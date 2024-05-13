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Serfaus-Fiss-Ladis
Zimowa radość na tyrolskim płaskowyżu

3 górskie miejscowości położone na wysokości od 1 200 do 2 828 m n.p.m.: 214 km tras narciarskich, 100 km zimowych szlaków pieszych i 53 km tras do narciarstwa biegowego.

Serfaus-Fiss-Ladis leży na słonecznym płaskowyżu w tyrolskiej dolinie Inn, na wysokości od 1 200 do 2 828 metrów. Ośrodek narciarski oferuje 214 km tras zjazdowych, 53 km tras do narciarstwa biegowego, a także 100 km przygotowanych zimowych szlaków turystycznych oraz 8 km torów saneczkowych, rozmieszczonych na dwóch trasach. Łącznie znajduje się tu 68 wyciągów, w tym metro Dorf-U-Bahn w Serfaus.

W sezonie 2026/27 Planseggbahn zostanie zastąpiona nową 8-osobową kolejką krzesełkową: przepustowość wzrośnie do 4 000 osób na godzinę, a przejazd potrwa mniej niż pięć minut. Przy stacji górnej powstanie nowy bar panoramiczny z około 240 miejscami siedzącymi.

Dla dzieci przygotowano łącznie 125 000 m² terenu do nauki jazdy na nartach, podzielonego na trzy dziecięce ośrodki narciarskie. Szkoły narciarskie w Serfaus i Fiss-Ladis zapewniają opiekę zarówno początkującym, jak i zaawansowanym narciarzom. Dowiedz się więcej o ofercie zimowej dla rodzin oraz zapoznaj się z pełnymi aktualnościami na sezon zimowy 2026/27.

Fakty i liczby
Trasy narciarskie 214 km
Trasy narciarstwa biegowego53 km
Zimowe szlaki turystyczne100 km
Kolejki i wyciągi 1 metro / 11 gondoli / 16 wyciągów krzesełkowych / 10 orczyków / 30 wyciągów taśmowych
Szkoły narciarskie 2 (Skischool Serfaus i Skischool Fiss-Ladis)
Położenie ośrodka narciarskiego 1 200 - 2 828 m n.p.m.
Nowości
Aktywności
Wydarzenia

Zimowe atrakcje

Nowa 8-osobowa kolejka Planseggbahn

Zimą 2026/27 kolejka Planseggbahn zostanie zastąpiona nowoczesnym 8-os. wyciągiem krzesełkowym: 4 000 osób/godzinę, podgrzewane siedzenia i czas przejazdu poniżej 5 min.

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214 km tras narciarskich i gwarancja śniegu

Ośrodek narciarski oferuje 214 km tras, a jego najwyższy punkt znajduje się na platformie widokowej M1 na wysokości 2 828 m. Serfaus-Fiss-Ladis to gwarancja śniegu.

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Ośrodek narciarski przyjazny rodzinom

Murmlis Kinderalm, Murmlipark i Bertas Kinderland oferują łącznie 125 000 m² terenów, na których dzieci uczą się jazdy na nartach poprzez zabawę.

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Metro w Serfaus

Unoszące się na poduszkach powietrznych metro U-Bahn w Serfaus łączy miejscowość z ośrodkiem narciarskim, umożliwiając dotarcie na stok bez samochodu.

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Szkoły narciarskie w Serfauss-Fiss-Ladis

125 000 m² terenu dla dzieci, 2 000 godzin słońca oraz strefy z Murmli i Bertą. Szkoły narciarskie dla każdego poziomu zaawansowania, z opieką podczas przerwy obiadowej.

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Atrakcje poza stokiem

Najciekawsze zimowe atrakcje w Serfaus-Fiss-Ladis

Zimowe spacery i wędrówki w rakietach śnieżnych

Wybierz się na spacer lub wędrówkę w rakietach śnieżnych wśród pokrytych śniegiem górskim krajobraów. Oddychaj głęboko i odkrywaj zimową przyrodę Serfaus-Fiss-Ladis.

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Jazda na sankach dla małych i dużych

Na 2 torach saneczkowych o łącznej długości 8 km można pędzić przez las i górskie krajobrazy. Zimowa zabawa na świeżym powietrzu, która daje mnóstwo powodów do śmiechu.

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Narciarstwo biegowe

Przemierzaj w ciszy zimowe krajobrazy po przygotowanych trasach. Serfaus-Fiss-Ladis oferuje 30 km tras oraz dodatkowe 22 km z widokiem na góry.

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Łyżwy na stawie Schlossweiher w Ladis

Jazda na łyżwach na naturalnym lodzie z widokiem na zamek i góry. To urokliwa zimowa atrakcja dla tych, którzy chcą pozostać aktywni również poza stokiem.

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Wschód słońca nad jeziorem Hexensee

Wybierz się ratrakiem Masner Express do schroniska Hexenseehütte na wysokości 2 588 m, aby podziwiać wschód słońca nad tyrolskimi szczytami i zjeść górskie śniadanie.

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Górskie restauracje

Kulinarne przyjemności w zimowej scenerii

Pomiędzy zjazdami w Serfaus-Fiss-Ladis jest też czas na kulinarne przyjemności. W położonej na wysokości 2 100 m restauracji Genussrestaurant Zirbenhütte można spróbować dań z jęczmieniem Fisser Imperial, takich jak zupa czy risotto. Romantycznym zwieńczeniem dnia będzie Sunset Dinner Masner w restauracji Monte Mare na wysokości 2 430 m. Na miejscu zjeść można wielodaniową kolację z widokiem na zachodzące nad górskimi szczytami słońce. Również Ski Lounge na wysokości 2 000 m oraz Seealm Hög na wysokości 1 820 m łączą panoramiczne widoki z różnorodną kuchnią.

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Masner Express

Wskazówka

Kto chce zwiedzić teren narciarski Masner bez nart lub snowboardu, może wybrać się na przejażdżkę Masner Express – specjalnym ratrakiem, który pomieści 17 osób. Podczas wyprawy można podziwiać ośnieżone stoki i alpejskie widoki wokół Pezid, zwykle dostępne tylko dla narciarzy. W ten sposób zimowy krajobraz Serfaus-Fiss-Ladis staje się dostępny również dla osób niejeżdżących na nartach.

Sprawdź szczegóły

Tak wygląda zima w Serfaus-Fiss-Ladis

Zimowe wydarzenia

Złote dźwięki jesieni – góry rozbrzmiewają muzyką

Jesienią odbędzie się pełen muzyki, spotkań i kulinarnych rozkoszy tydzień, podczas którego zaplanowano koncerty, spacery z przewodnikiem i występy komediowe.

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Wieczory dla dzieci w Fiss: czwartki w Bertas Kinderland

Gdy rodzice cieszą się spokojnym zimowym wieczorem w górach, na dzieci czekają animacje, malowanie twarzy, tatuaże wykonywane aerografem i zabawa na sankach.

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Adventure Night – wieczór pełen wrażeń w Serfaus

Fajerwerki, pokaz laserowy i występy akrobatów, a do tego nocna jazda na nartach i sankach oraz wieczorna kolacja w górskich restauracjach.

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Nightflow w Fiss – wyjątkowy wieczór na stoku

Fajerwerki, tancerze i akrobaci ze szkoły narciarskiej Fiss-Ladis tworzą widowisko na arenie Nightflow. Wieczór dopełniają nocna jazda na nartach i kulinarne atrakcje.

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Magic Ladis – Fire & Ice

Ogień, lód i pokaz łyżwiarski nad stawem Lader Schlossweiher, u podnóża zabytkowego zamku Laudeck.

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SnowArt Genussfestival – festiwal pełen smaku i muzyki

Przez dwa pierwsze weekendy zimowego sezonu na gości czeka festiwal pełen muzyki i kulinarnych atrakcji w wyjątkowej górskiej scenerii.

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Najczęściej zadawane pytania

Nie, nie obowiązuje taki zakaz. W Serfaus panuje niewielki ruch uliczny, a własne metro – U-Bahn Serfaus – łączy miejscowość z ośrodkiem narciarskim. Jest ono uważane za najmniejsze i najwyżej położone metro na świecie, poruszające się na poduszkach powietrznych. Pomiędzy Serfaus a Fiss, przy kolejce Waldbahn, znajduje się parking wielopoziomowy. Dzięki temu podczas pobytu można zrezygnować z samochodu.

Ośrodek narciarski obejmuje 214 km tras położonych na wysokości od 1 200 do 2 828 m n.p.m. Najwyższym punktem jest platforma widokowa M1 na szczycie Masnerkopf. Na miejscu znajduje się łącznie 68 wyciągów, w tym 16 wyciągów krzesełkowych i 11 kolejek linowych.

Tak, Serfaus-Fiss-Ladis to idealne miejsce na rodzinny zimowy urlop. W Serfaus-Fiss-Ladis znajdują się trzy ośrodki narciarskie przygotowane z myślą o dzieciach. Na najmłodszych czeka tu 125 000 m² terenów do nauki, m.in. Murmlis Kinderalm i Bertas Kinderland. Dwie szkoły narciarskie w Serfaus i Fiss-Ladis oferują zajęcia dla zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Dla najmłodszych podczas lekcji narciarstwa dostępna jest również opieka popołudniowa.

Serfaus-Fiss-Ladis oferuje 53 km tras do narciarstwa biegowego, z których część znajduje się na wysokości do 2 000 m. Dodatkowo przez płaskowyż prowadzi 22-kilometrowa trasa.

Czeka tu 100 km zimowych szlaków turystycznych i tras do wędrówek w rakietach śnieżnych, dwa tory saneczkowe o łącznej długości 8 km, naturalne lodowisko w Ladis oraz Masner Express, czyli przerobiony ratrak, dzięki któremu teren narciarski Masner jest dostępny również bez nart.

Ośrodek narciarski znajduje się na wysokości od 1 200 do 2 828 m. Takie położenie sprzyja długiemu sezonowi narciarskiemu - od pierwszych opadów śniegu aż do wiosny.

Festiwal odbywa się podczas dwóch pierwszych weekendów sezonu zimowego. Łączy muzykę ze specjałami kulinarnymi w wyjątkowej górskiej scenerii.

Przede wszystkim trasy narciarskie, miejscowości niemal zupełnie wolne od ruchu samochodowego, metro w Serfaus oraz bogaty program atrakcji poza stokiem sprawiają, że zarówno rodziny z dziećmi, jak i aktywni narciarze znajdą na tyrolskim płaskowyżu wiele wspaniałych możliwości spędzenia zimowego urlopu.

Kontakt

Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis

Gänsackerweg 2

6534 Serfaus

Telefon: +43 547 662 39

info@serfaus-fiss-ladis.at
www.serfaus-fiss-ladis.at
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