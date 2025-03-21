Friedensreich Hundertwasser
Introduction
Ekologia spotyka się ze sztuką: wiedeński artysta i architekt Friedenreich Hundertwasser otworzył nowe możliwości dzięki organicznym formom i wizjom środowiskowym.
Hundertwasser - biografia artysty
Friedensreich Hundertwasser był artystą, architektem i działaczem na rzecz ochrony środowiska. Jego niezwykłe wyczucie koloru i formy zostało wcześnie zauważone. Pomimo okropieństw II wojny światowej, młody chłopak rysował i malował bajkowe krajobrazy z bogatymi kolorami, wspaniałymi lasami i rajskimi światami. Po krótkich studiach w Akademii Wiedeńskiej w latach 50. rozwinął swój niepowtarzalny styl: organiczne kształty, jasne kolory i spirala jako główny motyw. Począwszy od lat 70. coraz bardziej poświęcał się architekturze - Hundertwasser stworzył ponad 40 budynków na całym świecie i opowiadając się za zielonymi dachami, "lokatorami drzew" i metodą budowy bliską naturze.
Hundertwasser postrzegał sztukę jako filozofię życia
Zrównoważony rozwój nie był dla niego trendem, ale zasadą życiową: sam artysta żył dość skromnie, wykorzystywał energię odnawialną i opracował alternatywne koncepcje recyklingu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zanim stało się to modne. Podczas swoich podróży zasadził około 100 000 drzew, korzystał z wody i energii słonecznej w swoich odosobnieniach, instalował humusowe toalety i biotopy. Zaprojektował liczne plakaty wspierające organizacje takie jak Greenpeace i Jacques Cousteau Society. Hundertwasser stworzył wiele swoich kolorów według własnych receptur i był zasadniczo zaniepokojony miejscem człowieka w cyklu natury - aż do swojej śmierci w 2000 roku, gdzie zgodnie z własnymi życzeniami znalazł miejsce spoczynku pod drzewem w Nowej Zelandii.
KUNST HAUS WIEN Hundertwassera jest uważane za pierwsze "zielone muzeum" w Austrii.
Dzieła Hundertwassera w skrócie
Śladami Friedensreicha Hundertwassera w Austrii
ART HOUSE VIENNA
Dzięki charakterystycznym kształtom, bujnej zieleni i inspirującym wystawom, muzeum to łączy sztukę, świadomość ekologiczną i nowe perspektywy.
Rogner Bad Blumau
Wioska termalna Rogner Bad Blumau jest uważana za jeden z najbardziej udanych projektów eko-artysty.
Statek "Regentag" - Tulln
Jego statek "Regentag" jest zacumowany w porcie Tulln an der Donau od 2004 roku, został wpisany na listę zabytków w 2015 roku i został gruntownie odnowiony w 2018 roku.
Fontanna Hundertwassera w Zell am See
Woda z jeziora przepływa przez harmonijną grę kolorów i ruchu. Kolumny w symbolicznych kolorach symbolizują dziewięć krajów związkowych i ich różnorodność.
Miejsce obsługi podróżnych przy autostradzie Bad Fischau
Kolory, kształty i naturalne elementy przekształciły istniejący budynek w dzieło sztuki pełne charakteru i historii - wyjątkowe miejsce w podróży.
Ciepłownia miejska Spittelau
Hundertwasser uważał się za "lekarza architektury" i nie bał się poprawiać nieładnych budynków: "Każdy dom, bez względu na to, jak brzydki i chory, można wyleczyć".
Dom Hundertwassera
Artysta postrzegał projekt mieszkaniowy jako "rodzaj rzeźby" i w 1985 roku zrealizował jeden z najbardziej niezwykłych budynków socjalnych na świecie.
Kościół św. Barbary w Bärnbach
Kościół z lat 50. został pomysłowo przebudowany przez artystę. Otoczenie kościoła zawiera również symbole sześciu niechrześcijańskich religii świata.
Długi szlak Hundertwasser - Zwettl
Szlak pieszy i rowerowy ze stacjami "Hundertwasser" od fontanny na głównym placu Zwettl do muzeum wiejskiego w Roiten i pracowni artystów Hahnsäge.
Artysta Hundertwasser - wizja "humanitarnej architektury"
Stonowana, prosta powojenna architektura była odrażająca dla wrażliwego zmysłowo artysty. Inspirację znalazł w zakrzywionej, kolorowej architekturze katalońskiego Antoniego Gaudίa, ale także we francuskim autodydacie Facteur Cheval.
Hundertwasser był przekonany, że linia prosta, kąt prosty, płaska podłoga i sterylna regularność okien to elementy, które nie odpowiadają naturze człowieka i czynią go wręcz chorym.
Według Hundertwassera budynki są trzecią skórą człowieka po naskórku i ubraniu. W związku z tym ludzie powinni mieć możliwość indywidualnego wpływania na projekt swoich domów.
KUNST HAUS WIEN - pierwsze "Zielone Muzeum" w Austrii
Drzewa wyrastające z okien? Radośnie rozluźniona fasada? Prawdziwy las i ule na dachu? Wnętrze bez narożników i krawędzi oraz cudownie zielony wewnętrzny dziedziniec? Powstałe w 1991 roku Muzeum Hundertwassera w Wiedniu - KUNST HAUS WIEN zaprasza do obcowania ze sztuką. Marzenie Hundertwassera o oazie w wielkim mieście stało się rzeczywistością. W duchu artysty było to ponowne wykorzystanie istniejącego budynku, opuszczonej fabryki mebli należącej do firmy Thonet.
Dzięki wysiłkom na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno w programie wystawienniczym, jak i w działalności operacyjnej, w 2018 roku instytucja kulturalna została wyróżniona Austriackim oznakowaniem ekologicznym. KUNST HAUS WIEN jest zatem pierwszym "Zielonym Muzeum" w kraju i kontynuuje krytyczną analizę roli człowieka w cyklu natury w sposób zorientowany na przyszłość.
140 000 pszczół leci do Hundertwassera
Szumi wysoko ponad dachami Wiednia: dwie rodziny z około 140 000 pszczół miodnych żyją w ogrodzie na dachu KUNST HAUS WIEN. Inicjatywa ta jest bezpośrednią kontynuacją ekologicznej wizji Friedensreicha Hundertwassera, który zawsze postrzegał naturę i architekturę jako jedność. Zielona fasada, ogród na dachu i ponad 260 różnych gatunków roślin zapewniają pszczołom idealne siedlisko. Drzewa owocowe, takie jak jabłonie, grusze i orzechy włoskie, a także lipy zapewniają pożywienie, a zieleń muzeum w Wiedniu wzmacnia bioróżnorodność w mieście.
Pszczelarz Thomas Zelenka opiekuje się pszczołami, które każdego roku produkują około 80 kilogramów ekologicznego miodu. Oprócz miodu, w sklepie muzealnym dostępne są również produkty pszczele, takie jak świece i balsamy do ust. Jako pierwsze "Zielone Muzeum" w Wiedniu, KUNST HAUS WIEN jest konsekwentną kontynuacją idei Hundertwassera - żywym przykładem zrównoważonej miejskiej przyrody i ochrony środowiska w praktyce.