Zima w TirolWest
Skisafari, jakiego się nie spodziewasz
Introduction
Każdy miłośnik zimowego wypoczynku znajdzie tu to, czego pragnie - zapaleni narciarze, miłośnicy spokojnych zimowych wędrówek czy spragnieni relaksu w przytulnej atmosferze 6 miejscowości.
Region wypoczynkowy TirolWest obejmuje miejscowości Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins i Stanz. Stanowi prawdziwy raj dla wszystkich, którzy chcą w pełni cieszyć się zimą. Położony w otoczeniu imponującego górskiego krajobrazu region zachwyca atrakcyjnym ośrodkiem narciarskim Venet oraz bezpośrednim sąsiedztwem najlepszych ośrodków narciarskich w Alpach.
Warto zwrócić szczególną uwagę na wyjątkową ofertę regionu: Skisafari. Nocujesz w kameralnym TirolWest, jeździsz na nartach u największych. Sprawdź szczegóły poniżej!
Region TirolWest oferuje zimą coś więcej niż tylko zabawę na stokach: liczne zimowe szlaki turystyczne prowadzą przez ośnieżone lasy i malownicze wioski, a wędrówki w rakietach śnieżnych, tory saneczkowe, lodowiska i tory do curlingu zapewniają urozmaicenie. Dzięki bezpłatnej karcie TirolWest Card goście mogą korzystać z wielu atrakcji.
Po aktywnym zimowym dniu przytulne schroniska i gospody zapraszają na odpoczynek. Regionalne specjały, prawdziwa tyrolska gościnność i ciepła atmosfera zapewniają doskonałe chwile przyjemności. Ci, którzy chcą odkryć jeszcze więcej, mogą zanurzyć się w historii i kulturze regionu podczas tradycyjnych festynów, imprez folklorystycznych lub wizyt w muzeach.
Region wypoczynkowy TirolWest łączy w sobie różnorodność sportową, piękno krajobrazu i serdeczną gościnność.
Dlaczego warto odwiedzić TirolWest
Skisafari
Nieograniczona przyjemność z jazdy na nartach: z TirolWest codziennie dojedziesz autobusem Skisafari-Shuttle do najsłynniejszych ośrodków narciarskich w Alpach.
Aktywności poza trasami
Różnorodna oferta sportów zimowych poza stokami narciarskimi obejmuje całe spektrum możliwości.
Tak wygląda TirolWest zimą
FAQ
Skisafari - unikatowa propozycja
Skisafari to propozycja dla tych, którzy lubią różnorodność i nie chcą ograniczać się do jednego ośrodka narciarskiego. Każdego dnia z Tirol West wyrusza autobus, który za jedyne 10 € przewozi gości do któregoś z wielkich ośrodków narciarskich w pobliżu: Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis czy St. Anton am Arlberg.
Karta gościa TirolWest Card
Dzięki bezpłatnej karcie TirolWest Card goście mogą korzystać z wielu atrakcji i udogodnień dostępnych w regionie, np.:
NOWOŚĆ: 365 dni bezpłatnego transportu wszystkimi liniami autobusowymi w powiecie Landeck
Bezpłatny wstęp do muzeów i na wystawy, m.in. w parku przyrody Kaunergrat i muzeach w Fließ
Bezpłatne korzystanie z lodowisk w regionie
Wycieczki z przewodnikiem: szlak czarownic Hexe Stase, zimowa magia w Zammer Lochputz
Imprezy i oprowadzania w parku przyrody Kaunergrat
Zniżki na tematyczne wycieczki, takie jak trekking z alpakami, wycieczka z psami husky, warsztaty filcowania
Sporty zimowe poza stokami narciarskimi
Wędrówki w rakietach śnieżnych
Przedzieranie się na rakietach przez głęboki śnieg, zapach śnieżnego puchu i drzew… to chwile, w których najlepiej czuć zjednoczenie z naturą.
Sanki
Czy to w ciągu dnia, w promieniach słońca, czy wieczorem pod rozgwieżdżonym niebem – jazda na sankach w TirolWest to zimowa przyjemność, której nie można przegapić.
Wyjątkowe górskie przeżycia
Scheibenschlagen / 14 lutego 2027
Podczas tradycyjnego obrzędu rzucania tarczami w regionie Landeck co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „Kassunnti”, rozżarzone drewniane tarcze przelatują przez noc – w towarzystwie okrzyków szczęścia i zapachu świeżych placuszków Kaskiachl.
Członkowie straży pożarnej przygotowują to święto ludowe już na kilka tygodni przed terminem: wykonują drewniane tarcze z drewna brzozowego. Wieczorem na zboczach gór rozpalają ogniska, z których rozżarzone krążki wyjmują za pomocą gałązek leszczyny i z impetem zrzucają w dół doliny. Każdy krążek symbolizuje szczęście i miłość – zwłaszcza dla tej osoby, której imię wykrzykuje się głośno w dolinie. To wielowiekowy rytuał, który w imponujący sposób łączy wspólnotę, przebudzenie wiosny i wiejską tradycję.
Najlepsze schroniska i punkty fotograficzne
Schroniska
Zammer Alm: przy samym stoku narciarskim w ośrodku Venet
Gogles Alm: przy trasie saneczkowej, po południowej stronie
Jagerhütte: sekretne miejsce powżej miejscowości Fließ, łatwo dostępne na piechotę
Platformy widokowe
Platforma widokowa w parku przyrody Kaunergrat: panorama doliny Inntal
GenussSkigebiet Venet: panorama 360 stopni na Tiroler Oberland
Trams w Landeck: widok na region TirolWest
Miejsce pielgrzymkowe Kronburg w Zams: widok na TirolWest
Schroniska
Zammer Alm: przy samym stoku narciarskim w ośrodku Venet
Gogles Alm: przy trasie saneczkowej, po południowej stronie
Jagerhütte: sekretne miejsce powżej miejscowości Fließ, łatwo dostępne na piechotę
Platformy widokowe
Platforma widokowa w parku przyrody Kaunergrat: panorama doliny Inntal
GenussSkigebiet Venet: panorama 360 stopni na Tiroler Oberland
Trams w Landeck: widok na region TirolWest
Miejsce pielgrzymkowe Kronburg w Zams: widok na TirolWest
Regionalny specjał - czekolada Tiroler Edle
Tiroler Edle to wyjątkowa czekolada powstała z połączenia doskonałych tyrolskich składników, np. mleka od krów rasy Grauvieh, które hodowane są w krajach alpejskich już od 3000 lat. Czekolada ta jest wytwarzana z wielką kunsztem rzemieślniczym w cukierni Haag w Landeck. Hansjörg Haag wypełnia pyszne tabliczki kremowymi mieszankami, na przykład z dodatkiem brandy śliwkowej lub lokalnej mięty górskiej.
Sanki w blasku księżyca na Gogles Alm
Przy bezchmurnym niebie i jasnym świetle księżyca nocny zjazd po dobrze przygotowanym torze saneczkowym zapewnia wyjątkową atmosferę. Wycieczka rozpoczyna się wieczorem, gdy zapada ciemność, a księżyc oświetla pokryte śniegiem zbocza delikatnym światłem.
Po przyjemnej, trwającej około 2 godzin wędrówce na Gogles Alm, na szczycie czeka przytulna chata z regionalnymi specjałami i ciepłymi napojami. Po posiłku uczestnicy wyruszają na zjazd, który łączy rodziny i przyjaciół w niezapomnianej zimowej przygodzie.
Połączenie świeżego górskiego powietrza, ciszy nocy i błyszczącego w blasku księżyca śniegu sprawia, że sanki w blasku księżyca stają się wyjątkowym przeżyciem, którego się nie zapomina.
Tourismusverband Tirol West
Malserstraße 47a
6500 Landeck
Telefon: +43544265600