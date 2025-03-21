Hundertwasser building with colorful checkered façade and blue tower, green roof, trees in foreground.
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Friedensreich Hundertwasser

Kolorystyczna utopia

Ekologia spotyka się ze sztuką: wiedeński artysta i architekt Friedenreich Hundertwasser otworzył nowe możliwości dzięki organicznym formom i wizjom środowiskowym.

Hundertwasser - biografia artysty

Friedensreich Hundertwasser był artystą, architektem i działaczem na rzecz ochrony środowiska. Jego niezwykłe wyczucie koloru i formy zostało wcześnie zauważone. Pomimo okropieństw II wojny światowej, młody chłopak rysował i malował bajkowe krajobrazy z bogatymi kolorami, wspaniałymi lasami i rajskimi światami. Po krótkich studiach w Akademii Wiedeńskiej w latach 50. rozwinął swój niepowtarzalny styl: organiczne kształty, jasne kolory i spirala jako główny motyw. Począwszy od lat 70. coraz bardziej poświęcał się architekturze - Hundertwasser stworzył ponad 40 budynków na całym świecie i opowiadając się za zielonymi dachami, "lokatorami drzew" i metodą budowy bliską naturze.

Hundertwasser postrzegał sztukę jako filozofię życia

Zrównoważony rozwój nie był dla niego trendem, ale zasadą życiową: sam artysta żył dość skromnie, wykorzystywał energię odnawialną i opracował alternatywne koncepcje recyklingu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zanim stało się to modne. Podczas swoich podróży zasadził około 100 000 drzew, korzystał z wody i energii słonecznej w swoich odosobnieniach, instalował humusowe toalety i biotopy. Zaprojektował liczne plakaty wspierające organizacje takie jak Greenpeace i Jacques Cousteau Society. Hundertwasser stworzył wiele swoich kolorów według własnych receptur i był zasadniczo zaniepokojony miejscem człowieka w cyklu natury - aż do swojej śmierci w 2000 roku, gdzie zgodnie z własnymi życzeniami znalazł miejsce spoczynku pod drzewem w Nowej Zelandii.

Fakty i liczby
Data i miejsce urodzenia:15.12.1928 r. w Wiedniu
Data i miejsce śmierci:19.02.2000 r., pokład statku wycieczkowego Queen Elizabeth 2
Prawdziwe imię i nazwisko:Friedrich Stowasser
Zawód:malarz, architekt, ekowizjoner, działacz ekologiczny
Ulubione miejsca:Wiedeń, Waldviertel, Normandia, Wenecja, Nowa Zelandia

KUNST HAUS WIEN Hundertwassera jest uważane za pierwsze "zielone muzeum" w Austrii.

Dzieła Hundertwassera w skrócie

Śladami Friedensreicha Hundertwassera w Austrii

ART HOUSE VIENNA

Dzięki charakterystycznym kształtom, bujnej zieleni i inspirującym wystawom, muzeum to łączy sztukę, świadomość ekologiczną i nowe perspektywy.

KUNST HAUS WIEN

Rogner Bad Blumau

Wioska termalna Rogner Bad Blumau jest uważana za jeden z najbardziej udanych projektów eko-artysty.

Rogner Bad Blumau

Statek "Regentag" - Tulln

Jego statek "Regentag" jest zacumowany w porcie Tulln an der Donau od 2004 roku, został wpisany na listę zabytków w 2015 roku i został gruntownie odnowiony w 2018 roku.

Statek "Regentag"

Fontanna Hundertwassera w Zell am See

Woda z jeziora przepływa przez harmonijną grę kolorów i ruchu. Kolumny w symbolicznych kolorach symbolizują dziewięć krajów związkowych i ich różnorodność.

Fontanna Hundertwassera

Miejsce obsługi podróżnych przy autostradzie Bad Fischau

Kolory, kształty i naturalne elementy przekształciły istniejący budynek w dzieło sztuki pełne charakteru i historii - wyjątkowe miejsce w podróży.

Punkt obsługi przy autostradzie

Ciepłownia miejska Spittelau

Hundertwasser uważał się za "lekarza architektury" i nie bał się poprawiać nieładnych budynków: "Każdy dom, bez względu na to, jak brzydki i chory, można wyleczyć".

Ciepłownia miejska w Spittelau

Dom Hundertwassera

Artysta postrzegał projekt mieszkaniowy jako "rodzaj rzeźby" i w 1985 roku zrealizował jeden z najbardziej niezwykłych budynków socjalnych na świecie.

Dom Hundertwassera

Kościół św. Barbary w Bärnbach

Kościół z lat 50. został pomysłowo przebudowany przez artystę. Otoczenie kościoła zawiera również symbole sześciu niechrześcijańskich religii świata.

Kościół św. Barbary

Długi szlak Hundertwasser - Zwettl

Szlak pieszy i rowerowy ze stacjami "Hundertwasser" od fontanny na głównym placu Zwettl do muzeum wiejskiego w Roiten i pracowni artystów Hahnsäge.

Długi szlak Hundertwasser

Poidełko Hundertwassera w Linzu

Woda płynie w ciągłym cyklu, przyjmowana i przekazywana przez otwartą dłoń. Płynne formy i spirale opowiadają o harmonii i twórczej zmianie.

Poidełko Hundertwassera w Linzu

Artysta Hundertwasser - wizja "humanitarnej architektury"

Stonowana, prosta powojenna architektura była odrażająca dla wrażliwego zmysłowo artysty. Inspirację znalazł w zakrzywionej, kolorowej architekturze katalońskiego Antoniego Gaudίa, ale także we francuskim autodydacie Facteur Cheval.

Hundertwasser był przekonany, że linia prosta, kąt prosty, płaska podłoga i sterylna regularność okien to elementy, które nie odpowiadają naturze człowieka i czynią go wręcz chorym.

Według Hundertwassera budynki są trzecią skórą człowieka po naskórku i ubraniu. W związku z tym ludzie powinni mieć możliwość indywidualnego wpływania na projekt swoich domów.

KUNST HAUS WIEN - pierwsze "Zielone Muzeum" w Austrii

Drzewa wyrastające z okien? Radośnie rozluźniona fasada? Prawdziwy las i ule na dachu? Wnętrze bez narożników i krawędzi oraz cudownie zielony wewnętrzny dziedziniec? Powstałe w 1991 roku Muzeum Hundertwassera w Wiedniu - KUNST HAUS WIEN zaprasza do obcowania ze sztuką. Marzenie Hundertwassera o oazie w wielkim mieście stało się rzeczywistością. W duchu artysty było to ponowne wykorzystanie istniejącego budynku, opuszczonej fabryki mebli należącej do firmy Thonet.

Dzięki wysiłkom na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno w programie wystawienniczym, jak i w działalności operacyjnej, w 2018 roku instytucja kulturalna została wyróżniona Austriackim oznakowaniem ekologicznym. KUNST HAUS WIEN jest zatem pierwszym "Zielonym Muzeum" w kraju i kontynuuje krytyczną analizę roli człowieka w cyklu natury w sposób zorientowany na przyszłość.

140 000 pszczół leci do Hundertwassera

Szumi wysoko ponad dachami Wiednia: dwie rodziny z około 140 000 pszczół miodnych żyją w ogrodzie na dachu KUNST HAUS WIEN. Inicjatywa ta jest bezpośrednią kontynuacją ekologicznej wizji Friedensreicha Hundertwassera, który zawsze postrzegał naturę i architekturę jako jedność. Zielona fasada, ogród na dachu i ponad 260 różnych gatunków roślin zapewniają pszczołom idealne siedlisko. Drzewa owocowe, takie jak jabłonie, grusze i orzechy włoskie, a także lipy zapewniają pożywienie, a zieleń muzeum w Wiedniu wzmacnia bioróżnorodność w mieście.

Pszczelarz Thomas Zelenka opiekuje się pszczołami, które każdego roku produkują około 80 kilogramów ekologicznego miodu. Oprócz miodu, w sklepie muzealnym dostępne są również produkty pszczele, takie jak świece i balsamy do ust. Jako pierwsze "Zielone Muzeum" w Wiedniu, KUNST HAUS WIEN jest konsekwentną kontynuacją idei Hundertwassera - żywym przykładem zrównoważonej miejskiej przyrody i ochrony środowiska w praktyce.

Produkty miodowe z dachu muzeum

Najczęściej zadawane pytania

Friedensreich Hundertwasser urodził się jako Friedrich Stowasser.

W 1949 roku wybrał nazwisko artysty, tłumacząc sylabę "Sto" ze swojego cywilnego nazwiska Stowasser. "Sto" oznacza "sto" w kilku językach słowiańskich, dając początek nazwie "Hundertwasser". Później otrzymał swoje pierwsze imię "Friedensreich" od swojego imienia chrzcielnego Friedrich, łącząc słowa "pokój" i "bogaty", odzwierciedlając jego oddanie dla pokoju.

Te budynki Hundertwassera są najbardziej znane w Austrii:

  • Dom Hundertwassera (Wiedeń)

  • KUNST HAUS WIEN (Wiedeń)

  • Rogner Bad Blumau (Styria)

Friedensreich Hundertwasser urodził się 15 grudnia 1928 roku w Wiedniu jako jedyne dziecko inżyniera Ernsta Stowassera i jego żony Elsy.

Friedensreich Hundertwasser zmarł 19 lutego 2000 r. na pokładzie statku wycieczkowego Queen Elizabeth 2 podczas podróży z Nowej Zelandii do Europy.

Jego grób znajduje się na prywatnej działce w pobliżu miasta Kawakawa w Nowej Zelandii.

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