Wolfgang Amadeusz Mozart jest jednym z najsłynniejszych kompozytorów na świecie. Jego muzyka zabierze was do miejsc jego twórczości i muzycznych chwil.

Wolfgang Amadeus Mozart uchodzi za cudowne dziecko – już w wieku pięciu lat komponował, a rok później podróżował po Europie, najczęściej w towarzystwie swojej siostry Nannerl. Jego muzyka otwierała przed nim drzwi do pałaców arystokratycznych, zaprowadziła go do Paryża i Londynu, czyniąc go jednym z najbardziej znanych Europejczyków swoich czasów. W zaledwie 35 lat życia stworzył 626 dzieł: symfonie, koncerty, muzykę kameralną, kościelną oraz opery, w tym „Eine kleine Nachtmusik” i do dziś uwielbiany „Czarodziejski flet”.

Listy Mozarta ukazują człowieka pełnego życia i pasji, impulsywnego, który balansował między dyscypliną a chaosem. Rodzina nazywała go „Wolferl” – dziecko komponujące na małym przenośnym fortepianie, z plecakiem pełnym podręczników gramatyki, eleganckich strojów na występy, herbaty, cukru i apteczki podróżnej. Podróże oznaczały długie godziny spędzone w powozach, często po wyboistych drogach. Łącznie Mozart odbył 17 takich wypraw, spędzając w podróży niemal dziesięć lat swojego życia.

W tym czasie powstały opery, które zapisały się w historii muzyki: „Idomeneo” miało premierę w 1781 roku w bawarskim teatrze Cuvilliés w Monachium i uznawane jest za jego pierwszą wielką operę. W Wiedniu wystawił swoje słynne opery Da Ponte w Burgtheater: „Wesele Figara” zadebiutowało tam w 1786 roku, „Così fan tutte” w 1790 roku, a „Don Giovanni” premierę miał w 1787 roku w Gräflich Nostitzschen Nationaltheater w Pradze. Krótko przed śmiercią, w 1791 roku, w Wiedniu odbyła się premiera „Czarodziejskiego fleta” w teatrze auf der Wieden.

Mozart muzycznie kształtował się w Salzburgu, swoim rodzinnym mieście i pierwszym miejscu pracy, a w Wiedniu osiągnął dojrzałość twórczą, która uczyniła go jednym z najważniejszych kompozytorów wiedeńskiej klasyki. W Domgasse 5, dzisiejszym Mozarthaus Vienna, przeżywał najbardziej twórczy okres swojego życia. To tam powstały symfonie, muzyka kościelna, kwartety smyczkowe i jego niedokończone Requiem. Jako niezależny artysta Mozart osiągał średni roczny dochód wynoszący 5 000 guldenów – dziś odpowiadałoby to około 150 000 euro.

Jednak pozostawał przede wszystkim człowiekiem: impulsywnym, dowcipnym, chaotycznym i pełnym radości życia. Jego listy odsłaniają prawdziwe oblicze Mozarta – żartownisia, przyjaciela, brata. Pił mleko migdałowe w kawiarni Tomaselli w Salzburgu, grał w kręgle z siostrą Nannerl, próbował ciemnego piwa w Stieglbräu i cieszył się towarzyskimi wieczorami.

Przyjaźń z Josephem Haydnem przyniosła mu ogromne uznanie. Haydn nazywał go największym kompozytorem, jakiego kiedykolwiek poznał. Obaj łączyło także członkostwo w loży masońskiej – kręgu poświęconym sztuce, oświeceniu i wymianie myśli.

Ostatnie dziesięć lat życia Mozart spędził w Wiedniu. Tutaj ożenił się w katedrze św. Szczepana, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zmarł w 1791 roku. Wokół jego życia i nagłej śmierci narosło wiele spekulacji. Krótko przed śmiercią Mozart sugerował, że został otruty, jednak naukowcy wykluczyli taką możliwość. Jego muzyka do dziś zachwyca i porusza ludzi na całym świecie – zarówno w operach, jak i w miejscach, w których tworzył w Austrii.