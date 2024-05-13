Tiroler Oberland & Nauders & Kaunertal
Trzy regiony, sześć ośrodków narciarskich, jedno zimowe przeżycie
Introduction
Tiroler Oberland, Nauders i dolina Kaunertal tworzą różnorodny ośrodek sportów zimowych w zachodniej części Tyrolu. Trzy ośrodki narciarskie o indywidualnym charakterze oferują łącznie do 159 km tras dzięki wygodnym systemom wspólnych karnetów. Lodowiec Kaunertal gwarantuje śnieg od września do maja na wysokościach sięgających 3 113 metrów. Ośrodek narciarski Nauders oferuje 75 km tras w trójkącie granicznym na styku Austrii, Włoch i Szwajcarii. Przyjazny dla rodzin Winterberg Fendels jest kompaktowy i przejrzysty, z torem saneczkowym o długości 4,5 km. Poza stokami czekają zimowe szlaki turystyczne, trasy narciarstwa biegowego, wycieczki na rakietach śnieżnych oraz wyjątkowa oferta „pod gwiazdami”. Tiroler Oberland z miejscowościami Ried, Prutz i Pfunds stanowi spokojną bazę wypadową z bezpłatnym skibusem do sześciu okolicznych ośrodków narciarskich.
Tiroler Oberland
Lodowiec Kaunertal: gwarancja śniegu od października do maja
Szerokie trasy na lodowcu sięgające 3113 m n.p.m., niewielki ruch i długi sezon. Jeden karnet narciarski uprawnia również do wstępu do ośrodka Winterberg Fendels.
Ośrodek narciarski Nauders: 75 km tras narciarskich
Jazda na nartach na styku 3 krajów: Austrii, Włoch i Szwajcarii. W ośrodku narciarskim Zwei Länder Skiarena jeden karnet uprawnia do korzystania z łącznie 159 km tras.
Karnety narciarskie w regionie
Połącz różne ośrodki narciarskie, aby uzyskać większą różnorodność: Nauders+ zapewnia dostęp do Nauders, lodowca Kaunertal oraz ośrodka narciarskiego Fendels (145 km). Na terenie ośrodka Zwei Länder Skiarena możesz jeździć na nartach również w Schöneben i Watles we Włoszech (159 km).
Tak wygląda zima w Tiroler Oberland
Aktywności poza trasami narciarskimi
Zimowe wędrówkii rakiety śnieżne: Park Przyrody Kaunergrat
Oznakowane zimowe szlaki turystyczne prowadzące przez Park Przyrody Kaunergrat oraz wokół jeziora Gepatschstausee - spokojne trasy z imponującą górską panoramą.
Piknik pod księżycem: gwiazdy w dolinie Pfundser Tschey
Wieczór z obserwacją rozgwieżdżonego nieba: z przewodnikiem w dziewiczej dolinie Pfundser Tschey. Grzane wino i regionalne przekąski pod gwiazdami na zakończenie.
Zimowy świat cudów w Nauders przy zamku Naudersberg
Jazda na łyżwach, sanki i inne zimowe atrakcje bezpośrednio w centrum miejscowości, w blasku zabytkowego zamku Schloss Naudersberg.
Sanki w Kaunertal i Nauders
Jazda na sankach to nieodłączny element zimy w tym regionie. W Nauders znajduje się naturalny tor saneczkowy o długości 8 km, jeden z najdłuższych w Tyrolu - można z niego korzystać zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. W dolinie Kaunertal tor saneczkowy w Fendels oferuje szybki zjazd przez zimowy krajobraz, idealny dla rodzin.
Narty bez barier w dolinie Kaunertal
W Dolinie Kaunertal można znaleźć kilka przykładów oferty sportów zimowych przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. Droga panoramiczna Kaunertaler Gletscherpanoramastraße oraz kolejki górskie są w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich aż do wysokości 3 108 metrów. Miejsca parkingowe częściowo przystosowane dla osób na wózkach, specjalnie zaadaptowane autobusy narciarskie oraz inne udogodnienia sprawiają, że wysokogórska przyroda staje się lepiej dostępna dla każdego.
Trzy cenne wskazówki od znawców
W okolicy jeziora Gepatschstausee w dolinie Kaunertal znajduje się zabytkowy dom Gepatschhaus — spokojne miejsce z dala od zgiełku. Również punkt widokowy Adlerblick nad Feichten to piękne, ciche miejsce z widokiem na dolinę.
W Nauders znajduje się kamień graniczny trzech krajów, który wyznacza punkt styku Austrii, Włoch i Szwajcarii.
A w Tiroler Obeland nowa trasa Hoch Moor Pfad prowadzi wzdłuż dwóch torfowisk wysokogórskich. Znajduje się tam również platforma widokowa z widokiem na niezwykły krajobraz.
Wydarzenia, których nie można przegapić
Festiwal Zbiorów w Kaunertal: jesienny festyn w sercu Tyrolu
Lokalne produkty, muzyka na żywo, program dla dzieci i barwna mieszanka stoisk kulinarnych — festiwal Erntedank świętuje zbiory w typowo tyrolskim stylu.
Food Vibration: festival kulinarny w Nauders
Restauracje z regionu serwują lokalne potrawy na stoku w Bergkastel - a wszystko to przy akompaniamencie setów DJ-skich i występów na żywo na śniegu.
Natur.Zeit.Retreat: Tiroler Oberland - 3 z 4 dni
Joga na łonie natury, wycieczki ziołowe, medytacja i terapia leśna w samym sercu Tiroler Oberland. W pakiecie: torba z upominkami i opieka ekspertów.
Jesień i wiosna w Tiroler Oberland i Kaunertal
Wiosna ma dwa oblicza: w dolinie Kaunertal na lodowcu Kaunertaler warunki śniegowe są doskonałe aż do maja - można jeździć na nartach w słońcu przy wiosennych temperaturach, podczas gdy doliny już zielenieją. Jednocześnie Pfundser Tschey mieni się bielą i fioletem: tysiące krokusów pokrywają wysokogórską dolinę nad Pfunds na wysokości 1 650 metrów — to jedno z najbardziej niezwykłych wiosennych przeżyć w regionie.
Jesień ukazuje Tiroler Oberland w najpiękniejszym wydaniu. Wycieczki z przewodnikiem wśród złocistych górskich krajobrazów prowadzą do punktów widokowych i spokojnych hal. Niezmienną atrakcją jest Almabtrieb — uroczysty powrót bydła z hal do doliny. W razie złej pogody doskonałą alternatywę stanowi Quellalpin Kaunertal: kryty basen, hala do boulderingu i siłownia pod jednym dachem, a także wystawa poświęcona energii i lodowcom. Z kolei ekspozycja siedziby Parku Przyrody, Naturparkhaus Kaunergrat, opowiada historię krajobrazu i przyrody regionu.