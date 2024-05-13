W 2026 roku Wiedeń obchodzi 170. rocznicę urodzin Sigmunda Freuda, twórcy psychologii głębi – w miejscach, w których jego myśli i badania mają wpływ do dziś.

Sigmund Freud urodził się w 1856 roku we Freibergu na Morawach. Już w 1859 roku przeniósł się wraz z rodziną do Wiednia, miasta, które miało trwały wpływ na jego sposób myślenia. Po ukończeniu gimnazjum studiował medycynę na Uniwersytecie Wiedeńskim, uzyskał tytuł doktora w 1881 roku i pracował jako lekarz w Szpitalu Ogólnym w Wiedniu.

Pobyt studyjny w Paryżu u Jeana-Martina Charcota w 1885 roku zmienił spojrzenie Freuda na chorobę i psychikę. Po powrocie do Wiednia osiadł jako lekarz i zaczął podążać nowymi ścieżkami w rozumieniu ludzkiej psychiki. Już w 1882 roku potajemnie zaręczył się z Marthą Bernays. Ponieważ Freud nie miał jeszcze zabezpieczenia finansowego, a Martha nie miała posagu, oboje musieli na ślub poczekać kilka. Długi okres narzeczeństwa zaowocował intensywnym związkiem na odległość, który opierał się głównie na korespondencji. Z tego okresu zachowało się ponad tysiąc listów, które dają wgląd w osobiste przemyślenia Freuda. Mieli razem sześcioro dzieci, w tym Annę Freud, która później sama zyskała międzynarodowe uznanie i kontynuowała dzieło swojego ojca.

Przez prawie pięćdziesiąt lat Freud mieszkał i pracował przy ulicy Berggasse 19, w 9. dzielnicy Wiednia. Adres ten stał się centrum jego myśli. W tych pomieszczeniach powstały teksty takie jak „Interpretacja snów”, opublikowana około 1900 roku, która traktowała sen jako klucz do nieświadomości. Kozetka, na której leżeli jego pacjenci, stała się symbolem psychoanalizy i metody swobodnych skojarzeń. Tezy Freuda spotkały się z międzynarodowym zainteresowaniem, ale także z oporem – zwłaszcza ze względu na jego nacisk na seksualność jako podstawowy popęd psychiczny. Mimo to jego praca zyskała uznanie: w 1902 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1919 roku profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1924 roku miasto Wiedeń nadało mu honorowe obywatelstwo, a w 1930 roku otrzymał nagrodę Goethego miasta Frankfurtu.

W 1938 r. prześladowania ze strony nazistów zmusiły Sigmunda Freuda do emigracji do Londynu. Tam zmarł 23 września 1939 r. Jego dzieło ma wpływ daleko wykraczający poza medycynę: literatura, sztuka, film i filozofia do dziś czerpią z idei ojca psychoanalizy. Podstawy tej teorii powstały w Wiedniu – mieście, które do dziś w szczególny sposób łączy naukę, życie codzienne i kulturę.