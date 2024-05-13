Egon Schiele znany jest przede wszystkim ze swoich często dziwacznych portretów i postaci. Coraz większe uznanie w świecie sztuki zyskują jednak jego pejzaże.

Pierwszym ulubionym motywem Egona Schielego była kolej. Jako syn zawiadowcy stacji dorastał w świecie pełnym pociągów i lokomotyw, co już od wczesnych lat miało wpływ na jego twórczość. Rodzina mieszkała w mieszkaniu nad dworcem kolejowym w Tulln, skąd młody Schiele mógł obserwować kolej przez okno. Spędzał godziny na rysowaniu lokomotyw, a rysowanie i malowanie były od zawsze jego ulubionym zajęciem.

W wieku 12 lat rozpoczął naukę w gimnazjum w Klosterneuburgu. Trafił tam na nauczyciela rysunku Ludwiga Karla Straucha, który dostrzegł talent Schielego i potrafił wesprzeć jego rozwój. Klosterneuburg miał wówczas bardzo aktywną scenę artystyczną, a dzięki Strauchowi Schiele mógł wkroczyć w nowy świat i nawiązać kontakty z innymi twórcami. W czasie pobytu w Klosterneuburgu w latach 1902-1906 sprecyzował swoje plany na przyszłość: odtąd wiedział, że chce zostać malarzem.

W wieku 16 lat Schiele przeniósł się do Wiednia, aby studiować na Akademii Sztuk Pięknych. Jednak tamtejsze konserwatywne podejście do nauczania szybko go zniechęciło. Jego ówczesny profesor Christian Griepenkerl również nie był entuzjastą stylu młodego artysty. Po trzech latach Schiele zrezygnował ze studiów i razem z kilkoma kolegami założył grupę artystyczną „Neukunstgruppe”.

W Wiedniu doszło do kilku najważniejszych spotkań w jego życiu: poznał swojego idola Gustava Klimta, swoją partnerkę i muzę Wally Neuzil oraz późniejszą żonę Edith Harms.

Egon Schiele zmarł w 1918 roku w Wiedniu na hiszpankę, mając zaledwie 28 lat i pozostawiwszy po sobie bogaty dorobek graficzny.