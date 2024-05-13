Region narciarski Karwendel oferuje mniejsze, rodzinne ośrodki narciarskie, trasy do narciarstwa biegowego, zjazdy na sankach oraz wędrówki na rakietach śnieżnych. Odkryj

Region Silberregion Karwendel leży między pasmem górskim Karwendel a Alpami Tuxskimi i składa się z 12 gmin. Zimą przyciągają do niego przede wszystkim mniejsze i kameralne ośrodki narciarskie, doskonale dopasowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz początkujących narciarzy.

Zimowy wypoczynek to jednak nie tylko jazda na nartach. Region oferuje 50 km tras do narciarstwa biegowego, 20 km szlaków do zimowych wędrówek oraz 12 torów saneczkowych. Dużą popularnością wśród gości cieszą się również wycieczki na rakietach śnieżnych.

Niewątpliwą zaletą regionu jest położenie między Innsbruckiem a Kufsteinem oraz dobry dojazd samochodem. Można do niego dotrzeć autostradą A12, zjeżdżając na zjazdach Jenbach, Schwaz lub Vomp.