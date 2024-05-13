Zima w Salzkammergut
Na górze śnieg. Na dole jezioro. W środku Salzkammergut.
Introduction
Ośnieżone góry, krystalicznie czyste jeziora, doskonale przygotowane stoki i mnóstwo miejsca na prawdziwe zimowe chwile: w regionie Salzkammergut Austria pokazuje jedną ze swoich najpiękniejszych zimowych stron. A co najlepsze? Tutaj nie trzeba wybierać między aktywnym wypoczynkiem a relaksem. Można po prostu mieć jedno i drugie.
W samym sercu Austrii, pomiędzy imponującymi szczytami a głęboko błękitnymi jeziorami, czeka na Ciebie zimowy świat, który zaskakuje swoją różnorodnością. Rano pierwsze zakręty na stoku, w południe postój w schronisku, po południu zimowa wędrówka z widokiem na jezioro, a wieczorem regionalna kuchnia lub relaks w spa? W Salzkammergut zimę można przeżywać na nowo każdego dnia.
Szczególnie dla gości z Polski region ten stanowi ekscytującą alternatywę dla dużych, często bardzo zatłoczonych ośrodków sportów zimowych w Alpach: oferuje autentyczne miejscowości, przyjazne rodzinom ośrodki narciarskie, mnóstwo przyrody oraz niezwykłe połączenie gór, jezior, kultury i austriackiego stylu życia.
Sezon narciarski: xxx grudnia 2026 - xxx kwietnia 2027
3 powody, dla których warto odwiedzić Salzkammergut zimą
Dachstein West - alpejska zima na nartach
Sportowa wizytówka regionu: narty i snowboard na tle imponującej scenerii Dachsteinu, stoki przyjazne rodzinom, schroniska i prawdziwa alpejska atmosfera zimy.
Adwent w Salzkammergut
Jarmarki adwentowe nad jeziorami i w historycznych miejscowościach, rzemiosło, kuchnia i żywe tradycje. Połączenie jeziora, gór i adwentu to silny wyróżnik Salzkammergut.
FAQ
Najciekawsze narciarskie przeżycia
Narty i snowboard
Różnorodne ośrodki narciarskie, doskonale przygotowane stoki i imponujące widoki na zimowy świat gór.
Freeride
Głęboki śnieg, wolność i alpejskie przygody dla wszystkich, którzy lubią spędzać zimę z dala od przygotowanych tras narciarskich.
Aktywności poza stokami narciarskimi
Kuchnia regionu
Kto naprawdę chce poznać dany region, powinien również spróbować jego lokalnych specjałów. W Salzkammergut na talerz trafiają ryby z czystych jezior, a do tego produkty od rolników, z serowarni, piekarni i małych manufaktur. Tradycyjne gospody sąsiadują z nowoczesną kuchnią alpejską, a regionalne piwa i szlachetne destylaty – z kulturą kawiarni i wypiekami.
Po całym dniu spędzonym na świeżym, zimowym powietrzu warto zatrzymać się na posiłek. W schroniskach, tradycyjnych gospodach i nowoczesnych restauracjach kuchnia austriacka łączy się z regionalnymi produktami. Ryby z czystych lokalnych jezior, sery i mięso od producentów "po sąsiedzku", świeży chleb i wypieki to nieodłączna część tego doświadczenia, podobnie jak omlet Kaiserschmarrn, który po całym dniu spędzonym na śniegu smakuje jeszcze lepiej.
Czy wiesz, że region Salzkammergut ma ciekawą historię i kulturę?
Od tysięcy lat tożsamość regionu kształtuje sól. Symbolem tego dziedzictwa na jest słynne na całym świecie Hallstatt, a krajobraz kulturowy Salzkammergut znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Region ten odkryli dla siebie cesarze, artyści, muzycy i pisarze. Cesarz Franciszek Józef i cesarzowa Elżbieta chętnie spędzali lato w Bad Ischl, podobnie jak Franz Lehár. Nad jeziorem Attersee inspirację czerpali malarz Gustav Klimt i kompozytor Gustav Mahler.
Kulturowa spuścizna regionu jest pielęgnowana do dziś. Kapelusznicy, krawcy strojów ludowych, ceramicy, szewcy i inni rzemieślnicy łączą tradycyjne techniki z nowoczesnym designem. Muzyka, stroje ludowe i zwyczaje w wielu miejscach nie są tylko inscenizacją, ale naturalną częścią życia.
Wydarzenia
Adwent nad Wolfgangsee
Okres przedświąteczny nad jeziorem Wolfgangsee już od ponad 20 lat przyciąga na jarmarki, koncerty i inne atrakcje.
Bieg Krampusów
Jednego dnia w roku przez miejscowość przechodzi parada stworów, które przerażają i zachwycają jednocześnie.
Najlepsze platformy widokowe
Platforma 5fingers am Dachstein Krippenstein
Widok na: Jezioro Hallsztackie, miejscowośi Hallstatt i Obertraun, góry, Dachstein. Zimą platforma jest dostępna również na rakietach śnieżnych.
Widok na: jezioro Wolfgangsee, St. Gilgen, górę Schafberg, jezioro Mondsee i otaczające je góry. Dzięki kolejce linowej panoramę górską mogą podziwiać również osoby niejeżdżące na nartach.
Spirala światowego dziedzictwa / Dachstein Krippenstein
Widok na: masyw Dachstein, płaskowyż Dachstein oraz otaczające go wysokie alpejskie szczyty. Położona na wys. ok. 2 100 m platforma jest dostępna zimą również zimowym szlakiem turystycznym lub trasą dla rakiet śnieżnych.
Trasa na rakiety śnieżne na Gmundnerberg
Widok na: jezioro Traunsee, Traunstein, Gmunden, pasmo Höllengebirge, góry
Wieża widokowa Lichtenberg, St. Georgen im Attergau
Widok na: jezioro Attersee, region Attergau, pasmo Höllengebirge, szczyt Dachstein oraz znaczne obszary regionu Salzkammergut. Zupełnie inny motyw niż w przypadku wysokogórskich punktów widokowych: zimowy krajobraz, las i rozległy widok na region Attergau.
Wieża widokowa Kulmspitze – Mondsee
Widok na: Mondsee, Irrsee, region Mondseeland oraz otaczające góry. Wysokość ok. 36 m zapewnia panoramiczny widok.
Platforma 5fingers am Dachstein Krippenstein
Widok na: Jezioro Hallsztackie, miejscowośi Hallstatt i Obertraun, góry, Dachstein. Zimą platforma jest dostępna również na rakietach śnieżnych.
Widok na: jezioro Wolfgangsee, St. Gilgen, górę Schafberg, jezioro Mondsee i otaczające je góry. Dzięki kolejce linowej panoramę górską mogą podziwiać również osoby niejeżdżące na nartach.
Spirala światowego dziedzictwa / Dachstein Krippenstein
Widok na: masyw Dachstein, płaskowyż Dachstein oraz otaczające go wysokie alpejskie szczyty. Położona na wys. ok. 2 100 m platforma jest dostępna zimą również zimowym szlakiem turystycznym lub trasą dla rakiet śnieżnych.
Trasa na rakiety śnieżne na Gmundnerberg
Widok na: jezioro Traunsee, Traunstein, Gmunden, pasmo Höllengebirge, góry
Wieża widokowa Lichtenberg, St. Georgen im Attergau
Widok na: jezioro Attersee, region Attergau, pasmo Höllengebirge, szczyt Dachstein oraz znaczne obszary regionu Salzkammergut. Zupełnie inny motyw niż w przypadku wysokogórskich punktów widokowych: zimowy krajobraz, las i rozległy widok na region Attergau.
Wieża widokowa Kulmspitze – Mondsee
Widok na: Mondsee, Irrsee, region Mondseeland oraz otaczające góry. Wysokość ok. 36 m zapewnia panoramiczny widok.
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Hotel Sommerhof w Gosau am Dachstein
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Kiedy na dole mieni się jarmark adwentowy, a na górze spokojnie lśni jezioro, w hotelu Peter rozpoczyna się najpiękniejszy zimowy wypoczynek. Hotel położony tuż przy początku jarmarku adwentowego nad jeziorem Wolfgangsee pozwala cieszyć się panoramicznym widokiem z balkonu, przytulnym zimowym salonem z fotelami bujanymi i futrzanymi poduszkami – a także prawdopodobnie najlepszym grzanym winem w okolicy
Nna stronie hotelu dostępne są wyjątkowe oferty i rabaty, np. Winter Wellness Midweek Special 2026/2027
Hotel Berau am Wolfgangsee nad jeziorem Wolfgangsee
Ciesz się relaksującym pobytem nad jeziorem, odwiedź klimatyczne jarmarki adwentowe i daj się rozpieścić kulinarnymi przysmakami.
Salzkammergut Tourismus
Salinenplatz 1
4820 Bad Ischl
Telefon: +43 6132 26909