Region TirolWest oferuje nie tylko zapierające dech w piersiach piękno przyrody, ale także bogaty wybór atrakcji i wrażeń, które czynią zimowy urlop niezapomnym.

Każdy miłośnik zimowego wypoczynku znajdzie tu to, czego pragnie - zapaleni narciarze, miłośnicy spokojnych zimowych wędrówek czy spragnieni relaksu w przytulnej atmosferze 6 miejscowości.

Region wypoczynkowy TirolWest obejmuje miejscowości Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins i Stanz. Stanowi prawdziwy raj dla wszystkich, którzy chcą w pełni cieszyć się zimą. Położony w otoczeniu imponującego górskiego krajobrazu region zachwyca atrakcyjnym ośrodkiem narciarskim Venet oraz bezpośrednim sąsiedztwem najlepszych ośrodków narciarskich w Alpach.

Warto zwrócić szczególną uwagę na wyjątkową ofertę regionu: Skisafari. Nocujesz w kameralnym TirolWest, jeździsz na nartach u największych. Sprawdź szczegóły poniżej!

Region TirolWest oferuje zimą coś więcej niż tylko zabawę na stokach: liczne zimowe szlaki turystyczne prowadzą przez ośnieżone lasy i malownicze wioski, a wędrówki w rakietach śnieżnych, tory saneczkowe, lodowiska i tory do curlingu zapewniają urozmaicenie. Dzięki bezpłatnej karcie TirolWest Card goście mogą korzystać z wielu atrakcji.

Po aktywnym zimowym dniu przytulne schroniska i gospody zapraszają na odpoczynek. Regionalne specjały, prawdziwa tyrolska gościnność i ciepła atmosfera zapewniają doskonałe chwile przyjemności. Ci, którzy chcą odkryć jeszcze więcej, mogą zanurzyć się w historii i kulturze regionu podczas tradycyjnych festynów, imprez folklorystycznych lub wizyt w muzeach.

Region wypoczynkowy TirolWest łączy w sobie różnorodność sportową, piękno krajobrazu i serdeczną gościnność.