Polityka prywatności

11. Usługi Google

Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?tid=312557673. Dodatkowe informacje na temat konta Google i ochrony danych w produktach Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/?tid=312557673. Użytkownik może uniemożliwić Google wyświetlanie spersonalizowanych reklam w sposób ukierunkowany pod adresem http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.

Google Analytics

Österreich Werbung korzysta z Google Analytics do analiz internetowych, np. w formie anonimowych ocen i grafik dotyczących odsłon i wizyt, a także do remarketingu, raportów dotyczących wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji DoubleClick Campaign Manager i raportów Google Analytics dotyczących wydajności według cech demograficznych i zainteresowań. Korzystając z tej usługi analitycznej, pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane informacje, w tym adresy IP odwiedzających, są przesyłane na serwer w USA i tam przechowywane. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Google, między innymi za pomocą wtyczki do przeglądarki Google.

Google Ads i Google Floodlights

Google Ads i Google Floodlights to internetowe usługi reklamowe i analityczne świadczone przez Google, które są wykorzystywane przez Österreich Werbung do śledzenia konwersji. Uzyskane informacje opierają się na korzystaniu z naszej strony internetowej i są wykorzystywane do kierowania sprofilowanych reklam przeznaczonych dla odwiedzających strony internetowe naszych partnerów reklamowych. Reklamy te są wyświetlane na podstawie plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika i są wyświetlane wyłącznie za jego zgodą.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA służy do sprawdzania, czy transmisja danych do naszej witryny jest dokonywana przez człowieka czy przez zautomatyzowane programy. Google reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę, aby móc dokonać tego rozróżnienia. Zebrane dane, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym oraz dane dotyczące lokalizacji i użytkowania, są przekazywane do Google i tam analizowane. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi z innych usług Google, chyba że użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z reCAPTCHA.