Pisma Petera Roseggera opowiadają o ludziach i ich spotkaniach z zimą.

Peter Rosegger opisuje zimę oczami dziecka — jej piękno, ale też surowe, nieprzyjazne oblicze. Wychowany na górskim gospodarstwie rolnym w Styrii, które później nazwał swoją „leśną ojczyzną”, stał się jednym z najważniejszych niemieckojęzycznych pisarzy przełomu XIX i XX wieku.

Jego trzytomowy zbiór opowiadań „Als ich noch ein Waldbauernbub war” (Kiedy byłem chłopcem z górskiej farmy), wydany w latach 1900-1902, stał się prawdziwym bestsellerem.

Peter Rosegger urodził się w 1843 roku w Alpl jako najstarsze z siedmiorga dzieci. Syn analfabety nauczył się czytać dzięki matce. W wieku 17 lat rozpoczął naukę zawodu krawca, ponieważ nie był wystarczająco silny, by pracować na roli.

Podczas wędrówek od gospodarstwa do gospodarstwa poznawał zwyczaje i ludzi. Wkrótce zaczął pisać, zmienił nazwisko z Roßegger na Rosegger i zdobył sławę jako pisarz. Dwukrotnie się ożenił, miał pięcioro dzieci i odbywał podróże po Europie Środkowej, prezentując swoje dzieła. Zmarł w 1918 roku w Krieglach, gdzie został pochowany.