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Silberregion Karwendel
Spokojny zimowy urlop w tyrolskich górach

Region narciarski Karwendel oferuje mniejsze, rodzinne ośrodki narciarskie, trasy do narciarstwa biegowego, zjazdy na sankach oraz wędrówki na rakietach śnieżnych. Odkryj

Region Silberregion Karwendel leży między pasmem górskim Karwendel a Alpami Tuxskimi i składa się z 12 gmin. Zimą przyciągają do niego przede wszystkim mniejsze i kameralne ośrodki narciarskie, doskonale dopasowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz początkujących narciarzy.

Zimowy wypoczynek to jednak nie tylko jazda na nartach. Region oferuje 50 km tras do narciarstwa biegowego, 20 km szlaków do zimowych wędrówek oraz 12 torów saneczkowych. Dużą popularnością wśród gości cieszą się również wycieczki na rakietach śnieżnych.

Niewątpliwą zaletą regionu jest położenie między Innsbruckiem a Kufsteinem oraz dobry dojazd samochodem. Można do niego dotrzeć autostradą A12, zjeżdżając na zjazdach Jenbach, Schwaz lub Vomp.

Fakty i liczby
Trasy narciarskie18 km
Wyciągi narciarskie4
Szkoły narciarskie4
Wypożyczalnie6
Trasy biegowe50 km
Zimowe trasy turystyczne20 km
Wysokość553 - 2 749 m
Najwyższy szczytBirkkarspitze (2 749 m n.p.m.)

Sezon narciarski: od połowy grudnia do końca marca

4 powody

Dlaczego warto odwiedzić region Silberregion Karwendel

  1. Mniejsze ośrodki narciarskie dla rodzin: przejrzyste stoki między Karwendel a Alpami Tuxskimi świetnie nadają się przede wszystkim dla rodzin z dziećmi i początkujących. Mniejsze ośrodki stanowią spokojniejszą alternatywę dla dużych ośrodków narciarskich. Do dyspozycji gości są tu cztery szkoły narciarskie.

  2. Zimowe atrakcje poza stokami: wybierz się na narty biegowe, zimową wędrówkę lub spacer na rakietach śnieżnych. Region oferuje również 12 torów saneczkowych, w tym najdłuższy tor saneczkowy w Północnym Tyrolu.

  3. Zabawa na nartach w Karwendel dla rodzin: dzieci w wieku od 4 do 12 lat, przebywające przez co najmniej 6 nocy w wybranych obiektach noclegowych, otrzymają bon o wartości 100 € na zajęcia w lokalnych szkołach narciarskich.

  4. Łatwa dostępność i transport w regionie: do regionu Silberregion Karwendel można dotrzeć pociągiem, autobusem i samochodem. Dzięki bezpłatnej karcie gościa Silbercard można ponadto bezpłatnie korzystać z transportu publicznego w całym regionie.

Odkryj zimę w Karwendel

FAQs

Tak. Mniejsze ośrodki narciarskie takiej jak Silberregion Karwendel są idealne dla dzieci i początkujących. W regionie działają cztery szkoły narciarskie, a dzieci w wieku od 4 do 12 lat, przebywające przez co najmniej 6 nocy w wybranym obiekcie noclegowym, mogą otrzymać kupon Karwendolins Skispass o wartości 100 € na kurs narciarski. Poza stokami narciarskimi można wybrać się z dziećmi na przykład na jedną z 12 tras saneczkowych.

W regionie Silberregion Karwendel znajduje się łącznie 18 km tras narciarskich. Takie kameralne ośrodki narciarskie są dobrą propozycją przede wszystkim dla rodzin, dzieci i początkujących, którzy szukają spokojniejszych wrażeń na nartach.

Region oferuje 50 km tras narciarskich, 20 km zimowych szlaków turystycznych oraz 12 torów saneczkowych. Dużą popularnością cieszą się również wycieczki na rakietach śnieżnych, dla których przygotowano ponad 20 oznakowanych tras.

Sezon narciarski trwa zazwyczaj od połowy grudnia do końca marca. Konkretne godziny otwarcia ośrodków narciarskich zależą od aktualnych warunków śniegowych i pogodowych.

Region leży między Innsbruckiem a Kufstein i można do niego dotrzeć zarówno samochodem, jak i pociągiem. Samochodem można tu dojechać autostradą A12, zjeżdżając na zjazdach Jenbach, Schwaz lub Vomp. Pociągiem najlepiej jechać z Monachium do Jenbach.

W regionie czekają schroniska górskie i restauracje serwujące dania kuchni tyrolskiej oraz regionalne specjały. Schroniska górskie stanowią przyjemny przystanek podczas zimowych rozrywek.

Atrakcje w regionie

Großer Ahornboden

Odkryj Wielką Klonową Łąkę w Karwendel z 2 300 klonami i widokami na okoliczne Alpy. Miejsce, gdzie natura ukazuje się w całej swojej okazałości.

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Kopalnia srebra w Schwaz

To świetna propozycja na spędzenie czasu poza stokami narciarskimi.

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Tygodnie turystyki zimowej

Ponad 20 tras do wędrówek na rakietach śnieżnych. W programie wycieczki z przewodnikiem, joga na rakietach śnieżnych oraz nocne zjazdy na sankach.

09-30.01.; 27.02.-13.03.2027

Atrakcje poza stokami

Narty biegowe

Sanki

Łyżwy

Rakiety śnieżne

Sekretna wskazówka

Kuchnia

W górskich schroniskach i restauracjach w regionie Silberregion Karwendel można skosztować kuchni tyrolskiej oraz specjałów przygotowanych z regionalnych składników. Po dniu spędzonym w górach warto zatrzymać się na pożywną zupę, tradycyjną przekąskę lub któryś ze słodkich tyrolskich przysmaków.

Do lokalnych specjałów należą również wypieki Thomasradeln i Migala, związane z tradycyjnymi zwyczajami regionu.

Silberregion dla miłośników jedzenia
Kontakt

Silberregion Karwendel

Münchner Straße 11

6130 Schwaz

Telefon: +43 524263240

info@silberregion-karwendel.com
www.silberregion-karwendel.com
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