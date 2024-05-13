Dzięki swojemu oryginalnemu, a zarazem innowacyjnemu podejściu do komponowania, Anton Bruckner wywarł znaczący wpływ na świat muzyki klasycznej.

Anton Bruckner urodził się w rodzinie nauczycielskiej w Ansfelden w Górnej Austrii. Już w młodości zasłynął jako wirtuoz organów – jego talent do improwizacji zachwycał publiczność daleko poza granicami ojczyzny.

Mimo muzycznego geniuszu Bruckner przez całe życie pozostawał outsiderem. Ekscentryczny, prostolinijny, głęboko zakorzeniony w swoim pochodzeniu – człowiek z prowincji, który mówił dialektem, ubierał się skromnie i nigdy nie zyskał prawdziwego miejsca w wykwintnym wiedeńskim towarzystwie. Tym bardziej niezwykła była jego droga jako kompozytora: z wielką pasją poświęcił się symfonii i przez dziesięciolecia musiał walczyć o uznanie. Wiedeńska elita kulturalna miała trudności z jego stylem, uważając go za nieprzystępny, niezrozumiały, a czasem nawet megalomański.

Wokół jego osoby krążyły też ciekawe anegdoty. Mówi się, że cierpiał na obsesje – liczył stopnie i okna – oraz że szczegółowo numerował swoje partytury. Również niepowodzenia w sprawach sercowych czyniły go barwną postacią – gdzieś pomiędzy geniuszem a ekscentrykiem.

A jednak: w podeszłym wieku był już cenionym symfonikiem, wielokrotnie nagradzanym. Jego sposób komponowania – oryginalny, wizjonerski i głęboko przeżywany – tchnął nową siłę w pozornie wyczerpaną formę symfonii.

Do dziś Anton Bruckner uważany jest za jednego z najważniejszych kompozytorów swojej epoki. Muzyczny buntownik, który nigdy się nie ugiął – i właśnie dlatego pozostawił trwały ślad.