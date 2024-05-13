Śladami wszechstronnie utalentowanego artysty urodzonego w Raiding, który przeszedł do historii jako kompozytor, wirtuoz, pisarz, duchowny i dyrygent.

Urodzony w Raiding w Burgenlandzie – wówczas części Królestwa Węgier – jako syn muzyka na służbie księcia Esterházy'ego, Franciszek Liszt był od najmłodszych lat wspierany. Już w wieku dziewięciu lat występował publicznie, a w wieku dwunastu lat studiował u Carla Czernego i Antonio Salieriego w Wiedniu. Niedługo potem świętowano go w Paryżu jako „le petit Litz” – cudowne dziecko o niezwykłej prezencji scenicznej.

Liszt stał się supergwiazdą XIX wieku. Jego ekspresyjna gra, charyzmatyczna prezencja i mistrzostwo techniczne wywarły wpływ na współczesną scenę koncertową. Jako kompozytor Liszt był pionierem: dzięki poematom symfonicznym, wirtuozerskim etiudom, muzyce sakralnej i utworom orkiestrowym nieustannie odkrywał nowe możliwości sztuki muzycznej. Ponad 800 utworów świadczy o jego niewyczerpanej kreatywności – wśród nich „Rapsodie węgierskie”, I Koncert fortepianowy, utwory nawiązujące do literatury, takie jak „Symfonia Faustowska” czy „Symfonia Dantejska”, a także obszerne późne dzieła sakralne.

Liszt był nie tylko innowatorem muzycznym, ale także człowiekiem zainteresowanym kulturą, utalentowanym językowo i głęboko uduchowionym. Czytał filozofię, korespondował z literatami, takimi jak Victor Hugo, George Sand czy Heinrich Heine, i wielokrotnie rozważał zostanie księdzem. Od 1865 roku występował jako abbé w czarnej sutannie i poświęcił się w większym stopniu muzyce kościelnej – w tym „Węgierskiej mszy koronacyjnej”. Etapy jego burzliwego życia to Wiedeń, Paryż, Genewa, Weimar, Rzym i Budapeszt. Oprócz muzyki intensywne było również jego życie prywatne: romanse, skandale, podróże, choroby i rozstania – ale także głębokie przyjaźnie.

Franciszek Liszt zmarł w 1886 roku w Bayreuth na zapalenie płuc. Pozostawił po sobie znacznie więcej niż tylko muzyczne dziedzictwo: Liszt był postacią wyjątkową – jako artysta, myśliciel i człowiek. Wizjoner, który nie tylko zrewolucjonizował muzykę fortepianową, ale także do dziś kształtuje życie muzyczne Europy.