Malarz i dramaturg Oskar Kokoschka z Pöchlarn wpłynął na wiedeńską modernę i zasłynął ekspresyjnością swojej sztuki.

Oskar Kokoschka, wielki malarz ekspresjonizmu i wiedeńskiej moderny, urodził się w małym Pöchlarn nad Dunajem i całe życie nosił swoją ojczyznę w Dolnej Austrii w sercu. Dziś jest tu obecny jak nigdy wcześniej.

Bernadette Reinhold, historyczka sztuki i autorka publikacji o Kokoschce, podkreśla dumę kajan wielkiego malarza: „Pöchlarn ma niecałe 4 000 mieszkańców. Fakt, że Kokoschka się tu urodził, a jego dom rodzinny jest teraz centrum wystaw i dokumentacji, to prawdziwe szczęście.”

W tym małym miasteczku ślady wyjątkowego artysty można spotkać dosłownie wszędzie — reprodukcje jego obrazów zdobią fasady wielu domów. Najlepiej jednak odwiedzić Muzeum Kokoschki, mieszczące się w jego domu rodzinnym i dawnym spichlerzu.