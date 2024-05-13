Hedy Lamarr w "The Heavenly Body", 1944 rok
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Hedy Lamarr
Gwiazda filmu i Lady Bluetooth

Gwiazda filmowa Hedy Lamarr zasłynęła w Hollywood jako "najpiękniejsza kobieta na świecie". Urodziła się w Wiedniu, skąd rozpoczęła swoją karierę na ekranie.

Hedwig Eva Maria Kiesler, urodzona w 1914 roku w Wiedniu-Döbling, była wczesną entuzjastką kina. W wieku 19 lat wywołała sensację nagą sceną w filmie "Ekstaza". Później występowała na scenie w Theater an der Wien. W 1933 roku poślubiła producenta broni Fritza Mandla, od którego uciekła w 1937 roku.

W Londynie została odkryta przez producenta filmowego Louisa B. Mayera, współzałożyciela wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, który sprowadził ją do Hollywood. Tam zmieniła nazwisko na Hedy Lamarr. Celebrowana jako "najpiękniejsza kobieta na świecie", wypracowała własny styl, który wkrótce zaczęto kopiować: brunetka, przedziałek na środku głowy, kapelusze i turbany. Niestety, jako aktorka nie odniosła sukcesu, a filmy z jej udziałem, "Algier" i "Samson i Delilah", również nie cieszyły się popularnością.

Na boku Lamarr majstrowała przy pomysłach technicznych. Wraz z George'em Antheilem opracowała patent na proces przeskakiwania częstotliwości - podstawę nowoczesnej technologii radiowej. Otrzymała za to nagrodę EEF Pioneer Award w 1997 roku. Zmarła na Florydzie w 2000 roku - dziś znana jest jako "Lady Bluetooth".

Fakty i liczby:
Data i miejsce urodzenia:9 listopada 1914 r. w Wiedniu
Data i miejsce śmierci:19 stycznia 2000 r. w Casselberry, Floryda
Zawód:aktorka, wynalazczyni
Filmy:"Ekstaza", "Algier", "Samson i Dalila"
Wynalazek/patent:FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)

"Muszę przestać wychodzić za mężczyzn, którzy czują się przeze mnie zdominowani. Gdzieś musi być mężczyzna, który może zostać moim mężem i wcale nie czuć się uległym. Potrzebuję dominującego uległego mężczyzny".

Śladami Hedy Lamarr w Wiedniu

Gartenbaukino

Hedy Lamarr zasłynęła dzięki filmowi „Ekstaza”, który miał swoją premierę w kinie Gartenbaukino – z pierwszą sceną nagości i pierwszym zagranym orgazmem w historii kina.

Gartenbaukino

MusikTheater an der Wien

Hedy Lamarr odniosła sukces w Wiedniu jako Sissy w operetce – wjechała na scenę na koniu, przy akompaniamencie hymnu cesarskiego, zagłuszonego przez oklaski publiczności.

MusikTheater an der Wien

Karlskirche

10 sierpnia 1933 r. w wiedeńskim kościele św. Karola Hedy Lamarr poślubiła przemysłowca Fritza Mandla, który z zazdrości zabronił jej występów filmowych.

Karlskirche

Cmentarz Centralny w Wiedniu

7.11.2014 r., zgodnie z życzeniem syna, urna z prochami Hedy Lamarr została złożona na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu, w grobie honorowym w pobliżu krypty prezydenckiej.

Cmentarz Centralny w Wiedniu
Dla badaczek

Nagroda im. Hedy Lamarr

W 1942 roku Hedy Lamarr i kompozytor George Antheil opracowali metodę przeskakiwania częstotliwości w celu wolnej od zakłóceń kontroli torped. Pomysł ciągłej zmiany częstotliwości radiowych położył podwaliny pod nowoczesną komunikację bezprzewodową - taką jak Bluetooth. Bluetooth został opracowany w latach 90. w celu przesyłania danych między urządzeniami na krótkie odległości. Każde urządzenie posiada nadajnik i odbiornik oraz 48-cyfrowy numer identyfikacyjny, a transmisja odbywa się za pośrednictwem pasma ISM.

Od 2018 r. miasto Wiedeń przyznaje Nagrodę im. Hedy Lamarr kobietom, które kształtują cyfrowy świat. W 2024 roku otrzymała ją badaczka Laura Koesten z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Została wyróżniona za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii informacyjnej.

Nagroda im. Hedy Lamarr

Naczęściej zadawane pytania

W 1942 roku Hedy Lamarr i kompozytor George Antheil opracowali metodę przeskakiwania częstotliwości w celu wolnej od zakłóceń kontroli torped. Pomysł ciągłej zmiany częstotliwości radiowych położył podwaliny pod nowoczesną komunikację bezprzewodową - taką jak Bluetooth.

Życzenie Anthony'ego Lodera, aby prochy jego matki zostały pochowane w honorowym grobie w Wiedniu, zostało spełnione: w dniu 7 listopada 2014 r. jej urna została pochowana na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu w grupie 33 G, grób nr 80, niedaleko centralnie położonej krypty prezydenckiej.

Hedy Lamarr urodziła się jako Hedwig Eva Maria Kiesler 9 listopada 1914 r. w Wiedniu.

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