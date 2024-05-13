Oskar Kokoschka
Dziki wizjoner i malarz duszy
Introduction
Oskar Kokoschka, wielki malarz ekspresjonizmu i wiedeńskiej moderny, urodził się w małym Pöchlarn nad Dunajem i całe życie nosił swoją ojczyznę w Dolnej Austrii w sercu. Dziś jest tu obecny jak nigdy wcześniej.
Bernadette Reinhold, historyczka sztuki i autorka publikacji o Kokoschce, podkreśla dumę kajan wielkiego malarza: „Pöchlarn ma niecałe 4 000 mieszkańców. Fakt, że Kokoschka się tu urodził, a jego dom rodzinny jest teraz centrum wystaw i dokumentacji, to prawdziwe szczęście.”
W tym małym miasteczku ślady wyjątkowego artysty można spotkać dosłownie wszędzie — reprodukcje jego obrazów zdobią fasady wielu domów. Najlepiej jednak odwiedzić Muzeum Kokoschki, mieszczące się w jego domu rodzinnym i dawnym spichlerzu.
Pełen pasji świat obrazów Oskara Kokoschki
Etapy życia i twórczości
1886-1909: wczesne lata i przełom
Urodzony w Pöchlarn Kokoschka dorasta w Wiedniu. W Szkole Sztuki i Rzemiosła rozwija swój własny styl. Już w młodym wieku wzbudza sensację skandalicznym dramatem Morderca, nadzieja kobiet oraz baśniową książką Śniący chłopcy.
1910-1914: Berlin i Alma Mahler
W Berlinie Kokoschka nawiązuje kontakty z awangardą skupioną wokół ekspresjonistycznego czasopisma Der Sturm. Intensywny związek z Almą Mahler inspiruje go do stworzenia dzieł takich jak Narzeczona wiatru. Jego sztuka opowiada o emocjonalnej głębi i napięciach społecznych.
1914-1918: wojna i trauma
Kokoschka zgłasza się na ochotnika do służby wojskowej i zostaje ciężko ranny. Doświadczenia z frontu trwale wpływają na jego twórczość. W Dreźnie dołącza do artystycznej bohemy i przetwarza przeżycia wojenne w swoich dramatach.
1938-1953: emigracja w Wielkiej Brytanii
Jako „zdegenerowany artysta” oczerniony przez nazistów Kokoschka emigruje do Wielkiej Brytanii. Tam angażuje się artystycznie i politycznie w aktualne wydarzenia, pozostając wierny swojej ekspresyjnej formie wyrazu.
1953-1980: powrót i dziedzictwo
W Salzburgu Kokoschka zakłada „Szkołę widzenia” – dziś Międzynarodową Letnią Akademię Sztuk Pięknych w Salzburgu – aby wspierać młodych artystów. Ostatnie lata życia spędza nad Jeziorem Genewskim, gdzie nadal maluje i pisze. Umiera w 1980 roku w Montreux.
Pöchlarn jako „powrót na stałe”
Oskar Kokoschka pozostał przez całe życie związany ze swoim rodzinnym Pöchlarn. Bernadette Reinhold, kierująca Centrum Oskara Kokoschki (j. niem.) na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu i uznawana za wybitną znawczynię jego twórczości, mówi: „Wielokrotnie odwoływał się do Pöchlarn w swoich opowieściach. Utworzenie dokumentacji w domu rodzinnym było dla niego 'powrotem na stałe'."
Według Reinhold Dunaj był dla Kokoschki miejscem centralnym – niezależnie od tego, czy mieszkał w Londynie, podróżował po Bliskim Wschodzie czy tworzył nad Jeziorem Genewskim: „Urodzenie nad rzeką, gdzie wszystko jest w ciągłym ruchu i różne wpływy przenikają się nawzajem – to miało dla niego ogromne znaczenie.” W latach 50. Kokoschka został honorowym obywatelem miasta.
Malarstwo duszy „Wielkiego Dziedzica Natury”
Oskar Kokoschka był kimś, kogo dzisiaj nazwalibyśmy multitalentem. Pisał sztuki teatralne i opowiadania, projektował scenografie oraz mozaiki do kościołów. Przede wszystkim jednak malował – dziko, ekspresyjnie i emocjonalnie. Jego niezwykłe, zupełnie nowe jak na tamte czasy portrety przyniosły mu sławę: obrazy, które mniej skupiały się na wiernym odwzorowaniu wyglądu, a bardziej na podstawowych cechach charakteru i osobowości modela.
Ludzie na obrazach Kokoschki emanują optymizmem, ale też niepewnością i wewnętrznym rozdarciem, a czasem smutkiem i bólem. Jego sztukę często określa się jako malarstwo duszy. Artysta pragnął uchwycić na płótnie całego człowieka, a nie tylko jego zewnętrzny wygląd.
Portrety człowieka prześladowanego
Oskar Kokoschka wcześnie przeniósł się do Wiednia, gdzie już w młodym wieku położył podwaliny pod swoją późniejszą sławę. Kokoschka był bardziej zainteresowany twarzami niż czymkolwiek innym, a prawie połowa jego prac przedstawia głowy. Malował Adolfa Loosa i Karla Kraussa, a także wielu polityków.
Po I wojnie światowej był profesorem w Dreźnie. W 1923 r. wziął bezpłatny urlop i już nigdy nie wrócił na uniwersytet, zamiast tego spędził lata podróżując po Europie, Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie, rysując i malując.
Kiedy narodowi socjaliści zniesławili jego sztukę, wyemigrował do Londynu i tworzył dzieła polityczne. Niespokojny wędrowiec znalazł później coś w rodzaju domu nad Jeziorem Genewskim. Oskar Kokoschka zmarł tam w 1980 roku w wieku 94 lat.