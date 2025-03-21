Kolorystyczna utopia

Ekologia spotyka się ze sztuką: wiedeński artysta i architekt Friedenreich Hundertwasser otworzył nowe możliwości dzięki organicznym formom i wizjom środowiskowym.

Hundertwasser - biografia artysty

Friedensreich Hundertwasser był artystą, architektem i działaczem na rzecz ochrony środowiska. Jego niezwykłe wyczucie koloru i formy zostało wcześnie zauważone. Pomimo okropieństw II wojny światowej, młody chłopak rysował i malował bajkowe krajobrazy z bogatymi kolorami, wspaniałymi lasami i rajskimi światami. Po krótkich studiach w Akademii Wiedeńskiej w latach 50. rozwinął swój niepowtarzalny styl: organiczne kształty, jasne kolory i spirala jako główny motyw. Począwszy od lat 70. coraz bardziej poświęcał się architekturze - Hundertwasser stworzył ponad 40 budynków na całym świecie i opowiadając się za zielonymi dachami, "lokatorami drzew" i metodą budowy bliską naturze.

Hundertwasser postrzegał sztukę jako filozofię życia

Zrównoważony rozwój nie był dla niego trendem, ale zasadą życiową: sam artysta żył dość skromnie, wykorzystywał energię odnawialną i opracował alternatywne koncepcje recyklingu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zanim stało się to modne. Podczas swoich podróży zasadził około 100 000 drzew, korzystał z wody i energii słonecznej w swoich odosobnieniach, instalował humusowe toalety i biotopy. Zaprojektował liczne plakaty wspierające organizacje takie jak Greenpeace i Jacques Cousteau Society. Hundertwasser stworzył wiele swoich kolorów według własnych receptur i był zasadniczo zaniepokojony miejscem człowieka w cyklu natury - aż do swojej śmierci w 2000 roku, gdzie zgodnie z własnymi życzeniami znalazł miejsce spoczynku pod drzewem w Nowej Zelandii.