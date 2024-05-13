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Zima w TirolWest
Skisafari, jakiego się nie spodziewasz

Region TirolWest oferuje nie tylko zapierające dech w piersiach piękno przyrody, ale także bogaty wybór atrakcji i wrażeń, które czynią zimowy urlop niezapomnym.

Każdy miłośnik zimowego wypoczynku znajdzie tu to, czego pragnie - zapaleni narciarze, miłośnicy spokojnych zimowych wędrówek czy spragnieni relaksu w przytulnej atmosferze 6 miejscowości.

Region wypoczynkowy TirolWest obejmuje miejscowości Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins i Stanz. Stanowi prawdziwy raj dla wszystkich, którzy chcą w pełni cieszyć się zimą. Położony w otoczeniu imponującego górskiego krajobrazu region zachwyca atrakcyjnym ośrodkiem narciarskim Venet oraz bezpośrednim sąsiedztwem najlepszych ośrodków narciarskich w Alpach.

Warto zwrócić szczególną uwagę na wyjątkową ofertę regionu: Skisafari. Nocujesz w kameralnym TirolWest, jeździsz na nartach u największych. Sprawdź szczegóły poniżej!

Region TirolWest oferuje zimą coś więcej niż tylko zabawę na stokach: liczne zimowe szlaki turystyczne prowadzą przez ośnieżone lasy i malownicze wioski, a wędrówki w rakietach śnieżnych, tory saneczkowe, lodowiska i tory do curlingu zapewniają urozmaicenie. Dzięki bezpłatnej karcie TirolWest Card goście mogą korzystać z wielu atrakcji.

Po aktywnym zimowym dniu przytulne schroniska i gospody zapraszają na odpoczynek. Regionalne specjały, prawdziwa tyrolska gościnność i ciepła atmosfera zapewniają doskonałe chwile przyjemności. Ci, którzy chcą odkryć jeszcze więcej, mogą zanurzyć się w historii i kulturze regionu podczas tradycyjnych festynów, imprez folklorystycznych lub wizyt w muzeach.

Region wypoczynkowy TirolWest łączy w sobie różnorodność sportową, piękno krajobrazu i serdeczną gościnność.

Fakty i liczby
Ośrodki narciarskie1
Trasy narciarskie12 km
Trasy biegowe14,8 km
Liczba wyciągów4
Szkoły narciarskie1
Najwyższa góra w regionieVenet (2 212 m n.p.m.)
Noclegi
Kamerki
Pogoda
Mapa

Karnet narciarski ważny w ośrodku Venet: od 123 € / 3 dni. Sprawdź

Dlaczego warto odwiedzić TirolWest

Skisafari

Nieograniczona przyjemność z jazdy na nartach: z TirolWest codziennie dojedziesz autobusem Skisafari-Shuttle do najsłynniejszych ośrodków narciarskich w Alpach.

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Aktywności poza trasami

Różnorodna oferta sportów zimowych poza stokami narciarskimi obejmuje całe spektrum możliwości.

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Pyszna kuchnia

TirolWest wyróżnia bogata oferta kulinarna i kuluralna, pełna unikatowych aromatów i produktów.

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Tak wygląda TirolWest zimą

FAQ

To kameralny, ale bardzo dobrze skomunikowany region: własny ośrodek narciarski Venet oraz sześć malowniczych wsi (Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins i Stanz) tworzą przytulną bazę wypadową, z której autobusowy "Ski Safari" codziennie dowozi gości prosto spod zakwaterowania do znacznie większych obszarów narciarskich, takich jak Ischgl czy St. Anton am Arlberg.

Na miejscu do dyspozycji jest ośrodek Venet z ok. 12 km tras zjazdowych i 4 wyciągami, na wysokości od 780 do 2212 m n.p.m. Dzięki wahadłowym autobusom (koszt ok. 10 €/dzień) narciarze mają też łatwy dostęp do ponad 1000 km tras w sąsiednich, znanych na całym świecie ośrodkach – przede wszystkim w Ischgl i St. Anton am Arlberg.

Tak – region jest uznawany jako przyjazny rodzinom i osobom początkującym. Łagodne stoki, szkółka narciarskia, kuligi, wędrówki na rakietach śnieżnych i inne atrakcje sprawiają, że nie trzeba spędzać całego dnia na nartach, by dobrze wykorzystać czas w górach.

Zdecydowana większość tras narciarskich to trasy łatwe i średniozaawansowane. Różne źródła spokojny ośrodek przyjazny początkującym i dzieciom, z osobną strefą dla dzieci (Kinderland), szkółką narciarską na miejscu i wypożyczalnią sprzętu.

Jest też pojedyncza czarna trasa dla bardziej zaawansowanych, którzy szukają wyzwania, oraz kilka kilometrów nieprzygotowanych szlaków (skiroutes) dla osób lubiących jazdę poza trasą.

M.in. narciarstwo skiturowe, wędrówki na rakietach śnieżnych, narciarstwo biegowe (ok. 14,8 km tras), łyżwiarstwo, kuligi z psami zaprzęgowymi, trekking z alpakami w Tobadill, a nawet kąpiele lodowe w stawie Tramser Weiher (organizowane w wybrane środy zimą).

To karta gościa regionu, dzięki której turyści korzystają m.in. z darmowego transportu publicznego, bezpłatnego wstępu do wybranych atrakcji oraz udziału w niektórych aktywnościach, np. w wycieczkach z przewodnikiem.

Sezon w ośrodku Venet zwykle trwa od połowy/końca grudnia do połowy marca (warto jednak zawsze sprawdzić aktualne daty otwarcia tras przed wyjazdem, bo mogą się zmieniać w zależności od warunków śniegowych).

Tego nie znajdziesz nigdzie indziej!

Skisafari - unikatowa propozycja

Skisafari to propozycja dla tych, którzy lubią różnorodność i nie chcą ograniczać się do jednego ośrodka narciarskiego. Każdego dnia z Tirol West wyrusza autobus, który za jedyne 10 € przewozi gości do któregoś z wielkich ośrodków narciarskich w pobliżu: Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis czy St. Anton am Arlberg.

Dowiedz się więcej o Skisafari
Sprawdź korzyści!

Karta gościa TirolWest Card

Dzięki bezpłatnej karcie TirolWest Card goście mogą korzystać z wielu atrakcji i udogodnień dostępnych w regionie, np.:

  • NOWOŚĆ: 365 dni bezpłatnego transportu wszystkimi liniami autobusowymi w powiecie Landeck

  • Bezpłatny wstęp do muzeów i na wystawy, m.in. w parku przyrody Kaunergrat i muzeach w Fließ

  • Bezpłatne korzystanie z lodowisk w regionie

  • Wycieczki z przewodnikiem: szlak czarownic Hexe Stase, zimowa magia w Zammer Lochputz

  • Imprezy i oprowadzania w parku przyrody Kaunergrat

  • Zniżki na tematyczne wycieczki, takie jak trekking z alpakami, wycieczka z psami husky, warsztaty filcowania

Sprawdź szczegóły

Sporty zimowe poza stokami narciarskimi

Wędrówki w rakietach śnieżnych

Przedzieranie się na rakietach przez głęboki śnieg, zapach śnieżnego puchu i drzew… to chwile, w których najlepiej czuć zjednoczenie z naturą.

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Sanki

Czy to w ciągu dnia, w promieniach słońca, czy wieczorem pod rozgwieżdżonym niebem – jazda na sankach w TirolWest to zimowa przyjemność, której nie można przegapić.

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Skitury

Wymagające wyprawy na szczyty i proste trasy dla początkujących, zakończone postojem w jednym z licznych schronisk - na malowniczych trasach można podziwiać piękno zimy.

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Wyjątkowe górskie przeżycia

Adwent w TirolWest

Wąwóz Zammer Lochputz: nocna wędrówka, spacer ziołowy

Morsowanie w Tramser Weiher (różne daty)

Die Hexe Stase - oprowadzanie z czarownicami

Zimowy program wydarzeń w parku przyrody Kaunergrat

Spacery z alpakami

Dziedzictwo kulturowe UNESCO

Scheibenschlagen / 14 lutego 2027

Podczas tradycyjnego obrzędu rzucania tarczami w regionie Landeck co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „Kassunnti”, rozżarzone drewniane tarcze przelatują przez noc – w towarzystwie okrzyków szczęścia i zapachu świeżych placuszków Kaskiachl.

Członkowie straży pożarnej przygotowują to święto ludowe już na kilka tygodni przed terminem: wykonują drewniane tarcze z drewna brzozowego. Wieczorem na zboczach gór rozpalają ogniska, z których rozżarzone krążki wyjmują za pomocą gałązek leszczyny i z impetem zrzucają w dół doliny. Każdy krążek symbolizuje szczęście i miłość – zwłaszcza dla tej osoby, której imię wykrzykuje się głośno w dolinie. To wielowiekowy rytuał, który w imponujący sposób łączy wspólnotę, przebudzenie wiosny i wiejską tradycję.

Najlepsze schroniska i punkty fotograficzne

Schroniska

  • Zammer Alm: przy samym stoku narciarskim w ośrodku Venet

  • Gogles Alm: przy trasie saneczkowej, po południowej stronie

  • Jagerhütte: sekretne miejsce powżej miejscowości Fließ, łatwo dostępne na piechotę

Platformy widokowe

Regionalny specjał - czekolada Tiroler Edle

Tiroler Edle to wyjątkowa czekolada powstała z połączenia doskonałych tyrolskich składników, np. mleka od krów rasy Grauvieh, które hodowane są w krajach alpejskich już od 3000 lat. Czekolada ta jest wytwarzana z wielką kunsztem rzemieślniczym w cukierni Haag w Landeck. Hansjörg Haag wypełnia pyszne tabliczki kremowymi mieszankami, na przykład z dodatkiem brandy śliwkowej lub lokalnej mięty górskiej.

Sekretna wskazówka

Sanki w blasku księżyca na Gogles Alm

Przy bezchmurnym niebie i jasnym świetle księżyca nocny zjazd po dobrze przygotowanym torze saneczkowym zapewnia wyjątkową atmosferę. Wycieczka rozpoczyna się wieczorem, gdy zapada ciemność, a księżyc oświetla pokryte śniegiem zbocza delikatnym światłem.

Po przyjemnej, trwającej około 2 godzin wędrówce na Gogles Alm, na szczycie czeka przytulna chata z regionalnymi specjałami i ciepłymi napojami. Po posiłku uczestnicy wyruszają na zjazd, który łączy rodziny i przyjaciół w niezapomnianej zimowej przygodzie.

Połączenie świeżego górskiego powietrza, ciszy nocy i błyszczącego w blasku księżyca śniegu sprawia, że sanki w blasku księżyca stają się wyjątkowym przeżyciem, którego się nie zapomina.

Więcej na stronie
Kontakt

Tourismusverband Tirol West

Malserstraße 47a

6500 Landeck

Telefon: +43544265600

info@tirolwest.at
www.tirolwest.at

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