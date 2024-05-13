Gwiazda filmowa Hedy Lamarr zasłynęła w Hollywood jako "najpiękniejsza kobieta na świecie". Urodziła się w Wiedniu, skąd rozpoczęła swoją karierę na ekranie.

Hedwig Eva Maria Kiesler, urodzona w 1914 roku w Wiedniu-Döbling, była wczesną entuzjastką kina. W wieku 19 lat wywołała sensację nagą sceną w filmie "Ekstaza". Później występowała na scenie w Theater an der Wien. W 1933 roku poślubiła producenta broni Fritza Mandla, od którego uciekła w 1937 roku.

W Londynie została odkryta przez producenta filmowego Louisa B. Mayera, współzałożyciela wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, który sprowadził ją do Hollywood. Tam zmieniła nazwisko na Hedy Lamarr. Celebrowana jako "najpiękniejsza kobieta na świecie", wypracowała własny styl, który wkrótce zaczęto kopiować: brunetka, przedziałek na środku głowy, kapelusze i turbany. Niestety, jako aktorka nie odniosła sukcesu, a filmy z jej udziałem, "Algier" i "Samson i Delilah", również nie cieszyły się popularnością.

Na boku Lamarr majstrowała przy pomysłach technicznych. Wraz z George'em Antheilem opracowała patent na proces przeskakiwania częstotliwości - podstawę nowoczesnej technologii radiowej. Otrzymała za to nagrodę EEF Pioneer Award w 1997 roku. Zmarła na Florydzie w 2000 roku - dziś znana jest jako "Lady Bluetooth".