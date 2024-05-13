Sigmund Freud
Ojciec psychoanalizy – między codziennością Wiednia, kozetką a historią kultury
Introduction
Sigmund Freud urodził się w 1856 roku we Freibergu na Morawach. Już w 1859 roku przeniósł się wraz z rodziną do Wiednia, miasta, które miało trwały wpływ na jego sposób myślenia. Po ukończeniu gimnazjum studiował medycynę na Uniwersytecie Wiedeńskim, uzyskał tytuł doktora w 1881 roku i pracował jako lekarz w Szpitalu Ogólnym w Wiedniu.
Pobyt studyjny w Paryżu u Jeana-Martina Charcota w 1885 roku zmienił spojrzenie Freuda na chorobę i psychikę. Po powrocie do Wiednia osiadł jako lekarz i zaczął podążać nowymi ścieżkami w rozumieniu ludzkiej psychiki. Już w 1882 roku potajemnie zaręczył się z Marthą Bernays. Ponieważ Freud nie miał jeszcze zabezpieczenia finansowego, a Martha nie miała posagu, oboje musieli na ślub poczekać kilka. Długi okres narzeczeństwa zaowocował intensywnym związkiem na odległość, który opierał się głównie na korespondencji. Z tego okresu zachowało się ponad tysiąc listów, które dają wgląd w osobiste przemyślenia Freuda. Mieli razem sześcioro dzieci, w tym Annę Freud, która później sama zyskała międzynarodowe uznanie i kontynuowała dzieło swojego ojca.
Przez prawie pięćdziesiąt lat Freud mieszkał i pracował przy ulicy Berggasse 19, w 9. dzielnicy Wiednia. Adres ten stał się centrum jego myśli. W tych pomieszczeniach powstały teksty takie jak „Interpretacja snów”, opublikowana około 1900 roku, która traktowała sen jako klucz do nieświadomości. Kozetka, na której leżeli jego pacjenci, stała się symbolem psychoanalizy i metody swobodnych skojarzeń. Tezy Freuda spotkały się z międzynarodowym zainteresowaniem, ale także z oporem – zwłaszcza ze względu na jego nacisk na seksualność jako podstawowy popęd psychiczny. Mimo to jego praca zyskała uznanie: w 1902 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1919 roku profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1924 roku miasto Wiedeń nadało mu honorowe obywatelstwo, a w 1930 roku otrzymał nagrodę Goethego miasta Frankfurtu.
W 1938 r. prześladowania ze strony nazistów zmusiły Sigmunda Freuda do emigracji do Londynu. Tam zmarł 23 września 1939 r. Jego dzieło ma wpływ daleko wykraczający poza medycynę: literatura, sztuka, film i filozofia do dziś czerpią z idei ojca psychoanalizy. Podstawy tej teorii powstały w Wiedniu – mieście, które do dziś w szczególny sposób łączy naukę, życie codzienne i kulturę.
W 1895 roku, na wzgórzu Bellevuehöhe w Lesie Wiedeńskim, Freud wpadł na przełomowy pomysł dotyczący interpretacji snów.
Sigmund Freud w kadrze
„Biografowie niech się męczą, nie chcemy im tego ułatwiać. Niech każdy ma rację co do swoich poglądów na temat „rozwoju bohatera”, cieszę się już, jak będą się mylić”.list Freuda do żony, Marthy Bernays
Śladami Freuda w Austrii
Wzgórze Bellevue
W 1895 r. Freud, spoglądając na Wiedeń, rozmyślał tutaj o snach i położył podwaliny pod interpretację snów oraz psychoanalizę. Dziś przypomina o tym marmurowa stela.
Muzeum Sigmunda Freuda
Sigmund Freud mieszkał tu przez prawie 50 lat i prowadził praktykę wraz ze swoją córką Anną Freud. Pod adresem Berggasse 19 można obejrzeć oryginalne pomieszczenia.
Pomnik Sigmunda Freuda
Od 80. rocznicy śmierci Freuda na terenie kampusu Uniwersytetu Wiedeńskiego stoi pomnik, większy niż naturalnej wielkości odlew autorstwa Oskara Nemona.
Park Sigmunda Freuda z pomnikiem
Pomiędzy Uniwersytetem a kościołem Votivkirche znajduje się park Sigmunda Freuda oraz jego pomnik z napisem „Głos intelektu jest cichy”.
Stary Szpital Ogólny (AKH)
Od 1882 r. Sigmund Freud pracował jako asystent lekarza w dzisiejszym Starym AKH w Wiedniu – zajmując się medycyną wewnętrzną, psychiatrią i wczesnymi traumam.i
Dzielnica Karmelitów
Dzielnica z historią: Sigmund Freud spędził dzieciństwo i młodość w dzielnicy Karmelitów, zanurzony w żydowskim życiu Wiednia.
Café Landtmann
Miejsce rozmów: w kawiarni Landtmann Sigmund Freud spotykał się z intelektualną elitą swoich czasów – było to stałe miejsce spotkań Wiedeńskiego Modernizmu.
Sklep z papierosami, Mohilla Tabakspezialitätengeschäft
Wiedeńska kultura palenia na Kohlmarkt: Mohilla nawiązuje do czasów, kiedy cygaro oznaczało dla Siegmunda Freuda koncentrację i samokontrolę – był on tu stałym bywalcem.
Wycieczka śladami Freuda po Wiedniu
W trakcie ok. 2-godzinnej wycieczki, mijając ponad 20 punktów, poznać Wiedeń ok. 1900 r. i podążyć śladami Freuda, jego dzieł i czasów, w których żył w Wiedniu.
Muzeum Sigmunda Freuda w Wiedniu
Dzwonek do drzwi, klatka schodowa, wreszcie drzwi: wizyta w Muzeum Freuda w Wiedniu rozpoczyna się w miejscu, gdzie Sigmund Freud przyjmował gości. Sigmund Freud mieszkał przy ulicy Berggasse 19 przez prawie pół wieku – tutaj myślał, pracował i pisał. Zachowane w oryginalnym stanie pomieszczenia pozwalają dziś zajrzeć do codziennego życia między rodziną, badaniami naukowymi a życiem miejskim. Od czasu renowacji w 2020 roku po raz pierwszy dostępne są wszystkie pomieszczenia, od poczekalni po prywatne pokoje mieszkalne. Fotografie, przedmioty i osobiste ślady opowiadają o życiu i pracy ojca psychoanalizy – oraz o powstaniu jego idei dotyczących interpretacji snów. Nawet bez oryginalnej kanapy, która obecnie znajduje się w Londynie, świat pracy Freuda pozostaje obecny – dzięki smartfonowi można ją wirtualnie przenieść z powrotem na jej pierwotne miejsce za pomocą rzeczywistości rozszerzonej.
Uzupełnieniem muzeum jest największa w Europie biblioteka poświęcona psychoanalizie, instytut badawczy oraz zmieniające się wystawy czasowe i sztuka współczesna w sali wystawowej.
Freud i wiedeńska kultura kawiarnianaPo jedenastu godzinach analiz Sigmund Freud udawał się do kawiarni. W Café Landtmann spotykał się z pacjentami, takimi jak Anna von Lieben, grał w taroka i pozwalał płynąć myślom – intelektualna sieć Wiednia około 1900 roku.
Café Landtmann
Miejsce rozmów: w kawiarni Landtmann Sigmund Freud kontynuował swoje rozważania. Tutaj kultura kawiarni splatała się ze sztuką i intelektem.
Café Central
Kawa, gazety, debaty: tutaj Sigmund Freud spotykał się z myślicielami takimi jak Arthur Schnitzler czy Lew Trocki – grał w taroka i palił cygara.
Ciekawostki: człowiek stojący za psychoanaliząNie wszystko, co dotyczy Zygmunta Freuda, mieści się w podręcznikach: ciekawostki opowiadają o niezwykłych wydarzeniach, osobistych upodobaniach i szczegółach biograficznych, które pokazują, jak wielowymiarową osobą był ojciec psychoanalizy.
Kozetka u Freuda: źródło swobodnych skojarzeń
Prezent, który przeszedł do historii: około 1890 roku Sigmund Freud otrzymał w Wiedniu kanapę od swojej pacjentki, Madame Bevenisti. W jego gabinecie przy Berggasse 19 stała się ona centralnym elementem jego pracy. Podczas gdy pacjenci leżeli i opowiadali, Freud opracował metodę swobodnych skojarzeń – podstawowy filar psychoanalizy. W 1938 roku kanapa wraz z nim przeniosła się do Londynu, gdzie obecnie znajduje się w Muzeum Freuda. W Wiedniu nadal istnieje w formie cyfrowej: jako wirtualna rekonstrukcja.
Cygara Freuda: między uzależnieniem a samokontrolą
Cygaro było dla Zygmunta Freuda tak samo nieodłącznym elementem codzienności jak myślenie i pisanie. Zaczął palić w wieku dwudziestu kilku lat, a później często wypalał ponad 20 sztuk dziennie – był to rytuał, który zapewniał mu spokój, koncentrację i kontrolę. Freud otwarcie mówił o swoim uzależnieniu i łączył palenie z kreatywnością. Pomimo ciężkiej choroby jamy ustnej nie zrezygnował z nałogu. Cygaro stało się częścią jego tożsamości: wyrazem życia pomiędzy dyscypliną umysłową, przyjemnością i sprzeciwem wobec zakazów lekarskich.
Przełamanie tabu przez Freuda: popędy i psychoanaliza
Kiedy Freud zaczął mówić o seksualności i podświadomości, świadomie złamał kluczowe tabu społeczne. Uczynił seksualność od urodzenia podstawą rozwoju, podważając tym samym ówczesne normy moralne. Pojęcia takie jak kompleks Edypa, pragnienia kazirodcze i wyparte popędy spotkały się z ostrym sprzeciwem. Nawet gdy C. G. Jung zaproponował bardziej łagodną interpretację libido, Freud pozostał nieugięty. W „Totem i tabu” wyjaśnił, że tabu są siłą napędową kultury i moralności. Dla Freuda było jasne: kto chce zrozumieć człowieka, nie może pomijać jego ciemnych stron.
Badania Freuda nad kokainą: ciekawość, ryzyko, nowe początki
W latach 80. XIX wieku ciekawość skłoniła Zygmunta Freuda do badań nad kokainą. Jako młody lekarz w Wiedniu badał działanie alkaloidu na sobie samym i swoich pacjentach. W swoim dziele „Über Coca” (1884) chwalił kokainę jako środek przeciw zmęczeniu, depresji i uzależnieniu od morfiny. Jednak skutki uboczne, uzależnienie i śmierć bliskiego współpracownika doprowadziły do rozczarowania. Freud mówił później o „grzechach młodości” i ostatecznie poświęcił się badaniu psychiki.
Przyjaźnie Freuda: między analizą a wymianą poglądów
Freud utrzymywał bliskie przyjaźnie z pisarzami, artystami i intelektualistami swoich czasów. Szczególnie znacząca była trwająca dziesiątki lat przyjaźń ze Stefanem Zweigiem, z którym korespondował na tematy literackie, psychologiczne i dotyczące aktualnych wydarzeń, a który później wygłosił mowę pogrzebową. Freud utrzymywał również kontakty z Arthurem Schnitzlerem, Thomasem Mannem, Hermannem Hesse i Romainem Rollandem. Szczególne, choć krótkie było jego spotkanie z Gustavem Mahlerem w 1910 roku. W 1938 roku spotkał w Londynie Salvadora Dalí, którego technikę bardzo cenił.
Córka Freuda: Anna Freud i dziedzictwo jej ojca
Anna Freud (1895-1982) była najmłodszą córką Zygmunta Freuda – urodziła się w tym samym roku, co psychoanaliza: dla Zygmunta Freuda Anna Freud była kimś więcej niż tylko córką. Widział w niej swoją następczynię. W Wiedniu uczyła się u niego, była przez niego analizowana i znalazła własną drogę w psychoanalizie dziecięcej. Wspólnie założyli Stowarzyszenie Wiedeńskich Psychoanalityków. Po emigracji w 1938 roku opiekowała się nim w Londynie podczas jego choroby nowotworowej. Anna Freud zachowała i rozwijała dzieło swojego ojca i jest uważana za pionierkę współczesnej analizy dziecięcej.