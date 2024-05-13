Frühlingsskifahren am Kaunertaler Gletscher
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Tiroler Oberland & Nauders & Kaunertal
Trzy regiony, sześć ośrodków narciarskich, jedno zimowe przeżycie

Od tras narciarskich na lodowcach na wys. 3113 m n.p.m. po oświetloną zimową krainę czarów w miejscowościach - Tiroler Oberland łączy gwarancję śniegu i przestrzenie.

Tiroler Oberland, Nauders i dolina Kaunertal tworzą różnorodny ośrodek sportów zimowych w zachodniej części Tyrolu. Trzy ośrodki narciarskie o indywidualnym charakterze oferują łącznie do 159 km tras dzięki wygodnym systemom wspólnych karnetów. Lodowiec Kaunertal gwarantuje śnieg od września do maja na wysokościach sięgających 3 113 metrów. Ośrodek narciarski Nauders oferuje 75 km tras w trójkącie granicznym na styku Austrii, Włoch i Szwajcarii. Przyjazny dla rodzin Winterberg Fendels jest kompaktowy i przejrzysty, z torem saneczkowym o długości 4,5 km. Poza stokami czekają zimowe szlaki turystyczne, trasy narciarstwa biegowego, wycieczki na rakietach śnieżnych oraz wyjątkowa oferta „pod gwiazdami”. Tiroler Oberland z miejscowościami Ried, Prutz i Pfunds stanowi spokojną bazę wypadową z bezpłatnym skibusem do sześciu okolicznych ośrodków narciarskich.

Fakty i liczby
Lodowiec Kaunertaler Gletsjer55 km tras narciarskich · Sezon: wrz.-maj · Wysokość: 3113 m
Ośrodek narciarski Nauders75 km tras narciarskich · Sezon: gru.-kwi. · Wysokość: 2750 m
Winterberg Fendels15 km tras narciarskich · Tor saneczkowy: 4,5 km · Przyjazny rodzinom
Zima w Kaunertal
Zima w Nauders
Zima w Tiroler Oberland

Tiroler Oberland

Lodowiec Kaunertal: gwarancja śniegu od października do maja

Szerokie trasy na lodowcu sięgające 3113 m n.p.m., niewielki ruch i długi sezon. Jeden karnet narciarski uprawnia również do wstępu do ośrodka Winterberg Fendels.

Więcej o lodowcu Kaunertal

Ośrodek narciarski Nauders: 75 km tras narciarskich

Jazda na nartach na styku 3 krajów: Austrii, Włoch i Szwajcarii. W ośrodku narciarskim Zwei Länder Skiarena jeden karnet uprawnia do korzystania z łącznie 159 km tras.

Więcej o Nauders

Winterberg Fendels: kompaktowy rodzinny ośrodek narciarski

Przestronne trasy dla początkujących i rodzin, a także naturalny tor saneczkowy o długości 4,5 km oraz park skiturowy z trzema trasami.

Więcej o Winterberg Fendels

Karnety narciarskie w regionie

Połącz różne ośrodki narciarskie, aby uzyskać większą różnorodność: Nauders+ zapewnia dostęp do Nauders, lodowca Kaunertal oraz ośrodka narciarskiego Fendels (145 km). Na terenie ośrodka Zwei Länder Skiarena możesz jeździć na nartach również w Schöneben i Watles we Włoszech (159 km).

Tak wygląda zima w Tiroler Oberland

Więcej gór.Więcej nart. Więcej zimy.

Aktywności poza trasami narciarskimi

Zimowe wędrówkii rakiety śnieżne: Park Przyrody Kaunergrat

Oznakowane zimowe szlaki turystyczne prowadzące przez Park Przyrody Kaunergrat oraz wokół jeziora Gepatschstausee - spokojne trasy z imponującą górską panoramą.

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Piknik pod księżycem: gwiazdy w dolinie Pfundser Tschey

Wieczór z obserwacją rozgwieżdżonego nieba: z przewodnikiem w dziewiczej dolinie Pfundser Tschey. Grzane wino i regionalne przekąski pod gwiazdami na zakończenie.

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Zimowy świat cudów w Nauders przy zamku Naudersberg

Jazda na łyżwach, sanki i inne zimowe atrakcje bezpośrednio w centrum miejscowości, w blasku zabytkowego zamku Schloss Naudersberg.

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Przejażdżki saniami i jarmarki adwentowe

Romantyczne przejażdżki saniami konnymi oraz tradycyjne jarmarki adwentowe z regionalnymi wyrobami rzemieślniczymi i tyrolskimi specjałami.

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Sanki w Kaunertal i Nauders

Jazda na sankach to nieodłączny element zimy w tym regionie. W Nauders znajduje się naturalny tor saneczkowy o długości 8 km, jeden z najdłuższych w Tyrolu - można z niego korzystać zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. W dolinie Kaunertal tor saneczkowy w Fendels oferuje szybki zjazd przez zimowy krajobraz, idealny dla rodzin.

Sanki w NaudersSanki w Fendels
W góry bez barier

Narty bez barier w dolinie Kaunertal

W Dolinie Kaunertal można znaleźć kilka przykładów oferty sportów zimowych przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. Droga panoramiczna Kaunertaler Gletscherpanoramastraße oraz kolejki górskie są w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich aż do wysokości 3 108 metrów. Miejsca parkingowe częściowo przystosowane dla osób na wózkach, specjalnie zaadaptowane autobusy narciarskie oraz inne udogodnienia sprawiają, że wysokogórska przyroda staje się lepiej dostępna dla każdego.

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Trzy cenne wskazówki od znawców

W okolicy jeziora Gepatschstausee w dolinie Kaunertal znajduje się zabytkowy dom Gepatschhaus — spokojne miejsce z dala od zgiełku. Również punkt widokowy Adlerblick nad Feichten to piękne, ciche miejsce z widokiem na dolinę.

W Nauders znajduje się kamień graniczny trzech krajów, który wyznacza punkt styku Austrii, Włoch i Szwajcarii.

A w Tiroler Obeland nowa trasa Hoch Moor Pfad prowadzi wzdłuż dwóch torfowisk wysokogórskich. Znajduje się tam również platforma widokowa z widokiem na niezwykły krajobraz.

Wydarzenia, których nie można przegapić

Festiwal Zbiorów w Kaunertal: jesienny festyn w sercu Tyrolu

20.09.2026

Lokalne produkty, muzyka na żywo, program dla dzieci i barwna mieszanka stoisk kulinarnych — festiwal Erntedank świętuje zbiory w typowo tyrolskim stylu.

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Food Vibration: festival kulinarny w Nauders

Restauracje z regionu serwują lokalne potrawy na stoku w Bergkastel - a wszystko to przy akompaniamencie setów DJ-skich i występów na żywo na śniegu.

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Natur.Zeit.Retreat: Tiroler Oberland - 3 z 4 dni

Joga na łonie natury, wycieczki ziołowe, medytacja i terapia leśna w samym sercu Tiroler Oberland. W pakiecie: torba z upominkami i opieka ekspertów.

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Terra Raetica Trails: bieg przełajowy u styku 3 krajów

Wieloodcinkowe trasy piesze przez dolinę Kaunertal, Tiroler Oberland, Nauders, jezioro Reschensee i Samnaun - alpejskie tereny i imponująca przyroda.

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Pory roku o wyjątkowym uroku

Jesień i wiosna w Tiroler Oberland i Kaunertal

Wiosna ma dwa oblicza: w dolinie Kaunertal na lodowcu Kaunertaler warunki śniegowe są doskonałe aż do maja - można jeździć na nartach w słońcu przy wiosennych temperaturach, podczas gdy doliny już zielenieją. Jednocześnie Pfundser Tschey mieni się bielą i fioletem: tysiące krokusów pokrywają wysokogórską dolinę nad Pfunds na wysokości 1 650 metrów — to jedno z najbardziej niezwykłych wiosennych przeżyć w regionie.

Jesień ukazuje Tiroler Oberland w najpiękniejszym wydaniu. Wycieczki z przewodnikiem wśród złocistych górskich krajobrazów prowadzą do punktów widokowych i spokojnych hal. Niezmienną atrakcją jest Almabtrieb — uroczysty powrót bydła z hal do doliny. W razie złej pogody doskonałą alternatywę stanowi Quellalpin Kaunertal: kryty basen, hala do boulderingu i siłownia pod jednym dachem, a także wystawa poświęcona energii i lodowcom. Z kolei ekspozycja siedziby Parku Przyrody, Naturparkhaus Kaunergrat, opowiada historię krajobrazu i przyrody regionu.

Najczęściej zadawane pytania

W regionie znajdują się trzy ośrodki narciarskie: lodowiec Kaunertal (czynny od września do maja, do wysokości 3 113 m), ośrodek narciarski Nauders (czynny od 11 grudnia 2026 do 4 kwietnia 2027) oraz przyjazny rodzinom ośrodek Winterberg Fendels. Dzięki karnetowi Nauders+ można łączyć ośrodki Nauders, lodowiec Kaunertal i Fendels, uzyskując w ten sposób 145 km tras zjazdowych. Ośrodek narciarski Zwei Länder Skiarena obejmuje dodatkowo Schöneben i Watles, co daje łącznie 159 km tras.

Region ten położony jest w zachodniej części Tyrolu. Można do niego dojechać autostradą A12 (Inntalautobahn) w kierunku Landeck. Stamtąd należy jechać drogą B180 do doliny Kaunertal lub drogą B315 w kierunku Nauders. Tiroler Oberland (Ried, Prutz, Pfunds) znajduje się bezpośrednio przy tej trasie.

Tak. Dzięki karnetowi Nauders+ - wydawanemu na min. 2 dni - można spędzić jeden dzień na nartach na lodowcu Kaunertal lub w ośrodku Winterberg Fendels. Obszar narciarski „Zwei Länder” łączy Nauders z Schöneben i Watles we Włoszech, oferując łącznie 159 km tras. Więcej informacji na stronie internetowej Nauders.

Tak. Kaunertal posiada kilka beybarierowzch ofert sportów zimowych w Austrii. Panorama lodowcowa i kolejki górskie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami aż do wysokości 3 108 metrów, a do ich dyspozycji są miejsca parkingowe przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich oraz specjalnie przystosowane autobusy narciarskie. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej dostępności.

Region oferuje zimowe szlaki turystyczne w parku przyrodniczym Kaunergrat, naturalny tor saneczkowy o długości 4,5 km w Fendels oraz tor saneczkowy o długości 8 km w Nauders. Wyjątkową atrakcją jest „Mondschein Picknick”, czyli piknik pod gwiazdami w Pfundser Tschey: wieczór z przewodnikiem poświęcony obserwacji gwiazd, podczas którego serwowane jest grzane wino. W Nauders znajduje się Winter Wunder Welt — zimowy teren rekreacyjny o powierzchni 16 000 m², położony tuż obok zamku Naudersberg.

Miejscowości Ried, Prutz i Pfunds leżą w samym sercu regionu i oferują bezpośrednie połączenie z sześcioma ośrodkami narciarskimi dzięki bezpłatnemu autobusowi narciarskiemu. Wioski te są spokojne i zachowały swój autentyczny tyrolski charakter, a do tego oferują przejażdżki saniami zaprzęgniętymi przez konie, tradycyjne jarmarki adwentowe oraz regionalną kuchnię. Ci, którzy oprócz narciarstwa szukają również atrakcji kulturalnych, znajdą w Nauders zabytki, takie jak zamek Naudersberg czy twierdza Nauders.

Festiwal Food Vibration Slope Food odbywa się co roku wiosną w Nauders. Terra Raetica Trails to wielodniowa impreza poświęcona biegom terenowym organizowana w tym regionie. Natur.Zeit.Retreat w Tiroler Oberland to wielodniowy program realizowany w trakcie sezonu.

Aktualne informacje z kalendarzy wydarzeń:

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