A skier on a groomed slope in the Grubigstein Lermoos ski area in the Tyrolean Zugspitz Arena, set against a wintry Alpine backdrop
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Tiroler Zugspitz Arena: prawdziwa zima, prawdziwa wolność
Zimowa przygoda – tak prosto i tak blisko

Natura, autentyczność i wyjątkowe zimowe przeżycia tworzą tutaj chwile, które na długo pozostają w pamięci.

Ponad 130 km przygotowanych tras czeka na miłośników zimowej zabawy. Posiadacze karnetu Top Snow Card mogą skorzystać z ponad 200 km tras narciarskich w Tyrolu. Na miejscu można zarówno rozpocząć naukę jazdy na nartach, jak i doskonalić technikę carvingową. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Siedem ośrodków narciarskich oferuje zarówno szerokie i łagodne stoki dla rodzin, jak i wymagające zjazdy dla bardziej doświadczonych narciarzy. Do każdego z nich można bezpłatnie dotrzeć skibusem w ramach karty gościa, dzięki czemu podczas urlopu można codziennie odkrywać inny ośrodek.

Trzy certyfikowane tyrolskie ośrodki narciarskie dla rodzin (Ehrwalder Almbahn, Ehrwalder Wettersteinbahnen i Bergbahnen Berwang) oferują trasy przyjazne dzieciom, profesjonalne szkoły narciarskie i specjalne rodzinne oferty. Na Ehrwalder Alm czekają także Familypark, Funslope i snowpark dla miłośników freestyle'u. W Ehrwald i Berwang można również pojeździć wieczorem na oświetlonych stokach.

Dzięki inicjatywie No Handicap szkoły narciarskiej Snowpower w Lermoos z jazdy na nartach mogą korzystać również osoby z niepełnosprawnościami. Dostępne są siedziska narciarskie (bi-skiboby) oraz pomoc przeszkolonych instruktorów. W Berwang firma Chritsch Abenteuer Outdoor oferuje także jazdę na bi-skibobach z przewodnikiem.

Po dniu spędzonym na stoku warto odwiedzić jedno z tradycyjnych tyrolskich schronisk. Regionalne specjały i tarasy widokowe z panoramą Alp będą idealnym zwieńczeniem dnia.

Fakty i liczby
Ośrodki narciarskie 7
Trasy narciarskie130 km (z Top Snow Card: 200+ km)
Zimowe trasy piesze ponad 60 km
Trasy do narciarstwa biegowegona wysokości 1000 - 1300 m n.p.m.
Obiekty zakwaterowaniaok. 600
Najwyższa góra w regionieZugspitze (2 962 m n.p.m.)
Dojazd
Kontakt
Wydarzenia
Noclegi
Mapa
Karta gościa
Więcej informacji o Tiroler Zugspitz Arena

Sporty zimowe w Tiroler Zugspitz Arena

Tyrolskie ośrodki narciarskie dla rodzin

Trzy certyfikowane ośrodki narciarskie z trasami przyjaznymi dzieciom, szkółkami narciarskimi i zniżkami dla rodzin.

Więcej o ośrodkach dla rodzin

Karnet Top Snow Card

Jeden karnet na ponad 200 km tras w Tyrolu i Bawarii. Dostępny już od 2 dni.

Więcej o karnecie Top Snow Card

Nocna jazda na nartach w Ehrwald i Berwang

Po zachodzie słońca możesz skorzystać z oświetlonych stoków. Jest to wyjątkowa okazja dla miłośników zimowych przygód i romantycznych chwil.

Więcej o ofercie zimowej

Jeszcze więcej zimowych atrakcji w Tiroler Zugspitz Arena

Poza stokiem również czeka mnóstwo zimowych atrakcji! Tiroler Zugspitz Arena to znacznie więcej niż tylko narty. Pojeździj na łyżwach, zaszalej na torze saneczkowym lub wybierz się na spacer po zaśnieżonych krajobrazach. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, aby aktywnie sp

Narciarstwo biegowe u podnóża Zugspitze

Trasy do narciarstwa biegowego z panoramą Zugspitze i widokiem na jeziora dla początkujących i zaawansowanych. Wszystkie bezpłatne, skibus w cenie karty gościa.

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Jazda na sankach w dzień i po zmorku

Zjazdy na sankach w dzień i po zmroku w Lermoos i Berwang. W Ehrwald raz w tygodniu czeka oświetlony tot, a w Biberwier odbywają się wieczory z atrakcjami.

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Atrakcje na lodzie w Ehrwald

Lodowisko z widokiem na góry, wieczorna jazda na łyżwach i Eisstockschießen - sport przypominający curling. Możesz też kibicować lokalnej drużynie hokejowej EC Ehrwald!

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Śnieg i zimowa cisza w górach

Zimowe wyprawy i wędrówki w rakietach śnieżnych

Ponad 60 km przygotowanych zimą szlaków pieszych oraz różnorodne trasy na rakiety śnieżne prowadzą przez zaśnieżone lasy i alpejskie krajobrazy, często z panoramą Zugspitze w tle. Po drodze można zatrzymać się w przytulnych schroniskach i spróbować regionalnych specjałów.

4 z 7 interaktywnych tras tematycznych – Cora w Ehrwald, Mia w Berwang, Finn w Heiterwang am See i Lila Lux w Lermoos – są dostępne zimą i zmieniają zwykły spacer w pełną zabawy przygodę. To świetna propozycja dla dzieci, ale także dla dorosłych, którzy lubią aktywnie spędzać czas.

Wyjątkowym zimowym doświadczeniem jest spacer z lamami – spokojna wędrówka przez zaśnieżony las w towarzystwie przyjaznych zwierząt. To romantyczna, relaksująca i nietypowa atrakcja dla par, rodzin i przyjaciół. Z kartą gościa spacer jest bezpłatny.

Po zachodzie słońca czeka kolejna wyjątkowa atrakcja – wędrówki z pochodniami. Skrzypiący pod stopami śnieg, migoczące płomienie i rozgwieżdżone niebo tworzą niezwykłą atmosferę. Takie wycieczki są bezpłatne dla posiadaczy karty gościa.

W całym regionie działają wypożyczalnie rakiet śnieżnych, a chętni mogą skorzystać z usług przewodników i programu cotygodniowych wycieczek. W ramach karty gościa dostępne są różne zorganizowane zimowe wycieczki oraz wędrówki w rakietach śnieżnych.

Więcej o wędrówkachWięcej o atrakcjach poza stokiem
W górę bez nart, ale z widokiem

Wyciągi narciarskie dla pieszych

Nie jeździsz na nartach, ale chcesz odkrywać zimowy świat gór? Osobom wybierającym się w góry na jeden dzień wygodny wjazd w wyższe partie gór: Tiroler Zugspitzbahn, Ehrwalder Almbahn, Grubigsteinbahn Lermoos, Marienbergbahn Biberwier oraz Bergbahnen Berwang.

W ten sposób bez trudu dotrzesz do górskich schronisk, tarasów widokowych i wyjątkowych zimowych szlaków.

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Zima w dobrej cenie

Zimowy wypoczynek z kartą gościa

Dzięki bezpłatnej karcie gościa w Tiroler Zugspitz Arena przez całą zimę można korzystać z licznych udogodnień i atrakcji. Karta umożliwia bezpłatne przejazdy skibusami, autobusami zimowymi i wycieczkowymi między miejscowościami, ośrodkami narciarskimi i innymi miejscami w regionie. W ramach karty można również uczestniczyć w wędrówkach z przewodnikiem, wycieczkach z lamami i wędrówkach z pochodniami, a także korzystać z bezpłatnych cotygodniowych kursów narciarstwa biegowego. W cenę karty wliczone są również pokazy narciarskie, a na przykład na ściankę wspinaczkową można otrzymać zniżkę. Dzięki karcie każdy dzień pobytu może być pełen dodatkowych atrakcji.

Prosty dojazd do Tiroler Zugspitz Arena

Górskie widoki zaczynają się już po drodze

Dojazd samochodem

Region położony tuż przy granicy niemiecko-austriackiej – bez opłat drogowych, winiety i przełęczy górskich. Łatwy dojazd z wielu europejskich państw, w tym z Polski.

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Dojazd pociągiem

W regionie jest sześć stacji kolejowych skomunikowanych m.in. z Innsbruckiem i Monachium. Podróż pociągiem pozwala komfortowo dotrzeć do podnóża Zugspitze.

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Komunikacja na miejscu

Skibusy kursują między miejscowościami i ośrodkami narciarskimi w ramach karty gościa. Region oferuje też rozbudowaną sieć stacji do ładowania samochodów elektrycznych.

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Sporty zimowe? Tylko w Tiroler Zugspitz Arena!

Feeria barw w górskim raju

Jesień w Tiroler Zugspitz Arena

Odkryj Tiroler Zugspitz Arena jesienią, gdy liście mienią się złotem, a w górach panuje spokój. Dla wielu to najpiękniejsza pora roku, idealna na ostatnie wędrówki przed nadejściem zimy. Słoneczne jesienne dni, przyjemne temperatury i alpejskie widoki sprzyjają odpoczynkowi i ładowaniu baterii.

Jesień to także czas kultywowania żywych tradycji. Powrót zwierząt z alpejskich pastwisk świętuje się podczas barwnych uroczystości Almabtrieb i Schafschoad, którym towarzyszą krowy w kolorowych ozdobach, muzyka i tyrolskie specjały.

Rodziny i miłośnicy wędrówek mogą odkrywać region na interaktywnych trasach tematycznych i trasach typu escape, pełnych zadań i zagadek. Rowerzystów czekają malownicze trasy, jesienne krajobrazy i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Wyjątkową atrakcją są przejazdy Tiroler Zugspitzbahn o zachodzie słońca, podczas których można podziwiać góry w ciepłym świetle zachodzącego słońca.

Jesienią na stołach króluje regionalna dziczyzna, grzyby i dynia, a także lokalne wina.

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Przyroda budzi się do życia

Wiosna po słonecznej stronie Zugspitze

Rano narty, po południu rower? Taka właśnie jest wiosna w Tiroler Zugspitz Arena!

Gdy doliny zaczynają się zielenić, a dni stają się cieplejsze, w górach rozpoczyna się wiosna. W urokliwych miejscowościach regionu czekają spokój, łagodne temperatury i świeże górskie powietrze. To idealny czas na relaks i aktywności wśród budzącej się do życia przyrody.

Miłośnicy narciarstwa zjazdowego, jak i biegowego mogą cieszyć się słoneczną jazdą na nartach oraz pięknymi trasami biegowymi w wyższych partiach gór. Trasa wysokogórska w Berwang, przy dobrych warunkach śniegowych, zapewnia doskonałe warunki do narciarstwa biegowego aż do późnej wiosny.

Wiele ośrodków narciarskich działa do kwietnia, oferując jazdę na dobrze przygotowanych trasach. Z kolei do połowy kwietnia kolejka Tiroler Zugspitzbahn kursuje na lodowiec na Zugspitze (wys. niemal 3 000 m) po niemieckiej stronie granicz, gdzie czeka naturalny śnieg i świetne warunki do jazdy.

Wiosna, poza okresem ferii szkolnych, to również dobry czas na pierwsze narciarskie przygody z dziećmi. Certyfikowane ośrodki rodzinne, szkoły narciarskie i wypożyczalnie zapewniają najmłodszym odpowiednie warunki.

Aktywny wypoczynek czy chwila relaksu? Wiosna w Tiroler Zugspitz Arena pozwala naładować baterie i cieszyć się alpejskim krajobrazem.

Początek sezonu rowerowego

W połowie maja Tiroler Zugspitz Arena rozpoczyna sezon rowerowy od wielkiego otwarcia Bike Opening przy kolejkach Grubigsteinbahnen w Lermoos.

Dowiedz się wiecej

Najczęściej zadawane pytania

Tiroler Zugspitz Arena leży tuż przy granicy niemiecko-austriackiej i jest łatwo dostępna dla gości z Polski. Samochodem można dotrzeć tu przez Czechy lub Niemcy, bez konieczności pokonywania alpejskich przełęczy. Pociągiem najwygodniej podróżować przez Monachium lub Innsbruck, skąd dostępne są połączenia do jednej z sześciu stacji w regionie, m.in. w Ehrwald i Lermoos. Na miejscu, między miejscowościami i ośrodkami narciarskimi, kursują skibusy, dostępne bezpłatnie z kartą gościa. Osoby podróżujące samochodami elektrycznymi mogą skorzystać z rozbudowanej sieci stacji ładowania.

Zdecydowanie. Trzy z siedmiu ośrodków narciarskich posiadają wyróżnienie Tiroler Familienskigebiet, przyznawany przez portal Skiresort.de ośrodkom szczególnie dostosowanym do potrzeb rodzin: Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen oraz Skiarena Berwang-Bichlbach. Oferują trasy odpowiednie dla dzieci, wykwalifikowane szkoły narciarskie oraz pakiety dla rodzin. Na Ehrwalder Alm znajduje się również teren rodzinny Familypark, funslope i snowpark. Specjalne ceny dla dzieci i rodzin dodatkowo ułatwiają korzystanie z oferty.

Tiroler Zugspitz Arena obejmuje siedem ośrodków narciarskich wokół Zugspitze: Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen, Marienberg Biberwier, Grubigstein Lermoos, Skiarena Berwang-Bichlbach, ośrodek narciarski Zugspitze oraz Karlift Heiterwang. Łącznie oferują one ponad 130 km przygotowanych tras dla narciarzy na każdym poziomie zaawansowania. Karnet Top Snow Card umożliwia dostęp do ponad 200 km tras w ośrodkach narciarskich w Tyrolu i Bawarii. Do wszystkich ośrodków można bezpłatnie dojechać skibusem w ramach karty gościa.

Karta Top Snow Card to transgraniczny karnet narciarski ważny we wszystkich ośrodkach narciarskich Tiroler Zugspitz Arena. Zapewnia dostęp do ponad 200 km tras narciarskich. Karnet jest dostępny od dwóch dni i idealnie sprawdzi się dla narciarzy, którzy chcą cieszyć się różnorodnością ośrodków i tras. Jedynym wyjątkiem jest Karlift Heiterwang, który nie jest objęty karnetem.

Oferta atrakcji poza stokiem jest bardzo bogata. Ponad 60 km zimowych szlaków i tras do wędrówek w rakietach śnieżnych prowadzi przez ośnieżone krajobrazy. Na sankach można jeździć w dzień i wieczorem, korzystając z oświetlonych torów w Lermoos, Berwang i Ehrwald. Ponadto dostępne są trasy do narciarstwa biegowego oraz sztuczne lodowisko w Ehrwald, na którym można jeździć również nocą. Można także spróbować curlingu oraz wędrówek z pochodniami. Większość atrakcji jest bezpłatna w ramach karty gościa.

Tak, kolejka Tiroler Zugspitzbahn zabiera pieszych i osoby odwiedzające Zugspitze na wysokość niemal 3000 m. W pogodne dni z tarasu widokowego można podziwiać nawet 400 górskich szczytów w czterech krajach. Na miejscu znajduje się muzeum Faszination Zugspitze, szklana platforma widokowa oraz restauracja panoramiczna na szczycie. W 2026 roku kolejka obchodzi 100-lecie istnienia, co czyni tę wizytę jeszcze bardziej wyjątkową.

Tak. Region aktywnie angażuje się w promowanie sportów zimowych dostępnych dla wszystkich. Dzięki inicjatywie „No Handicap” prowadzonej przez szkołę narciarską Snowpower w Lermoos jazda na nartach jest możliwa również dla osób z niepełnosprawnościami. Narty typu bi-ski oraz specjalnie przeszkoleni instruktorzy pozwalają dopasować zajęcia do indywidualnych potrzeb. Ponadto firma Chritsch Abenteuer Outdoor oferuje w Berwang możliwość jazdy na nartach typu bi-ski z przewodnikiem.

Kontakt

Tiroler Zugspitz Arena

Schmiede 15

6632 Ehrwald

Telefon: +43 567 320 000

info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

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