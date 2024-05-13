Tiroler Zugspitz Arena: prawdziwa zima, prawdziwa wolność
Zimowa przygoda – tak prosto i tak blisko
Introduction
Ponad 130 km przygotowanych tras czeka na miłośników zimowej zabawy. Posiadacze karnetu Top Snow Card mogą skorzystać z ponad 200 km tras narciarskich w Tyrolu. Na miejscu można zarówno rozpocząć naukę jazdy na nartach, jak i doskonalić technikę carvingową. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Siedem ośrodków narciarskich oferuje zarówno szerokie i łagodne stoki dla rodzin, jak i wymagające zjazdy dla bardziej doświadczonych narciarzy. Do każdego z nich można bezpłatnie dotrzeć skibusem w ramach karty gościa, dzięki czemu podczas urlopu można codziennie odkrywać inny ośrodek.
Trzy certyfikowane tyrolskie ośrodki narciarskie dla rodzin (Ehrwalder Almbahn, Ehrwalder Wettersteinbahnen i Bergbahnen Berwang) oferują trasy przyjazne dzieciom, profesjonalne szkoły narciarskie i specjalne rodzinne oferty. Na Ehrwalder Alm czekają także Familypark, Funslope i snowpark dla miłośników freestyle'u. W Ehrwald i Berwang można również pojeździć wieczorem na oświetlonych stokach.
Dzięki inicjatywie No Handicap szkoły narciarskiej Snowpower w Lermoos z jazdy na nartach mogą korzystać również osoby z niepełnosprawnościami. Dostępne są siedziska narciarskie (bi-skiboby) oraz pomoc przeszkolonych instruktorów. W Berwang firma Chritsch Abenteuer Outdoor oferuje także jazdę na bi-skibobach z przewodnikiem.
Po dniu spędzonym na stoku warto odwiedzić jedno z tradycyjnych tyrolskich schronisk. Regionalne specjały i tarasy widokowe z panoramą Alp będą idealnym zwieńczeniem dnia.
Sporty zimowe w Tiroler Zugspitz Arena
Tyrolskie ośrodki narciarskie dla rodzin
Trzy certyfikowane ośrodki narciarskie z trasami przyjaznymi dzieciom, szkółkami narciarskimi i zniżkami dla rodzin.
Jeszcze więcej zimowych atrakcji w Tiroler Zugspitz ArenaPoza stokiem również czeka mnóstwo zimowych atrakcji! Tiroler Zugspitz Arena to znacznie więcej niż tylko narty. Pojeździj na łyżwach, zaszalej na torze saneczkowym lub wybierz się na spacer po zaśnieżonych krajobrazach. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, aby aktywnie sp
Narciarstwo biegowe u podnóża Zugspitze
Trasy do narciarstwa biegowego z panoramą Zugspitze i widokiem na jeziora dla początkujących i zaawansowanych. Wszystkie bezpłatne, skibus w cenie karty gościa.
Jazda na sankach w dzień i po zmorku
Zjazdy na sankach w dzień i po zmroku w Lermoos i Berwang. W Ehrwald raz w tygodniu czeka oświetlony tot, a w Biberwier odbywają się wieczory z atrakcjami.
Zimowe wyprawy i wędrówki w rakietach śnieżnych
Ponad 60 km przygotowanych zimą szlaków pieszych oraz różnorodne trasy na rakiety śnieżne prowadzą przez zaśnieżone lasy i alpejskie krajobrazy, często z panoramą Zugspitze w tle. Po drodze można zatrzymać się w przytulnych schroniskach i spróbować regionalnych specjałów.
4 z 7 interaktywnych tras tematycznych – Cora w Ehrwald, Mia w Berwang, Finn w Heiterwang am See i Lila Lux w Lermoos – są dostępne zimą i zmieniają zwykły spacer w pełną zabawy przygodę. To świetna propozycja dla dzieci, ale także dla dorosłych, którzy lubią aktywnie spędzać czas.
Wyjątkowym zimowym doświadczeniem jest spacer z lamami – spokojna wędrówka przez zaśnieżony las w towarzystwie przyjaznych zwierząt. To romantyczna, relaksująca i nietypowa atrakcja dla par, rodzin i przyjaciół. Z kartą gościa spacer jest bezpłatny.
Po zachodzie słońca czeka kolejna wyjątkowa atrakcja – wędrówki z pochodniami. Skrzypiący pod stopami śnieg, migoczące płomienie i rozgwieżdżone niebo tworzą niezwykłą atmosferę. Takie wycieczki są bezpłatne dla posiadaczy karty gościa.
W całym regionie działają wypożyczalnie rakiet śnieżnych, a chętni mogą skorzystać z usług przewodników i programu cotygodniowych wycieczek. W ramach karty gościa dostępne są różne zorganizowane zimowe wycieczki oraz wędrówki w rakietach śnieżnych.
Wyciągi narciarskie dla pieszych
Nie jeździsz na nartach, ale chcesz odkrywać zimowy świat gór? Osobom wybierającym się w góry na jeden dzień wygodny wjazd w wyższe partie gór: Tiroler Zugspitzbahn, Ehrwalder Almbahn, Grubigsteinbahn Lermoos, Marienbergbahn Biberwier oraz Bergbahnen Berwang.
W ten sposób bez trudu dotrzesz do górskich schronisk, tarasów widokowych i wyjątkowych zimowych szlaków.
Zimowy wypoczynek z kartą gościa
Dzięki bezpłatnej karcie gościa w Tiroler Zugspitz Arena przez całą zimę można korzystać z licznych udogodnień i atrakcji. Karta umożliwia bezpłatne przejazdy skibusami, autobusami zimowymi i wycieczkowymi między miejscowościami, ośrodkami narciarskimi i innymi miejscami w regionie. W ramach karty można również uczestniczyć w wędrówkach z przewodnikiem, wycieczkach z lamami i wędrówkach z pochodniami, a także korzystać z bezpłatnych cotygodniowych kursów narciarstwa biegowego. W cenę karty wliczone są również pokazy narciarskie, a na przykład na ściankę wspinaczkową można otrzymać zniżkę. Dzięki karcie każdy dzień pobytu może być pełen dodatkowych atrakcji.
Prosty dojazd do Tiroler Zugspitz ArenaGórskie widoki zaczynają się już po drodze
Dojazd samochodem
Region położony tuż przy granicy niemiecko-austriackiej – bez opłat drogowych, winiety i przełęczy górskich. Łatwy dojazd z wielu europejskich państw, w tym z Polski.
Dojazd pociągiem
W regionie jest sześć stacji kolejowych skomunikowanych m.in. z Innsbruckiem i Monachium. Podróż pociągiem pozwala komfortowo dotrzeć do podnóża Zugspitze.
Sporty zimowe? Tylko w Tiroler Zugspitz Arena!
Jesień w Tiroler Zugspitz Arena
Odkryj Tiroler Zugspitz Arena jesienią, gdy liście mienią się złotem, a w górach panuje spokój. Dla wielu to najpiękniejsza pora roku, idealna na ostatnie wędrówki przed nadejściem zimy. Słoneczne jesienne dni, przyjemne temperatury i alpejskie widoki sprzyjają odpoczynkowi i ładowaniu baterii.
Jesień to także czas kultywowania żywych tradycji. Powrót zwierząt z alpejskich pastwisk świętuje się podczas barwnych uroczystości Almabtrieb i Schafschoad, którym towarzyszą krowy w kolorowych ozdobach, muzyka i tyrolskie specjały.
Rodziny i miłośnicy wędrówek mogą odkrywać region na interaktywnych trasach tematycznych i trasach typu escape, pełnych zadań i zagadek. Rowerzystów czekają malownicze trasy, jesienne krajobrazy i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Wyjątkową atrakcją są przejazdy Tiroler Zugspitzbahn o zachodzie słońca, podczas których można podziwiać góry w ciepłym świetle zachodzącego słońca.
Jesienią na stołach króluje regionalna dziczyzna, grzyby i dynia, a także lokalne wina.
Wiosna po słonecznej stronie Zugspitze
Rano narty, po południu rower? Taka właśnie jest wiosna w Tiroler Zugspitz Arena!
Gdy doliny zaczynają się zielenić, a dni stają się cieplejsze, w górach rozpoczyna się wiosna. W urokliwych miejscowościach regionu czekają spokój, łagodne temperatury i świeże górskie powietrze. To idealny czas na relaks i aktywności wśród budzącej się do życia przyrody.
Miłośnicy narciarstwa zjazdowego, jak i biegowego mogą cieszyć się słoneczną jazdą na nartach oraz pięknymi trasami biegowymi w wyższych partiach gór. Trasa wysokogórska w Berwang, przy dobrych warunkach śniegowych, zapewnia doskonałe warunki do narciarstwa biegowego aż do późnej wiosny.
Wiele ośrodków narciarskich działa do kwietnia, oferując jazdę na dobrze przygotowanych trasach. Z kolei do połowy kwietnia kolejka Tiroler Zugspitzbahn kursuje na lodowiec na Zugspitze (wys. niemal 3 000 m) po niemieckiej stronie granicz, gdzie czeka naturalny śnieg i świetne warunki do jazdy.
Wiosna, poza okresem ferii szkolnych, to również dobry czas na pierwsze narciarskie przygody z dziećmi. Certyfikowane ośrodki rodzinne, szkoły narciarskie i wypożyczalnie zapewniają najmłodszym odpowiednie warunki.
Aktywny wypoczynek czy chwila relaksu? Wiosna w Tiroler Zugspitz Arena pozwala naładować baterie i cieszyć się alpejskim krajobrazem.
Początek sezonu rowerowego
W połowie maja Tiroler Zugspitz Arena rozpoczyna sezon rowerowy od wielkiego otwarcia Bike Opening przy kolejkach Grubigsteinbahnen w Lermoos.
Najczęściej zadawane pytania
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefon: +43 567 320 000