 kwietnia 2027

Karnety Ski amadé
3-dniowy karnet już od 192 €

Pogoda
Kamerki
Noclegi
Wydarzenia
Mapa
Kolejki
Guest Mobility Ticket
4 regionyi 7 ośrodków narciarskich

Dlaczego warto odwiedzić Salzburger Sportwelt?

  • Zrzeszenie ośrodków narciarskich Salzurger Sportwelt oferuje przede wszystkim wygodę i łatwiejsze planowanie urlopu. Między ośrodkami łatwo się przemieszczać dzięki bezplatnej komunikacji publicznej (polecamy kartę Guest Mobility Ticket), a najważniejsze informacje dostępne są na wspólnej stronie www.salzburgersportwelt.com.

  • Cztery regiony oferują różnorodny urlop na najwyższym poziomie: trasy narciarskie o różnym stopniu trudności, trasy biegowe, snowparki, kuligi, ośrodki wellness (Erlebnis-Therme Amadé i Wasserwelt Wagrain)

  • Parki wodne: Erlebnis-Therme Amadé w Altenmarkt im Pongau, Wasserwelt Wagrain oraz Freizeitpark Filzmoos zapraszają na relaks po nartach: baseny, sauny, zjeżdżalnie, sporty wodne i mnóstwo przyjemności.

Dowiedz się więcej o regionie

Najczęściej zadawane pytania

Salzburger Sportwelt obejmuje w sumie siedem ośrodków narciarskich:

Wszystkie one leżą w samym sercu Ziemi Salzburskiej oraz w centrum obszaru narciarskiego Ski amadé.

Granica niemiecko-austriacka oraz miasto Salzburg znajdują się w odległości zaledwie około 70 kilometrów.

Dojazd samochodem: Wszystkie środki narciarskie w Salzburger Sportwelt położone są przy autostradzie A10 Tauern. Jest to główna arteria komunikacyjna przebiegająca przez Ziemię Salzburską z północy i wschodu (Salzburg – Wiedeń – Monachium) oraz z południa (Villach). Jadąc ze Styrii, do regionu Salzburger Sportwelt można dotrzeć drogą B320 prowadzącą przez dolinę Anizy.

Samolotem:
Najbliższe lotniska znajdują się w Salzburgu (ok. 70 km), Innsbrucku (niecałe 200 km) i Monachium (nieco ponad 200 km).

Pociągiem/autobusem:
Pociągiem do Salzburga (ok. 1,5 godz., 8 razy dziennie) lub Bischofshofen (ok. 24 min, kilka razy dziennie). Obie stacje obsługują pociągi EuroCity (EC) i InterCity (IC).

Dojazd

7 ośrodków narciarskich w Salzburger Sportwelt jest ze sobą doskonale skomunikowanych i poruszanie się między nimi samochodem nie sprawia żadnych trudności.

Warto jednak zostawić samochód na parkingu, bo do wszystkich ośrodków da się też łatwo dojechać bezpłatnymi skibusami, dostępnymi z kartą Guest Mobility Ticket.

Pobierz schemat komunikacji zbiorowej

Tak, Salzburger Sportwelt to doskonały wybór na rodzinne wakacje narciarskie. Oprócz wielu niebieskich tras i specjalnych rodzinnych obszarów narciarskich (jak te w Filzmoos i Radstadt czy Monte Popolo w Eben) są tu też liczne funparki, trasy do jazdy na sankach i parki wodne, w których czeka mnóstwo atrakcji poza stokami.

Na miejscu czeka też wiele szkół narciarskich, które oferują kursy dla dzieci od 3 roku życia i opiekę doświadczonych, pełnych pasji instruktorów.

Sprzęt warto wypożyczyć w jednej z 19 lokalnych wypożyczalni.

Zimowy urlop z dziećmi

Zimowe przeżycia

Doskonałe ośrodki narciarskie

12 szczytów, 5 dolin i 210 km idealnie przygotowanych i naśnieżonych tras narciarskich.

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Narty biegowe z panoramicznym widokiem

Wysoko położone trasy na Rossbrand, szlak okrężny Gnadenalm, trasy przez las i tereny do biatrlonu.

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Skituring

W regionie dostępnych jest aż 11 terenów do narciastwa skiturowego.

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Wodne światy

Erlebnis-Therme Amadé

Baseny, zjeżdżalnie, sauny i sporty wodne: ścianka wspinaczkowa i rampa do skoków.

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Wasserwelt Wagrein

Basen pod dachem i na zewnątrz, sauna rodzinna, zajęcia sportowe i duży plac zabaw.

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Aktywności poza trasami narciarskimi

Zimowe wędrówki

Zimowe wędrówki to doskonały sposób na cieszenie się ciszą regionu. Odkrywaj okolicę dzięki doskonale przygotowanej sieci szlaków.

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Wędrówki na rakietach

Ta zimowa aktywność jest dostępna w każdym wieku, niezależnie od kondycji i umiejętności, i daje mnóstwo wrażeń.

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Kuligi

Przejażdżki saniami przez ośnieżony krajobraz, wśród gór i lasów, są dostępne w wielu miejscach regionu.

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Jezioro Jägersee

Położone na wysokości 1 099 m n.p.m. górskie jezioro zaporowe oferuje idylliczne widoki niezależnie od pory roku i pogody.

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Lodowiska

2 lodowiska na wolnym powietrzu w regionie zapraszają do zabawy na łyżwach wśród pieknych krajobrazów.

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Kulinarne przyjemności

Tradycyjne potrawy serwowane w schroniskach tuż przy stokach, kreatywne kolacje dla smakoszy wieczorem i uwaga poświęcona jakości produktów - oto najważniejsze elementy kultury kulinarnej regionu Salzburger Sportwelt.

Marka Organic from the valley w Wagrain-Kleinarl zrzesza producentów i dostawców oferujących wysokiej jakości regionalnych produktów.

Szczególnie polecane schronisko Bio-Bergrestaurant Lumberjack oferuje potrawy z produktów pochodzących z najbliższej okolicy oraz różnorodne menu, także wegańskie i wegetariańskie.

Z kolei położona na wysokości 1112 m n.p.m. Mossalm to restauracja o 450-letniej tradycji i spektakularnym widoku z tarasu.

Salzburger Sportwelt dla smakoszy

Zadbamy o Twoją rozrywkę

Rozpoczęcie sezonu narciarskiego w Eben

19.12.2026
monte popolo, Eben
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Zimowe festyny w Wagrain

04.02 | 11.02 | 18.02 | 04.03 | 11.03
Łąka Pingowiese/Schernthaner Sports, Kleinarl
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Bożonarodzeniowa wędrówka w Radstadt

19.12 | 26.12
Start: kapliczka Schwaigerkapelle, Radstadt
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Jarmark bożonarodzeniowy

Soboty i niedziele od 21.11 do 20.12
Rynek, Altenmarkt
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Kontakt

Salzburger Sportwelt

Markt 14

5602 Wagrain

Telefon: +43 6452 55 11

info@salzburgersportwelt.com
salzburgersportwelt.com
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