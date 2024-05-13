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Wolfgang Amadeusz Mozart
Z Salzburga do Wiednia: Mozart jako cudowne dziecko, kompozytor i ikona wiedeńskiej klasyki

Wolfgang Amadeusz Mozart jest jednym z najsłynniejszych kompozytorów na świecie. Jego muzyka zabierze was do miejsc jego twórczości i muzycznych chwil.

Wolfgang Amadeus Mozart uchodzi za cudowne dziecko – już w wieku pięciu lat komponował, a rok później podróżował po Europie, najczęściej w towarzystwie swojej siostry Nannerl. Jego muzyka otwierała przed nim drzwi do pałaców arystokratycznych, zaprowadziła go do Paryża i Londynu, czyniąc go jednym z najbardziej znanych Europejczyków swoich czasów. W zaledwie 35 lat życia stworzył 626 dzieł: symfonie, koncerty, muzykę kameralną, kościelną oraz opery, w tym „Eine kleine Nachtmusik” i do dziś uwielbiany „Czarodziejski flet”.

Listy Mozarta ukazują człowieka pełnego życia i pasji, impulsywnego, który balansował między dyscypliną a chaosem. Rodzina nazywała go „Wolferl” – dziecko komponujące na małym przenośnym fortepianie, z plecakiem pełnym podręczników gramatyki, eleganckich strojów na występy, herbaty, cukru i apteczki podróżnej. Podróże oznaczały długie godziny spędzone w powozach, często po wyboistych drogach. Łącznie Mozart odbył 17 takich wypraw, spędzając w podróży niemal dziesięć lat swojego życia.

W tym czasie powstały opery, które zapisały się w historii muzyki: „Idomeneo” miało premierę w 1781 roku w bawarskim teatrze Cuvilliés w Monachium i uznawane jest za jego pierwszą wielką operę. W Wiedniu wystawił swoje słynne opery Da Ponte w Burgtheater: „Wesele Figara” zadebiutowało tam w 1786 roku, „Così fan tutte” w 1790 roku, a „Don Giovanni” premierę miał w 1787 roku w Gräflich Nostitzschen Nationaltheater w Pradze. Krótko przed śmiercią, w 1791 roku, w Wiedniu odbyła się premiera „Czarodziejskiego fleta” w teatrze auf der Wieden.

Mozart muzycznie kształtował się w Salzburgu, swoim rodzinnym mieście i pierwszym miejscu pracy, a w Wiedniu osiągnął dojrzałość twórczą, która uczyniła go jednym z najważniejszych kompozytorów wiedeńskiej klasyki. W Domgasse 5, dzisiejszym Mozarthaus Vienna, przeżywał najbardziej twórczy okres swojego życia. To tam powstały symfonie, muzyka kościelna, kwartety smyczkowe i jego niedokończone Requiem. Jako niezależny artysta Mozart osiągał średni roczny dochód wynoszący 5 000 guldenów – dziś odpowiadałoby to około 150 000 euro.

Jednak pozostawał przede wszystkim człowiekiem: impulsywnym, dowcipnym, chaotycznym i pełnym radości życia. Jego listy odsłaniają prawdziwe oblicze Mozarta – żartownisia, przyjaciela, brata. Pił mleko migdałowe w kawiarni Tomaselli w Salzburgu, grał w kręgle z siostrą Nannerl, próbował ciemnego piwa w Stieglbräu i cieszył się towarzyskimi wieczorami.

Przyjaźń z Josephem Haydnem przyniosła mu ogromne uznanie. Haydn nazywał go największym kompozytorem, jakiego kiedykolwiek poznał. Obaj łączyło także członkostwo w loży masońskiej – kręgu poświęconym sztuce, oświeceniu i wymianie myśli.

Ostatnie dziesięć lat życia Mozart spędził w Wiedniu. Tutaj ożenił się w katedrze św. Szczepana, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zmarł w 1791 roku. Wokół jego życia i nagłej śmierci narosło wiele spekulacji. Krótko przed śmiercią Mozart sugerował, że został otruty, jednak naukowcy wykluczyli taką możliwość. Jego muzyka do dziś zachwyca i porusza ludzi na całym świecie – zarówno w operach, jak i w miejscach, w których tworzył w Austrii.

Wolfgang Amadeusz Mozart
Data i miejsce urodzenia:27 stycznia 1756 r. w Salzburgu
Data i miejsce śmierci:5 grudnia 1791 r. w Wiedniu
Pseudonim:Wolferl
Twórczość:626 utworów (zestawionych w katalogu Köchla)
Najsłynniejsze dzieło:Czarodziejski flet
Pierwszy utwór:Menuet F-dur (z 1761 r. - napisany w wieku 5 lat)
Ostatnie dzieło:Requiem d-moll (z 1791 r.)

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Mozart w kadrze

Czy wiesz, że...

Podróżowanie i edukacja

... Mozart miał zaledwie 35 lat i spędził dziesięć z nich w podróży? Mozart wiele czasu spędził w trasach koncertowych po Europie, był na przykład we Francji i Anglii.

... podróżowanie w czasach Mozarta było uciążliwe i powolne? Podróż powozem konnym z Salzburga do Wiednia mogła trwać nawet tydzień.

... w trasach towarzyszył Mozartowi "podróżny fortepian"? Ten mały fortepian sceniczny miał zaledwie 90 cm szerokości i 31 cm głębokości - i był idealny do komponowania podczas podróży.

... Mozart wszędzie zabierał ze sobą literaturę, przewodniki turystyczne i podręczniki gramatyki? Wykorzystywał swoje podróże do nauki nowych języków i dalszej edukacji.

... ojciec Leopold Mozart zawsze miał przy sobie listy polecające? Pomagały mu w nawiązywaniu nowych kontaktów, znajdowanu zakwaterowania i uprzyjemniały podróżowanie.

Czy wiesz, że ...

Miłość, przyjaźń i sukces

... Mozart spędził swój najbardziej produktywny czas przy Domgasse 5 w Wiedniu? Tutaj, w dzisiejszym Mozarthaus Vienna, stworzył wiele ze swoich najsłynniejszych dzieł.

... roczne zarobki Mozarta wynosiły średnio 5000 florenów (około 150 000 euro)? Pomimo trudności finansowych, był w stanie utrzymać się jako szanowany pianista i kompozytor.

... Mozart zdecydował się ożenić z miłości zamiast szukać kandydatki szlacheckiego pochodzenia? Pomimo przynależności do szlachty, Mozart ożenił się z Constanze Weber z rodziny muzyków.

... Mozart i Joseph Haydn nawiązali bliską przyjaźń w 1781 roku? Różnica wieku między nimi wynosząca 24 lata nie była dla nich przeszkodą; obu połączyła głęboka miłośc do muzyki.

... kobiety odegrały ważną rolę w życiu Mozarta? Mówi się, że Mozart miał wiele bliskich relacji z innymi kobietami oprócz swojej żony.

Czy wiesz, że ...

Życie i śmierć

... Mozart spędził ostatnie dziesięć lat swojego życia w Wiedniu? Tam się ożenił, urodziły się jego dzieci i ostatecznie tam zmarł.

... Mozart myślał, że został otruty na krótko przed śmiercią? Wyraził takie podejrzenie, ale badania naukowe obaliły tę teorię.

... wiele plotek i legend krąży na temat nagłej śmierci Mozarta? Tajemnicza śmierć i życie kompozytora doprowadziły do licznych spekulacji.

... Mozart został pochowany w Wiedniu Jego grób znajduje się na cmentarzu St. Marx, ale dokładna lokalizacja nie jest znana.

Wydarzenia związane z Mozartem przez cały rok

Festiwal w Salzburgu

Mozart ma kluczowe znaczenie dla Festiwalu w Salzburgu. Wiele z jego dzieł jest wykonywanych regularnie i charakteryzuje program festiwalu.

Festiwal w Salzburgu

Dom Mozarta w Wiedniu

Życie i twórczość Mozarta można poznać w jego historycznym mieszkaniu w pobliżu katedry św. Szczepana w centrum Wiednia.

Mozarthaus w Wiedniu

MYTHOS MOZART w Wiedniu

Zanurz się w świecie Mozarta i w ciągu jednej godziny odwiedź każdy z pięciu sal: multimedialne i interaktywne doświadczenie o życiu i twórczości kompozytora.

MYTHOS MOZART

Śladami Mozarta po Wiedniu

Spacer śladami Mozarta po Wiedniu: tutaj spędził ostatnie dziesięć lat życia, ożenił się, komponował, zmarł i został pochowany na cmentarzu St. Marx.

Spacer po Wiedniu

Styriarte w Graz

Festiwal powołany do życia na cześć dyrygenta Nikolausa Harnoncourta, co roku prezentuje dzieła Mozarta - głównie w oryginalnym stylu jego czasów.

Styriarte w Graz

Tydzień Mozartowski w Salzburgu

Festiwalowy tydzień poświęcony twórczości Mozarta w Salzburgu to wiodące na świecie wydarzenie - seria koncertów, które odbywają się co roku w okolicach urodzin Mozarta.

Tydzień Mozarta

Dom narodzin Mozarta w Salzburgu

Dom narodzin, w którym cudowne dziecko urodziło się w 1756 roku, jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie. Muzeum pozbawione jest barier.

Dom narodzin Mozarta

Festiwal Grafenegg

Muzyka Mozarta jest interpretowana co roku na festiwalu Grafenegg przez najwyższej klasy orkiestry i solistów i uzupełnia klasyczny program.

Festiwal Grafenegg
Muzyczna epoka harmonijnej czystości

Wiedeńska muzyka klasyczna

Klasycyzm wiedeński (1770-1830) to styl europejskiej muzyki artystycznej. Należą do niego kompozytorzy Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart i Ludwig van Beethoven.

Lata następujące po przeprowadzce Mozarta do Wiednia były decydujące dla rozwoju klasycyzmu wiedeńskiego. To właśnie tutaj Joseph Haydn i Mozart wymieniali się artystycznymi pomysłami i inspirowali się nawzajem do komponowania nowych kwartetów smyczkowych i symfonii jako popularnego wówczas gatunku.

Przy okazji: dziś w Wiedniu każdego wieczoru 10 000 fanów muzyki słucha muzyki klasycznej na żywo - to unikat na skalę światową.

Muzyka klasyczna w Wiedniu

Poczuj Mozarta wszystkimi zmysłami

Zobacz Mozarta

Dzięki "Facing Mozart" odwiedzający mogą interaktywnie ożywić portret Mozarta: kontrolowanie ruchów jego głowy i mimiki poprzez śledzenie twarzy to świetna zabawa!

Dom Muzyki

Posłuchaj Mozarta

Jedno z najwspanialszych miejsc do słuchania Mozarta: w Operze Wiedeńskiej w repertuarze znajdują się takie dzieła jak Don Giovanni, Czarodziejski flet i Wesele Figara.

Wiedeńska Opera Państwowa

Zapach Mozarta

Pachnąca róża Constanze Mozart nazwana zostałana cześć żony Mozarta. Można ją podziwiać wiosną w morzu kwitnących róż w Volksgarten.

Volksgarten Wiedeń (j.niem)

Smak Mozarta

Istnieje wiele odmian salzburskich Mozartkugel - ale tylko cukiernia Fürst produkuje oryginał: marcepanowy środek pokryty nugatem i ciemną czekoladą.

Oryginalny salzburski Mozartkugel

Najczęściej zadawane pytania

Wolfgang Amadeusz Mozart żył od 27 stycznia 1756 r. do 5 grudnia 1791 r. Urodził się w Salzburgu, a zmarł w Wiedniu w wieku zaledwie 35 lat.

  • Czarodziejski flet (1791): opera z baśniowymi motywami i symboliką, która opowiada historię podróży Tamina i Paminy w poszukiwaniu mądrości i prawdy. Muzyka Mozarta podkreśla magiczną atmosferę.

  • Eine kleine Nachtmusik (1787): wesoła serenada znana z chwytliwą melodią. Składa się z żywych, dynamicnych części i eleganckiego, spokojnego andante.

  • Symfonia nr 41 "Jowiszowa" (1788): monumentalna ostatnia symfonia Mozarta, która błyszczy harmoniczną złożonością i techniczną sprawnością. Genialny, kontrapunktyczny finał zasługuje na szczególny szacunek.

  • Requiem d-moll (1791): dramatyczne i głębokie emocjonalnie dzieło Mozarta, które pozostało nieukończone. Zawiera mroczną muzykę chóralną i potężne partie solowe, co czyni go fascynującym arcydziełem.

  • Koncert fortepianowy nr 21 (1785): słynny koncert z "Andante", które zachwyca łagodną melodią i spokojnym majestatem. Koncert łączy genialne partie solowe z elegancką muzyką orkiestrową.

Mozart został pochowany w kwaterze dla nędzarzy na cmentarzu St. Marx w Wiedniu. Jego dokładne miejsce pochówku nie jest znane. Dziś miejsce jego spoczynku upamiętnia pomnik. Z kolei na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu znajduje się grób upamiętniający wielkiego kompozytora.

  • Mozarthaus Vienna: jedyne oryginalnie zachowane mieszkanie Mozarta w Wiedniu, w którym mieszkał w latach 1784-1787 i skomponował między innymi "Wesele Figara".

  • Katedra św. Szczepana: to tutaj Mozart poślubił Constanze Weber i tutaj odbyła się jego msza pogrzebowa.

  • Theatre an der Wien: miejsce światowej premiery "Czarodziejskiego fletu" i innych dzieł.

  • Schönbrunn: Mozart jako dziecko grał dla cesarzowej Marii Teresy w pałacu Schönbrunn.

  • Cmentarz St. Marx: miejsce pochówku Mozarta, upamiętnione pomnikiem.

  • Dom narodzin Mozarta: Mozart urodził się przy Getreidegasse 9 w Salzburgu. Dom pełni obecnie funkcję muzeum z oryginalnymi instrumentami i osobistymi artefaktami kompozytora.

  • Rezydencja Mozarta: Mozart mieszkał tu w latach 1773-1780, a obecnie mieści się tu muzeum poświęcone jego życiu i twórczości.

  • Katedra w Salzburgu: tutaj Mozart został ochrzczony i często grał na katedralnych organach.

  • Mozarteum: uniwersytet i sala koncertowa, która kultywuje twórczość Mozarta i organizuje koncerty.

  • Mozartplatz: znajduje się tu słynny pomnik Mozarta.

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