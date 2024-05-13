Hedy Lamarr
Gwiazda filmu i Lady Bluetooth
Introduction
Hedwig Eva Maria Kiesler, urodzona w 1914 roku w Wiedniu-Döbling, była wczesną entuzjastką kina. W wieku 19 lat wywołała sensację nagą sceną w filmie "Ekstaza". Później występowała na scenie w Theater an der Wien. W 1933 roku poślubiła producenta broni Fritza Mandla, od którego uciekła w 1937 roku.
W Londynie została odkryta przez producenta filmowego Louisa B. Mayera, współzałożyciela wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, który sprowadził ją do Hollywood. Tam zmieniła nazwisko na Hedy Lamarr. Celebrowana jako "najpiękniejsza kobieta na świecie", wypracowała własny styl, który wkrótce zaczęto kopiować: brunetka, przedziałek na środku głowy, kapelusze i turbany. Niestety, jako aktorka nie odniosła sukcesu, a filmy z jej udziałem, "Algier" i "Samson i Delilah", również nie cieszyły się popularnością.
Na boku Lamarr majstrowała przy pomysłach technicznych. Wraz z George'em Antheilem opracowała patent na proces przeskakiwania częstotliwości - podstawę nowoczesnej technologii radiowej. Otrzymała za to nagrodę EEF Pioneer Award w 1997 roku. Zmarła na Florydzie w 2000 roku - dziś znana jest jako "Lady Bluetooth".
"Muszę przestać wychodzić za mężczyzn, którzy czują się przeze mnie zdominowani. Gdzieś musi być mężczyzna, który może zostać moim mężem i wcale nie czuć się uległym. Potrzebuję dominującego uległego mężczyzny".
Śladami Hedy Lamarr w Wiedniu
Gartenbaukino
Hedy Lamarr zasłynęła dzięki filmowi „Ekstaza”, który miał swoją premierę w kinie Gartenbaukino – z pierwszą sceną nagości i pierwszym zagranym orgazmem w historii kina.
MusikTheater an der Wien
Hedy Lamarr odniosła sukces w Wiedniu jako Sissy w operetce – wjechała na scenę na koniu, przy akompaniamencie hymnu cesarskiego, zagłuszonego przez oklaski publiczności.
Karlskirche
10 sierpnia 1933 r. w wiedeńskim kościele św. Karola Hedy Lamarr poślubiła przemysłowca Fritza Mandla, który z zazdrości zabronił jej występów filmowych.
Nagroda im. Hedy Lamarr
W 1942 roku Hedy Lamarr i kompozytor George Antheil opracowali metodę przeskakiwania częstotliwości w celu wolnej od zakłóceń kontroli torped. Pomysł ciągłej zmiany częstotliwości radiowych położył podwaliny pod nowoczesną komunikację bezprzewodową - taką jak Bluetooth. Bluetooth został opracowany w latach 90. w celu przesyłania danych między urządzeniami na krótkie odległości. Każde urządzenie posiada nadajnik i odbiornik oraz 48-cyfrowy numer identyfikacyjny, a transmisja odbywa się za pośrednictwem pasma ISM.
Od 2018 r. miasto Wiedeń przyznaje Nagrodę im. Hedy Lamarr kobietom, które kształtują cyfrowy świat. W 2024 roku otrzymała ją badaczka Laura Koesten z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Została wyróżniona za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii informacyjnej.