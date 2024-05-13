Johann Strauss (syn)

Żywiołowe melodie Johanna Straussa sprawiały, że wiedeńczycy zapominali o troskach. W 2025 roku będziemy świętować 200 urodziny Króla Walca.

"Teraz bękart Johann chce pisać walce, chociaż nie ma o tym pojęcia!" - słowa Johanna Straussa (ojca) brzmią dzisiaj jak niesmaczny żart, ponieważ kiedy ludzie mówią o walcach, zwykle mają na myśli jego syna Johanna, który urodził się 25 października 1825 roku jako najstarszy z sześciorga dzieci Johanna i Anny Straussów. Ojciec, światowej sławy kompozytor i dyrygent, nie chciał, aby "Schani", jak wszyscy zdrobniale nazywali małego Johanna, został muzykiem, gdyż miano króla walca należało do niego! Próbował nawet zapobiec debiutowi syna, który miał miejsce 15 października 1844 r. w Dommayer's Casino. Na próżno. "Teraz jesteśmy naelektryzowani od czubków naszych głów po małe palce u stóp... on pracuje tam, rozpylając iskry jak bateria galwaniczna" - napisał entuzjastycznie jeden z krytyków o niespełna 19-letnim młodzieńcu. "Rzadko kiedy ojcowie przekazują swój talent synom, ale o synu Straussa można naprawdę powiedzieć: urodził się, by tańczyć walca!"

Śmierć Beethovena i Schuberta zapoczątkowała nową erę w wiedeńskim życiu muzycznym. Nastąpiła epoka rozmachu, który zapoczątkowała dynastia Straussów. Johann Strauss skomponował swój pierwszy walc w wieku sześciu lat, a po zastąpieniu ojca na stanowisku dyrektora własnej orkiestry, jego kariera poza Wiedniem był nie do zatrzymania. Od 1863 roku dyrygował wszystkimi balami dworskimi. Rozpoczęła się nowa era w historii tańca wiedeńskiego.

Czym jednak jest walc wiedeński, który w 2017 roku został wpisany na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO? Wywodzący się z jednego z najstarszych nowoczesnych mieszczańskich tańców towarzyskich walc wiedeński nie był dozwolony w wyższych kręgach aż do Kongresu Wiedeńskiego (1815 r.), ponieważ uważano go za niestosowny. Dopiero znacznie później, wraz z rosnącym znaczeniem burżuazji, otwarciem salonów na sztuki piękne, ustanowieniem balów dworskich i nowym Wiedniem, który zburzył stare mury miejskie, narodziła się nowa, tętniąca życiem era: Gründerzeit.