3 górskie miejscowości położone na wysokości od 1 200 do 2 828 m n.p.m.: 214 km tras narciarskich, 100 km zimowych szlaków pieszych i 53 km tras do narciarstwa biegowego.

Serfaus-Fiss-Ladis leży na słonecznym płaskowyżu w tyrolskiej dolinie Inn, na wysokości od 1 200 do 2 828 metrów. Ośrodek narciarski oferuje 214 km tras zjazdowych, 53 km tras do narciarstwa biegowego, a także 100 km przygotowanych zimowych szlaków turystycznych oraz 8 km torów saneczkowych, rozmieszczonych na dwóch trasach. Łącznie znajduje się tu 68 wyciągów, w tym metro Dorf-U-Bahn w Serfaus.

W sezonie 2026/27 Planseggbahn zostanie zastąpiona nową 8-osobową kolejką krzesełkową: przepustowość wzrośnie do 4 000 osób na godzinę, a przejazd potrwa mniej niż pięć minut. Przy stacji górnej powstanie nowy bar panoramiczny z około 240 miejscami siedzącymi.

Dla dzieci przygotowano łącznie 125 000 m² terenu do nauki jazdy na nartach, podzielonego na trzy dziecięce ośrodki narciarskie. Szkoły narciarskie w Serfaus i Fiss-Ladis zapewniają opiekę zarówno początkującym, jak i zaawansowanym narciarzom. Dowiedz się więcej o ofercie zimowej dla rodzin oraz zapoznaj się z pełnymi aktualnościami na sezon zimowy 2026/27.