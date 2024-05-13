Anton Bruckner
Życie i twórczość austriackiego kompozytora
Introduction
Anton Bruckner urodził się w rodzinie nauczycielskiej w Ansfelden w Górnej Austrii. Już w młodości zasłynął jako wirtuoz organów – jego talent do improwizacji zachwycał publiczność daleko poza granicami ojczyzny.
Mimo muzycznego geniuszu Bruckner przez całe życie pozostawał outsiderem. Ekscentryczny, prostolinijny, głęboko zakorzeniony w swoim pochodzeniu – człowiek z prowincji, który mówił dialektem, ubierał się skromnie i nigdy nie zyskał prawdziwego miejsca w wykwintnym wiedeńskim towarzystwie. Tym bardziej niezwykła była jego droga jako kompozytora: z wielką pasją poświęcił się symfonii i przez dziesięciolecia musiał walczyć o uznanie. Wiedeńska elita kulturalna miała trudności z jego stylem, uważając go za nieprzystępny, niezrozumiały, a czasem nawet megalomański.
Wokół jego osoby krążyły też ciekawe anegdoty. Mówi się, że cierpiał na obsesje – liczył stopnie i okna – oraz że szczegółowo numerował swoje partytury. Również niepowodzenia w sprawach sercowych czyniły go barwną postacią – gdzieś pomiędzy geniuszem a ekscentrykiem.
A jednak: w podeszłym wieku był już cenionym symfonikiem, wielokrotnie nagradzanym. Jego sposób komponowania – oryginalny, wizjonerski i głęboko przeżywany – tchnął nową siłę w pozornie wyczerpaną formę symfonii.
Do dziś Anton Bruckner uważany jest za jednego z najważniejszych kompozytorów swojej epoki. Muzyczny buntownik, który nigdy się nie ugiął – i właśnie dlatego pozostawił trwały ślad.
„Seven Nation Army“ zespołu The White Stripes to światowy hit – i od dawna także piłkarska pieśń stadionowa. Niewielu jednak wie, że charakterystyczny riff wywodzi się z V Symfonii Antona Brucknera.
To belgijscy kibice przynieśli ten utwór na stadion po zwycięstwie swojej drużyny – od tamtej pory melodia Brucknera stała się częścią dźwiękowego krajobrazu europejskich meczów piłkarskich. Posłuchaj na YouTube:
Wczesny talent
Anton Bruckner urodził się w 1824 roku w Ansfelden jako najstarsze z jedenaściorga dzieci. Jego ojciec był wiejskim nauczycielem – i, jak to wówczas bywało, również organistą kościelnym. Dzięki temu Bruckner już od najmłodszych lat miał kontakt z muzyką, zwłaszcza sakralną. Uczył się gry na skrzypcach, fortepianie i organach, a jako dziesięciolatek pełnił funkcję pomocniczego organisty. Po śmierci ojca trafił w wieku dwunastu lat do opactwa św. Floriana, gdzie mieszkał jako chórzysta i pobierał lekcje gry na organach.
Choć ukończył seminarium nauczycielskie i pracował jako organista, jego prawdziwą pasją zawsze była muzyka. Improwizował na organach, komponował – często obok fizycznie wyczerpujących zajęć w polu czy lesie. Przez ponad trzy dekady z nieustępliwością i ogromną ambicją rozwijał swoje muzyczne wykształcenie i umiejętności.
Rozkwit kariery muzycznej
W wieku 31 lat Anton Bruckner zdecydował się w pełni poświęcić muzyce. W 1855 roku z powodzeniem zdał egzamin próbny i został organistą katedry w Linzu. W 1868 roku miała miejsce premiera jego pierwszej symfonii w linzkim Redoutensaal – dzieło odniosło duży sukces. Jeszcze w tym samym roku przeprowadził się do Wiednia, gdzie rozpoczął pracę jako profesor teorii muzyki i gry na organach w konserwatorium.
Jego kariera nabrała tempa: został nadwornym organistą cesarza, uczył przez wiele lat, komponował nieprzerwanie i zachwycał jako wirtuoz organów. Występował m.in. w Nancy, Paryżu, Bad Ischl i w Londynie, gdzie grał dla dziesiątek tysięcy słuchaczy i był oklaskiwany niczym „gwiazda popu”.
Niezrozumiany wirtuoz
Anton Bruckner z pasją nie tylko grał na organach, ale i tworzył symfonie – choć w jego czasach uważano, że ta forma muzyczna osiągnęła już swój szczyt wraz z dziełami Beethovena.
Wiedeńska elita muzyczna długo nie akceptowała jego rozbudowanych i wymagających utworów. Nawet Filharmonia Wiedeńska odrzucała jego kompozycje, a podczas wykonania III Symfonii w Musikverein większość publiczności opuściła salę przed końcem utworu. Bruckner, przerażony krytyką, unikał wiedeńskiej sceny i próbował interweniować u samego cesarza Franciszka Józefa I., by uciszyć swojego największego oponenta – krytyka Eduarda Hanslicka:
„Wasza Wysokość, niech Pan łaskawie zakaże Hanslickowi pisać źle o mnie.”
Dopiero w wieku 60 lat, na dwanaście lat przed śmiercią, Bruckner odniósł długo wyczekiwany sukces – dzięki VII Symfonii.
Późne uznanie
Mimo niechęci do konformizmu Anton Bruckner przez całe życie zabiegał o uznanie – wielokrotnie prosił o listy polecające. Dopiero mając prawie 60 lat, otrzymał długo wyczekiwane oficjalne potwierdzenie swojej pozycji jako profesora i kompozytora.
W 1886 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Franciszka Józefa. Cesarz wspierał go finansowo, umożliwił publikację dwóch symfonii i przyznał mu stypendium artystyczne. W 1895 roku, zmagając się już z problemami z poruszaniem się, Bruckner przeniósł się do bezczynszowego mieszkania na parterze Górnego Belwederu. Tam pracował do końca nad swoją IX Symfonią – finał pozostał niedokończony.
Anton Bruckner zmarł 11 października 1896 roku w wieku 72 lat na schorzenie serca. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany pod organami w kościele opactwa St. Florian.
Dziś uznawany jest za jednego z wielkich odnowicieli muzyki klasycznej – jego twórczość wywarła wpływ sięgający głęboko w XX wiek.
Śladami Antoniego Brucknera
Dom rodzinny i Muzeum Antona Brucknera
Muzeum Antona Brucknera w Ansfelden prezentuje w domu rodzinnym kompozytora jego osobiste przedmioty. Szlak prowadzi dalej do jego miejsca spoczynku w St. Florian.
Organy Brucknera w opactwie St. Florian
Anton Bruckner spędził 13 kluczowych lat w opactwie St. Florian jako chłopiec chóralny, nauczyciel i organista. Spełniło się jego marzenie: spoczywa pod organami opactwa.
Schody Brucknera i oryginalne organy Brucknera w Linzu
Oryginalne organy Brucknera znajdują się w Starym Katedrze w Linzu. Prowadzą do nich 58-stopniowe schody Brucknera.
Prywatny Uniwersytet Antona Brucknera w Linzu
Prywatny Uniwersytet Antona Brucknera, założony w 1823 roku jako szkoła śpiewu, oferuje dziś bogaty program koncertów, teatru i tańca.
Dom Brucknera w Linz
Dom Brucknera nad Dunajem zachwyca akustyką i architekturą. Jest siedzibą Orkiestry Brucknera i miejscem Międzynarodowego Festiwalu Brucknerowskiego.
Kapela Dworska w Hofburgu
Sukces mszy Brucknera wykonanej w 1867 roku w Kapeli Dworskiej umocnił jego pozycję i bezpośrednio zaowocował zamówieniem na Mszę f-moll.
Budynek Kustosza w Belwederze
Pod koniec życia Bruckner miał trudności z chodzeniem. Cesarz Franciszek Józef I przyznał mu mieszkanie w Belwederze, gdzie komponował aż do śmierci w 1896 roku.
Ciekawostki o Antonie Brucknerze
Anton Bruckner ...
… zwykle pił trzy litry piwa dziennie.
… miał słabość do wędzonego mięsa z knedlami.
… był jednym z trzech chórzystów chłopięcych w klasztorze św. Floriana, dziś jest ich ponad 40.
… miał 10 rodzeństwa, z których tylko czworo dożyło dorosłości.
… za swoje utwory w Lipsku i Monachium otrzymywał więcej oklasków niż w Austrii.
… w wieku 72 lat złożył ostatnie z licznych oświadczyn.
… może się cieszyć z ponad 60 ulic, zaułków, placów i ścieżek nazwanych jego imieniem w Austrii.
… w 1880 roku odbył jedyną w swoim życiu podróż urlopową – do Szwajcarii.
… i miłość
Anton Bruckner wielokrotnie oświadczał się znacznie młodszym kobietom, jednak bez powodzenia – musiał przyjąć aż dziewięć odmów.
Legendą stała się jego szczera odpowiedź podczas kolacji: jedna z pań narzekała, że zrobiła się na piękną specjalnie dla niego. Bruckner odpowiedział: „Ale, moja droga pannico, dla mnie to wcale nie musiałyście się stroić!”
…i cesarz
Cesarz Franciszek Józef I. wspierał Antona Brucknera nie tylko jako kompozytora, ale i jako człowieka: sfinansował wydanie 3. i 8. symfonii oraz przyznał mu stypendium artystyczne.
Gdy stan zdrowia Brucknera się pogorszył, w 1895 roku cesarz udostępnił mu bezpłatne mieszkanie na parterze w budynku bocznym Górnego Belwederu – miejsce, w którym Bruckner spędził ostatnie 15 miesięcy życia.