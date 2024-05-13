Jazda na nartach, freeride, narciarstwo biegowe, skituring, zimowe wędrówki lub po prostu relaks: odkryj zimę, która wśród gór i jezior oferuje zaskakująco wiele.

Ośnieżone góry, krystalicznie czyste jeziora, doskonale przygotowane stoki i mnóstwo miejsca na prawdziwe zimowe chwile: w regionie Salzkammergut Austria pokazuje jedną ze swoich najpiękniejszych zimowych stron. A co najlepsze? Tutaj nie trzeba wybierać między aktywnym wypoczynkiem a relaksem. Można po prostu mieć jedno i drugie.

W samym sercu Austrii, pomiędzy imponującymi szczytami a głęboko błękitnymi jeziorami, czeka na Ciebie zimowy świat, który zaskakuje swoją różnorodnością. Rano pierwsze zakręty na stoku, w południe postój w schronisku, po południu zimowa wędrówka z widokiem na jezioro, a wieczorem regionalna kuchnia lub relaks w spa? W Salzkammergut zimę można przeżywać na nowo każdego dnia.

Szczególnie dla gości z Polski region ten stanowi ekscytującą alternatywę dla dużych, często bardzo zatłoczonych ośrodków sportów zimowych w Alpach: oferuje autentyczne miejscowości, przyjazne rodzinom ośrodki narciarskie, mnóstwo przyrody oraz niezwykłe połączenie gór, jezior, kultury i austriackiego stylu życia.