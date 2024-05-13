Trzy cenne wskazówki od znawców

W okolicy jeziora Gepatschstausee w dolinie Kaunertal znajduje się zabytkowy dom Gepatschhaus — spokojne miejsce z dala od zgiełku. Również punkt widokowy Adlerblick nad Feichten to piękne, ciche miejsce z widokiem na dolinę.

W Nauders znajduje się kamień graniczny trzech krajów, który wyznacza punkt styku Austrii, Włoch i Szwajcarii.

A w Tiroler Obeland nowa trasa Hoch Moor Pfad prowadzi wzdłuż dwóch torfowisk wysokogórskich. Znajduje się tam również platforma widokowa z widokiem na niezwykły krajobraz.