Fun on the slopes in Dachstein West
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Zima w Salzkammergut
Na górze śnieg. Na dole jezioro. W środku Salzkammergut.

Jazda na nartach, freeride, narciarstwo biegowe, skituring, zimowe wędrówki lub po prostu relaks: odkryj zimę, która wśród gór i jezior oferuje zaskakująco wiele.

Ośnieżone góry, krystalicznie czyste jeziora, doskonale przygotowane stoki i mnóstwo miejsca na prawdziwe zimowe chwile: w regionie Salzkammergut Austria pokazuje jedną ze swoich najpiękniejszych zimowych stron. A co najlepsze? Tutaj nie trzeba wybierać między aktywnym wypoczynkiem a relaksem. Można po prostu mieć jedno i drugie.

W samym sercu Austrii, pomiędzy imponującymi szczytami a głęboko błękitnymi jeziorami, czeka na Ciebie zimowy świat, który zaskakuje swoją różnorodnością. Rano pierwsze zakręty na stoku, w południe postój w schronisku, po południu zimowa wędrówka z widokiem na jezioro, a wieczorem regionalna kuchnia lub relaks w spa? W Salzkammergut zimę można przeżywać na nowo każdego dnia.

Szczególnie dla gości z Polski region ten stanowi ekscytującą alternatywę dla dużych, często bardzo zatłoczonych ośrodków sportów zimowych w Alpach: oferuje autentyczne miejscowości, przyjazne rodzinom ośrodki narciarskie, mnóstwo przyrody oraz niezwykłe połączenie gór, jezior, kultury i austriackiego stylu życia.

Fakty i liczby
Ośrodki narciarskie7
Trasy narciarskie300 km
Trasy narciarstwa biegowegook. 100 km + trasa łyżwowa 6 km w Obertraun
Tereny freeride'owe30 km
Położenieok. 400 - 2 955 m n.p.m.
Najwyższy szczytDachstein (2 996 m n.p.m.)

Sezon narciarski: xxx grudnia 2026 - xxx kwietnia 2027

Dojazd
Mapa
Noclegi
Wydarzenia

3 powody, dla których warto odwiedzić Salzkammergut zimą

Dachstein West - alpejska zima na nartach

Sportowa wizytówka regionu: narty i snowboard na tle imponującej scenerii Dachsteinu, stoki przyjazne rodzinom, schroniska i prawdziwa alpejska atmosfera zimy.

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Adwent w Salzkammergut

Jarmarki adwentowe nad jeziorami i w historycznych miejscowościach, rzemiosło, kuchnia i żywe tradycje. Połączenie jeziora, gór i adwentu to silny wyróżnik Salzkammergut.

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Zima poza stokami

Biegówki, wędrówki, również w rakietach śnieżnych i skituring ukazują inną stronę zimy. To właśnie tak wyjątkowy krajobraz złożony z gór i jezior pokazuje swoje atuty.

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FAQ

Salzkammergut leży na styku trzech krajów związkowych Austrii: Górnej Austrii, Styrii i Ziemi Salzburskiej.

Każdy z zakątków Salzkammergut ma swój niepowtarzalny zimowy charakter: czy to rejon Inneres Salzkammergut z Bad Goisern, Hallstatt, Gosau i Obertraun, nad jeziorem Fuschlsee, w okolicy Traunsee-Almtal, nad jeziorem Attersee i w regionie Attergau, czy też jeziora Mondsee i Wolfgangsee. Razem opowiadają historię obszaru, który zimą ujawnia pelnię swojej magii.

Oczywiście tak.

Miłośnicy narciarstwa i snowboardu znajdą tu różnorodne ośrodki narciarskie - zarówno takie dla rodzin, jak i amatorów relaksu czy sportowych wyzwań. Region narciarski Dachstein West łączy urozmaicone stoki z imponującymi widokami na masyw Dachstein. Feuerkogel, wznoszący się wysoko nad jeziorem Traunsee, zachwyca sportami zimowymi i spektakularną panoramą jeziora. Postalm ze swoim rozległym płaskowyżem stanowi wyjątkowo piękną scenerię dla aktywnych zimowych dni.

Oprócz tego czekają tu mniejsze ośrodki narciarskie i wyciągi, które stanowią relaksującą alternatywę zwłaszcza dla rodzin, dzieci i początkujących. Bo im nie chodzi przecież o pokonanie jak największej liczby kilometrów tras, a raczej o udany dzień na śniegu – z wolnym czasem na podziwianie widoków, niespieszne zjazdy i odpoczynek.

Tym, którzy preferują bardziej sportowe i alpejskie wyzwania, spodoba się Dachstein Krippenstein. Ten wysokogórski świat jest szczególnie popularny wśród freeriderów i doświadczonych miłośników sportów zimowych.

Zima w Salzkammergut to znacznie więcej niż narciarstwo zjazdowe. Amatorzy spokojniejszych aktywności mogą wybrać narciarstwo biegowe (np. na Postalm, w Faistenau, na Rettenbachalm czy wokół Gosau), zimowe wędrówki lub wycieczki na rakietach śnieżnych. Do tego dochodzą saneczkarstwo, łyżwiarstwo, curling i przejażdżki saniami konnymi. Bardziej wymagający turyści mogą spróbować wspinaczki lodowej w górach, a doświadczeni nurkowie – nurkowania w krystalicznie czystych wodach jeziora Attersee nawet zimą. Nie brakuje też opcji na spokojniejszy dzień: przejażdżka kolejką linową, spacer nad jeziorem czy kawa w Bad Ischl.

  • Hallstatt – jarmark na historycznym rynku uznawany za jeden z najbardziej urokliwych w całej Austrii, znany z tradycyjnych dźwięków trębaczy z wieży, oświetlonej choinki i wielkiej drewnianej szopki bożonarodzeniowej.

  • Wolfgangsee (St. Wolfgang, St. Gilgen, Strobl) – trzy miejscowości nad jeziorem łączy słynny "Wolfgangseer Advent", jeden z najbardziej znanych jarmarków bożonarodzeniowych w regionie, między którymi można podróżować statkiem po jeziorze.

  • Bad Ischl – tradycyjny jarmark rzemieślników w zabytkowej Trinkhalle wraz z towarzyszącą wioską kulinarną (Schmankerldorf).

  • Bad Aussee (Ausseerland) – jarmark w parku zdrojowym z rękodziełem, przejażdżkami kucykiem i lokalnymi przysmakami.

  • Attersee – tradycyjny jarmark adwentowy organizowany przez lokalne stowarzyszenia, z mniejszymi wydarzeniami też w Steinbach, Weyregg, Schörfling i Nußdorf.

  • Pürgg – niewielka, malownicza wioska, która na pierwsze dwa weekendy adwentu zamienia się w kameralne, klimatyczne miejsce z rzemiosłem prezentowanym w zabytkowych domach.

Salzkammergut to przede wszystkim malownicze pojezierze – kilkanaście krystalicznie czystych jezior otoczonych wysokimi górami, wśród których dominuje masyw Dachstein (wys. 2995 m), a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się lodowiec Dachstein. Region słynie też z wielowiekowej tradycji wydobycia soli – m.in. w Hallstatt, które uchodzi za symbol tego dziedzictwa i wraz z całym krajobrazem kulturowym wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To także region cesarzy i artystów: w Bad Ischl swoje wakacje spędzali cesarz Franz Joseph i cesarzowa Elżbieta (Sisi), nad Attersee inspirował się Gustav Klimt i komponował Gustav Mahler (w Steinbach nad Attersee), a w Bad Ischl tworzył Franz Lehár. Ta kulturalna tradycja żyje do dziś – w festiwalach, koncertach oraz w pracowniach lokalnych rzemieślników (kapeluszników, krawców strojów ludowych, ceramików, szewców), dla których muzyka, tradycyjny strój i zwyczaje wciąż są naturalną częścią codziennego życia.

Najciekawsze narciarskie przeżycia

Narty i snowboard

Różnorodne ośrodki narciarskie, doskonale przygotowane stoki i imponujące widoki na zimowy świat gór.

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Freeride

Głęboki śnieg, wolność i alpejskie przygody dla wszystkich, którzy lubią spędzać zimę z dala od przygotowanych tras narciarskich.

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Skitury

Przemierzaj zaśnieżone krajobrazy, podziwiaj rozległe widoki i odkrywaj zimowy świat gór we własnym tempie.

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Aktywności poza stokami narciarskimi

Zimowe wędrówki w rakietach śnieżnych

Nurkowanie pod lodem i łowienie ryb w przerębli

Eisstock, czyli curling austriacki

Wspinaczka lodowa

Kuligi

Sanki

Morsowanie

Narciarstwo biegowe

Tak smakuje Salzkammergut

Kuchnia regionu

Kto naprawdę chce poznać dany region, powinien również spróbować jego lokalnych specjałów. W Salzkammergut na talerz trafiają ryby z czystych jezior, a do tego produkty od rolników, z serowarni, piekarni i małych manufaktur. Tradycyjne gospody sąsiadują z nowoczesną kuchnią alpejską, a regionalne piwa i szlachetne destylaty – z kulturą kawiarni i wypiekami.

Po całym dniu spędzonym na świeżym, zimowym powietrzu warto zatrzymać się na posiłek. W schroniskach, tradycyjnych gospodach i nowoczesnych restauracjach kuchnia austriacka łączy się z regionalnymi produktami. Ryby z czystych lokalnych jezior, sery i mięso od producentów "po sąsiedzku", świeży chleb i wypieki to nieodłączna część tego doświadczenia, podobnie jak omlet Kaiserschmarrn, który po całym dniu spędzonym na śniegu smakuje jeszcze lepiej.

Poznaj Salzkammergut od kuchni

Czy wiesz, że region Salzkammergut ma ciekawą historię i kulturę?

Od tysięcy lat tożsamość regionu kształtuje sól. Symbolem tego dziedzictwa na jest słynne na całym świecie Hallstatt, a krajobraz kulturowy Salzkammergut znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Region ten odkryli dla siebie cesarze, artyści, muzycy i pisarze. Cesarz Franciszek Józef i cesarzowa Elżbieta chętnie spędzali lato w Bad Ischl, podobnie jak Franz Lehár. Nad jeziorem Attersee inspirację czerpali malarz Gustav Klimt i kompozytor Gustav Mahler.

Kulturowa spuścizna regionu jest pielęgnowana do dziś. Kapelusznicy, krawcy strojów ludowych, ceramicy, szewcy i inni rzemieślnicy łączą tradycyjne techniki z nowoczesnym designem. Muzyka, stroje ludowe i zwyczaje w wielu miejscach nie są tylko inscenizacją, ale naturalną częścią życia.

Wydarzenia

Adwent nad Wolfgangsee

20.11-20.12.2026 i 7-8.12.2026
jezioro Wolfgangsee

Okres przedświąteczny nad jeziorem Wolfgangsee już od ponad 20 lat przyciąga na jarmarki, koncerty i inne atrakcje.

Sprawdź szczegóły

Bieg Krampusów

7.12.2026
rynek, Bad Goisern am Hallstättersee

Jednego dnia w roku przez miejscowość przechodzi parada stworów, które przerażają i zachwycają jednocześnie.

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Magia świateł na Grünberg w Gmunden

od czw. do niedz., 26.11-20.12.2026
ścieżka w koronach drzew, Gmunden

Ścieżka w koronach drzew na górze Grünberg zamienia się w tło dla wyjątkowych zimwych chwil.

Odkryj

Najlepsze platformy widokowe

  • Platforma 5fingers am Dachstein Krippenstein

    Widok na: Jezioro Hallsztackie, miejscowośi Hallstatt i Obertraun, góry, Dachstein. Zimą platforma jest dostępna również na rakietach śnieżnych.

  • Zwölferhorn koło St. Gilgen

    Widok na: jezioro Wolfgangsee, St. Gilgen, górę Schafberg, jezioro Mondsee i otaczające je góry. Dzięki kolejce linowej panoramę górską mogą podziwiać również osoby niejeżdżące na nartach.

  • Wieża widokowa Lichtenberg, St. Georgen im Attergau

    Widok na: jezioro Attersee, region Attergau, pasmo Höllengebirge, szczyt Dachstein oraz znaczne obszary regionu Salzkammergut. Zupełnie inny motyw niż w przypadku wysokogórskich punktów widokowych: zimowy krajobraz, las i rozległy widok na region Attergau.

  • Wieża widokowa Kulmspitze – Mondsee

    Widok na: Mondsee, Irrsee, region Mondseeland oraz otaczające góry. Wysokość ok. 36 m zapewnia panoramiczny widok.

Adwentowe oferty specjalne

Wyjątkowe miejsca, wyjątkowe ceny

  • Hotel Sommerhof w Gosau am Dachstein

    Rabat 15% na rezerwację w terminach 12-23.12.2026, 2 do 8 nocl.

  • Hotel Peter w St. Wolfgang

    Kiedy na dole mieni się jarmark adwentowy, a na górze spokojnie lśni jezioro, w hotelu Peter rozpoczyna się najpiękniejszy zimowy wypoczynek. Hotel położony tuż przy początku jarmarku adwentowego nad jeziorem Wolfgangsee pozwala cieszyć się panoramicznym widokiem z balkonu, przytulnym zimowym salonem z fotelami bujanymi i futrzanymi poduszkami – a także prawdopodobnie najlepszym grzanym winem w okolicy

  • Hotel Seevilla Wolfgangsee

    Nna stronie hotelu dostępne są wyjątkowe oferty i rabaty, np. Winter Wellness Midweek Special 2026/2027

  • Hotel Berau am Wolfgangsee nad jeziorem Wolfgangsee

    Ciesz się relaksującym pobytem nad jeziorem, odwiedź klimatyczne jarmarki adwentowe i daj się rozpieścić kulinarnymi przysmakami.

Kontakt

Salzkammergut Tourismus

Salinenplatz 1

4820 Bad Ischl

Telefon: +43 6132 26909

info@salzkammergut.at
www.salzkammergut.at

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