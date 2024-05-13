Polityka prywatności
Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Dlatego gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa, aby zagwarantować bezpieczne korzystanie z naszych usług.
Właścicielem strony www.austria.info jest Österreich Werbung – państwowa organizacja marketingu turystyki w Austrii, tworzona przez austriackie Federalne Ministerstwo Pracy i Gospodarki (Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft) oraz Austriacką Izbę Handlową (Wirtschaftskammer Österreich). Österreich Werbung przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności klientów. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.), ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), a także austriackiej ustawy o ochronie danych (DSG) i austriackiej ustawy o telekomunikacji (TKG 2021). Wszyscy pracownicy Österreich Werbung są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych zgodnie z § 6 DSG.
Administratorem danych osobowych jest:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wiedeń, Austria
Telefon: +43 1 588 66-0
Faks: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info
Podczas odwiedzin niniejszej witryny rejestrowane są dane, które wykorzystujemy do celów analitycznych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do naszych wewnętrznych celów i nie są przekazywane osobom trzecim.
Rejestrowanie danych odwiedzających witrynę służy następującym celom:
analiza korzystania z witryny w celu badania rynku
dostosowanie treści witryny do potrzeb odwiedzających
poprawienie przyjazności korzystania z witryny dla użytkownika
remarketing zapytań użytkowników w celu promowania turystyki w Austrii
zachęcanie potencjalnie zainteresowanych Austrią odwiedzających za pomocą ukierunkowanej reklamy.
W ramach zamówień prospektów i materiałów informacyjnych oraz zgłoszeń do newslettera Österreich Werbung rejestrowane są poza tym dane niezbędne dla realizacji zamówienia.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
W ramach zamówień prospektów i materiałów informacyjnych rejestrowane są dane niezbędne do realizacji zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia dane zostaną usunięte.
Osoby, które chcą w dalszym ciągu otrzymywać od nas zaproszenia i informacje, mają do dyspozycji dodatkową możliwość wyboru. Dane osób, które wybiorą tę możliwość, pozostaną zarejestrowane, dzięki czemu także w przyszłości będziemy mogli wysyłać do nich ciekawe oferty, mieszczące się w zakresie ich zainteresowań. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
W ramach subskrypcji newslettera rejestrowane są dane niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia i realizacji wysyłki. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera, a także poprosić o usunięcie swoich danych.
Dane, które rejestrujemy w ramach realizacji zamówień, nie są nigdy używane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników ani śledzenia aktywności w sieci naszych klientów. Dane kontaktowe klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień.
Aby zapewnić nowoczesną funkcję czatu, korzystamy z usług AI Consierge firmy Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, Door 2, 1150 Wiedeń). To bazująca na sztucznej inteligencji (AI) funkcjonalność z Austrii, która wyszukuje odpowiedzi na zadane pytania na podstawie treści wskazanej strony internetowej oraz treści publicznie dostępnych.
Dane osobowe generowane podczas czatów są przetwarzane wyłącznie na serwerach austriackiego podmiotu przetwarzającego Goodguys GmbH. Dane te obejmują adres IP użytkownika i identyfikator sesji w celu rozróżnienia historii czatów różnych użytkowników. Dane te są usuwane po zakończeniu sesji czatu i nie można ich już przyporządkować poszczególnym użytkownikom. Treści zapytań są przechowywane anonimowo i mogą być wykorzystywane przez firmę Österreich Werbung do sprawdzania funkcjonalności i dalszego rozwijania funkcji czatu.
W celu sformułowania odpowiedzi AI Concierge część zapytań przekazywana jest także do serwerów Google i OpenAI. Dane przekazywane tym dostawcom nie zawierają żadnych parametrów, które mogłyby zostać wykorzystane przez Google lub OpenAI do identyfikacji osób. Są to zatem dane anonimowe. Odpowiedzi przydzielane są użytkownikom wyłącznie przez systemy informatyczne Goodguys GmbH.
Nie jest jednak możliwe za pomocą środków technicznych odfiltrowanie treści umożliwiających identyfikację na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych. Podczas korzystania z czatu należy uważać, aby nie wprowadzać w oknie czatu żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.
Więcej informacji na temat AI-Concierge i Goodguys GmbH można znaleźć w dokumencie Polityka prywatności Goodguys GmbH.
Za pośrednictwem strony internetowej Change Tourism Austria firma Österreich Werbung zapewnia profesjonalistom z branży turystycznej wspólną platformę dla turystyki i innowacji. Pełne korzystanie z usługi możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników po dokonaniu procesu rejestracji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).
Podczas korzystania ze strony internetowej rejestrowane są adresy IP i powiązane dane techniczne osób odwiedzających. Dane te służą wyłącznie do badania ataków i problemów technicznych i są usuwane po 4 tygodniach.
Jeżeli odwiedzający wyrażą odrębną zgodę, za pomocą Google Analytics zbierane są również dane statystyczne dotyczące ich korzystania z platformy, które służą optymalizacji oferty i przesyłaniu odpowiednich treści. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać poprzez ponowne otwarcie banera dotyczącego plików cookie.
Zarejestrowani użytkownicy są powiadamiani o ważnych procesach lub zdarzeniach pocztą elektroniczną. Powiadomienia te są domyślnie włączone i można je wyłączyć za pośrednictwem profilu użytkownika.
Informacje podane przez użytkowników o sobie lub swoich zainteresowaniach podczas rejestracji są widoczne dla wszystkich innych zarejestrowanych użytkowników. Wyświetlanie kontaktowego adresu e-mail może być kontrolowane przez użytkownika za pośrednictwem profilu użytkownika.
Uczestnictwo w platformie komunikacyjnej, w tym okres przechowywania własnych wpisów i wypowiedzi, jest zasadniczo nieograniczone. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać dezaktywacji lub usunięcia swojego profilu użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@changetourismaustria.com.
W przypadku dezaktywacji konta treści i wpisy utworzone przez użytkownika pozostają dostępne online. W przypadku usunięcia profil użytkownika jest początkowo dezaktywowany, a po 30 dniach zostaje usunięty, w tym treści utworzone przez użytkownika. Usunięcie może zostać anulowane przez użytkownika w tym okresie.
Österreich Werbung nie ma dostępu do danych osobowych dostępnych na kanałach mediach społecznościowych, z których korzysta.
Aby ubiegać się praw do własnych danych osobowych (rozdział 3 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO) należy zwrócić się bezpośrednio do danych mediów społeczniościowych. Tylko te platformy mają dostęp do Państwa danych osobowych.
Meta (Facebook i Instagram)
Przetwarzanie danych osobowych na Facebooku odbywa się na podstawie ustaleń o przetwarzaniu danych osobowych dostępych na stronie www.facebook.com.
Jedynie Facebook posiada dostęp do danych osobowych użytkowników, może podejmować odpowiednie środki i gromadzić informacje. Österreich Werbung otrzymuje dane statystyczne (dotyczące własnej strony), które wykorzystuje do ulepszania swojej oferty. Tylko Meta ma dostęp do danych poszczególnych użytkowników i może podejmować działania zgodnie z RODO, np. odpowiadać na prośby o informacje lub usuwać zebrane dane.
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube
Österreich Werbung otrzymuje wyłącznie dane statystyczne dotyczące użytkowników korzystających z kanału na Youtube, np. wyświetlenia filmów, „polubienia" lub inne interakcje z video. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do analizy zachowań odwiedzających w celu ulepszenia oferty Österreich Werbung. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony danych prosimy o bezpośredni kontakt z operatorem platformy.
Więcej informacji:
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy
Österreich Werbung korzysta z sieci społecznościowej Pinterest w celu dostarczania jej użytkownikom treści dotyczących Austrii. Dane odwiedzających witrynę (adres IP, przeglądarka i system operacyjny, dane dotyczące użytkowania) są przesyłane do Pinterest, są także zapisywane w plikach cookie. W przypadku odwiedzających, którzy są zalogowani w serwisie Pinterest, dane te są powiązane z ich kontem w serwisie Pinterest. Zebrane dane są wykorzystywane przez Österreich Werbung do celów marketingowych i reklamy zorientowanej na grupę docelową.
Więcej informacji:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Każde zapytanie kierowane do witryny internetowej wiąże się z przekazaniem adresu IP odwiedzającego do serwera www. Jest to niezbędne z przyczyn technicznych, ponieważ umożliwia wysłanie odpowiedzi do właściwego odbiorcy.
Adresy IP są przydzielane przez dostawcę usług internetowych w momencie połączenia się przez klienta z internetem. Dostawcy usług mogą określić, który adres IP był używany przez jednego z ich klientów w określonym czasie. Tym samym za pośrednictwem zapytania do dostawcy usług internetowych teoretycznie można stwierdzić tożsamość danego odwiedzającego.
Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu obrony przed atakami hakerskimi) rejestrujemy adresy IP związane ze wszystkimi zapytaniami odwiedzających. Wygenerowane protokoły są jednak wykorzystywane wyłącznie w celu śledzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa i sprawdzane tylko w przypadku, gdy zachodzi konkretne podejrzenie. Poza tym adresy IP nie są trwale rejestrowane i podlegają usunięciu po maksymalnie 4 tygodniach.
Österreich Werbung współpracuje wyłącznie z tymi firmami z USA, które podpisały umowę o ochronie danych między UE a USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, firmy te zapewniają odpowiedni poziom ochrony przetwarzania danych osobowych.
Więcej informacji, w tym dotyczących polityki ochrony danych i listę autoryzowanych organów ochrony danych tych firm, można znaleźć na liście certyfikowanych firm prowadzonej przez Departament Handlu USA.
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?tid=312557673. Dodatkowe informacje na temat konta Google i ochrony danych w produktach Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/?tid=312557673. Użytkownik może uniemożliwić Google wyświetlanie spersonalizowanych reklam w sposób ukierunkowany pod adresem http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
Google Analytics
Österreich Werbung korzysta z Google Analytics do analiz internetowych, np. w formie anonimowych ocen i grafik dotyczących odsłon i wizyt, a także do remarketingu, raportów dotyczących wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji DoubleClick Campaign Manager i raportów Google Analytics dotyczących wydajności według cech demograficznych i zainteresowań. Korzystając z tej usługi analitycznej, pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane informacje, w tym adresy IP odwiedzających, są przesyłane na serwer w USA i tam przechowywane. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Google, między innymi za pomocą wtyczki do przeglądarki Google.
Google Ads i Google Floodlights
Google Ads i Google Floodlights to internetowe usługi reklamowe i analityczne świadczone przez Google, które są wykorzystywane przez Österreich Werbung do śledzenia konwersji. Uzyskane informacje opierają się na korzystaniu z naszej strony internetowej i są wykorzystywane do kierowania sprofilowanych reklam przeznaczonych dla odwiedzających strony internetowe naszych partnerów reklamowych. Reklamy te są wyświetlane na podstawie plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika i są wyświetlane wyłącznie za jego zgodą.
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA służy do sprawdzania, czy transmisja danych do naszej witryny jest dokonywana przez człowieka czy przez zautomatyzowane programy. Google reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę, aby móc dokonać tego rozróżnienia. Zebrane dane, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym oraz dane dotyczące lokalizacji i użytkowania, są przekazywane do Google i tam analizowane. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi z innych usług Google, chyba że użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z reCAPTCHA.
Österreich Werbung wykorzystuje na swojej stronie Pixel firmy Facebook, Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pozwala to śledzić działania odwiedzających po przekierowaniu ich na stronę internetową poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to rejestrowanie skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Österreich Werbung nie może przeglądać danych osobowych poszczególnych użytkowników. Zebrane dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook.
Facebook może powiązać te dane z danymi konta użytkownika na Facebooku i wykorzystywać je do własnych celów reklamowych zgodnie ze swoimi Zasadami ochrony prywatności. Śledzenie konwersji na Facebooku umożliwia również Facebookowi i jego partnerom wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie. Tylko użytkownicy w wieku powyżej 13 lat mogą wyrazić na to zgodę. Osoby poniżej 13. roku życia proszone są o kontakt z opiekunem prawnym.
Na stronach Österreich Werbung zintegrowane są również tagi remarketingowe Facebooka, które nawiązują bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na stronach Österreich Werbung z kontem użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje Österreich Werbung może wykorzystać do wyświetlania reklam na Facebooku. Österreich Werbung pragnie podkreślić, że jako dostawca stron nie mam wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.
Kliknij tutaj, aby cofnąć swoją zgodę: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Österreich Werbung korzysta z usług firmy Adyoulike w celu wyświetlania reklam skierowanych do grup docelowych na swoich francuskojęzycznych stronach internetowych. Może się to wiązać z wykorzystaniem plików cookie i piksela Adyoulike.
Politykę prywatności Adyoulike można znaleźć pod adresem: https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php. Na tej stronie znajduje się również opcja sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Adyoulike.
W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii (UK) usługa TVSquared jest wykorzystywana na austriackich witrynach reklamowych do gromadzenia danych statystycznych i kierowania reklam za pośrednictwem telewizyjnych usług strumieniowych. Więcej informacji i uwag można znaleźć na stronie: https://www.innovid.com/privacy-policy/.
Österreich Werbung korzysta z usług amerykańskiego dostawcy usług marketingowych Sojern w celu reklamowania austriackich hoteli w krajach anglojęzycznych oraz promowania bezpośrednich rezerwacji poprzez ukierunkowany marketing online. Są dla tych celów zapisywane różne pliki cookie i gromadzone dane od zainteresowanych stron w celu wyświetlania reklam zorientowanych na grupę docelową.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.sojern.com/privacy/privacy-center.
Österreich Werbung korzysta z usługi hostingu podcastów Podigee od dostawcy Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Niemcy. Podigee zajmuje się ładowaniem lub odtwarzaniem podcastów. Podigee jest używany na podstawie umowy o przetwarzanie zamówień zawartej zgodnie z art. 28 DSGVO. Przetwarzanie danych wynikających z korzystania z usług opiera się na uzasadnionych interesach, tj. bezpiecznym i skutecznym dostarczaniu, analizie i optymalizacji oferty podcastów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO. Podigee przetwarza adresy IP i informacje o urządzeniach w celu umożliwienia pobierania/odtwarzania podcastów oraz określenia danych statystycznych, takich jak liczba odtworzeń. Dane te są anonimizowane przed zapisaniem w bazie danych Podigee. Więcej informacji i możliwość wycofania swojej zgody można znaleźć w polityce prywatności Podigee.
Co do zasady nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika bez jego zgody. Dane osobowe przechowujemy z zachowaniem określonych ustawowo terminów.
Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko za zgodą użytkownika i tylko w zakresie ograniczonym do spełnienia jego potrzeb. Wyjątek stanowią dane przekazywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszych witryn, np. zapobiegania atakom hakerskim. Dane są przekazywane podmiotom realizującym zlecenia (usługodawcom) co do zasady tylko pod warunkiem, że są oni w stanie zapewnić korzystanie z danych w sposób zgodny z prawem i bezpieczny. Ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane zawarto umowy zgodne z art. 28 DSGVO, aby zapewnić spełnienie wszystkich wymogów w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.
Dane przetwarzane przez nas wyłącznie na podstawie udzielonej na to zgody są przechowywane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Dane dotyczące umów przechowywane są przez okres wymagany na podstawie określonych ustawowo obowiązków w zakresie dokumentowania. Z reguły okres ten obejmuje siedem lat, w szczególnych przypadkach, np. w kwestiach spornych lub odnośnie do określonych przedmiotów umowy dane mogą być przechowywane także przez dłuższy okres. Dane dotyczące austriackich przedsiębiorstw turystycznych i partnerów turystycznych, które są niezbędne do wykonywania zadań stawianych przed nami jako narodową austriacką organizacją turystyczną, są przechowywane przez okres konieczny do zrealizowanie tego celu. Z reguły dane te są usuwane trzy lata po zakończeniu działalności przez danego partnera. Pewne dane, które są nam niezbędne w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, są poza tym przechowywane przez okres zgodny z ustawowymi terminami przedawnienia (z reguły trzy lata). Pliki cookie są przechowywane do końca ich okresu użytkowania, chyba że zostaną wcześniej usunięte przez użytkownika. W przeciwnym razie przechowujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi okresami ustawowymi.
W każdym momencie użytkownicy mogą odwołać udzieloną zgodę. W tym celu należy skorzystać z przewidzianych do tego środków technicznych. Można się także zwrócić pod podany w punkcie 2. adres.
Pod wskazanymi powyżej adresami w dowolnym momencie można:
zażądać informacji na temat przechowywanych danych dotyczących wnioskującej osoby,
zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych,
dochodzić przysługującego prawa do przenoszenia danych zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie danych osobowych.
W dowolnym momencie każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, o ile są one wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej. W przypadku, gdy te dane są przetwarzane na podstawie naszego istotnego uzasadnionego interesu, można wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji. Ponadto użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do austriackiego urzędu ds. ochrony danych osobowych (Österreichische Datenschutzbehörde).
Status: styczeń 2024 r