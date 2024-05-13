Serfaus-Fiss-Ladis
Zimowa radość na tyrolskim płaskowyżu
Introduction
Serfaus-Fiss-Ladis leży na słonecznym płaskowyżu w tyrolskiej dolinie Inn, na wysokości od 1 200 do 2 828 metrów. Ośrodek narciarski oferuje 214 km tras zjazdowych, 53 km tras do narciarstwa biegowego, a także 100 km przygotowanych zimowych szlaków turystycznych oraz 8 km torów saneczkowych, rozmieszczonych na dwóch trasach. Łącznie znajduje się tu 68 wyciągów, w tym metro Dorf-U-Bahn w Serfaus.
W sezonie 2026/27 Planseggbahn zostanie zastąpiona nową 8-osobową kolejką krzesełkową: przepustowość wzrośnie do 4 000 osób na godzinę, a przejazd potrwa mniej niż pięć minut. Przy stacji górnej powstanie nowy bar panoramiczny z około 240 miejscami siedzącymi.
Dla dzieci przygotowano łącznie 125 000 m² terenu do nauki jazdy na nartach, podzielonego na trzy dziecięce ośrodki narciarskie. Szkoły narciarskie w Serfaus i Fiss-Ladis zapewniają opiekę zarówno początkującym, jak i zaawansowanym narciarzom. Dowiedz się więcej o ofercie zimowej dla rodzin oraz zapoznaj się z pełnymi aktualnościami na sezon zimowy 2026/27.
Zimowe atrakcje
Nowa 8-osobowa kolejka Planseggbahn
Zimą 2026/27 kolejka Planseggbahn zostanie zastąpiona nowoczesnym 8-os. wyciągiem krzesełkowym: 4 000 osób/godzinę, podgrzewane siedzenia i czas przejazdu poniżej 5 min.
214 km tras narciarskich i gwarancja śniegu
Ośrodek narciarski oferuje 214 km tras, a jego najwyższy punkt znajduje się na platformie widokowej M1 na wysokości 2 828 m. Serfaus-Fiss-Ladis to gwarancja śniegu.
Ośrodek narciarski przyjazny rodzinom
Murmlis Kinderalm, Murmlipark i Bertas Kinderland oferują łącznie 125 000 m² terenów, na których dzieci uczą się jazdy na nartach poprzez zabawę.
Metro w Serfaus
Unoszące się na poduszkach powietrznych metro U-Bahn w Serfaus łączy miejscowość z ośrodkiem narciarskim, umożliwiając dotarcie na stok bez samochodu.
Atrakcje poza stokiemNajciekawsze zimowe atrakcje w Serfaus-Fiss-Ladis
Zimowe spacery i wędrówki w rakietach śnieżnych
Wybierz się na spacer lub wędrówkę w rakietach śnieżnych wśród pokrytych śniegiem górskim krajobraów. Oddychaj głęboko i odkrywaj zimową przyrodę Serfaus-Fiss-Ladis.
Jazda na sankach dla małych i dużych
Na 2 torach saneczkowych o łącznej długości 8 km można pędzić przez las i górskie krajobrazy. Zimowa zabawa na świeżym powietrzu, która daje mnóstwo powodów do śmiechu.
Narciarstwo biegowe
Przemierzaj w ciszy zimowe krajobrazy po przygotowanych trasach. Serfaus-Fiss-Ladis oferuje 30 km tras oraz dodatkowe 22 km z widokiem na góry.
Łyżwy na stawie Schlossweiher w Ladis
Jazda na łyżwach na naturalnym lodzie z widokiem na zamek i góry. To urokliwa zimowa atrakcja dla tych, którzy chcą pozostać aktywni również poza stokiem.
Kulinarne przyjemności w zimowej scenerii
Pomiędzy zjazdami w Serfaus-Fiss-Ladis jest też czas na kulinarne przyjemności. W położonej na wysokości 2 100 m restauracji Genussrestaurant Zirbenhütte można spróbować dań z jęczmieniem Fisser Imperial, takich jak zupa czy risotto. Romantycznym zwieńczeniem dnia będzie Sunset Dinner Masner w restauracji Monte Mare na wysokości 2 430 m. Na miejscu zjeść można wielodaniową kolację z widokiem na zachodzące nad górskimi szczytami słońce. Również Ski Lounge na wysokości 2 000 m oraz Seealm Hög na wysokości 1 820 m łączą panoramiczne widoki z różnorodną kuchnią.
Wskazówka
Kto chce zwiedzić teren narciarski Masner bez nart lub snowboardu, może wybrać się na przejażdżkę Masner Express – specjalnym ratrakiem, który pomieści 17 osób. Podczas wyprawy można podziwiać ośnieżone stoki i alpejskie widoki wokół Pezid, zwykle dostępne tylko dla narciarzy. W ten sposób zimowy krajobraz Serfaus-Fiss-Ladis staje się dostępny również dla osób niejeżdżących na nartach.
Tak wygląda zima w Serfaus-Fiss-Ladis
Zimowe wydarzenia
Złote dźwięki jesieni – góry rozbrzmiewają muzyką
Jesienią odbędzie się pełen muzyki, spotkań i kulinarnych rozkoszy tydzień, podczas którego zaplanowano koncerty, spacery z przewodnikiem i występy komediowe.
Wieczory dla dzieci w Fiss: czwartki w Bertas Kinderland
Gdy rodzice cieszą się spokojnym zimowym wieczorem w górach, na dzieci czekają animacje, malowanie twarzy, tatuaże wykonywane aerografem i zabawa na sankach.
Adventure Night – wieczór pełen wrażeń w Serfaus
Fajerwerki, pokaz laserowy i występy akrobatów, a do tego nocna jazda na nartach i sankach oraz wieczorna kolacja w górskich restauracjach.
Nightflow w Fiss – wyjątkowy wieczór na stoku
Fajerwerki, tancerze i akrobaci ze szkoły narciarskiej Fiss-Ladis tworzą widowisko na arenie Nightflow. Wieczór dopełniają nocna jazda na nartach i kulinarne atrakcje.
Magic Ladis – Fire & Ice
Ogień, lód i pokaz łyżwiarski nad stawem Lader Schlossweiher, u podnóża zabytkowego zamku Laudeck.
Najczęściej zadawane pytania
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefon: +43 547 662 39