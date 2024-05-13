Silberregion Karwendel
Spokojny zimowy urlop w tyrolskich górach
Introduction
Region Silberregion Karwendel leży między pasmem górskim Karwendel a Alpami Tuxskimi i składa się z 12 gmin. Zimą przyciągają do niego przede wszystkim mniejsze i kameralne ośrodki narciarskie, doskonale dopasowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz początkujących narciarzy.
Zimowy wypoczynek to jednak nie tylko jazda na nartach. Region oferuje 50 km tras do narciarstwa biegowego, 20 km szlaków do zimowych wędrówek oraz 12 torów saneczkowych. Dużą popularnością wśród gości cieszą się również wycieczki na rakietach śnieżnych.
Niewątpliwą zaletą regionu jest położenie między Innsbruckiem a Kufsteinem oraz dobry dojazd samochodem. Można do niego dotrzeć autostradą A12, zjeżdżając na zjazdach Jenbach, Schwaz lub Vomp.
Sezon narciarski: od połowy grudnia do końca marca
Dlaczego warto odwiedzić region Silberregion Karwendel
Mniejsze ośrodki narciarskie dla rodzin: przejrzyste stoki między Karwendel a Alpami Tuxskimi świetnie nadają się przede wszystkim dla rodzin z dziećmi i początkujących. Mniejsze ośrodki stanowią spokojniejszą alternatywę dla dużych ośrodków narciarskich. Do dyspozycji gości są tu cztery szkoły narciarskie.
Zimowe atrakcje poza stokami: wybierz się na narty biegowe, zimową wędrówkę lub spacer na rakietach śnieżnych. Region oferuje również 12 torów saneczkowych, w tym najdłuższy tor saneczkowy w Północnym Tyrolu.
Zabawa na nartach w Karwendel dla rodzin: dzieci w wieku od 4 do 12 lat, przebywające przez co najmniej 6 nocy w wybranych obiektach noclegowych, otrzymają bon o wartości 100 € na zajęcia w lokalnych szkołach narciarskich.
Łatwa dostępność i transport w regionie: do regionu Silberregion Karwendel można dotrzeć pociągiem, autobusem i samochodem. Dzięki bezpłatnej karcie gościa Silbercard można ponadto bezpłatnie korzystać z transportu publicznego w całym regionie.
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Atrakcje w regionie
Großer Ahornboden
Odkryj Wielką Klonową Łąkę w Karwendel z 2 300 klonami i widokami na okoliczne Alpy. Miejsce, gdzie natura ukazuje się w całej swojej okazałości.
Atrakcje poza stokami
Kuchnia
W górskich schroniskach i restauracjach w regionie Silberregion Karwendel można skosztować kuchni tyrolskiej oraz specjałów przygotowanych z regionalnych składników. Po dniu spędzonym w górach warto zatrzymać się na pożywną zupę, tradycyjną przekąskę lub któryś ze słodkich tyrolskich przysmaków.
Do lokalnych specjałów należą również wypieki Thomasradeln i Migala, związane z tradycyjnymi zwyczajami regionu.
Silberregion Karwendel
Münchner Straße 11
6130 Schwaz
Telefon: +43 524263240