Cztery miejsca, jeden zimowy urlop: Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt i Wagrain-Kleinarl w ramach Ski amadé oferują aż 760 km tras narciarskich i 270 wyciągów.

Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt i Wagrain-Kleinarl zbliżają się do siebie. W kwietniu bieżącego roku połączyły się, tworząc wspólny region.

Dla gości oznacza to przede wszystkim: więcej możliwości, mniejsze odległości oraz urlop zimowy, który można zaplanować jeszcze łatwiej.

Dzięki wspólnej karcie gościa wiele rzeczy staje się łatwiej dostępnych – od pobytu po poruszanie się po regionie. Miłośników narciarstwa czeka Ski amadé – ogromny świat sportów zimowych z aż 760 kilometrami tras i 270 wyciągami, dostępny na jednym karnecie narciarskim. Dzisiaj na stoku, jutro na trasie biegowej, później w termach, a międzyczasie w jednej z ośnieżonych dolin na spokojnym zimowym spacerze.

Zauchensee: ośrodek Pucharu Świata położony na wysokość do 2 188 m n.p.m. Oznacza to świetne warunki dla najbardziej wymagających: szerokie stoki, długie zjazdy i prawdziwie alpejskie zimowe dni. Altenmarkt uzupełnia tę sportową stronę o relaks w termach Erlebnis-Therme Amadé: 11 basenów, 5 saun i 3 zjeżdżalnie sprawiają, że jest to idealne miejsce na odprężenie.

Eben: najbardziej rodzinny miejsce w regionie. Na Monte Popolo czeka na obszerny teren narciarski z 6 kilometrami tras, szerokimi zjazdami oraz płaskim terenem dla dzieci z wyciągiem talerzowym, figurkami zwierząt i atrakcyjną trasą dla najmłodszych. Nowa 8-osobowa kolejka gondolowa dostępna od sezonu zimowego 2026/27 sprawi, że dotarcie do ośrodka będzie jeszcze wygodniejsze.

Radstadt: dla wszystkich, którzy chcą spędzać czas nie tylko na stoku narciarskim. Prawdziwą atrakcją jest trasa biegowa na Rossbrand położona na wysokości od 1 600 do 1 760 metrów n.p.m., z rozległym widokiem na góry i około 15 km tras do biegu klasycznego i łyżwowego. Oprócz tego czekają tu zimowe szlaki turystyczne i spokojne trasy okrężne, dzięki którym Radstadt jest idealnym wyborem na zimowe dni na łonie natury. Świetną zabawę na sankach zapewnia 6-kilometrowy tor saneczkowy Königslehen.

Wagrain-Kleinarl: dzięki nowej 10-osobowej kolejce kabinowej dostępnej od najbliższej zimy wjazd do Snow Space Salzburg na Grafenberg staje się jeszcze wygodniejszy: w ok. 10 min można wjechać na lokalną górę, a stamtąd dalej w kierunku G-LINK. Dzięki takim terenom jak Shuttleberg czy Absolut Park Kleinart stanowi atrakcję dla starszych dzieci, młodzieży i fanów freestyle’u: największy w Austrii snowpark oferuje ok. 1,5 km powierzchni, ok. 100 przeszkód oraz trasy dla początkujących i profesjonalistów. Spokojna alternatywa rozciąga się w kierunku Jägersee: zimowe szlaki turystyczne i trasy narciarstwa biegowego prowadzą do wyjątkowo pięknej części doliny Kleinarl.

Cztery miejscowości, wiele możliwości spędzania zimy i urlop, który po prostu świetnie się łączy: właśnie w tym tkwi siła nowego wspólnego regionu. Rodziny znajdą tu wiele pomysłów na rozpoczęcie przygody ze śniegiem, narciarze sportowi – alpejskie zjazdy, narciarze biegowi – spokojne trasy biegowe, a miłośnicy wypoczynku – wyjątkowe miejsca w dolinie i na górze. Każda miejscowość ma swój niepowtarzalny charakter.