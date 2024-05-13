Natura, autentyczność i wyjątkowe zimowe przeżycia tworzą tutaj chwile, które na długo pozostają w pamięci.

Ponad 130 km przygotowanych tras czeka na miłośników zimowej zabawy. Posiadacze karnetu Top Snow Card mogą skorzystać z ponad 200 km tras narciarskich w Tyrolu. Na miejscu można zarówno rozpocząć naukę jazdy na nartach, jak i doskonalić technikę carvingową. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Siedem ośrodków narciarskich oferuje zarówno szerokie i łagodne stoki dla rodzin, jak i wymagające zjazdy dla bardziej doświadczonych narciarzy. Do każdego z nich można bezpłatnie dotrzeć skibusem w ramach karty gościa, dzięki czemu podczas urlopu można codziennie odkrywać inny ośrodek.

Trzy certyfikowane tyrolskie ośrodki narciarskie dla rodzin (Ehrwalder Almbahn, Ehrwalder Wettersteinbahnen i Bergbahnen Berwang) oferują trasy przyjazne dzieciom, profesjonalne szkoły narciarskie i specjalne rodzinne oferty. Na Ehrwalder Alm czekają także Familypark, Funslope i snowpark dla miłośników freestyle'u. W Ehrwald i Berwang można również pojeździć wieczorem na oświetlonych stokach.

Dzięki inicjatywie No Handicap szkoły narciarskiej Snowpower w Lermoos z jazdy na nartach mogą korzystać również osoby z niepełnosprawnościami. Dostępne są siedziska narciarskie (bi-skiboby) oraz pomoc przeszkolonych instruktorów. W Berwang firma Chritsch Abenteuer Outdoor oferuje także jazdę na bi-skibobach z przewodnikiem.

Po dniu spędzonym na stoku warto odwiedzić jedno z tradycyjnych tyrolskich schronisk. Regionalne specjały i tarasy widokowe z panoramą Alp będą idealnym zwieńczeniem dnia.